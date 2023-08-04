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О ситуации в Нигере. 04.08.2023

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О ситуации в Нигере. 04.08.2023

1. Военные в Нигере объявили о разрыве соглашений о военном сотрудничестве с Францией. Следующим шагом может стать разрыв соглашения о размещении французских баз на территории Нигера и требования вывода французских войск с территории страны.

2. Новые власти Нигера активно формируют новые органы центральной и региональной власти, хотя отдельные члены старой власти продолжают делать вид, что чем-то в стране управляют.

3. Свергнутый президент Базума призвал США помочь ему вернуть власть и "восстановить демократию". Фактически это приглашение иностранных интервентов на фоне отсутствия каких-либо серьезных выступлений в его поддержку внутри страны. Фактически, здесь может повториться ситуация с Йеменом, где свергнутый Хади пытался вернуться на саудовских штыках с известными последствиями для Йемена.

4. Между тем, в Нигере сегодня уже отменили комендантский час, а также заменили послов в 4 враждебных Нигеру странах, включая Францию. Военными всеми силами демонстрируют, что у них все под контролем и власть новой военной хунты надолго и на угрозы из-за границы они ответят силой.

5. Военные Нигера проводят консультации с военными Мали на предмет координации действий в случае попытки иностранной военной интервенции. Мали ранее уже подтвердила (как и Алжир с Буркина-Фасо), что вступит в войну на стороне Нигера против интервентов. Таким образом, интервенция в случае начала спровоцирует крупную региональную войну, в которую будут вовлечены сразу несколько государств. С учетом больших границ Нигера с Алжиром, Мали и Буркина-Фасо, организовать доставку оружия в Нигер более чем возможно.

6. В случае начала агрессии против Нигера, с нашей стороны было бы разумно поставить армии Нигера беспилотники, ПЗРК и другие вооружения для ударов по французским оккупантам и поражения нигерскими военными территорий военных баз Франции, а при жестких сценариях, и баз США. Основной проблемой для военных является малая численность вооруженных формирований под их контролем до 10-12 тыс. силовиков с малым кол-вом тяжелого вооружения. Так что без чужой помощи, отбивать полноценную агрессию будет сложно.

7. Позиция России на текущий момент заключается в том, что события в Нигере являются внутренним делом Нигера и никакой интервенции там быть не должно. В случае начала войны в Нигере, Россия получит возможность путем небольших вложений, создавать проблемы своим оппонентам в Западном Африке, в том числе убивая чужими руками американских и французских солдат.

Ультиматум ЭКОВАС с требованием к военным сдать власть свергнутой французской марионетке истекает 6 августа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8543487.html
Метки: Африка, буркина-фасо, мали, нигер, США, Франция
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