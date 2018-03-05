Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 марта 2018

Боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон со ссылкой на сирийских военных.

Гуманитарный конвой «Красного полумесяца» планирует выехать в пригород Дамаска уже сегодня, передает корреспондент РИА Новости.

Сорок пять грузовиков с помощью и мобильный госпиталь выстроились утром у пункта пропуска в Мухайям Аль-Вафедине, куда ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты. В состав груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости — всего 247 тонн.

Передача груза состоится при поддержке центра по примирению, который отвечает за безопасный проезд колонны.

Ситуация в Восточной Гуте

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра»*. Из этого района боевики периодически подвергают массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на тридцать дней на всей территории Сирии.

С 27 февраля в Восточной Гуте объявлена гуманитарная пауза. Она действует ежедневно, с 9:00 до 14:00. Однако террористы продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

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* запрещенные в РФ террористические группировки