Литература. Василий Шукшин. По страницам прозы (1978)
Василий Шукшин. По страницам прозы
Год производства: 1978
Художественно-публицистическая передача о жизни и творчестве писателя, актера и режиссера Василия Макаровича Шукшина с инсценировками его рассказов «Суд» и «Беседы при ясной луне».
В передаче писатель Сергей Залыгин, хорошо знавший Василия Шукшина, и кинорежиссер Сергей Герасимов расскажут об удивительной судьбе Шукшина, о его природной одаренности и умение видеть жизнь такой, какова она на самом деле. У него нет выдуманных героев, все они живут среди нас.
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Автор сценария – Борис Голдаев
Режиссер – Борис Голдаев
Оператор – Анатолий Шабардин (постановщик)
Оператор – Александр Фукс
Художник – Владимир Кочкин
Ведущий – Сергей Герасимов
Текст читал – Олег Табаков
Мари, а как Вы относитесь к Шукшину, представителю мокшанского племени, родственного другому мордовскому племени – эрзя? Помнится к эрзя Вы не очень.
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