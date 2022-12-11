Понятно, что если этой шапкой Мономаха коронуются русские цари, то это шапка первопредка россов и руссов. Но, как оказалось, эта шапка сначала относилась только к Северным руссам-росам и не относилась к руссам центральной Руси. Только, когда северные русы проникли в элиту центральных руссов Русской равнины и стали там царями по крови, тогда они и стали короноваться этой «Шапкой Мономаха». Первым был Иван Грозный. А до «шапки» у царей центральной Руси, вероятно, были венцы, подобные «мидийским» (см. в конце), так как у элиты центральных руссов был другой первопредок и другая корона. Их сосед Мидия (царство «Золотой Бабы»-Южный Урал и Арал) и поэтому до появления северных русов центральные русы были близки по одежде и регалиям с мидийцами.

Вот какие ШАПКИ трёх видов на трёх Волхвах изображены на фреске Беноццы «Шествие Волхвов». Первая шапка нам сразу «выдаёт» с головой Мономаха-1.

ПЕРВАЯ ШАПКА

Первая шапка надета на Старике Люте. Он и есть предполагаемый Мономах-1. Это старый Волхв Старик Лют- Вечерняя Звезда Венериан- Каспар, он же «Лют Зверь Коркодил»-Перун* и он же сын Словена (роса). Именно ОН имеет прямое отношение к России, так как стоит на памятнике 1000 летия России в «лепестковой» шапке. Это Перун и он обнаружился, когда демонтировали на время фигуру Рюрика. Тот стоял за спиной Рюрика. Раскинув руки, он как бы отпускает своих «детей» в МИР.

Именно его семья стала родоначальником этого символа (шапки) и, в подражанию ему, стала появляться сначала на головах царей как шапка с венцом. Она меховая и похожая на русскую шапку-ушанку. Сверху на шапке надет ВЕНЕЦ с острыми концами и прозрачными камушками на кончиках шипов венца. Такая же шапка на голове русского Белого царя Иоанна Грозного, что указывает на их одни корни с северными русами.

Тогда становится понятной логика действий Ивана Васильевича Грозного. Его цель внедрение северных «белых» руссов в элиту центральных руссов Московии-«красных» руссов. Поэтому он организовывает лично ему преданную опричнину для борьбы за власть с Земщиной. Символ опричнины Собака. Но это и тотем северной Росы-Кино, чьё царство на тот момент Северная Россия на Сев. Двине. Кино на греческом-собака. Она выводила породы собак.

Мономах и Сатурн

Мономах в мифах это с большей долей вероятности –Сатурн. Сатурн, который якобы «пожирал» своих детей. Может от слова «пожреть»-жречество -его дети становились жрецами. Возможно, он приносил в жертву людей (жрети-приносить в жертву). Это Кронос [Хронос] у древних греков, Сатурн — у римлян, КОЛЫВАН — у славян (отсюда название реки Колыма). Бог Сатурн оказался очень похож суровым характером на Старика Люта (Мономаха).

Сатурн самая далёкая для древних астрономов планета получила имя в честь сурового бога Сатурна с тяжёлым характером. Согласно древнегреческой легенде, Кронос [или Хронос] — древнегреческий (и римский) бог Времени был сыном Урана и Геи — первобогов, прибывших на Землю. Имея от рождения мрачный, злобный и коварный нрав, Кронос был одержим ЖАЖДОЙ ВЛАСТИ. Ради правления Миром, он совершил переворот — кастрировал бога Урана, чтоб свергнуть его власть, и объявил отныне СЕБЯ главным БОГОМ.

Зевс решил восстать против Титанов. Ему удалось освободить из чрева (плана) Кроноса своих братьев Аида и Посейдона. Вместе они смогли одолеть ЖЕСТОКОГО ОТЦА, кастрировав его и отправив в Тартар (ад)».

ИТАК. Хоть шапка Мономаха была «волшебная», но и она не смогла его уберечь от смерти.

Его Царство Персия гибнет от кометы 1312 г., поэтому Мономах-1 становится царём подземного царства Аида вместе со своим верным товарищем «трёхголовым Псом Цербером». Эта версия автора.

ВТОРАЯ ШАПКА

Вторая шапка надета на Волхве Белтазаре, она похожа на чалму с венцом. Такую шапку с венцом мы видим на Великом Хане Кублае-Асе (он назван «Великий Хам Тартарии» на карте Асии Келлера 1590 г.).

Но эта шапка похожа также и на первую шапку с мехом Мономаха. По версии автора, Волхв Белтазар это сын Старика Люта от похищенной «Персефоны» и его имя по-персидски Джин-Колдун, то есть ТемуДжин (будущий Чингисхан), который, убив Ивана, выдвинул на арену истории ветвь северных руссов Асов («тартар», п. 15).

Такую шапку с венцом мы видим на поверженном царе (Попе Иване). Она перешла к другому властителю Асу.

ТРЕТЬЯ ШАПКА

Третья шапка на Волхве Мельхиор. Эта шапка –женский берет тоже с венцом. Такова корона английской королевы и Нидерландов.

Корона Нидерландов

Такая же корона Пруссии. Этот персонаж по версии автора сама великая Роса-Владычица, организатор Великой России на Северной Двине и Вычегде, а затем, войдя в союз с центральными руссами, стала родоначальником единой Державы-Российской Империи. Она предположительно дочь МоноМаха-РосоМаха. Её созвездие Малая Медведица (росомаха похожа на малого медведя) с Полярной Звездой, вокруг которой и завертелся весь Мир.

«Шапка» Российских императоров.

Сам Пётр в юности короновался Шапкой Мономаха вместе с братом Иваном, но потом династия Романовых отказалась от Шапки Мономаха. Пётр вообще не любил всё русское и тяготел к австро-швейцарцам-Лефорту (венграм-«югорам») Западной Европы. Именно Лефорт помог Петру уничтожить русских стрельцов (элита опричников Ивана Грозного). Вместо шапки появилась Корона Российской империи, похожая на КОРОНУ РИМА. А также на корону Австро-Венгрии.

Первая корона Автрийской империи, вторая Корона Рима

Какая-то древняя история связывала эти две империи. Югоры-венгры жили когда-то в «Великой России» и подчинялись «Золотой Бабе», но не захотели подчиниться пришедшей сюда Росе.

Корона Российской Империи приобрела непонятную и необъяснимую форму, что и странно. Она похожа на расколотый надвое римский шлем и одновременно на высокую чалму, тюрбан. Она расколота посередине и с ОДНОЙ «ручкой-дужкой» посередине. Она повторяет форму головного убора священников-митру, но расколотую надвое. Символизм непонятен. Может это защитный шлем на голову в древнем обряде. «По-гречески означает «повязка на голову (чалма?)». Внешне напоминает царский венец, шапку Мономаха. Является частью богослужебного облачения митрополита, епископа, архимандрита или священника, награжденного правом ношения митры». Митра означает Солнце, но в ней нет ничего солнечного в форме. Может через щель появлялось свечение-ореол, если внутрь поместить светильник, так появлялось «солнце». Такая Корона, только серебряная, появилась после Петра1 при Анне Иоанновне. При Екатерине 2 появилась Большая императорская корона. Их учредили женщины- императрицы. Смысл её понятен-Россия теперь РИМ.

ВЕНЦЫ

Венец Плутона

О предназначении этой шапки и венца можно узнать из описания других венцов, например, венца Плутона и других венцов.

На фото Плутон похищает Персефону

На одноимённом персонаже Плутоне тоже была шапка –«невидимка» с треугольными лепестками, расходящимися как у цветка подсолнуха. Один в один как у Перуна. Она, очевидно, символизирует ЗВЕЗДУ (Венериан). Потом стала символизировать Солнце. Именно старика Люта называли иногда Плутоном. В Древней Греции этого бога называли Гадесом (Аидом), и он был связан с подземным миром. О, мой Гад (Год)-так называют на Западе Бога. Итак, надевая эту шапку, можно стать невидимым.

Венец Персея или Гермеса

Такой венец мы видим у Персея или Гермеса, когда Персей находился в определённой точке земли, как на этой иллюстрации, он мог летать. Венец у него над головой. Два кадуцея у него в поднятых руках. При этом человек должен быть полностью голым. Здесь венец помогает летать-перемещаться. С помощью кадуцея добывался некий загадочный ОГОНЬ. На барельефе им поджигают жертвенник, на котором собираются сжигать предварительно «оскоплённого» Тельца.

Митра наверху командует этим процессом.

Венцы Кадуцея

На этой иллюстрации кадуцей в виде старообрядческого креста. На этом старообрядческом кресте наверху корона с несколькими дужками, а внизу 4 венца. По смыслу рисунка эта система венцов извлекает огонь (энергию) из земли и накапливает в «кувшине». В треугольнике креста изображена птица, похожая на орла или кречета-сокола.

Венец Чёрная Корона

Ещё один венец «Чёрная корона» упоминается в книге известного писателя И. А. Ефремова. Существует предание о Чёрной Короне, связанное с Александром Македонским. Когда Александр одел найденную в «Индии» Чёрную Корону, он потерял память и умер, его войско повернуло обратно. Об этой Чёрной Короне подробно пишет И. А. Ефремов в романе «Лезвие бритвы», сведения о которой он не выдумал, а почерпнул из древней рукописи, хранившейся в Эрмитаже и исчезнувшей впоследствии (сведения из википедии). Приблизительно выглядит как корона Нидерландов выше.

«На узком круглом обруче из чёрного металла в палец толщиной были насажены тонкие закруглённые, расширенные на концах чёрные двураздельные листочки, отогнутые наружу. В трёх листках немного большего размера, очевидно отмечавшие фас короны, сверкали крупные алые камни, по-видимому, рубины. Выше листочков шли загнутые внутрь полоски того же чёрного металла. Впереди, там, где были рубины, полоска заканчивалась торчащими вперёд зубцами. С каждой стороны на местах, которые на голове соответствовали бы вискам, в полоски были вделаны золотые диски. В центре каждого диска торчали камни странного серого цвета, в виде коротких столбиков, с плоско отшлифованными концами. Они ослепительно блестели в солнечных лучах, затмевая угрюмоватое горение рубинов. Точно такие же камни были вделаны в задние полоски, соединявшиеся двумя дужками над теменной частью украшения.

Внимательный взгляд мог заметить, что особый блеск серых кристаллов исходил из распылённых внутри облачков мельчайших крупинок с металлическим зеркальным отливом».

«Индийская легенда рассказывает, что Александр, перейдя Инд, и решив, дойти до сердца Индии плато Декан, наткнулся на развалины очень древнего города». Там была найдена корона. Но этой короной может владеть только потомок бога, а в ком её нет, тот теряет память. Только Бог знает, как пользоваться этой опасной и зловещей короной.

Эта корона не найдена, как и могила Александра Македонского до сих пор.

Венцы Мидии

Венцы или короны царей Мидии (Медеи), которые предположительно носили русские «красные» цари центральной Руси до прихода северных руссов и до Шапки Мономаха, мы можем видеть на картинках. Они на картинке, где военноначальник Гедеон казнит царей Салмана и Зевея, остальные князья в белых чалмах сдают драгоценности.

На следующей картинке Иисус Навин (Рюрик) казнит 5 ханаанских царей. У них красивые и яркие кафтаны и короны на головах.

В Мидии в отличие от Росы не было проблем с потомством. У «Медеи» родились от «Ясона» («Си Руса»-Аса) два сына. Один сын перешёл на службу к отцу (Асу). По версии автора его потомство погибло в войне, кроме маленького мальчика «Мемфосфея», который дал род. Второй сын Медеи тоже дал большое потомство. Его звали «Утренняя Звезда»- Люцифер. Он по старшинству должен был стать правителем мира, но Роса с Рюриком не допустили этого. Его род будет изгнан из Мидии и Русии. Изгнанники станут известны как Гунны. Вот они на иконе в виде чёрных волков. Венец надет на Птице с крыльями и Волке внизу иконы.

Ангелы их обильно поливают «язвами», то есть полностью уничтожают этих многоголовых «змеев».

Помимо венцов в Мидии существовал ещё один царский головной убор- кушак с острым гребнем как у ящерицы.

Вот такой кушак на Орфее с лирой (здесь Менады убивают Орфея), Медее и Дарии. Орфей, судя по наряду, оказался родом из Персии (сев. Иран) или Мидии. Он в виде Белого Лебедя с Лирой обессмерчен на карте звёздного неба (см. выше).

Ещё один головной убор царей Мидии-высокая шапка. Такую гребенчатую высокую шапку мы видим на «Медее» (версия автора) на барельефе на кургане Немрут на границе Турции и Сирии. Такие высокие шапки у русских бояр. Подобие её на царях эфиопских.

Созвездие Южная Корона

Совсем неспроста эти короны обессмерчены на звёздном небе. Северная корона стала главной, а Южная пала. «Древнее созвездие. Включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест». Устойчивых мифологических связей у созвездия нет. По расположению недалеко от созвездия Стрелец полагают, что это упавший на землю ВЕНЕЦ КЕНТАВРА. Существовали также многочисленные варианты наименования: Ураниск, Прометей, Колесо Иксиона, Судно». Все созвездия, что окружают Южную корону, и есть главные исторические личности Южного царства. Главные Кентавр, Волк-«Ликаон» (последний сейчас переименован в Жертвенник, волк был принесён в жертву) и царство Скорпион (Мидия).

Созвездие Северная Корона.

В греческой мифологии созвездие Северная Корона — это венец Ариадны работы Гефеста, который помог Тесею выйти из критского Лабиринта, освещая ему путь, или, который Дионис подарил Ариадне при своём к ней сватовстве на острове Наксос. «Ариꙗдьнинъ вѣньць» применительно к небесному объекту, видимо, созвездию Северной Короны, в русской письменности упоминается в рукописи XI века, изданной А. Будиловичем под названием «XIII слов Григория Богослова в древнеславянском переводе…» (Сведения из википедии).

Включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

ИТАК. На небе есть две великие Короны -ВЕНЦЫ двух ВЕЛИКИХ держав: Северная корона России и Южная корона Мидии и Персии. Южная Корона пала. Это не просто украшение, а часть некого устройства неизвестного нам действия, может связанная с полётами и огнём - свечением-оно освещало путь Тесею. В ней даже можно было стать невидимым, как Плутон. Но, не зная «инструкции по её эксплуатации», от неё можно было умереть. Наличие остроконечного венца у царей указывает на принадлежность к роду Мономаха. Посмотрите на карте звёздного неба на те созвездия, что окружают Северную Корону. Они главные участники её возвышения. Главный Геркулес (Геракл) и его «кровники» гераклиды. Северная Корона досталась от некой Ариадны (Ариев Персии?).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С большой долей вероятности можно предположить, что прародитель россов и северо-восточных «белых» руссов Волхв Лют и есть Мономах-1. Там, где появилась власть Мономаха, там и появились ВЕНЦЫ-короны на шапках и беретах. Это Западная Европа и Восточная Европа. Целью Мономаха было создание его правящего рода словенов-русов (северных) во всём мире. На Западе даже его именем зовут Бога (Гад –Год ). Годиновичи-Годуновы от его рода. Его семья-Три Волхва создают свои центры расселения в Евразии от семьи Старика Люта. Путём женитьбы они внедряются в элиты царств и создают диаспоры. Эти ветви потом враждуют за власть между собой. Самый сильный враг Мономаха это Мидия ( «Ханаанская» земля «Сима» на месте Арала и Южного Урала). Другой соперник, но не враг-это древние русы центральной Руссии тоже от рода «Сима» (назовём их «красные» русы).

Мономаху-1 не очень везёт. Сын, которого он рождает от Персефоны в Персии, уходит на Восток и создаёт племя южных Джинов-колдунов на Ледовитом океане и вклинивается в царство Ивана (держава «Попа Ивана в книге Марко Поло. Южный Джин свергает Ивана и так появился Чингисхан. Но через 6 лет он умер от ранения в коленку. Власть переходит Асам ("русскому колену словенов" Македонский так назвал Асанов).

Продолжение плана Мономаха поручается его дочери Росе. Роса не смогла продолжить род Мономаха в силу трагических обстоятельств (её сын будет убит «Вепрем» Мидии). Для продолжения рода она использует свою сестру «Калисто»-жрицу по имени «Тихая» (версия имени автора). Её имя получает Тихий океан. Юная жрица «Калисто» рождает ещё в юности от «Ясона» (Си Руса-Аса) сына «Тесея» (будущий Рюрик). Потом она рождает ещё несколько потомков от других мужей. Они все погибнут в кровавой гражданской войне с Мидией (Медеей). В живых остаётся только Рюрик.

У Мономаха был ещё младший сын Дарий от молоденькой жены из племени «германиев» (г. Керманшах в Иране). Он рождается в Персии (совр. Иран). Он участвует в подавлении мятежа Магов в Мидии и становится царём Мидии. В википедии сообщается, что у него был сын Ксеркс от Атоссы.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

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От 14. 08. 2019

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75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

100. Орки. Лиши народ памяти и бери его без боя. От 24.06.2022г .

101. Три Волхва и те- русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло. От 18.07.2022г.

102. Персия с русским уклоном у Марко Поло. Дарий сын Волхва Каспара. От 15.08.2022г .

103. О фильме «Золотая Орда» (Показ 2022 г.). От 09.09.2022 г.

104. Вещая Птица Гамаюн и Комета 1212 г. «Погибель земли Русской». От 29.09.2022 г.

105. Комета 1212 г. и падение Фаэтона в Мифах Древней Греции. Неотвратимость судьбы. От 10.10.2022 г. Автор Тонких Г.Л. («nekto» на Ящике Пандоры).

106. Золотая Орда в книге Марко Поло. от 10.12.2022г.

107. Шапка Мономаха и её первообладатель. 11.12.2022г. Тонких Г.Л.

*«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

16. Дзен. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г. блог Г. Тонких .