От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны
От 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны.
Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что эти цифры сравнимы с ущербом, нанесённым Первой мировой войной.
Данные издание приводит со ссылкой на киевскую благотворительную организацию Houp Foundation и на немецкого производителя протезов Ottobock. Последние, в свою очередь, опираются на данные руководства Украины и компаний-партнёров.
В статье отмечается, что реальное число травмированных может быть ещё выше, так как процесс протезирования занимает много времени.
https://ctrana.news/news/441445-sravnimo-s-pervoj-mirovoj-skolko-ukraintsev-poterjali-konechnosti-na-vojne.html – цинк
С учетом того, как ведется подсчет потерь по убитым и раненым, надо полагать, что и по инвалидам подсчет ведется в таком же ключе, в сторону максимального занижения.
Помните посетители ЯП -я всё время спрашивала вас и не дождалась ответа -Почему женщины украины не останавливают ,не прячут ,не восстают ,а они могут ,потому как от природы злы и пассионарны,чтобы спасти своих мужчин ,детей,мужей..Мне кажется, я нашла ответ на свои вопросы и на то,что сыны этих женщин не признают Бога и не слова хорошего о русских здесь не сказали .Это ведь так??А вояджер со своим культом кладбищ,как испытанием -чего?? теперь понятней ..
“Никогда не задумывались почему у нас украинство ассоциируется со свиньей, только ли в их любви к салу дело? Сало и у нас весьма популярно, венгры гордятся своим шпиком.
Чудовищный ролик с девушкой в венке, которая серпом перерезает горло российскому десантнику и объявляет о сборе кровавой жатвы, облетел весь интернет и не оставил в равнодушных никого.
Неужели они, украинцы, сами про себя такое догадались снять? Может быть, это контрпропаганда наших спецов по контенту?
Оказалось, сняли сами. Роль украинки-убийцы исполнила львовская актриса Андриана Курилец. На Украине это видео гордо именуют «социальным». Хотя любого нормального человека с правильно заданными моральными ориентирами данное видео шокирует, а кровавая эстетика ролика отсылает к пропагандистским видео исламистских головорезов.
Свернуть
Кровавое видео с актрисой из Львова – это и есть апофеоз превращения Украины в европейский ИГИЛ*, считает спецкор “КП” Дмитрий Стешин.
Десантник в тельняшке, к счастью – тоже актер. Но этот ролик украинцы снимали по мотивам своих же реальных воинских преступлений. Помните массовое убийство российских военнопленных со связанными руками и перерезанным горлом?
От этих видео – а их было немало – вывернуло не только русских, но и европейцев, и ООН. А украинцы не остановились. Они не стыдятся, они гордятся и строят свою «духоподъемную» пропаганду на зверствах, от которых содрогнулся мир.
Но было в видеоролике с Курилец что-то еще. Нечто куда более страшное, чем людоедская идеология Исламского государства. И более древнее, уверена спецкор «Русской Планеты» Елена Горбачева.
Лишь на третий день образ кровожадной украинки с серпом выскреб откуда-то из недр генетической славянской памяти исходник. Вот же она!
Вряд ли украинские креаторы намеренно хотели закосплеить полудницу. Они хотели напугать русского зрителя воинственно настроенной украинкой, но невольно показали суть всего нынешнего украинства, основанного на звериной ненависти ко всему русскому. Скажу больше: ненавистью к Богу в том числе.
Как тут не вспомнить псалом 90 «Живый в помощи вышнего». Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Уж не о ней ли говорится в молитве?
В современной культуре полуденницу можно встретить в популярной компьютерной игре «Ведьмак» по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского. В третьей части игры Геральт получает заказ на убийство полуденницы в задании «Лихо у колодца».
В древнеславянской культуре тема смерти занимает большое место (да и не только в славянской). Однако именно в украинской сельской культуре эстетика могилы и культ зла распространился особенно широко. И речь вовсе не об артефактах давно ушедших эпох, в виде народных песен, ведьминских поверий и легенд, чего и у нас немало.
Образ смерти, могилы, гробов, загробной жизни проходит сквозь всю украинскую культуру вплоть до современной. Ключевые поэты и художники ассоциируют свою родину именно с ней: с могилой и могильным холмом, `ассказывает журналист, политконсультант и одесский эмигрант Игорь Дмитриев, который 10 лет проучился в украинской школе и на своей шкуре ощутивший пропаганду культа смерти среди детей.
Iз могили козакВстає сивий, похилий.Встає сам уночi,Iде в степ, а йдучиСпiва, сумно спiває…
Могильный антураж и прочая бесовщина перешла из украинской литературы и в русскую и заняла в ней свое место. Однако в русской имперской культуре могильной тьме всегда противопоставлялся свет христианства.
В украинской же культуре, имевшей прочные сельские корни, культ смерти цвел пышным цветом. И особенно ярко – в XX веке, когда украинство как антирусский проект начало оформляться в нынешнем виде.
Яркий пример современной украинской литературы – роман «Жовтий князь» Василя Барки, написанный в 1963 году и посвященный Голодомору, ключевому событию для украинского мифа, столпу современной украинской идентичности.
А после распада СССР возрождению древних языческих культов, всевозможных сект и антихристианских течений кажется, никто особо и не сопротивлялся.
Вы думаете, что сектантство и ведьмины ритуалы – нечто вроде страшилок из Рунета? Прочитайте книгу журналиста «Русского Репортера» Марины Ахмедовой «Пляски бесов»: автор ездила по Западной Украине, собирая документальный материал для художественной книги. Так что все персонажи в ней – совсем не вымысел.
Но вернемся к культуре. Кто же правит этим некрополем? Над всеми многочисленными смертями, от Голодомора, от ляхов, жидов, москалей и прочих, возвышается образ украинской женщины, рассказывает Дмитриев. Причем женщины весьма характерной, архетипичной. Проще говоря, ведьмы.
Именно таков образ булгаковской Маргариты – как известно, писатель родился в Киеве. Да, обольстительная ведьма – это давняя литературная традиция. Но именно в украинской культуре женщины играют особую роль. И в этом плане куда интереснее образ украинской полумифической героини XVII века Маруси Чурай, которая убила своего суженого, чтобы он не достался другой.
Этот образ затем будет всплывать во всей украинской культуре. Маруся – убивает, и при этом она – положительный персонаж. И не просто убивает, а травит: убийство таким способом считалось в европейской культуре особенно жестоким.
И в русской, и в украинской культурах женщины часто несчастны. Но как по-разному! Если в русской культуре для женщины главными качествами всегда считались доброта, жертвенность, сострадание, готовность отдать свою жизнь за любимого или за семью, то украинская национальная героиня не готова ничем жертвовать. Она готова забрать все свое сама. А если оно не согласно – то убить его.
Такие стандарты поведения, указывает Игорь Дмитриев, закладываются в девочек еще со школы. Потом подросшие украинские девушки готовы добиваться своего любыми путями. И таким же способом делать политическую карьеру.
Главная «панночка» украинской политики Юлия Тимошенко.
Интересно, что предметом вожделения панночки всегда является инородец – москаль, казак, гусар или цыган. Именно они вызывают интерес украинки. Именно к ним она тянется всей душой, а мужчины, живущие рядом с ней, ее не интересуют, считает Дмитриев.
А представьте, как это сказывается на мужчинах.
Еще со школы, с первых уроков украинской мовы и литературы тебе рассказывают про смерть, голод, отчаяние, безысходность, могилу. Что соседская девочка Оксана, когда вырастет, уйдет от тебя к москалю. Именно это и создает украинскую нацию – с такими стандартами поведения и жизненными ориентирами, где во главу угла поставлены ненависть, страдания, голод и смерть.
Картина Тараса Шевченко «Катерина» в качестве иллюстрации к его поэме. Сюжет вкратце: заезжий москаль «обрюхатил» девушку, а родные выгнали ее с младенцем на улицу.
Все эти языческие верования, культ ведьм, эстетика могилы и откровенный сатанизм не случайно так широко используются в современной украинской антирусской пропаганде.
Вспомните нацистскую Германию. Эзотерический отдел «Анненербе» не просто так изучал древние языческие культы, ведьм, дьявола и баловался с запретной магией. Даже визуально эстетика национал-социализма подчеркнуто сатанинская, отталкивающая, начиная с самой рунической символики.
Украинский проект – не только антирусский, но и антихристианский. Именно из опыта нацистской Германии он подчерпнул идею обратить черное язычество на службу современному национальному мифотворчеству. Недаром в годы, предшествующие нынешнему конфликту на Украине, по всей стране поджигали храмы, избивали верующих и священников «москальской» церкви, а порой и убивали.
Зловещий символизм проявляется по-разному. Помните, как в 2012 году участницы феминистской активистской группы FEMEN спилили крест в Киеве прямо над Майданом, установленный в память о жертвах репрессий? Через год, к зиме 2013 года, началась революция, а затем страну захлестнуло кровью.
«Крестопад» продолжился и в наши дни. Но только уже не руками людей: 18 января 2022 года четырехметровый крест упал с Софии Киевской, самого знаменитого собора Украины. Крест с Софии падал и раньше, в 1943, когда Киев был под немецкой оккупацией. А 2 апреля 2022 года, уже после начала СВО на Украине, крест упал с храма в Днепропетровске. Зловещие символы, если так подумать.
Древние демоны, вновь призванные в наш мир, собирают сегодня свою кровавую жатву на полях Украины. Джинн сатанинского национал-социализма, отправленный было в бутылку в 1945-м, снова вышел на свободу.
Но не стоит переживать: русские и на этот раз победят. Потому что с нами – Бог. А он поругаем не бывает.
* ИГИЛ (Исламское государсто, ИГ) – запрещенная в РФ террористическая организация.
использованы материалы
Главное, что мешает бесам полностью поглотить Украину – это Православная церковь, но не долго ей на Украине осталось. Скоро ее запретят. Денафикация без обрядов экзорцизма невозможна. проводить их будет просто некому. Бросится ли это стадо в море или массово побежит в сатанинскую (уже) Европу? Время покажет, но нам надо четко понимать источник происходящего…..
п.с. источник происхоящего ..https://rurik-l.livejournal.com/4974780.html
Почему ты разделяешь муж и мужчина ?
Это герои Украины.
Украина должна приложить все оставшиеся деньги, чтобы содержать своих героев. Чтобы дети видели чем заканчивается спецоперация брата с братом.
Если до сих пор не могут точно посчитать конечности у 20 или 50 тысяч есть они или их нет, то скоро наступит мир.
“В древнеславянской культуре тема смерти занимает большое место”.????
Окстись,марина.
Культ смерти это жидо-христианство,но никак не древнеславянская культура.Обвинение древнеславянской культуры в культе смерти это жидовская хуцпа.
возможно -но вы её приняли и являетесь носителями …Вы разрушили чьи церкви и чьи приняли истины ,какой церкви ?Почему пока на фронтах селюки ?и грозятся вот вот прийти в города ? Ты прочитал вступление ??возможно -это ….страшно даже сказать ,чтобы не заклевали ,но ты подумай с Жорой ,почему вы не признаете русских и в тоже время -не прощаете им того,что они не спасли вас ??От чего?? Разве от этого можно спасти ,не пройдя свой путь самоочищения?
Это чё за психоз и истерика, мадам ? Вы что, напрочь забыли тут “вчера” и позавчера ? Покусали тут всех, как с цепи сорвались. Лучше бы сорвались с другого. Уже прогресс был бы.
Глупо разгневанная е-мамка, ни дать ни взять.
Витюшку вон, своего, покусали.
Странно. Для кого эту галиматью-хуцпу дама тут наваяла ?
Не для здравомыслящих же. Для кого ?
Есть жизнь и есть смерть. Они идут рядом. “Навь” – мир до рождения и мир после смерти. “Явь” – от рождения до смерти. Глупо отрицать одно или другое. Пока Мокошь плетёт веретено судеб. Отношение к смерти и отношение к жизни – это Культура.
Мой родной город Могилёв (на Днепре). Могила Льва. Богатыря-разбойника Машеку по прозвищу “Лев” зарезала ножом его подруга. Всякое бывает:
«… И ту высокую могилу,
Где лес угрюмо распевал,
За мощь Машеки и за силу
«Могилой льва» народ прозвал.
Над нею – скоро иль не скоро –
Упали тысячи дерев,
И у могилы вырос город,
Носящий имя Могилев» (Янка Купала).
То, что на Украине сейчас создаётся гипертрофированный культ смерти – это правда. Но эта диспропорция культа смерти к славянской традиции не имеет никакого отношения.
Кстати сказать, я не помню традиции поклонения мощам у язычников, как это принято у христиан. Но жертвоприношения были. По всей видимости, кровавая тризна Святослава на Дунае была.
А есть культ приклонения перед горшком с пеплом. Когда в горшок подмели и то что от прошлого раза осталось. Или это не православное. Или нет послежизни у пепла ?
Какая разница – сгниёт тело в земле или его кремируют? Это решают родственники усопшего, или он в своём завещании.
Прах Константина Симонова по его завещанию развеяли над Буйничском полем в Могилёве. Он там впервые увидел, как лупят немцев и впечатлился. Эпизод хорошо описан в романе “Живые и Мёртвые”. Тогда из-за этого был большой скандал – довольно необычное решение.
Жертвоприношений не было. Это Вам впарили маринки.
Славяне – не язычники. Снова это навешали своё от себя маринки.
Вопрос согласования определений. Язык – Народ. Народная вера. Без негатива.