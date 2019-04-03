Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2019
- 07:45 Как в Донецке отнеслись к выборам и лидерству Зеленского — опрос (ВИДЕО).
- 07:17 НАТО обещает защитить украинские суда в Керченском проливе.
- 05:54 Выборы президента Украины: есть ли шанс у Порошенко победить во втором туре.
- 04:48 «Газпром» вынудит Европу выкинуть Украину за борт.
- 03:00 Выборы на Украине фейковые, их признавать нельзя.
- 00:26 В оккупированной части Добасса результаты в пользу Порошенко завышены в 9 раз, — полиция.
- 00:00 «Иллюзий от выборов на Украине нет. Наша сверхзадача — вернуться в Россию», — глава ДНР (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:54 Каманде Зе.
Как в Донецке отнеслись к выборам и лидерству Зеленского — опрос (ВИДЕО)
Американский журналист Патрик Ланкастер спросил у дончан, как они относятся к результатам президентских выборов на Украине и к тому, что вперёд вырвался комедийный актёр.
Ответы были самыми разными: посмотрев видео, вы убедитесь в том, что респонденты не подбирались специально.
Опрос проводился 1 апреля в центре Донецка.
Напомним, гражданин США Патрик Ланкастер приехал на Донбасс в 2014 году, когда началась война, первые репортажи делал вместе с Грэмом Филлипсом, не боясь самых горячих точек фронта. Остался жить и работать в Донецке, женился на дончанке, в прошлом году в их семье появился ребёнок.
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НАТО обещает защитить украинские суда в Керченском проливе
Главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите 3–4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет мер, направленных на сдерживание «угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе».
Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге для прессы.
Хатчисон заявила, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Черном и Азовском морях и назвала «абсолютно неприемлемым» задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удерживание в плену моряков с этих судов.
Она заявила, что подобное «агрессивное поведение» России будет обсуждаться на саммите.
Хатчисон также раскрыла некоторые подробности разработанного американскими властями совместно с НАТО пакета мер для сдерживания России в Черном море.
По ее словам, в него войдут наблюдение с воздуха и увеличение числа кораблей стран НАТО в Черное море.
«Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море» — заявила постпред США.
Хатчисон добавила, что НАТО намерено сделать акваторию Черного моря безопасной для стран региона от «навязчивости России».
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Выборы президента Украины: есть ли шанс у Порошенко победить во втором туре
Порошенко — «всё». Примерно такой вывод в соцсетях успели сделать по итогам первого тура.
Аналогичное мнение — у многих киевских экспертов. Действительно, результаты показывают, что Зеленский выигрывает у Порошенко с большим отрывом.
Более того, складывается впечатление, что Зеленский легко обойдёт Порошенко и во втором туре.
Тем не менее, опытные политики считают, что действующий президент-олигарх все же сможет выиграть выборы. Украинские «Вести» разбирались, каким образом. Возможные фальсификации и админресурс в расчет не берем — речь именно о предвыборной стратегии.
Противники Порошенко поздравляют друг друга с победой
Победа в первом туре — значительный отрыв Зеленского от любого из конкурентов — впечатлила экспертов. Не сработали ни президентская «сетка», ни другие технологии.
«Это стратегическая победа Зеленского (с вероятностью 75% делающая его следующим Президентом) и тактическая Порошенко (удалось обогнать Тимошенко, продлить собственную власть на месяц, и значительно улучшить позиции в преддверии парламентских выборов)», — комментирует ситуацию политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Мнение Бортника о высокой вероятности победы Зеленского во втором туре (75%), разделяют и другие эксперты. Они объясняют это тем, что к Зеленскому многие избиратели равнодушны. А вот Порошенко они не любят — и проголосуют за любого, лишь бы не за него.
«У президента — очень высокий антирейтинг, от 40 до 50 процентов. Выше, чем у Зеленского, и у Тимошенко, и у других», — констатирует политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
Мало того, политологи считают, что выход во второй тур с Зеленским для президента хуже, чем с Тимошенко. Хотя и в случае с Тимошенко победа вряд ли была бы на стороне пока ещё действующего главы.
«Тимошенко и Порошенко — это один политический типаж, примерно с одинаковой политической и избирательной повесткой. Но у Порошенко больше антирейтинг, чем у Тимошенко. Тут будет играть ключевую роль именно антирейтинг», — подчеркивает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Также политологи считают, что в штабе Порошенко просчитались, думая, что им лучше выйти во второй тур с Зеленским, чем, например, с Тимошенко.
«Если в штабе Порошенко думали, что Зеленский для них — легкая добыча, они сильно ошиблись. Это не худший вариант. Это вариант катастрофический для Порошенко, — говорит Владимир Фесенко. — С высокой вероятностью во втором туре в случае прохода Зеленского объединится в один фронт оппозиция — и второй тур превратится в референдум против Порошенко.
Не за Зеленского, а против Порошенко. Если будут подкупы и прочие „стратегии“ стимулирования избирателей, то это может только усилить мотивацию проголосовать против Порошенко. Тем более, электорат Зеленского сосредоточен в городах».
Отсюда и общий вывод — «Петя, гудбай», который распространился в соцсетях.
Противники Порошенко уже поздравляют друг друга с победой.
«Ответственный политик, который на прошлых выборах взял 54% голосов, а сейчас со всеми подкупами и манипуляциями не берет и 20%, должен был бы сам снять свою кандидатуру. Но придется все же ему помочь…», — пишет, например, по этому поводу блогер, политолог-международник Олег Волошин.
Чего ждут от Порошенко
Эксперты да и обычные избиратели ждут от Порошенко трех вещей: разжигания ненависти, компромата на Зеленского и «технологий последнего дня».
А также теледебатов — но это история отдельная.
Разжигание ненависти уже вроде бы началось.
Повестку задал сам Порошенко во время выступления в штабе после оглашения результатов экзит-пола.
«Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — заявил президент.
Зеленский тут же ответил — «Видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. Как сказал гарант, что делать? У меня только один вопрос, я думаю, что он увидит это. Так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте, пожалуйста, нашему гаранту».
Куда жестче была реакция сторонников Порошенко.
«Никаких шансов победить их („ставленников Кремля“) во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять», — написал в ФБ замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.
Позднее этот пост был удален Фейсбуком, а Муждабаев за него извинился.
Однако, как отмечают эксперты, риторика ненависти выиграть выборы никак не поможет. Разве что накалить и расколоть страну — и сам Муждабаев это понимает.
Он признал, что противостояние — «это риск потерять страну».
В штабе Порошенко видимо тоже понимают, что негативом электорат не нарастишь.
Скорее Порошенко попытается найти взаимопонимание с электоратом на юго-востоке. Хотя не совсем ясно, как у него это получится. В целом же, эксперты отмечают, что ненависть скорее вредит президенту.
«Зеленский строил кампанию строго на позитиве. Никаких оскорблений. Никакого компромата. Тогда как ПА сразу после закрытия участков опять и на этот раз чудовищно оскорбил тех, кто против него проголосовал и тем более самого Зеленского. Еще раз — действующий президент публично оскорбляет кандидата/лидера. Лихо). Что еще нужно, чтобы понять, наконец, главное — именно это и есть суть действующего президента. Не уважение, но оскорбление.
А потому дебаты с ним — категорически НЕ правильно. Это будет сплошная грязь. Так как у ПА одна тактика — провокации и попытки публичного унижения оппонента). Зачем на это идти?» — отмечает политконсультант Михаил Подоляк.
Второе — компромат на Зеленского.
Например, в 2002 году в Борзнянском районе Черниговской области Зеленский вроде бы попал в ДТП с жертвами. Но виновным его не признали. Можно конечно вытащить этот скелет из шкафа на всеобщее обозрение. Может быть есть и другие компроматы. Только вряд ли это переломит ход кампании.
Третье — «технологии последнего дня».
Поскольку электорат Зеленского — молодежь, то сторонники президента будут проводить загородные концерты и фестивали, чтобы отвлечь молодых людей от выборов. Но при разрыве в 10-15%, который вырисовывается в данный момент, ни один из этих инструментов ситуацию не исправит.
Принесут ли пользу теледебаты?
Могут оказаться неэффективными и теледебаты.
В своем выступлении в штабе после выборов Порошенко заявил, что во втором туре теледебаты обязательно должны состояться.
Однако они желаемого результата могут не принести. И скорее всего сам же Порошенко постарается от них под каким-либо предлогом в последний момент откреститься.
«Сам не знаю почему, но порохоботы вдруг решили, что Петр Алексеевич прекрасный оратор. И спикер. И умный, — иронизирует по поводу создавшейся ситуации блогер Макс Бужанский. — И что дебаты кого-то с ним, да хоть и Зеленского, способны продемонстрировать интеллектуальную мощь Верховного и чего-то там еще.
Смелое предположение, учитывая, что в сольных выступлениях, где нет никакого напряга и сложностей, Петр Алексеевич заставляет выть от смеха собак в глухих лесах, о чем бы он ни вещал…
Не понимаю, почему предполагается, что кто-то станет обсуждать с ним вопросы будущего, которого у него нет, вместо совсем других вещей. Как успехи в Укроборонпроме, Петр Алексеевич? Это правда, что вы вдруг поехали на Мальдивы, прервав на полуслове рассказ о том, что сейчас нападет Путин? Кого из друзей вы посадили? Что у вас в доме делал ночью директор НАБУ? Вы действительно заставили парламент назначить генпрокурором человека без образования? Как убийства активистов, раскрываются? Нет? Может надо было человека с образованием? (…)
Список вопросов — бесконечен.
В принципе, оппонент может просто спрашивать одно и то же — как Свинарчук?.. Как Свинарчук?.. Как Свинарчук?.. Вот и все дебаты, уверен, пройдут блестяще. А про управление государством Петру Алексеевичу говорить не нужно. Мы уже все сами видели, красноречиво.»
Президенту поможет грузинский кейс
Несмотря на всю вроде бы «провальность» ситуации президента, он все же может выиграть выборы.
Так считают политики с опытом, с которыми пообщались журналисты.
Да и сам президент в день выборов не выглядел подавленным или злым.
Напротив, держался он так, будто выборы уже выиграл, отмечают люди, смотревшие это выступление.
«Такое же мнение было у моих грузинских коллег накануне президентских выборов. Вроде бы кандидат от оппозиции уверенно побеждал на выборах. Вышел кандидат от власти — и предложил списать всем долги по микрокредитованию. Оппозиция думала, как на это отреагировать — и сказала, наконец, мы тоже это поддерживаем. Побеждает кто на выходе?» — прокомментировал это политик, народный депутат IV–VI созывов Василий Горбаль.
Речь о победе в декабре 2018 года на президентских выборах Саломе Зурабишвили, которая стала первой женщиной-президентом Грузии.
Зурабишвили представляла правившую на тот момент партию «Путь Грузии».
Первоначально ее рейтинг был невысоким.
Однако на победу Зурабишвили повлияло обещание премьер-министра Мамуки Бахтадзе списать всю задолженность населения по банковским кредитам — это касалось 600 тысяч человек.
Это был по сути подкуп избирателей или сделка с ними. Как бы то ни было, но Зурабишвили выиграла выборы у Григола Вашадзе (сторонника Саакашвили) с разрывом в 19%.
Горбаль предполагает, что не именно такой — но аналогичный прием — может реализовать команда президента, и что команда заточена именно под такие действия.
«Штаб Порошенко как работал — были призваны все политтехнологи с более или менее эффективными технологиями. Юристов попросили выйти в соседнюю комнату и не вмешиваться. И они профинансировали все эти технологии и реализовали их», — говорит Горбаль.
Одним словом, президенту-олигарху на второй тур нужна некая предвыборная идея.
Желательно, чтобы она понравилась избирателям юго-востока, тогда нынешняя расстановка сил может реально измениться. Мобилизовать остальной электорат едва ли получится.
Тот факт, что западные регионы проголосовали «слабо», объясняется «заробитчанством».
Это своего рода плата за экономическую политику Порошенко, отмечает Руслан Бортник.
А значит, мобилизация западноукраинского электората существенно на расклад не повлияет.
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Андрей Хрусталев
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«Газпром» вынудит Европу выкинуть Украину за борт
Украина по-прежнему занимается самообманом, пытаясь себя убедить в том, что сможет переиграть Россию на газовом рынке.
Со стороны Киева регулярно можно услышать заявления о том, что скоро Незалежная сама будет добывать газ в объемах чуть ли не больше, чем у России.
Конечно же, из «Нафтогаза» постоянно слышны слова о каком-то устрашающем «плане Б».
Правда, всё больше факторов указывает на то, что это очередное пустословие.
В отличие от украинской газовой компании, в России своё слово держат, поэтому с нового года «Газпром» сворачивает транзит в Европу через Незалежную целиком и полностью.
Понятно, выгодность труба через Украину утратила, поэтому сидеть и дальше нянчиться с Киевом из-за его капризов желающих нет.
Понимают это и эксперты Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», написавшие по этому поводу публикацию в киевский еженедельник «Зеркало недели». Гончар и Стукаленко, подготовившие материал, также убеждены, что положительных перспектив у Украины на газовом рынке просто нет.
Настрой «Газпрома» серьезен.
Так, российская компания в очередной раз покажет всем «кузькину мать», а Украина на фоне этого окажется ненадежным и недоговороспособным транзитером.
Разумеется, иметь дело с таким партнёром желающих не будет. Они уже постепенно отворачиваются от Незалежной, поэтому напрасно Киев надеется на то, что от Европы стоит ждать помощи.
Сейчас настроениями ЕС играют российско-германские настроения.
Интересы двух стран стоят «на потоках», заставляя всю Европу держать руку на пульсе. Все задуманные ранее антироссийские евроинституты дали сбой, поскольку сейчас ради поставок СПГ страны наплевали на собственную стратегию экономической безопасности.
Согласно этому документу объемы российского газа не должны превышать треть всего импорта в Европу.
Однако до запуска «Северного потока — 2» эта цифра уже приблизилась к 50%. Даже Брюссель в этой ситуации бессилен, что уж тут говорить об Украине, продолжающей полагать, что ещё она сможет переиграть такого титана газового рынка, как Россия.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Выборы на Украине фейковые, их признавать нельзя
В интервью изданию Украина.ру известный российский политолог Сергей Марков рассказал о роли посла Америки на Украине, СБУ и неонацистских группировках в политике и проведении президентских выборов.
Продолжается подведение итогов первого тура президентских выборов на Украине, состоявшихся 31 марта. Во второй тур, как уже известно, вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Юлия Тимошенко и условный кандидат от Юго-Востока Юрий Бойко заняли третье и четвертое место соответственно.
— Как вы считаете, признавать или не признавать России итоги президентских выборов на Украине? Если признавать, то на каких условиях?
— Не признавать фальшивые, фейковые выборы ни при каких условиях, кроме одного — если выборы когда-то в будущем все-таки станут настоящими. Почему не признавать? Тут несколько причин: первая и главная, базовая — выборы происходят в условиях внешнего управления, де-факто политической оккупации в стилистике XXI века. Украина лишена суверенитета, лишена независимости, ключевые решения о том, кто будет президентом, принимаются, во-первых, послом США, несмотря на то что она слабая, но при этом она утверждает или отказывает в этом тем или иным кандидатам.
Кроме того, признать [итоги выборов], закрыть глаза на массовые фальсификации, которые готовит действующий президент Петр Порошенко, либо не закрывать — это, видимо, в телефонном разговоре решали между собой Трамп и Меркель.
Поэтому, это, по сути, не выборы, а назначение президента Украины западным центром управления, центром внешнего управления Украины, в который входят офицеры спецслужб США, Канады, Польши, Великобритании и некоторых других стран. Это первая причина.
Вторая причина, почему нельзя признавать эти выборы: они проходят в условиях откровенного многолетнего террора со стороны Службы безопасности Украины и других репрессивных организаций, а также неонацистских банд, которые в отличие от других стран интегрированы в систему власти. Везде есть неонацисты, но везде неонацисты — это такие грибы-поганки, растущие где-то в лесу, и которыми никто не занимается, а вот неонацисты на Украине — это грибы, выращиваемые в теплице с целью использования их для регулярного террора против несогласных.
Поэтому о каких выборах в условиях террора может идти речь? Ни о каких.
Третья причина: многие оппозиционные общественные и политические деятели не имеют возможность баллотироваться на выборах. Они получили бы большой процент голосов и, возможно, кто-либо из них был бы избран президентом Украины, если бы у них была такая возможность. Речь идёт о таких людях, как Николай Азаров — последний успешный премьер-министр Украины, при котором уровень жизнь был выше, чем сейчас.
Без сомнения, Азаров получил бы огромную поддержку избирателей и, возможно, был бы президентом. Им мог бы стать и Олег Царёв — человек, который последовательно выступал против государственного переворота.
Четвёртая: из-за террора спецслужб и неонацистов нельзя обсуждать реальные проблемы. В частности, как заключить мир с Донбассом. Нельзя говорить и о том, что необходимы прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Нельзя говорить о признании Крыма российским, о возвращении ситуации в правовое русло, о денацификации Украины, об освобождении политических заключенных, о расследовании массового террора 2014 года, пиком которого стали 2 мая в Одессе, майский погром в Мариуполе, о выводе с территории страны представителей иностранных спецслужб, о расследовании массовых убийств на Евромайдане. Напомню, что в последнем участвовали и нынешний спикер парламента Андрей Парубий, и Сергей Пашинский, и его шеф Александр Турчинов.
Из-за всего этого кандидаты не имеют возможности ясно сформулировать своё мнение, и их позиция неясно выражена, поскольку существует ярко выраженный запрет на обсуждение этих тем.
— Как бы вы оценили активность России на этих выборах?
— Активность России — минимальная. Россия практически не имеет своих ресурсов, которые работали бы по этой проблематике. К ним можно отнести только следующие информационные ресурсы: Украина.ру, Политнавигатор, Русская весна, Анна-News и News-Фронт, а также федеральные телеканалы, которые посвящают Украине многие свои программы. Других информационных ресурсов практически нет, деньги на их появление не выделяются.
У России нет ни одного пророссийского настоящего кандидата, кроме Юрия Бойко, которого с натяжкой можно таковым назвать, поскольку его кандидатура утверждена еще и в в американском посольстве.
Он не свободен в своих действиях, ничего не может сделать без американского посла, поскольку американский посол является гарантом его безопасности. Без таких гарантий американского посла он был бы устранён физическим образом украинскими неонацистскими группировками.
— С кем Россия из тройки лидеров избирательной гонки: Зеленским, Тимошенко, Порошкнко, могла бы вступить в переговоры по поводу нормализации отношений и прекращения войны на Донбассе?
— Со всеми. Легче, наверное, с Зеленским, но за ним контроль американских спецслужб будет больше. Характерно, что предвыборные концерты Зеленского начинаются песней: типа того, что наши пацаны воевали не зря, теперь над Красной площадью взовьется белое знамя (имеется в виду капитуляция). И в Донецке будут слушать «Новыны», а не «Вести», в Ялте будут петь «писни», а не «песни». Понятно, что он под контролем находится, но тем не менее он не несёт никакой ответственности за военные преступления и он лично никого не обманывал.
Тимошенко тоже лично ответственности не несёт, тоже лично не обманывала, но все они будут находиться под американским контролем. Петр Порошенко тоже был до поры до времени под жестким контролем. Он, конечно, виновен в многочисленных обманах и в многочисленных военных преступлениях, но у него все-таки всегда есть шанс изменить свою политику. Будут претенденты выполнять Минские соглашения — Москва пойдёт на переговоры.
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Алексей Шаповалов
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В оккупированной части Добасса результаты в пользу Порошенко завышены в 9 раз, — полиция
На временно оккупированной части территории ДНР (т.н. «Донецкая область Украины») члены территориальной избирательной комиссии обнаружили различия между данными, переданными Центральной избирательной комиссии из Мангушского района, и цифрами, которые появились на сайте ЦИК
Результаты были завышены в 9 раз в пользу Петра Порошенко.
Об этом проинформировала полиция «Донецкой области».
«Сегодня в Мангушское отделение полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса. По их словам, данные, переданные в Центральную избирательную комиссию о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК, а именно — разница в пользу одного из кандидатов (судя по информации с официального сайта ЦВК, речь идет именно о Порошенко – прим. Русской Весны) увеличена в девять раз», — сказано в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины.
Следователи выясняют, на каком этапе произошли изменения данных.
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«Иллюзий от выборов на Украине нет. Наша сверхзадача — вернуться в Россию», — глава ДНР (ФОТО, ВИДЕО)
В интервью корреспонденту «КП.ру» Дмитрию Стешину глава ДНР Денис Пушилин подвел итог 5 годам самостоятельного плавания Республики и оценил выборы на Украине.
Гражданская война была неизбежна
— 5 лет назад в Донбассе началась Русская весна. За эти 5 лет независимости что потерял Донбасс? Что приобрел?
— Донбасс заплатил и платит очень высокую цену за то, чтобы выстоять. Но другого пути у нас не было. Это свой, осознанный путь. Мы не имели права потерять свои корни, свою веру и понимание, что хорошо и что плохо. И все эти пять лет для нас самая большая сложность — неопределенность. Это сковывает. При этом Донбасс продолжает делать невозможное. Мы сохранили свои основы, но и планку себе поставили высокую и собой, конечно же, недовольны.
Как бы парадоксально это не звучало, но благодаря нынешней неопределенности у нас есть будущее. А с нынешней Украиной у Донбасса будущего бы не было. Наше будущее рядом с Россией.
— Я думаю, что гражданская война была неизбежна при любом случае. Даже если в 2014-м весной Донбасс бы не поднялся. Поднялся бы через год…
— Эта война была бы более унизительной. Мы бы сначала согласились с чуждыми нам взглядами, терпели угнетение со стороны киевских властей и только потом стали бы отстаивать свои интересы с оглядкой на ранее сданные позиции. Донбасс позволить себе такое не мог. И восстал не по воле отдельного человека. Это был общий порыв.
«Слив» длиной в 5 лет
— Есть два мнения, оценивающих отношения Донбасса и России. Первое — Россия держит Донбасс на некотором отдалении от себя, более того, тихонько «сливает». Пять лет «сливает» и все никак слить не может. И есть второе мнение, я его разделяю. Интеграция между Россией и Донбассом идет тихо, но интенсивно. Как на самом деле?
— Есть определенный политес в наших отношениях. Россия — одна из немногих стран, которая в международной политике играет по правилам и отвечает за свои слова. Есть Минские соглашения — шанс, который дали Украине.
— Украина всячески уклоняется от «Минска».
— Поэтому и идут интеграционные процессы. Когда Украина стала «вымывать» гривну из Республик Донбасса, России ничего не оставалось, как ввести рубль. Просто, чтобы не начался хаос и голод.
«Рублевая зона» для нас уже привычна, но когда-то это был очень значимый шаг России. Следующий гуманитарный жест — признание наших документов. Это более чем весомо. Это спасло десятки тысяч человек, которые были заперты в Республиках и не имели других документов.
— Потом признали автомобильные номера, нотариальные доверенности, дипломы и аттестаты…
— Есть общие… даже не проекты, а взаимодействие: здравоохранения, культуры, высшей школы. Замечу, что многие встречные шаги России — вынужденные, гуманитарные — свои международные обязательства Россия не нарушает. Конечно, реакция неоднозначная — многим хотелось бы быстро, сегодня, прямо сейчас, «как в Крыму». Увы, наш путь длиннее. Но ведет в ту же сторону.
«Стадия консервации»
— Остались ли контакты с Украиной? Есть ли там какие-то друзья? Продолжает ли Донбасс платить налоги Украине?
— Вопрос с налогами был закрыт еще в 2016 году (переход предприятий — украинских налоговых резидентов — под внешнее управление ДНР, — прим. ред.). Политических друзей на Украине у нас нет. Сторонники в гражданском обществе — есть, но они очень ограничены, даже не могут высказать свою позицию. Мы это понимаем. И в то же время не забываем, что референдум 11 мая 2014 года проходил по всем территориям Донецкой области. Поэтому мы вправе проводить гуманитарные программы по объединению народов Донбасса. Для абитуриентов с части области, подконтрольной Украине, наши вузы открыты.
Есть ежегодная традиция — 9 мая мы выплачиваем пособия ветеранам, им даже не нужно въезжать в Республику, его можно получить на погранпереходе. Мы знаем, какое там отношение к ветеранам, и поддержать их — наш долг.
— Мне показалось, что Донбасс сейчас переживает «стадию консервации», как сложная техника на длительном складском хранении. Нет ни подъема, ни спада.
— Многие процессы замедлились. Это отпечаток неопределенности. Мы это воспринимаем как необходимый период, его нужно пережить и ничего при этом не разрушить. Мы ждем геополитическое «окно возможностей».
— Приходилось сравнивать уровни жизни в ДНР и на Украине. Меня поразила некая двоякость достатка. Я говорил с поваром в Донецке, зарплата у него — 10 тысяч рублей, при этом «коммуналка» за двухкомнатную квартиру — всего 600 рублей.
— Все время сравниваем. Нам важно знать — как не должно быть и к чему стремиться. Поэтому сравниваем и с соседними регионами России. На Украине зарплаты выше, но все съедают цены на коммунальные услуги, топливо и другие энергоносители.
Апрель 2014 года. Денис Пушилин у здания Донецкой администрации.
Фото: ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА
«Рассчитываем на себя и союзника — Москву»
— Что самое важное Вы сделали после избрания главой ДНР?
— Сложно себя оценивать, но я недоволен результатом и понимаю — почему. Сказываются ограничения, в которых мы находимся.
Из важного — выделение правительства в отдельную ветвь власти, другая эффективность. Переход на общую систему налогообложения. Хочется, чтобы некоторая зарегулированность и перегибы остались в прошлом. Бизнес должен понимать, что он защищен. Что к нему не может прийти налоговый инспектор, чтобы все разрушить, потому что налоговому инспектору так захотелось или понадобилось что-то для себя.
Приняли ряд нормативно-правовых актов, которые упрощают развитие сельского хозяйства. Определили — как его будем поддерживать. Республика должна гарантировать себе продовольственную безопасность.
Смогли снизить цену на топливо и выравнять его стоимость с соседними регионами, она практически равна российской и в два раза ниже, чем на Украине. Еще из сделанного — выстраивание отношений с ВТС…
— Денис Владимирович, а что такое ВТС? Или, как это еще называют, ЗАО «Внешторгсервис» — компания, работающая в Республике? В российской прессе это некая «фигура умолчания», о ней не пишут и открытой информации очень мало.
Хотя, кому нужно, знают, что ВТС — это некий инструмент, благодаря которому живет экономика Республики. Здесь я слышал и такое неприятное мнение: «ВТС — аналог Ост-Индийской компании, которая так же высасывает все соки из своей колонии для Метрополии».
— ВТС — это антикризисный управляющий. Это была вынужденная мера, после того как мы ввели внешнее управление на градообразующих предприятиях Донбасса. От этого зависела судьба и благополучие десятков тысяч семей! Нам было важно не дать предприятиям остановиться, снабдить их сырьем и обеспечить сбыт. И все это в условиях экономической и транспортной блокады!
За все эти задачи отвечает ВТС, и нам удалось выстроить отношения. Сейчас есть стабильность, есть и возможность развития — предприятия не загружены на полную мощность.
— Вы определяли для себя, как для главы ДНР, некую сверхзадачу?
— Вернуть Республику в Россию, как полноценного члена семьи. И вижу в этом единственный путь Донбасса.
— Выборы на Украине как-то повлияют на Донбасс?
— Никаких иллюзий мы не испытываем, изменений к лучшему не ждем. Кто бы ни победил. Повестка для Украины диктуется извне, никакой самостоятельности, даже ради инстинкта самосохранения, там нет. Донбасс должен рассчитывать на себя и своего союзника, проверенного пятью годами — это Россия.
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Каманде Зе
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