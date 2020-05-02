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Писатели Василий Шукшин и Василий Белов, архитектор Константин Мельников

20:40. 2 мая 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Кинооператор-постановщик, фотохудожник, писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1976) Анатолий Дмитриевич Заболоцкий рассказывает о великих людях XX века, изменивших и обогативших нашу культуру и навсегда вписавших свои имена в историю.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2Ic3NmBLyT4

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