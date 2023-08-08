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Глуховскому дали 8 лет, Кагарлицкий террорист, Соколову объявили в розыск

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Графоману Глуховскому заочно выписали 8 лет тюрьмы в России. Данного персонажа мы еще долго у нас не увидим.
Также в розыск объявлена "журналистка" Янина Соколова, а уже арестованный Кагарлицкий официально внесен в список террористов и экстремистов. Также судом был отклонен иск Макса Покровского ("Ногу свело"), который оспаривал включение в список иностранных агентов.

Режим лютует. Срок Навального как маркер изменившегося подхода связанного с капитальным закручиванием гаек.

PS. Грузия посмотрела на все это и вновь ведет подготовку к вводу закона об иностранных агентах. Из Европы грозят страшными карами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8552378.html
Метки: глуховский, законы, кагарлицкий, право, Россия, телевидение
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 8983 7457
    Женечка час назад

      Товарищ майор, идите в одноглазники: там туча диссидентов. А мы тут все мирные и ничего такого не имеем в виду.

      • 6677 5063
        ИгорьЖенечка 30 мин. назад

          И он ушел в сумрак.

        • 30246 25676
          маринаЖенечка 15 мин. назад

            Я не читала этого Глуховского ,вижу ,что еврей и что он написал??КАк всегда голимую белиберду ,типа Суркова -Околонуля”.Они же все пейсатели ,не могут же они быть сварщиками.Они так же все адвокаты ,юристы ,а вот судьями избирают тупых,толстых теток ,чтобы манипулировать..Это их Система -зачем же они своего??-чтобы все остальные боялись?7
            “Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор семерым жителям Свердловской области по делу о гибели сорока четырех человек от контрафактного алкоголя. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры области.

            “…наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев…Осужденной женщине суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года”, – говорится в сообщении.
            За слово СВО -по 10-15 лет ,за гибель 44человек -мах 6лет????Что это ???-вы тут все требовали СМЕРШ -я же говорила -побойтесь ,ведь правосудие в Их руках…

            • 25545 23747
              жора шаповмарина 8 мин. назад

                А Вы чё так сразу ? Вы в РФ ?

                А если там, то Вы сами отменили Конституцию РФ для Ваших сыновей, а ещё презумпцию невиновности, УК и УПК РФ.

                Чё ещё отмените ?

                Ну, кроме здравого смысла у себя ранее ?

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