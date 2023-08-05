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Ситуация в Нигере. 05.08.2023

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Ситуация в Нигере. 05.08.2023

1. Завтра истекает ультиматум ЭКОВАС Нигеру, за которым может последовать военное вторжение ряда стран ЭКОВАС в Нигер. За ЭКОВАС стоит Франция, которая фактически переозвучивает те же угрозы военным Нигера, фактически требуя их капитуляции.

2. Нигерия приводит войска в боевую готовность и готовится к военным действиям в кооперации с несколькими другими государствами ЭКОВАС. Франция постарается действовать исподтишка, чтобы интервенция выглядела как война африканцев, дабы выбить из рук новых властей Нигера антиколониальные лозунги.

3. Буркина-Фасо также привела войска в полную боевую готовность и готова принять участие в войне на стороне Нигера. Чад в свою очередь отказался принимать какое-либо участие в интервенции в Нигер.

4. Военные Нигера решительно отказались идти на уступки и намерены удерживать власть и далее. В столице страны идут митинги в поддержку военных. Ключевые административные объекты столицы и большая часть старого правительства удерживается военными. Старая власть может рассчитывать вернуться исключительно на иностранных штыках. Серьезной поддержки у нее в Нигере нет.

5. Франция также отказалась закрывать свои военные базы и выводить войска из Нигера, ссылаясь на то, что не признает новые власти Нигера, а договор она заключала со старыми властями. Фактически, лишь интервенция позволит Франции остаться в Нигере. Тут то и вылазит все колониальное нутро "прогрессивной демократии".

6. Президент Нигерии призывает не только к военному вторжению, но к полной блокаде Нигера, включая закрытие границ, прекращение торговли, прекращение поставок электроэнергии и т.д. Фактически, мероприятия в духе блокады Крыма 2014-2015 украинскими нацистами. Наказывать будут простых жителей Нигера.

7, Никаких фактических подтверждений заключения контракта между Нигером и ЧВК "Вагнер" на текущий момент нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8546809.html
Метки: Африка, буркина-фасо, нигер, Нигерия, Франция
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