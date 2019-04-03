Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2019

Порошенко — «всё». Примерно такой вывод в соцсетях успели сделать по итогам первого тура.

Аналогичное мнение — у многих киевских экспертов. Действительно, результаты показывают, что Зеленский выигрывает у Порошенко с большим отрывом.

Более того, складывается впечатление, что Зеленский легко обойдёт Порошенко и во втором туре.

Тем не менее, опытные политики считают, что действующий президент-олигарх все же сможет выиграть выборы. Украинские «Вести» разбирались, каким образом. Возможные фальсификации и админресурс в расчет не берем — речь именно о предвыборной стратегии.

Противники Порошенко поздравляют друг друга с победой

Победа в первом туре — значительный отрыв Зеленского от любого из конкурентов — впечатлила экспертов. Не сработали ни президентская «сетка», ни другие технологии.

«Это стратегическая победа Зеленского (с вероятностью 75% делающая его следующим Президентом) и тактическая Порошенко (удалось обогнать Тимошенко, продлить собственную власть на месяц, и значительно улучшить позиции в преддверии парламентских выборов)», — комментирует ситуацию политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Мнение Бортника о высокой вероятности победы Зеленского во втором туре (75%), разделяют и другие эксперты. Они объясняют это тем, что к Зеленскому многие избиратели равнодушны. А вот Порошенко они не любят — и проголосуют за любого, лишь бы не за него.

«У президента — очень высокий антирейтинг, от 40 до 50 процентов. Выше, чем у Зеленского, и у Тимошенко, и у других», — констатирует политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Мало того, политологи считают, что выход во второй тур с Зеленским для президента хуже, чем с Тимошенко. Хотя и в случае с Тимошенко победа вряд ли была бы на стороне пока ещё действующего главы.

«Тимошенко и Порошенко — это один политический типаж, примерно с одинаковой политической и избирательной повесткой. Но у Порошенко больше антирейтинг, чем у Тимошенко. Тут будет играть ключевую роль именно антирейтинг», — подчеркивает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Также политологи считают, что в штабе Порошенко просчитались, думая, что им лучше выйти во второй тур с Зеленским, чем, например, с Тимошенко.

«Если в штабе Порошенко думали, что Зеленский для них — легкая добыча, они сильно ошиблись. Это не худший вариант. Это вариант катастрофический для Порошенко, — говорит Владимир Фесенко. — С высокой вероятностью во втором туре в случае прохода Зеленского объединится в один фронт оппозиция — и второй тур превратится в референдум против Порошенко.

Не за Зеленского, а против Порошенко. Если будут подкупы и прочие „стратегии“ стимулирования избирателей, то это может только усилить мотивацию проголосовать против Порошенко. Тем более, электорат Зеленского сосредоточен в городах».

Отсюда и общий вывод — «Петя, гудбай», который распространился в соцсетях.

Противники Порошенко уже поздравляют друг друга с победой.

«Ответственный политик, который на прошлых выборах взял 54% голосов, а сейчас со всеми подкупами и манипуляциями не берет и 20%, должен был бы сам снять свою кандидатуру. Но придется все же ему помочь…», — пишет, например, по этому поводу блогер, политолог-международник Олег Волошин.

Чего ждут от Порошенко

Эксперты да и обычные избиратели ждут от Порошенко трех вещей: разжигания ненависти, компромата на Зеленского и «технологий последнего дня».

А также теледебатов — но это история отдельная.

Разжигание ненависти уже вроде бы началось.

Повестку задал сам Порошенко во время выступления в штабе после оглашения результатов экзит-пола.

«Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — заявил президент.

Зеленский тут же ответил — «Видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. Как сказал гарант, что делать? У меня только один вопрос, я думаю, что он увидит это. Так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте, пожалуйста, нашему гаранту».

Куда жестче была реакция сторонников Порошенко.

«Никаких шансов победить их („ставленников Кремля“) во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять», — написал в ФБ замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Позднее этот пост был удален Фейсбуком, а Муждабаев за него извинился.

Однако, как отмечают эксперты, риторика ненависти выиграть выборы никак не поможет. Разве что накалить и расколоть страну — и сам Муждабаев это понимает.

Он признал, что противостояние — «это риск потерять страну».

В штабе Порошенко видимо тоже понимают, что негативом электорат не нарастишь.

Скорее Порошенко попытается найти взаимопонимание с электоратом на юго-востоке. Хотя не совсем ясно, как у него это получится. В целом же, эксперты отмечают, что ненависть скорее вредит президенту.

«Зеленский строил кампанию строго на позитиве. Никаких оскорблений. Никакого компромата. Тогда как ПА сразу после закрытия участков опять и на этот раз чудовищно оскорбил тех, кто против него проголосовал и тем более самого Зеленского. Еще раз — действующий президент публично оскорбляет кандидата/лидера. Лихо). Что еще нужно, чтобы понять, наконец, главное — именно это и есть суть действующего президента. Не уважение, но оскорбление.

А потому дебаты с ним — категорически НЕ правильно. Это будет сплошная грязь. Так как у ПА одна тактика — провокации и попытки публичного унижения оппонента). Зачем на это идти?» — отмечает политконсультант Михаил Подоляк.

Второе — компромат на Зеленского.

Например, в 2002 году в Борзнянском районе Черниговской области Зеленский вроде бы попал в ДТП с жертвами. Но виновным его не признали. Можно конечно вытащить этот скелет из шкафа на всеобщее обозрение. Может быть есть и другие компроматы. Только вряд ли это переломит ход кампании.

Третье — «технологии последнего дня».

Поскольку электорат Зеленского — молодежь, то сторонники президента будут проводить загородные концерты и фестивали, чтобы отвлечь молодых людей от выборов. Но при разрыве в 10-15%, который вырисовывается в данный момент, ни один из этих инструментов ситуацию не исправит.

Принесут ли пользу теледебаты?

Могут оказаться неэффективными и теледебаты.

В своем выступлении в штабе после выборов Порошенко заявил, что во втором туре теледебаты обязательно должны состояться.

Однако они желаемого результата могут не принести. И скорее всего сам же Порошенко постарается от них под каким-либо предлогом в последний момент откреститься.

«Сам не знаю почему, но порохоботы вдруг решили, что Петр Алексеевич прекрасный оратор. И спикер. И умный, — иронизирует по поводу создавшейся ситуации блогер Макс Бужанский. — И что дебаты кого-то с ним, да хоть и Зеленского, способны продемонстрировать интеллектуальную мощь Верховного и чего-то там еще.

Смелое предположение, учитывая, что в сольных выступлениях, где нет никакого напряга и сложностей, Петр Алексеевич заставляет выть от смеха собак в глухих лесах, о чем бы он ни вещал…

Не понимаю, почему предполагается, что кто-то станет обсуждать с ним вопросы будущего, которого у него нет, вместо совсем других вещей. Как успехи в Укроборонпроме, Петр Алексеевич? Это правда, что вы вдруг поехали на Мальдивы, прервав на полуслове рассказ о том, что сейчас нападет Путин? Кого из друзей вы посадили? Что у вас в доме делал ночью директор НАБУ? Вы действительно заставили парламент назначить генпрокурором человека без образования? Как убийства активистов, раскрываются? Нет? Может надо было человека с образованием? (…)

Список вопросов — бесконечен.

В принципе, оппонент может просто спрашивать одно и то же — как Свинарчук?.. Как Свинарчук?.. Как Свинарчук?.. Вот и все дебаты, уверен, пройдут блестяще. А про управление государством Петру Алексеевичу говорить не нужно. Мы уже все сами видели, красноречиво.»

Президенту поможет грузинский кейс

Несмотря на всю вроде бы «провальность» ситуации президента, он все же может выиграть выборы.

Так считают политики с опытом, с которыми пообщались журналисты.

Да и сам президент в день выборов не выглядел подавленным или злым.

Напротив, держался он так, будто выборы уже выиграл, отмечают люди, смотревшие это выступление.

«Такое же мнение было у моих грузинских коллег накануне президентских выборов. Вроде бы кандидат от оппозиции уверенно побеждал на выборах. Вышел кандидат от власти — и предложил списать всем долги по микрокредитованию. Оппозиция думала, как на это отреагировать — и сказала, наконец, мы тоже это поддерживаем. Побеждает кто на выходе?» — прокомментировал это политик, народный депутат IV–VI созывов Василий Горбаль.

Речь о победе в декабре 2018 года на президентских выборах Саломе Зурабишвили, которая стала первой женщиной-президентом Грузии.

Зурабишвили представляла правившую на тот момент партию «Путь Грузии».

Первоначально ее рейтинг был невысоким.

Однако на победу Зурабишвили повлияло обещание премьер-министра Мамуки Бахтадзе списать всю задолженность населения по банковским кредитам — это касалось 600 тысяч человек.

Это был по сути подкуп избирателей или сделка с ними. Как бы то ни было, но Зурабишвили выиграла выборы у Григола Вашадзе (сторонника Саакашвили) с разрывом в 19%.

Горбаль предполагает, что не именно такой — но аналогичный прием — может реализовать команда президента, и что команда заточена именно под такие действия.

«Штаб Порошенко как работал — были призваны все политтехнологи с более или менее эффективными технологиями. Юристов попросили выйти в соседнюю комнату и не вмешиваться. И они профинансировали все эти технологии и реализовали их», — говорит Горбаль.

Одним словом, президенту-олигарху на второй тур нужна некая предвыборная идея.

Желательно, чтобы она понравилась избирателям юго-востока, тогда нынешняя расстановка сил может реально измениться. Мобилизовать остальной электорат едва ли получится.

Тот факт, что западные регионы проголосовали «слабо», объясняется «заробитчанством».

Это своего рода плата за экономическую политику Порошенко, отмечает Руслан Бортник.

А значит, мобилизация западноукраинского электората существенно на расклад не повлияет.

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Андрей Хрусталев