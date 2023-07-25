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Литература. Василий Шукшин. По страницам прозы (1978)

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Василий Шукшин. По страницам прозы

Год производства: 1978

Художественно-публицистическая передача о жизни и творчестве писателя, актера и режиссера Василия Макаровича Шукшина с инсценировками его рассказов «Суд» и «Беседы при ясной луне».

В передаче писатель Сергей Залыгин, хорошо знавший Василия Шукшина, и кинорежиссер Сергей Герасимов расскажут об удивительной судьбе Шукшина, о его природной одаренности и умение видеть жизнь такой, какова она на самом деле. У него нет выдуманных героев, все они живут среди нас.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1978
Автор сценария – Борис Голдаев
Режиссер – Борис Голдаев
Оператор – Анатолий Шабардин (постановщик)
Оператор – Александр Фукс
Художник – Владимир Кочкин
Ведущий – Сергей Герасимов
Текст читал – Олег Табаков

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y-VzrobUFPY
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