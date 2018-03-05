Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 марта 2018
- 18:47 Коалиция США оказывает поддержку боевикам ИГ и «Джабхат ан-Нусры».
- 11:15 Террористы объявили условие освобождения мирных жителей в Восточной Гуте.
- 10:58 Отчет о работе Центра по примирению в Сирии 5 марта 2018.
- 05:30 ИГИЛ показало бой и крупнейшие потери США за последние 25 лет в Африке (ФОТО, ВИДЕО).
Коалиция США оказывает поддержку боевикам ИГ и «Джабхат ан-Нусры»
Источник: russian.rt.com
Президент Сирии Башар Асад заявил, что западная коалиция, которую возглавляют США, поддерживает боевиков террористических организаций «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусра»**.
Об этом сообщает SANA.
«Западная коалиция представляет собой ВВС для «Исламского государства». Эта коалиция поддерживает ИГ, «Джабхат ан-Нусру» и другие аналогичные им террористические группировки», — сказал сирийский лидер.
Ранее Асад заявил о намерении продолжить операцию против террористов в Восточной Гуте.
В середине января ФАН передавало, что сирийская армия освободила 28 населённых пунктов от боевиков.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Террористы объявили условие освобождения мирных жителей в Восточной Гуте
Боевики в Восточной Гуте пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь, сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон со ссылкой на сирийских военных.
Гуманитарный конвой «Красного полумесяца» планирует выехать в пригород Дамаска уже сегодня, передает корреспондент РИА Новости.
Сорок пять грузовиков с помощью и мобильный госпиталь выстроились утром у пункта пропуска в Мухайям Аль-Вафедине, куда ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты. В состав груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости — всего 247 тонн.
Передача груза состоится при поддержке центра по примирению, который отвечает за безопасный проезд колонны.
Ситуация в Восточной Гуте
Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра»*. Из этого района боевики периодически подвергают массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.
Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на тридцать дней на всей территории Сирии.
С 27 февраля в Восточной Гуте объявлена гуманитарная пауза. Она действует ежедневно, с 9:00 до 14:00. Однако террористы продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.
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* запрещенные в РФ террористические группировки
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Отчет о работе Центра по примирению в Сирии 5 марта 2018
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ИГИЛ показало бой и крупнейшие потери США за последние 25 лет в Африке (ФОТО, ВИДЕО)
Медиа-крыло ИГИЛ опубликовало кадры с засадой на американо-нигерский патруль в октябре прошлого года на западе Нигера. Видео сделано с экшн-камеры спецназовца США.
На ролике запечатлены крупнейшие официально признанные Вашингтоном военные потери в Африке со времён знаменитого «Падения чёрного ястреба» в столице Сомали в 1993 г.
Как сообщалось, в начале октября 2017 г. «игиловцами» были убиты 4 американских «зелёных берета», 4 нигерийских военнослужащих и переводчик, двое бойцов армейского спецназа США получили ранения.
Сводная группа в составе 12 «зелёных беретов», 30 солдат армии Нигера проводила учебно-тренировочное патрулирование у границы Нигера и Мали.
В ходе рядового тренировочного патрульного рейда отряд получил задание проверить место возможного нахождения одного из главарей террористов. Не обнаружив исламистов на их базе в приграничном с Мали селении Тонго Тонго, патруль поехал обратно, но по дороге попал в засаду большой группы боевиков.
Ведя огонь из пулеметов и автоматических винтовок по террористам ИГИЛ*, американские и нигерские солдаты попытались отступить под прикрытием своих внедорожников.
Спецназовцы применили красные дымовые гранаты, чтобы ухудшить видимость стрелков врага.
Во время боестолкновения один «зелёный берет» получил смертельное ранение, а двое других пытались скрыться, но не смогли убежать от преследовавших их боевиков.
Получив сообщения о том, что первая группа оказалась под огнем, вторая часть отряда сразу выдвинулась им на помощь.
На месте боя они обнаружили несколько «зелёных беретов», укрывшихся за джипом и ведущих ответный огонь по наступавшим джихадистам.
Также сообщается, что перед этим в ходе короткой перестрелки солдаты Нигера обратились в бегство, в то время как американцы до последнего не разрывали огневой контакт в надежде забрать своих раненых.
В течение боя командиры запрашивали заградительный огонь у самолётов ВВС Франции, лётчики «Миражей» даже вышли на связь, но отказались вести огонь в сложившихся условиях близкого огневого контакта воюющих сторон. Кроме того, пилоты ссылались на плохую видимость, плохую погоду и сложный рельеф местности.
Американский военный беспилотник прилетел на место боя довольно оперативно, но он не имел боеприпасов и не мог оказать поддержки с воздуха блокированным «зелёным беретам».
Лишь через 2 часа после начала перестрелки на помощь американцам прибыл вертолёт с французским спецназом. Винтокрылая машина обеспечила авиационную поддержку и позволила «беретам» эвакуироваться, но забрать с собой тела погибших 4-х бойцов ВС США они не смогли.
Позднее три из четырёх тел убитых были эвакуированы «зелеными беретами» из другой группы, которые проводили операцию в соседнем районе. Четвертое тело было найдено нигерскими военными через 2 дня недалеко от места злополучного боя.
Источники в Департаменте Обороны США сообщили журналистам, что, судя по кадрам с БПЛА, американцы вели бой с бандгруппой, состоящей примерно из 50-ти боевиков.
Погибшие «зеленые береты» армии США: штаб-сержант Брайан Блэк, штаб-сержант Джереми Джонсон, штаб-сержант Дастин Райт, штаб-сержант Дэвид Джонсон.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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