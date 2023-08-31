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Нигер выдвинул ультиматум Франции

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Нигер напомнил Франции, что срок для вывода французских оккупационных войск из Нигера истекает.
Дедлайн для Франции – 3 сентября. В случае, если Франция не выведет войск из Нигера, власти Нигера обещают начать бессрочную блокаду военных баз и массовые протесты местного населения вокруг них.
Франция на текущем этапе от вывода войск отказывается – для Макрона это было бы признанием своего очередного поражения. Поэтому и сохраняется угроза иностранной интервенции в Нигер, чтобы в числе прочего, не выводить войска.
Шансов на мирное сохранение своих позиций в Нигере у Франции не осталось.

PS. В случае с ситуацией в Габоне, Франция уже рассматривает вопрос вывода контингента (несколько сотен человек) из Габона после того, как местные военные после совершенного военного переворота, также обнулилил все договоренности с Францией в сфере безопасности.
Вчера в стране была приостановлена работа французских телеканалов, остановлена работа главного местного порта по вывозу продукции во Францию, а также была остановлена работа французской горнодобывающей компании.

Макрон – где Габон?!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8601255.html
Метки: Африка, Габон, колониализм, макрон, Франция
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