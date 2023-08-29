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Франция готова поддержать интервенцию в Нигер

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Франция готова поддержать интервенцию в Нигер

Франция совсем уже перестала скрываться и заявила, что готова поддержать интервенцию ЭКОВАС в Нигер.
Оправдания Макрона самые жалкие – мол Франция хочет помочь Нигеру демократически развиваться, выбраться из бедности и бороться с терроризмом. Поэтому на Нигер надо напасть.

Свое посольство в Нигере Франция отзывать отказывается, несмотря на требования нового руководства Нигера. В итоге посольству уже отрезали часть коммуникаций, хотя силовых действий против него пока не предпринимали.

У границ Нигера продолжает собираться группировка ЭКОВАС, которая должна наступать на Ниамей с территории Нигерии и Бенина. Текущая ее численность недостаточна. Франция, теоретически, может поддержать интервенцию силами нескольких тысяч солдат и пары десятков самолетов, а также дронов.

Иных вариантов у Франции удержаться в Нигере не остается – отношения с новым руководством Нигера разрушены, антифранцузские настроения в самом Нигере и сопредельных странах нарастают, посольство и базы уже требуют убрать. Остается лишь напасть на Нигер по старой колониальной традиции или позорно вывозить все в Чад или Сенегал.

При этом Франция уже обвиняет США в "скрытых мотивах" и недостаточном внимании к ситуации в Нигере.
По факту, если США смогут договориться с военными о сохранении военной базы беспилотников в Нигере, то страдания Макрона вряд ли сильно озаботят Вашингтон – ослабление Франции лежит в русле генеральной стратегии США, так как это упрощает задачи укрепления контроля над Европой. Слабая Франция гарантированно не сможет реализовать ни одну из своих вербальных амбиций про стратегическую автономию Европы и самостоятельную европейскую армию.

Когда-то, в годы Холодной войны 1.0 США после второй мировой войны играли на ослабление и развал Британской и Французской колониальных империй, просто в отличие от СССР, проводившего стратегию деколонизации, у США были иные цели связанные с ослаблением конкурентов и наследованием их империй. Так что, как ни странно это смотрится – у США и РФ есть пересекающиеся цели связанные с ослаблением Франции в Западной Африке, просто мотивы у этих действий разные.

На фоне этих раскладов, военные Нигера не сидят сложа руки и ведут активную подготовку к отражению агрессии. Если интервенции не будет, военные в Нигере смогут еще долго ехать на антиколониальной и антифранцузской риторике, обосновывая угрозой со стороны Франции и ЭКОВАС необходимость усиления военной власти.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8596272.html
Метки: Африка, империализм, колониализм, нигер, Россия, США, Франция
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