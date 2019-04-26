Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2019

Под занавес президентства Петра Порошенко подконтрольное ему парламентское большинство поставило жирную точку в лозунге «Армия, вера, мова» принятием закона об украинском языке. Он предусматривает тотальную украинизацию всех публичных сфер — образования, науки, медицины, СМИ, театра и сферы услуг.

Как принимали этот закон депутаты и что в итоге оказалось в его тексте, анализирует укрианское издание «Страна».

Закон дописали на коленках

Финальную версию законопроекта депутатам раздали за 15 минут до голосования. Еще утром профильный комитет в него вносил последние изменения. Там появились 55 правок на 17 страницах, которые ранее были провалены залом, но теперь депутаты их приняли все сразу отдельным голосованием. Многие из этих правок несколько смягчили положения закона или отстрочили вступление в силу некоторых его норм.

Уже по старой-доброй традиции, когда законопроекты дописываются после их принятия, этот документ также ожидают «технико-юридические» правки.

Между тем, уже очевидно, какие главные новации точно приняты депутатами.

1. Украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в младшей школе и садиках допускается параллельно обучаться на языках нацменьшинств (путем создания отдельных классов или групп), а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС — разумеется, русский язык в этот перечень не входит.

Образовательные нормы смягчили для коренных народов и общин, языки которых являются языками стран ЕС. Так, коренным народам Украины (исчерпывающий перечень таких народов в законопроекте отсутствует, но отдельно упоминаются крымские татары) гарантируется обучение на родном языке. В частности, лицам, принадлежащим к коренным народам, которые начали обучение до 1 сентября 2018 года, гарантируется обучение на языках коренных народов до 1 сентября 2020 года с постепенным увеличением предметов на украинском языке.

Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками ЕС, и начали обучение до 1 сентября 2018 года, разрешается обучение на родных языках до 1 сентября 2023 года с постепенным увеличением количества дисциплин на украинском языке.

То есть таким образом хотят немного подсластить украинизаторскую пиллюлю венграм и румынам. Но о русскоязычных гражданах, речи вообше не идет.

Отметим, что хоть закон и не запрещает прямым образом использование русского языка в сфере образования, но русский не входит ни в перечень официальных языков ЕС, ни в языки коренных народов, которым даются различные послабления. То есть, после вступления всех его норм в силу открытие русскоязычных классов в школах, изучение дисциплин на русском или создание русскоязычных групп в вузах будет вне закона.

Правда, будет отсрочен полный переход внешнего независимого тестирования на украинский язык до 2030 года (ранее предполагалось, что ВНО перейдет на украинский в 2025 году).

2. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (примечательно, что как именно технически это сделать — выходить с плакатами на сцену или делать синхронный перевод реплик артистов, в документе не поясняется). Также язык публичных мероприятий (симпозиумов, круглых столов и т. д.) может быть только украинским либо английским.

3. Фильмы на Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров.

4. Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В точках распространения книжной продукции не менее 50% должны составлять издания на украинском языке.

5. Украинский язык предлагается также сделать обязательным для всех СМИ. Например, для печатных изданий возможен выход на других языках, если половина тиража издается на украинском языке. На переход общенациональных печатных СМИ на украинский язык дается 30 месяцев, а региональных — 60 месяцев.

Это требование не распространяется на печатные СМИ, которые издаются на крымско-татарском языке, языках других коренных народов (перечень таких отсутствует), англоязычных и изданий на других языках Европейского союза.

По сути это будет означать конец русскоязычной прессы в Украине. Газеты и так сейчас еле сводят концы с концами, а если им еще придется печатать дополнительно и украинский тираж, это окончательно их убьет.

Для интернет-СМИ депутаты предлагают создать страничку на украинском языке, которая будет загружаться автоматически, а функцию чтения материалов на русском языке сделать дополнительной, по желанию. На перевод сайтов на украинский хотят выделить 18 месяцев со вступления закона в силу.

Странички СМИ в социальных медиа, например, в Facebook или Инстаграм, также переведут на украинский язык, но через 36 месяцев после вступления закона в силу. Тоже самое касается мобильных приложений медиа. И опять же, эта норма не касается крымско-татарских СМИ, англоязычных и СМИ, которые выходят на официальных языках Евросоюза.

Информационные агентства оставляют за собой право «распространять свою продукцию на государственном, а также других языках, придерживаясь общепринятых этических и моральных норм словоупотребления».

Самое принципиальное изменение касается норм применения украинского языка на телевидении и в радиовещании. В самый последний момент депутаты вообще вынесли этот блок из закона. Если бы он был принят, то в общенациональных СМИ квота на украинский язык была бы повышена с 75% до 90%.

6. В сфере обслуживания (магазины, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, автомойки и прочее) для персонала также является обязательным использование украинского языка. В сфере электронной коммерции предусмотрена обязательная маркировка товаров на украинском языке, за невыполнение нормы — деятельность такого субъекта хозяйствования может быть временно прекращена. Сайты по продаже товаров и договора о продажах, интернет-магазины и интернет-каталоги, также должны быть на украинском языке. На переход всей сферы обслуживания на украинский язык дается 18 месяцев.

7. Интересная ситуация с бизнесом. В законе конкретного упоминания об обязательности применения украинского языка в бизнесе нет, но есть норма о том, что Уполномоченный имеет право составлять протоколы на субъектов предпринимательства всех форм собственности за нарушение требований обязательного использования украинского языка. Отдельно отмечается, что если предприятия всех форм собственности имеют договорные отношения с госпредприятиями, во всех договорах и документации должен быть украинский язык.

8. Языком в армии также является украинский язык и он обязателен для делопроизводства, приказов, обучения, различных мероприятий. Однако закон не вводит никаких санкций или административных наказаний за то, что кто-то из военных не станет говорить на украинском языке. Закон вообще никак не регламентирует общение в армии (помимо официальных приказов).

9. Обязательное использование украинского языка в медицинской сфере. Для медиков была сделана уступка — в принятом законе нет нормы, которая была в 1 чтении, о том, что медработники должны проходить сертификацию на знание языка. Теперь они могут это подтвердить обычным сертификатом о среднем образовании. В любом случае в законопроекте прописано, что медицинские услуги должны предоставляться на украинском языке и весь документооборот в медицинской сфере должен быть на украинском. Допускается обслуживание лиц, которые обращаются за медпомощью, на других языках, но в случае соглашения обоих сторон.

10. Создаются два новый органа — Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которая будет определять необходимый уровень владения им для занятия определенных постов и должностей. Например, кандидаты в президенты должны будут подавать сертификат на знание украинского языка, выданный этой комиссией. Требования по уровню знания украинского языка распространяются на госслужащих, дипломатов, судей, адвокатов, нотариусов, работников образовательных и медицинских учреждений, сотрудников государственных и коммунальных предприятий. Также создается такой орган, как Уполномоченный по защите государственного языка, который будет контролировать соблюдение языковой политики. То есть, грубо говоря, следить и пресекать использование русского и других языков нацменьшинств там, где предписано использовать украинский.

Обеспечить финансирование новых институций депутаты хотят в течение месяца после принятия закона. Так, Кабмин будет должен подать проект изменений к Госбюджету на текущий год, в котором предусмотреть финансирование Нацкомиссии по стандартам и Уполномоченного по защите украинского языка.

11. Мова будет нужна не всем. В самый последний момент из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады. Якобы потому, что такого требования нет в Конституции.

При этом на норму о соблюдении прав русскоязычного населения, которая также прописана в Конституции, внимания депутаты не обратили

12. Сдача экзаменов кандидатами на должности вводится через 2 года после вступления закона в силу.

При этом, появляются сложности для желающих стать госслужащими. В частности, на данным момент для того, чтобы подать документы на конкурс на любые должности государственной службы, подтвердить свое знание украинского языка можно либо школьным аттестатом о среднем образовании с оценками «5» (по старой системе) или «10»,”11» или «12» (по новой) или дипломом бакалавра или магистра с отметкой «отлично» по украинскому языку. По закону для 16 категорий должностных лиц, таких как депутаты местных советов, служащие НБУ, лица рядового, сержантского и старшинского состава Нацполиции, других правоохранительных органов, разведывательных органов, адвокаты, нотариусы, педагогические, научно-педагогические и научные работники, медицинские работники подтверждением будет только документ о среднем образовании.

Однако для новых соискателей на должности в госслужбе (которые ранее не являлись госслужащими) необходимо будет сдать экзамен на украинский язык. Причем если его не сдашь, то следующая пересдача — через 4 месяца. Таким образом, вхождение «новых лиц» на госслужбу будет очень сильно затруднено.

13. В именах собственных и географических названиях должно сохраняться оригинальное звучание. При этом граждане имеют право на транскрибированную запись ФИО в соответствии со своими национальными традициями. Однако, географические названия и объекты топонимики не переводятся и должны подаваться «при помощи букв соответствующего алфавита в соответствии со звучанием на государственном языке. По сути, это требование означает, что после принятия закона по-русски необходимо будет писать «Кыйив» вместо «Киева» или «Украйына» вместо «Украина». Придется забыть и о написании названия речки «Днепр» — теперь только «Днипро».

14. Невыполнение требований языкового законодательства будет наказываться штрафами. Например, чиновникам, которые не используют украинский язык, грозит штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов (3400–6800 грн). То есть, если чиновник перейдет на любой язык, кроме украинского, во время заседания в органах госвласти или местного самоуправления, максимальный штраф составит до 6800 грн. В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт и т. д.) — нарушение языковой политики может обернуться штрафом от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов (3400–5100 грн). Если газета будет напечатана без тиража на государственном языке — штраф 6800–8500 грн.

В сфере обслуживания за нарушение языкового законодательства сначала объявляется предупреждение и дается 30 дней для устранения нарушения. При еще одном нарушении в течение года — штраф 5100–6800 грн. Повторное админнарушение в течение года — штраф 8500-11 900 грн. Штрафовать за язык в Украине начнут спустя 36 месяцев после вступления закона в силу (это положение депутаты также закрепили в последний момент). Унижение или пренебрежение к украинскому языку будет наказываться через 5 лет после вступления закона в силу.

Попытки ввести двуязычие или многоязычие в Украине (или предоставить официальный статус любому другому языку во всей стране или в отдельном регионе) приравниваются к свержению конституционного строя, о чем говорится в самой первой статье закона.

Отметим, что в самом законе нет отдельной отсылки к статье 109 Уголовного кодекса, который регламентирует такие нарушения и карает их до 10 лет лишения свободы. Но как знать, если запрет есть, то, не исключено, что какие-нибудь ярые украинизаторы могут попытаться применить нормы УК по назначению.

Впрочем, как пояснила экс-министр юстиции Елена Лукаш, поскольку в связи с этими нормами не были внесены изменения в Уголовный кодекс, устанавливающий объем уголовной ответственности, и Уголовно-процессуальный кодекс, регулирующий порядок расследования и судебного разбирательства уголовных дел и выполнения приговора, то их нарушение преступлением не является.

15. И, пожалуй, один из самых многозначительных пунктов закона гласит — что «до завершения временной оккупации части территории Украины одной из задач этого закона будет способствование изучению украинского языка гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории». Каким образом это будет происходить, в тексте ничего не сказано.

Осел с золотом взял парламент

Интересно, что еще накануне самого голосования за закон многие депутаты, даже из провластного большинства, были убеждены, что голосов не хватит.

«Как сказал мне один из народных депутатов, осел с золотом в который раз взял парламент», — говорит политолог Руслан Бортник.

По данным «Страны», колеблющихся накануне и в итоге проголосовавших «за» было порядка 55 человек.

В связи с этим примечательно, что дружными рядами голоса за закон отдали депутаты подконтрольные или финансируемые олигархом Ринатом Ахметовым. Например, фракция Радикальной партии единогласно проголосовала «за» закон параллельно с принятием нужного Ахметову решения Антимонопольного комитета, который позволил ему завладеть Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго. В итоге Ахметов получил в свое распоряжение 35% облэнерго страны.

Дали свои голоса и те депутаты, которые ориентируются на крупного предпринимателя Василия Хмельницкого. Один из таких нардепов в разговоре со «Страной» отметил, что Хмельницкий заручился содействием в земельных вопросах для расширения строительной империи в Киеве.

Единогласно поддержали мову и три десятка депутатов «УДАРа», входящего в состав фракции БПП, в том числе супруга замглавы Администрации президента Наталья Ковальчук. На данный момент группа курируется бизнесменом, бывшим регионалом Вадимом Столаром, который считается теневым мэром Киева и одним из организаторов предвыборной сетки Петра Порошенко в столице Украины.

Кроме того, как отмечают эксперты, есть и политическая подоплека такого голосования. Это сигнал для Зеленского, что Рада по-прежнему управляется теми же людьми, что и раньше — Порошенко, Парубием и Народным фронтом, а также близкими к ним олигархами. И что менять свои планы они не намерены.

В целом, Зеленский оказывается перед сложным выбором — если он не будет борться с этим законом после того как станет президентом, он рискует потерять электорат юго-востока. А если будет — то его обвинят в «зраде» (хотя те, кто в эту «зраду» верит и так за него голосовать не будут).

Сам будущий президент прокомментировал принятый закон обтекаемо. С одной стороны, он сказал, что украинский язык должен быть государственным, его нужно поддерживать и это не обсуждается. Во-вторых, что поддержка украинского языка должны быть не методом кнута, а пряника. То есть не методом принуждения. В-третьих, что закон он изучит как только тот будет опубликован со всеми правками и после того как он станет президентом, подумает, что с ним делать.

«Можно считать, это уже началась парламентская кампания. Идет борьба за национально-патриотический электорат. Начинают бить себя в грудь и делить свои 24%. Это решение нужно было и самому Порошенко, чтобы поставить эффектную точку в армии, вере, мове. Он тоже борется любыми способами за свое политическое будущее и пытается конвертироваться в парламентскую кампанию», — считает политолог Вадим Карасев.

«Депутаты понимают, что электорат Зе — это их электорат осенью на выборах в парламент. Они попытались ему осложнить вступление в должность. Сейчас усилится обострение конфликта с Венгрией и Румынией, которые не приемлют такой гуманитарной политики, и Зеленский окажется перед выбором. Если учитывать придирки западных соседей — он потеряет часть патриотического электората Запада. И освободит нишу для политсил, гуляющих по патриотическому полю. Если не учитывает замечания Запада — то конфликтует с Европой и тоже теряет часть электората уже на юго-востоке. Они его поставили на растяжку, заставить играть по своим правилам», — считает Руслан Бортник.

Между тем, сам закон имеет все шансы никогда не заработать.

Во-первых, во время рассмотрения закона уже были зафиксированы факты кнопкодавства, что дает возможность оспорить результат голосования в судах.

Во-вторых, оппозиционные депутаты готовят обращение в Конституционный суд, считая документ не соответствующий Основному закону.

Кроме того, депутаты из Оппозиционного блока и Оппозиционной платформы — За жизнь уже отсрочили его вступление в силу. Они подали уже сразу два проекта постановлений об отмене результатов голосования. Пока не будут рассмотрены эти постановления, спикер не может подписать закон сам и передать его на подпись президенту. А рассмотреть их предполагается не раньше 14 мая — на следующей пленарной неделе.

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Галина Студенникова