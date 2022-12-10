Представим себе на миг, что нет китайского документа-«Сокровенное сказание монголов», а есть книга Марко Поло. Попробуем написать историю Золотой Орды, основываясь на его книге. Он европеец из Венеции и непосредственный участник Орды. Так неужели Марко Поло не осветил в своих мемуарах такой важный момент истории, как Золотая Орда (1269 г.), ведь он СЛУЖИЛ там до 1295 г. Конечно же осветил, она в книге названа- «Западная» Орда. Итак, слово в этом расследовании предоставляется ГЛАВНОМУ СВИДЕТЕЛЮ Орды Марко Поло. Наследниками Золотой Орды считают себя многие азиатские народы и уже празднуют 750-летие Золотой Орды (от 1269 г.), считая себя причастными к великим «тюркам» Чингисхана. Но, вот как раз таки «тюрок» в Золотой Орде не оказалось.

Вот какой потрясающий факт говорит об этом (интернет). «Все потомки непосредственно от Темуджина (Чингисхана) были УНИЧТОЖЕНЫ родоначальником Золотой Орды Джучи старшим сыном Чингисхана. Противники джучидов и толуидов из потомков Чагатая и Угэдэя были КАЗНЕНЫ, а конфискованные у них владения были разделены между Мункэ, Бату (сын Джучи) и другими чингизидами, признавшими их власть». Здесь явно руками Джучи уничтожается под корень род Темуджина. Как это следует понимать. А понимать можно так-Джучи не был родным сыном Чингисхана, он рождён от другого прежнего законного властителя. А прежним властителем был «Поп Иван», убитый Чингисханом. И Поп Иван не тюрок.

Второй не менее потрясающий факт в википедии-Золотая Орда не подчинялась и не хотела подчиняться Великому Хану и игноировала Чингисхана. Это ОТДЕЛЬНОЕ образование, которое властвовало над ЗАПАДНЫМИ землями, в том числе над Русью. А восточными и южными занимался при Марко Поло Великий Хан Кублай брат Алау Хулагу. ИТАК, выясняется, что Великие Ханы с Ордой существовали сами по себе, а Золотая Орда со своими вождями тоже сама по себе.

Третий момент связан с названием «Золотая Орда». Как выяснилось, ТАК её называли только русские и по-русски, а не по-тартарски ( Алтан). Что и удивляло историков. Русские точно ЗНАЛИ, что она Золотая и никакая другая (была ещё Белая, Синяя у сыновей Джучи ). А другие не понимали, откуда оно взялось, и считали его условным, выдуманным. Вот как пишет википедия. «Однако, строго говоря, название «Золотая Орда» условно: никакое государство так не называлось. Этот весьма эмоциональный термин ввели в оборот ДРЕВНЕРУССКИЕ книжники в XVI веке, когда могущественная когда-то ТАТАРСКАЯ ИМПЕРИЯ (есть такое понятие в историографии) уже канула в Лету. И летописцы рассказывали о том, как Россия ее разгромила. Чем сильнее поверженный враг, тем величественнее одержанная победа. Так под пером русских историков «Орда» стала «Золотой». А называть её так чисто по-русски Золотая (не Алтан) мог только тот, кто в ней непосредственно по-настоящему участвовал и говорил на русском. Марко Поло и картограф Келлер ни о какой «Татарской империи» в эти годы не упоминают. Наименование огромной империи Чингисхана на карте Келлера «Асиия», а не «Тартария». Карта Келлера 1590 г. переиздания- приложение к книге Марко Поло и отражает события до 1298 г.

Джучи и царь Саин

У Марко Поло Орда была не «Золотой», а «Западной». «Именуется он царём ЗАПАДНЫХ тартар». Названия Золотая у него нет. А вот каких начальников Западной («Золотой») Орды перечисляет Марко Поло (стр. 268, CCXX). «Первым царём ЗАПАДНЫХ тартар был САИН; был он сильный и могущественный царь…. После царя Саина царствовал Пату, после Пату царствовал Берка, после Берки царствовал царь Монглетемур, после него-царь Тотамонгур, а потом Токтай, что теперь царствует».

В «Сокровенном сказании монголов» начальники Золотой Орды такие: Джучи, Батый, Берке(1257—1266), Менгу-Тимур(1266—1282), Туда-Менгу (1282—1287), Тохта(1291—1312). Почти такая-же.

ИТАК. У Марко Поло Западной (Золотой) Ордой руководили: Саин, Пату, Берка, Монглетемур, Тотамонгур, Токтай. Здесь и выявляется интересный момент- здесь первым царём Золотой Орды был «царь Саин». Значит, у Джучи было второе имя САИН.

«Из рода Сайн-нойон-ханов вышло огромное количество религиозных деятелей» (интернет, Саин нойон). А ведь у Марко Поло из Наянов (Янов) вышел религиозный деятель и император «Пресвитер Иоанн». Может это имя Саин значит «Святой»-«Священник». По мнению одних, это искаженное монгольское саган — «белый». Мы часто говорим Русь Святая, а ведь это выражение имеет под собой основу- так звали «Пресвитера Иоанна»- «ПреСвятого Иоанна» (священника Попа Ивана) у Марко Поло. Он ПреСвятой. Белый царь. К тому же-«Ио»-Лунный.

Завоевания Саина

«ПЕРВЫМ царем ЗАПАДНЫХ татар был Саин; был он сильный и могущественный царь. Этот царь Саин покорил Росию, Команию, Аланию (вандалы), Лак, Менгиар, Зич, Гучию и Хазарию; все эти области покорил царь Саин. А прежде, нежели он их покорил, все они принадлежали КОМАНАМ [кипчакам], но не были они дружны между собою и не составляли одного царства, а потому команы потеряли свои земли и были разогнаны по свету; а те, что остались на месте, были в рабстве у этого царя Саина».( Гл.CCXX).

ИТАК. Из вышеперечисленных покорённых Саином городов, Зич, это с большой долей вероятности, дельта Волги, там город Sorazich (СораЗич на карте Келлера), на карте Московии 1706 г. там город «Царёв или Сарай» и находился там, где Ахтуба вливается в Волгу. Gazaria обнаруживается на Кавказе. Комания (Комнины Византийские) должна быть Русью, команы там захватили власть в то время, но Саин их разогнал.

Вот эти земли Руссии на карте Платона. Росия в то время отдельное от Руси северное царство на Северной Двине и Вычегде до устья реки Оби.

Война Западной (Золотой) Орды и Восточной Орды. Гл. CCXXII, стр. 268.

Здесь в своей книге Марко Поло подтверждает, что Западная Орда и Восточная Орда непримиримые противники и враги. Оказывается, Западная (Золотая «проивановская») Орда постоянно воевала с Восточной Ордой жестоко и беспощадно. Золотая хотела добиться своего первенства, но ей этого не удалось. «Рассказали вам о царях ЗАПАДНЫХ татар, а расскажем потом о битве, что была между Алаем Хулагу, царём Левантским и Баркою, царём Запада (в 1261 г.)». В гл. CCXXIV Алау Хулагу победил в большой битве Берку. «Ни в одной битве не погибло столько, как тут». Они собрались на равнине между «Железными вратами» (Дербент) и Сараинским (Каспий) морем (между устьем реки Волги и реки Урал). Берка, хоть и мужественно боролся, всё равно бежал. Алау после битвы собрал всех погибших и сжёг.

Следующий царь Западных татар МонгуТемур хотел передать власть молодому Толобуге, но ТотаМонгу с помощью Ногая убил Толобугу (CCXXVII). Потом Ногай победил Тохту и Тохта (зап. царь) вынужден был уйти с оставшимся войском. У Марко Поло победа была за Восточной Ордой, она отстояли своё право на Восточные земли. Но Западная (Золотая) Орда сохранилась и по-прежнему успешно курировала Западные земли. Каждый остался при своём интересе.

Великий Хан Кублай Восточной Орды тоже боролся с молодым 30 летним дядей Наяном и убил Наяна (тот из Иванов), «гуманно» задушил, завернув в ковёр, так как проливать священную кровь царей считалось кощунством. Поэтому их или вешали, или топили «гуманно».

Джучи и род Белого Тополя

Вот сведения о Джучи из википедии, базировавшейся на «Сокровенном сказании монголов». «Джучи родился около 1182 года от первой, самой уважаемой и ВЛИЯТЕЛЬНОЙ жены Чингисхана Бортэ, но кто был его настоящим отцом, доподлинно неизвестно. Точная дата смерти Джучи неизвестна, как и его точная дата рождения. Можно лишь говорить о начале 1226 года (или конец 1225 года), по некоторым другим источникам — 1227 год. Умер Джучи приблизительно в возрасте 40 лет (в 1267 году). Похоронен в мавзолее в Улытауской области Казахстана в 50 км к северо-востоку от Жезказгана в горах Улытау. В 1946 году тело Джучи-хана было выкопано советскими археологами. В гробнице был обнаружен скелет без правой кисти с надрубленным черепом.

«Если ствол БЕЛОГО ТОПОЛЯ покатился с основания, тот, кто поставит, — сын мой Джучи», так говорил Чингисхан о Джучи». Он любил Джучи, а Джучи его не любил. Чингисхан считал его причастным к роду- «стволу» некого «Белого Тополя». Он надеялся, что Джучи возродит этот род, который Чингисхан подрубил (убил Ивана).

Допустим, Джучи рождается в 1188 году (или 1182) и в 1268 году в год образования Золотой Орды ему должно быть 80 лет. Но он умер, как пишет википедия, в 40 лет. Якобы был отравлен. Значит, умер он в 1267году ещё до образования официально принятой якобы «тюркской» Золотой Орды№2 в 1268 г. Тогда Джучи должен руководить «Золотой Ордой№1».

Только приблизительно через 15 лет (Джучи 20 лет) после смерти Чингисхана, Джучи должен был стать по старшинству Великим Ханом, но не стал, так как был ДРУГОЙ ПОРОДЫ, чем «тартары». Тартары были для него чужие и они не дали Джучи возможности привести во власть «проивановскую» элиту. Но 20 лет он правил отдельной Западной Ордою, будем считать её Золотой Ордой №1.

А Восточной Ордой стал править клан Алау.

Так как в книге Марко Поло Чингис умер через 6 лет правления около 1206 г. и его дети были малы, то естественно власть должна была передаться другому родственному клану одному из 5 племён –а именно клану Алау, из которого потом появился Кублай 6-й Великий Хан.

Белый тополь

Если род Джучи был родом Белого Тополя, то попробуем что-нибудь выудить из информации о нём.«Белый тополь, - вид тополя серебристым тополем, серебристолистный тополь, или, наиболее тесно связанный с осинами. … Желтый краситель получают из коры белого тополя».

«Белый тополь»-так звали нимфу-дочь Океана в римско-греческой мифологии. Её похитил ПЛУТОН и, когда она умерла, «он произвел на свет БЕЛОЕ ДЕРЕВО из ее тела, которое стало священным для него с тех пор». «Это символ мирной ЗАГРОБНОЙ жизни и памяти о тех, кого мы любим, которые умерли, а на языке цветов его значение - "время". ГЕРАКЛ УВЕНЧАЛ себя этим деревом, чтобы отпраздновать свое возвращение из подземного мира». «Белый тополь был посвящен Гераклу. Гомер в "Илиаде" сравнивает падение СИМОСИЯ, убитого Аяксом, с падением ТОПОЛЯ».

ИТАК. Род «Белого тополя» это род Джучи, и он причастен к роду Гераклидов и роду СИМА (Симосия). Сим в библии получил от отца Ноя по версии автора центр Восточной Европы-Русскую равнину. Венцом подвигов Геракла стало восстановление Белого Тополя («увенчал») рода Джучи. Его можно назвать родом ЖЁЛТОГО тополя, так как из него делают жёлтый краситель. Его прозвище, возможно, было Джучи-Жёлчи-Злато, вероятно по цвету его волос-жёлтого цвета. Это первая версия автора.

Интерес вызывает личность упомянутого Плутона в греческих мифах, он похож именем на имя Волхва сына Словена Лута-«Лют Зверь Коркодил»-Лёд. Судя по тексту, Лут похитил дочь царя и она родила сына и дала начало БЕЛОМУ РОДУ (род-дерево). Плутон обладал ШАПКОЙ-НЕВИДИМКОЙ в виде Звезды (интернет, Плутон). Он увековечен в такой шапке (звезда) на памятнике 1000 летия России, это Перун.

На втором фото Плутон с псом Цербером

В лице Джучи-Саина-Белого род возродится, интересно с каким именем, может с именем Белого Царя Иоанна. Лунного (Ио) Анна.

Саин№2 -Батый

Известно, что Золотую Орду возглавил после Джучи-Саина его второй сын Батый. Что явно по- русски Батя. И тут–то и появляется ещё один Саин2-в википедии. «Баты́й (Бату́, монг. Бат хаан?, рус. Баты́й; ок. 1209 — после 1255), известный также как Саин-хан («добрый хан»; «хороший государь», интернет). Батыя тоже звали САИНОМ, как и отца Джучи. Внешность его описана неким фламандским путешественником Гильёмом Рубруком, она похожа на фламандскую (интернет, Батый), Батый у него не монгол. «Фламандцы народ германской языковой группы, коренное население Бельгии». Внешность европейскую Западные историки тут явно скрывают, выполняя свою главную цель- превратить его в «монгола» в своих далеко идущих планах против агрессивных россов и русов. Европейская внешность также у Великого Хана Кублая Восточной Орды. У него узкое благородное лицо с небольшой бородкой и усами на карте Келлера.

ИТАК. Саином звали Батыя, что логично, ведь его отец Джучи тоже Саин. Он не монголоид.

Саин №3 - Монглетемур (МенгуТемур)

Выясняется, что когда Великий Хан Кублай, которого Марко называет «Великий Государь»(CXLVI), покоряет великое царство Манги и Цинъ в 1268 г., то сразу буквально через год в 1269 г. появляется «Золотая Орда» №2. Читаем на карте Келлера (она приложение к книге Марко Поло). «Царство Манги и Цинъ или Чина разделено на девять регионов и подчиняется Великому Хаму (Кублаю). Эти области перешли к нему в год от спасения 1268 г.». В это же время официально властвует сын Батыя Менгу-Тимур(1266—1282), он тоже, как и отец, тоже должен быть Саином №3.

А вот как появляется царь Саин№3 у Марко Поло. Оказывается, когда царица Манги (её имя Марко не называет) после сопротивления сдалась «тартарам»-Кублаю, а её муж царь Факфур убежал на 1000 кораблях, только одна область Манги, которая называлась СаиАнфу сопротивлялась ещё три года и только в 1265 (1268) сдались, потому что против них была применена камнеметательная машина, сделанная немцем. Если область Саианфу сопротивлялась «тартарам», значит, этот военноначальник области Саианфу явно не «тартарин», а противник «тартар» (бородачей). Так как верховные должности получали только сыновья царя Манги (Мани), то он явно из рода Мани.

ИТАК. Из карты Келлера и текста Марко Поло следует очень интересный факт. У Саина№3 было своё царство. Его царство это речное царство в районе реки Маймакан притока реки Майя-Алдана-Лена (белый круг). Это современные пос. Ципанда, Аим, где сливаются Аим и Мая, и пос. Усть-Юдома, где сливаются Юдома и Алдан. Там находился в древности крупнейший речной узел. Там находился выдающийся порт его имени Саианфу (пос. Ципанда).

Можно только предположить, что военноначальник царства Манги носил имя СаиАн по имени своей области Саианфу, и он сын или близкий родственник Мани. Он охранял царство царицы (Луны) и непосредственно город «Небесный»-звёздообразный каменный город Квинсаи (в районе устья реки Амур, Шантарские острова). У него отдельное царство в Манги, называемое СаиАнфу и в нём 12 больших городов и стоят эти города на речных торговых путях. Он, предположительно, сын Мани, не из «тартар» -бородачей.

Саин№3 куда-то делся, может ушёл в Западную Орду. Но в это время Ханом Золотой Орды был Менгу-Темур. Возможно Саин №3 и Менгу-Темур один и тот же человек. У Марко Поло он назван Монглетемур.

Так почему же Орда была названа Золотой.

В книге Марко Поло названия «Золотая Орда» нет! А вот термин «Золотой царь» у Марко Поло ЕСТЬ. В Гл. CVIII он пишет о прекрасной крепости Качиан-фу, выстроил её в старину царь по прозвищу Золотой. Там красивый дворец и пребольшой покой, куда собраны очень хорошие ПОРТРЕТЫ всех старинных царей этой области.

Поп Иван воевал с Золотым царём и не мог его взять. Тогда 7 его слуг пообещали, что приведут ему Золотого царя. Они нанялись к нему на службу и два года ему служили. 13 «злых» слуг («милые сынки» их так назвал Золотой царь) схватили Золотого царя и привели к Ивану (стр. 123). Тот отправил его пасти скотину. Два года царь пас скотину. После Иван вернул его обратно, дал богатую одежду и оказал почёт. «Не мне с тобою спорить» и признал власть Ивана. «Уехал Золотой царь назад в своё царство и с тех пор стал ДРУГОМ и слугою попа Ивана».

Где находилось царство Золотого Царя? Марко Поло как раз проходит это царство. Местоположение определено на карте на северном берегу Охотского моря, там, где Джугджурский хребет. Оно рядом с царством Саина№3. У них общая граница. На его территории нарисован СЛОН.

ИТАК. Может настоящий отец Джучи из рода Золотого царя. По матери он из рода Ивана.

Официально считается, что это название возникло под влиянием яркого образа золотого парадного шатра татарских ханов. Но эта версия из интернета не состоятельна и сразу отпадает, так как Марко Поло, описывая битвы, отмечает, что богатые золотые шатры были и в Восточной Орде и в Западной (Золотой). Явно имя Орды связано с именем её начальника. Его звали Злато. В заставке статьи золотой шатёр Батыя (картинка из интернета).

С кем воевала Золотая Орда на Руси.

Это выяснить не сложно. Потому что на карте Келлера 1590 г. написано, что потомки Попа Ивана правили на Руси ДАВНО ( в «ЭдиОпии», а Опией на карте Келлера названа Восточная Европа и Русь, там Оптина пустынь). Тут интересное совпадение с именем Опия в греческих мифах, там Плутон сын Сатурна и Опии (Реи). Тогда Сатурн это Старик Лут. Когда Чингис и Асы выгнали элиту Ивана с Тихого океана, та ушла на Русь и там установила свою элиту, поэтому дружеских чувств к Восточной Орде она не испытывала. А вот к Западной Орде у них не было враждебных чувств. Поэтому возник такой ПАРАДОКС-никаких кровавых столкновений с Западной Золотой Ордой не было, она просто вошла в союз с Джучи Саином, так как они были родственными народами от рода Попа Ивана. ИТАК. В то время 13 в. на Руси правили русские цари из рода Попа Ивана и с ними Джучи почти не воевал-заключал союз.

Краткая история Золотой Орды в книге Марко Поло

Кратко история Золотой Орды у Марко Поло выглядит так. Существуют две Орды Восточная и Западная (Золотая) и они враги друг другу. У каждой свои начальники. А разделились они, потому что Тэмуджин убил прежнего властителя- своего брата (по матери) «Пресвитера Иоанна», и единая Армия разделилась на две враждебные группировки, одна «проивановская», вторая «тэмуджиновская». И каждая хотела стать главной и объединиться в одну Орду под единым руководством. У Марко нет названия «Золотая Орда», а есть Западная Орда. Первого начальника Западной (Золотой) Орды у Марко звали Саин (почти что «Саня Белый»-Александр). В «Сокровенном…» это Джучи. Он завоевал западные земли «Россию» (Сев. Двина), Команию (вероятно так назвали Русь, когда её захватили команы византийские-Комнины после 1212 г.). Газарию (Кавказ,севернее Дербента) и Зич (устье Волги и р. Урал). Выясняется, что Западная и Восточная Орда постоянно воевали друг с другом до последнего с большими жертвами, как две враждебные группировки. Западная Орда по причине своего ивановского происхождения занимала «проивановскую» (русскую) позицию, а Восточная Орда «чингисхановскую». У Марко Поло начальниками Золотой Орды были: Саин (Джучи), Пату, Берка, Монглетемур, Тотамонгур, Токтай.

По версии автора-Золотая Орда это русская Орда, там говорили на русском и назвали её по- русски Золотая, а не по- тартарски Алтан. Её корни из центра Руси от предка Наяна-Яна.Наяны по версии автора это колония руссов, живших в устье реки Лена. Их территорию в устье Лены конкретно указывает Марко Поло и Келлер (см. ниже). На их месте сейчас море Лаптевых и порт Тикси.

История Золотой Орды на основании книги Марко Поло. Версия автора.

Вот как выглядит появление Золотой (Западной Орды) и образование империи на Тихоокеанском Востоке. Из «Сказания о Словене и Руссе и городе Словенске» выясняется, что из центральной Восточной Европы третий сын Ноя Афет (по-русски Петр, автор) уходит на Север в Полунощные страны (там Полярная Ночь).

Далее, основываясь на книге Марко Поло, от них размножаются и появляются 5 северных бородатых племён –это «самые древние тартары»-Езахадары, Перекопы, КозАны, Нагаи, Казаки. Они селятся на реке Тартар (Омолон и Колыма). Это белые бородатые племена охотников (езахадары), дровосеков (нагаи), строителей (перекопы) и военных (казаки). Первым царём у них был Коир Чам-Пион-(Пламя, Феникс, автор). По версии автора, это Годиновичи (Годуновы). Это СЕВЕРНАЯ ветвь будущих «россов» со столицей на месте современного города Оймякон.

Затем из конкурентного северного племени (не «тартар», а русов) у вождя Яна-Наяна рождается и становится императором огромной Державы «Пресвитер Иоанн».

У него есть старший БРАТ ТэмуДжин. Они оба на рисунке Гога (Ивана) и Магога (Темуджина) названы «Гианты» (Великими Антами).

У них одна мать «Анта», но разные отцы. Отец Ивана Наян, а об отце Тэмуджина мы сейчас узнаем. Земли Наяна перечислены Марко Поло и названы Чиорчиа, Занли, Барскол, Сишинтинги (устье реки Лена на карте Келлера, гл. LXXX-A).

Старший брат ТэмуДжин по версии автора был рождён от греческого царя Персии (совр. северный Иран) Волхва-Джина-Колдуна по имени «Вечерняя Звезда Венериан»-Каспар-Иса-Скальд-Лёд. Этот Волхв Лут приходит в Персию с озера Ильмень Новгорода на Волхове и основывает тут новую ЮЖНУЮ ветвь рода «россов»-словенов-«персов» (порусов) на месте современного Тегерана. Его сын получает имя Тэмуджин, что значит «Колдун Джин»-Чин по отцу, а по матери «Тэму» («Дэму»). Он очень красив и ходит в пёстрых красивых персидских одеждах. Ему мать («Анта» или «Тэму») выделяет рядом с Иваном небольшое царство Монгул («Месяц») у реки Тартар (совр. Омолон –«молочная» приток р. Колыма). Чин приходит не один, а с частью своего племени, двоюродными братьями с семьями около 60 человек и основывает там свой род-диаспору от «южных Джинов». Он владеет Кузнецами и ковкой оружия из железа. Чтобы влиться в элиту Иванов, Чин (Джин) хочет жениться на дочери Ивана, но ему высокомерно отказывают. Тогда Чин (Джин) свергает Ивана и выгоняет его элиту. Он женится на дочери Ивана, но та уже беременна от мужа «Золотого царя». Так у него рождается Джучи-Злато. Чингисхан (Джин) чувствует себя виноватым перед Джучи, ведь он убил его деда Ивана и воспитывает его, как своего сына. Была традиция-детей убитых высокопоставленных противников воспитывали в своём лагере при дворе. Тэмуджин подчиняет себе огромную Державу Ивана на Тихом и Ледовитом океанах с колониями и становится Великим Джином, рождённым от Иса и ХАнны-ЧинГиИсХан. Он формирует новую элиту из соседнего царства 5 «тартарских» племён и своего племени «монгула»-джинов (месяц) и те клянутся ему в верности. Но быстро через 6 лет он умирает от ранения (отравленной) СТРЕЛОЙ в коленку. Дети его ещё малы. Тогда на власть приглашается клан Алау-Асов, братом которого был будущий Великий Хан Кублай (из ХубиЛаев-КубиЛай). Он из клана АСОВ-«русского колена словенов». Кублай завершает подчинение колоний в Индии, в ИндоКитае и в Нижней Азии.

А вот западные земли поручаются повзрослевшему Джучи Саину (Золотой Святой). Так должна появиться «Золотая Орда-1» от его имени Жёлчи-«Жёлтого Тополя» от Иванов или от имени Золотого царя. Тот начинает внутреннюю борьбу за власть, убирает из власти «южных» Джинов-конкурентов, ведь они убили его прежнего царя Ивана. Потом после смерти Джучи кураторство над западными землями передаётся царю Саину№2 Батыю и потом Саину№3 Менгу Темуру. Саин№3 не «тартар», он из рода Мани (китайцы называли их «элоисами»). Ему поручается из-за своего «росского-русского» происхождения курировать Русские земли. Он говорит по-русски. Его царица «Роса» (автор) сначала попала в плен к Кублаю, а потом убежала в «Великую Россию» на Северную Двину. Она там организовала «Великую Россию» и вошла в союз с Русью (Сарматией) и подчинила Мидию. Там (в Мидии) правит сын Хама-ХанаАн и его внук Синей.

Но все планы вдруг меняются у всех коренным образом. В 1212 г. на небе появляется аномально яркая комета (текст о комете 1212 на карте Келлера) и звёздочёты просчитывают, что в следующий прилёт через 100 лет приблизительно в 1312 году она столкнётся с Землёй. И тогда в народах начинается «брожение», в 1220 годах появляются разведывательные конные отряды «тартар» на западе, на Кавказе, а в 1240 г. начинаются исходы их и всех народов на Русскую равнину, Русь теряет власть и там борются за власть команы (Комнины византийские) и скифы-братья руссов и они не хотят третьей власти росов.

Западная Орда приходит на Русь (чтобы спастись от кометы) перед прилётом кометы и везде устанавливают свою власть, подчиняют Великую Россию, Русию.

Тартары Восточной Орды (Асы) Кублая появляются в самый последний момент перед прилётом кометы и подчиняют Персию и Мидию. Они создают союз Асов (тартар), Мидии, Персии и союз с Руссами-Росами.

Мидия не хочет подчиняться и устраивает мятеж («Восстание Магов» во главе с Томирис –Медеей-«Златой Бабой») и убивает вождя Асов и выгоняют Росу.

Росы и союзники Русы уходят на север и в Египет на Ниле. Роса, наняв Армию Георгия Жора (Зора) и, пообещав ему царство Русов, возвращаются и выгоняют Мидию и магов из Руси, они казнят 5 «ханаанских» царей. С юга на помощь приходит Дарий от «южных Джинов» Старика Люта и ему достаётся Мидия. Он казнит 10 магов и сам становится царём Мидии. Следом через 35 лет приходит Александр Македонский (Магодонский?), убивает Дария и сам становится следующим царём Мидии.

Но происходит фатальное событие при Ханаане. Появляется комета 1312 г. и «карает» Мидию, Манги ( совр. Монголию), греч. Натолию (Аравию -Турция), Персию (Иран). Они сгорают от пожара. Рушатся все города. Народы гибнут. Реки испаряются, рушится тихоокеанский берег и берег Ледовитого океана, гибнут города на Ниле в Египте.

ОРДА и Золотая Орда спасаются на Русской равнине, а уцелевшие ТАМ в империи Асов остатки Восточной Орды возвращаются и активно включают в свои ряды азиатские кочевые народы. Они начали возрождать организацию ОРДЫ на почти полных развалинах прошлых городов. Там уцелела Фергана. Вот там, на опалённых землях и уцелевших кусках она возродилась с новыми прорусскими и азиатскими вождями. Это время хана Узбека (1313—1341) и его сына Джанибека. Они и привлекли к службе азиатские кочевые племена из-за дефицита народа в свои ряды и те взяли имена этих и прошлых вождей как самонаименование своих кочевых племён. Потомки азиатских народов, искренне веря, что вождями были их предки, присвоили себе историю первых царей «бородачей» и историю Золотой Орды «иванов», и написали свою великую древнюю историю, поставив себя вместо Асов и сибиряков с Ледовитого океана-«тартар». Но не учли такого маленького нюанса прежних властителей, отмеченного Марко Поло, как «бородатость», которая полностью отсутствует у монгол и азиатских народов. И вот, наполняясь гордостью, пишется следующий текст.

«Во времена правления хана Узбека (1313—1341) и его сына Джанибека (1342—1357) Золотая Орда достигла своего РАСЦВЕТА. Русские князья, зависимые от ханов, перед отъездом в столицу Золотой Орды писали духовные завещания и отеческие наставления детям на случай своей гибели там. После Узбека на престол ханства вступил его сын Джанибек, которого русские летописи называют «добрым» (Википедия). Джанибек это явно Иванбек. Здесь смысл такой- русские князья страшно боятся азиатских ордынцев. Как оказалось, боялись они всё ещё оставшихся «бородачей»- руссов-росов пришельцев с Востока. Всеми историками отмечается, что Орда-то уже не ТА («да и к тому времени Золотая Орда была уже НЕ ТОЙ, что прежде...»). Действительно, она клонилась к УПАДКУ (немудрено, целые народы погибли от падения на землю «Фаэтона», так написано в мифах, а глобальную разруху городов свалили на «монголо-татар»). После смерти в 1357 году хана Джанибека улус Джучи входит в период острого политического кризиса. Русские источники метко назвали его «ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ».

Куда же пропала Золотая Орда

В википедии написано, что её разгромил Тамерлан. «На Руси его называли Темир Аксак (Железный хромец)». Он не из чингисидов. Он продолжатель Восточной Орды, поэтому столица его была в Самарканде, а земли на территории современного Узбекистана и Казахстана. Вот его портрет европейской-славянской внешности.

Он был рыжеволосым с бородой и длинными усами (это обнаружилось при вскрытии могилы). Также по-европейски выглядел его внук знаменитый учёный астроном Улугбек. Тамерлан умер в 1405 году. Куда делась его Восточная Орда. Ушли в Нижнюю Азию, частично превратилась в Уральское казачество, осели на землях Арала.

Золотая Орда прижилась на Руси, потому что была одного племени с «Иванами» и стала казачеством.

Заключение

Самое главное, что можно узнать у Марко Поло о Золотой Орде и «Джучидах», что в ней НЕТ «ТЮРКОВ».

1.Там были русы, так как название его Армии на русском языке Золотая, а не Алтын. Такие же русские названия его других армий Синяя Орда, Пегая, Белая. Она вела своё происхождение от русской диаспоры Наянов-Янов, пришедших из центральной Руси и поселившихся в устье реки Лена. Тогда там был благодатный климат.

2.Что в Золотой Орде и Восточной Орде не было этнических монголов. А были «монгулы» из некого северного небольшого царства Монгул в истоке реки Омолон-притока Колымы. Эти монгулы стали НОВОЙ элитой. Они имели происхождение от племени «германиев» Волхва Люта из Северной Персии (Иран), пришли оттуда, создав свою диаспору «южных джинов»-колдунов.

Вот предположительно главный Джин-ТэмуДжин на фреске Беноццы "Шествие Волхвов"

3.Чтобы увеличить численность, «монгулы» (джины) соединились с «тартарами». И это не этнические татары. Это 5 северных племен охотников, строителей, дровосеков и военная дружина. Все они были бородачами. Северные «тартары» вообще были блондинами (дали начало скандинавам). Возможно, туда входили древние «югоры» (ставшие венграми). «Тартары» жили за рекой Колымой на Чукотском полуострове.

Гумилёв был очень озадачен словом «тартары» и решил, что это этнические татары. И привёл огромный список якобы «отатарившихся» русских дворян, опираясь на их фамилии (Аракчеевы, Юсуповы). Но это говорит всего лишь о том, что, например, Юсуповы- это южная ветвь словенов-русов из Персии «германиев» от Старика Лута. Из этого племени «германиев» был Дарий. А Аракчеевы происходили из северных племён, говоривших на «тартарском» языке. Говорили на РУСИ на трёх языках- русском, тартарском и сарматском. Келлер пишет на карте в районе Волги «По-роуськи Волга, по-тартарски Едель, по-сарматски Ра». Значит последний-сарматский язык, вероятно, мидийский, а «тартарский» был языком Восточной Орды- пришельцев Асов. Русский был языком Золотой Орды, но они говорили и на-тартарском, общаясь с Восточной Ордой. Но и в её элите были русы, так как Асаны названы македонским «знатнейшим русским коленом словенов».

Вы попробуйте сейчас оторвите образ Чингисхана от вбитого кувалдой нам в головы этнического монгола. У Марко Поло древняя Золотая Орда и Восточная Орда это европейцы. В википедии, помимо «монгольской», должна быть и альтернативная версия истории Золотой Орды, хотя бы на основании книги Марко Поло.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41. Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

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44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

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50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

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55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

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81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

100. Орки. Лиши народ памяти и бери его без боя. От 24.06.2022г .

101. Три Волхва и те- русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло. От 18.07.2022г.

102. Персия с русским уклоном у Марко Поло. Дарий сын Волхва Каспара. От 15.08.2022г .

103. О фильме «Золотая Орда» (Показ 2022 г.). От 09.09.2022 г.

104. Вещая Птица Гамаюн и Комета 1212 г. «Погибель земли Русской». От 29.09.2022 г.

105. Комета 1212 г. и падение Фаэтона в Мифах Древней Греции. Неотвратимость судьбы. От 10.10.2022 г. Автор Тонких Г.Л. («nekto» на Ящике Пандоры).

106. Золотая Орда в книге Марко Поло-2. от 10.12.2022г. Тонких Г.Л.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Статья на Дзен. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г. Автор Тонких Г.Л.