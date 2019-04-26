Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2019
- 11:35 Захарова: принятый Радой “языковой закон” усугубляет раскол внутри Украины.
- 11:32 Взрыв на шахте в ЛНР 3 погибших, еще 14 под завалами.
- 10:12 Активисты ОО «МР» провели субботник в парке им. А.В. Захарченко.
- 09:44 В СИЗО в Киеве мне было стыдно, — Савченко о разнице между тюрьмой в России и на Украине (ВИДЕО).
- 09:23 Зеленский покинул Украину (ФОТО).
- 08:49 В очереди за паспортами будут льготники: подробности.
- 08:26 Гордон назвал способ вернуть Крым Украине.
- 08:18 В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
- 08:06 В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте.
- 08:01 Что говорят жители Донбасса о российских паспортах: без купюр (ВИДЕО).
- 07:54 Украина приостановила транзит российской нефти по “Дружбе”.
- 07:50 В ПФР назвали условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР.
- 07:04 «Нафтогаз» признал свою беспомощность без российского газа (ВИДЕО).
- 06:00 Донбасс идёт домой!.
- 04:14 Старик был бы потрясён: О секрете феноменальной любви украинцев к Черчиллю.
- 04:00 15 шагов к тотальной украинизации: что на самом деле написано в «мовном» законе и зачем депутаты его приняли.
- 02:22 Oни нe бoятся пepeвыбopoв в Paдy. Чecтнo.
- 02:00 МИД Украины сравнил выдачу российских паспортов на Донбассе с действиями нацистов.
- Вчера 23:59 Количество обращений за российскими паспортами станет лакмусовой бумажкой для Киева, — Небензя.
- Вчера 22:29 Заседание Совбеза ООН по российским паспортам для жителей Донбасса — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
- Вчера 22:17 Депутаты Рады разрешили себе не использовать украинский язык (ДОКУМЕНТ).
Захарова: принятый Радой “языковой закон” усугубляет раскол внутри Украины
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Взрыв на шахте в ЛНР 3 погибших, еще 14 под завалами
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Активисты ОО «МР» провели субботник в парке им. А.В. Захарченко
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В СИЗО в Киеве мне было стыдно, — Савченко о разнице между тюрьмой в России и на Украине (ВИДЕО)
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в здании Верховной рады, ответила на вопрос, в какой тюрьме ей было тяжелее — российской или украинской.
«Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почёта.
Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять.
Разницы по быту, по помещениям, методам работы не было, потому что это все советская система», — отметила Савченко в эфире одного из украинских каналов.
«Во время моего заключения тяжелее всего было сестре. И тяжело было маме. Вы спросили, перед кем мне стыдно — наверное, перед ними. Хочется извиниться за то, что второй раз в жизни им пришлось пройти через это.
Тяжело было морально, психологически понять, почему так произошло, что герой Украины является врагом народа в Украине же и сидит в тюрьме, тяжело было проходить через свидания сквозь стекло с трубками, передачи, ощутить дух неволи, тяжело было с тем, как реагировал мир», — пояснила Савченко.
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На видео с 9:24
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Зеленский покинул Украину (ФОТО)
Сегодня рано утром будущий президент Украины Владимир Зеленский улетел в Турцию.
Об этом он сам написал на странице в соцсети, приложив фото с трапа самолёта.
«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль „Весело”. А сам через 2 дня назад. За 4 месяца… это первые выходные.
Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха», — написал будущий глава государства, у которого вчера состоялось последнее выступление в роли комика с коллективом «95 квартала».
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В очереди за паспортами будут льготники: подробности
Военный корреспондент ВГТРК Александр Cладков рассказал, кто из жителей Донбасса будет пользоваться приоритетом при получении российских паспортов.
«В очереди за российскими паспортами будут свои льготники или, точнее, люди, имеющие в этом процессе приоритет.
Три миллиона семьсот тысяч жителей Донбасса, точнее территорий Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики теперь имеют право на упрощённое получение паспортов Российской Федерации. Это гражданство, со всеми правами и возможностями.
Действия украинских паспортов у многих людей заканчиваются, новых документов Украина не выдаёт, рождаются дети, в Донбасс приезжают иностранцы, необходима их легализация.
В ЛНР и ДНР вот уже несколько лет выдают паспорта граждан Республик, их обладатели будут пользоваться приоритетом в получении российских паспортов. Таких паспортов, только в ДНР, выдано 290 тысяч. Восьми тысячам отказано.
В ДНР, кстати, принимают и приписывают к территории обращающихся в Луганск и Донецк украинских пенсионеров, жителей Украины, потерявших свои украинские паспорта. В ДНР и ЛНР работают четко настроенные миграционные системы, технически и организационно обеспеченные всем необходимым. Паспортизация соседней Украины, после распада Советского Союза, шла десять лет, Республики Донбасса были готовы обеспечить паспортами своих граждан за пять лет. Теперь речь идёт уже о российских паспортах.
Кстати, Россия уже давно признаёт паспорта ЛНР и ДНР, водительские удостоверения, документы на машину, аттестаты зрелости, доверенности нотариусов. Прибывая в Ростовскую область, граждане ЛНР и ДНР даже не заполняют миграционные документы.
И под конец вот вам интересный факт: в ДНР лишали гражданства лишь один раз — актёра Никиту Джигурду, ему сначала выдали паспорт гражданина ДНР, а потом через пять дней его аннулировали».
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Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
По его мнению, если Киев начнёт раздавать украинские паспорта в Москве, то российское правительство окажется в безвыходном положении.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
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В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
Фото: © ЛИЦ
По меньшей мере два человека погибли в результате ЧП, которое произошло на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Лутугинского района. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, авария произошла из-за взрыва метана. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Глава Республики сообщил, что на месте происшествия работают “подразделения МЧС ЛНР, создан штаб, который возглавляет вице-премьер Олег Иванович Черноусов, здесь также находится премьер-министр Сергей Иванович Козлов”.
“Поэтому делается все возможно, но пока судьба 15 человек неизвестна”, – отметил Пасечник.
Он рассказал, что на место ЧП “выдвинулись подразделения МЧС России, ранним утром они будут здесь”.
Авария на шахте “Схидкарбон” произошла утром 25 апреля. По последним данным, жертвами трагедии стали два горняка, 15 числятся пропавшими без вести.
После инцидента Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии. В МЧС РФ сообщили о том, что “по просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей”.
Угледобывающее предприятие “Схидкарбон” находится в поселке Юрьевка Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность “Схидкарбона” была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. В этот период администрация и работники предприятия делали все, чтобы сохранить шахту и не допустить затопления выработок. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность. В 2018 году добыча угля составила 29 868 т. Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат (АМК), а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево Донецкой Народной Республики.
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Что говорят жители Донбасса о российских паспортах: без купюр (ВИДЕО)
Указ Владимира Путина «о паспортах», на Донбассе его называют так, безусловно, новость года.
Журналисты RT и военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков поговорили с людьми в Луганске и Донецке и предлагают послушать, что думают об этом событии жители ЛНР и ДНР.
Вот лишь некоторые ответы на вопросы журналистов:
«Я радуюсь и плачу. Мы счастливы за Россию, любим её, преданы ей, очень счастливы, что получим паспорта».
«Я считала, это давно необходимо. Этого ждали, думали, это случится раньше. Если получаешь российский паспорт, то получаешь хоть какие-то гарантии».
«Все рады, сейчас будет ажиотаж на получение паспорта. Много людей хотели домой вернуться».
«Ждали, боролись — значит, всё будет хорошо. Паспорт нужен для того, чтобы чувствовать себя полноценным гражданином в обществе и человеком полноценным».
«Самое главное в жизни мы получим в ближайшие дни — в этом наши счастье и радость».
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Украина приостановила транзит российской нефти по “Дружбе”
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В ПФР назвали условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
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«Нафтогаз» признал свою беспомощность без российского газа (ВИДЕО)
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко (сын знаменитого украинского политика-социалиста Натальи Витренко — прим. РВ) рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.
Он рассказал, что компания не раз обращалась к европейским партнерам, но решения так и не нашли.
«Честно скажу: нет, не существует (технической модели работы ГТС — прим. РВ). Есть предварительное решение, что после трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы все-таки это сделаем. Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», — сказал Витренко, отвечая на вопрос о существовании модели работы без газа из России и его транзита.
Он также выразил мнение, что Россия почти наверняка прекратит транзит газа через Украину в 2020 году, а доказательством этого назвал увеличение объемов транзита в данный момент. Это Витренко объяснил «подготовкой к новой войне».
«Мы сейчас видим, что объемы транзита растут. Это может означать, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину. По всем признакам, Россия готовится к новой газовой войне», — сказал он.
Помимо этого, он рассказал, что на Украине сорвалась программа по увеличению собственной добычи газа, причем признал, что объемы добычи наоборот постоянно падают. При этом Витренко добавил, что в стране сократилось количество газа, которое может идти на удовлетворение потребностей населения.
«В 2019-м мы видим уменьшение добычи. Особенно с учетом того, что, как заявил Андрей Коболев, в „Нафтогазе“ сейчас дефицит оборотных средств. Соответственно, если дефицит не будет чем-то прикрыт, мы не видим оснований… добыча будет падать», — резюмировал исполнительный директор «Нафтогаза».
Руководство «Нафтогаза» постоянно говорит о том, что Украина может остаться без транзита. Как сообщала «Русская Весна», ранее Коболев заявил, что введение в строй газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» сделает украинскую ГТС невостребованной.
Таким образом, по словам Коболева, Киев потеряет сдерживающий фактор против «российской агрессии», а вероятность военного конфликта, в свою очередь, значительно увеличится.
По его оценке, лишившись транзита, Украина потеряет примерно четыре процента ВВП.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс идёт домой!
Предварительный комментарий к Указу Президента РФ № 183 от 24 апреля 2019 года «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке».
Издание указов — право Президента. Он им пользуется и в экстренных случаях, когда не следует ждать долгосрочной процедуры прохождения федерального закона через Думу.
Кроме того, Президент изданием Указа показывает свою личную заинтересованность в его появлении на свет и исполнении, берет на себя ответственность за последствия.
Следует обратить внимание на дату Указа — спустя считанные дни после выборов. Указ издан в гуманитарных целях, в целях защиты прав и свобод человека, в соответствии с нормами международного права.
Возможно, российской власти известно о намерениях уходящей команды «Потрошенко» или вступающей во власть на «украине» команды Зеленского совершить в ближайшие дни акции против основополагающих прав жителей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» (читай — очередные злодеяния, сравнимые разве что с действиями фашистов во время войны).
Хотя длящиеся пять лет садистские обстрелы жилых домов и промышленных предприятий дают и без дополнительных условий право считать ситуацию на Донбассе антигуманитарной.
Сам В. Путин говорит, что нарушения прав жителей Донецкой и Луганской республик (заметьте, «украина» при их упоминании вообще не звучит) «переходят границы с точки зрения прав человека».
Мне кажется, что нас не должна смущать территориальная сфера деятельности — отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Первое, что приходит в голову, что это ЛДНР. Но прямо так не написано! А что, если это и Мариуполь?
Согласно п. «а» ст. 2 Указа, жители тех самых «отдельных районов» должны обращаться в территориальные органы внутренних дел.
Мы обращаемся по вопросам гражданства, регистрации и т. д. в ОВД по месту нашего жительства. Значит ли это, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей уже созданы российские ОВД (или будут созданы во исполнение этого Указа? Или нужно будет ездить в соседнюю Ростовскую область?). Т. е. де-факто, а теперь уже и де-юре «отдельные районы» переходят под юрисдикцию нашей страны?
Читайте подробнее: ВАЖНО: МВД РФ командирует сотрудников на границу с Донбассом для выдачи российских паспортов (ДОКУМЕНТ)
Гражданство дается в рекордно короткие сроки — 3 месяца (п. 3 Указа): Россия заинтересована в приеме жителей Донбасса в наше гражданство.
Следует отметить, что для получения гражданства РФ не нужно отказываться от гражданства «незалежной».
Мало кто обратил внимание на приложение к Указу. Оно содержит форму заявления для приобретения российского гражданства.
Заявитель обязуется, в частности, «в случае приема меня в гражданство Российской Федерации обязуюсь быть верным России, добросовестно выполнять свой гражданский долг и нести обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации». Т. е. с оружием в руках защищать нашу страну и требовать от нашей страны реальной защиты своих прав.
От себя добавлю, что очень бы неплохо принять два миллиона новых граждан — работящих, образованных, не на словах доказавших верность нашему общему делу!
Донбасс идет домой! Добро пожаловать, друзья!
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Константин Ерофеев, специально для «Русской Весны»
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Старик был бы потрясён: О секрете феноменальной любви украинцев к Черчиллю
Известный украинский блогер Макс Бужанский попытался объяснить странную любовь украинцев к премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
«С умилением читаю бесконечные признания в любви к Черчиллю.
Старик был бы потрясен, узнав, как его любят жители провинциальных городков Украины, как уже переселившиеся в столицу, так и живущие в провинции.
Барыши делятся восторженными репостами, своих мыслей пока нет, в которых образ сэра Уинстона легко побивает Христа по всем параметрам.
Читаю с сомнением, никак не могу понять, в чём подвох?
А где Бенгальский Голодомор?
Где 5–6 миллионов заморенных голодом бенгальцев?
Это в полтора раза больше, чем жертв Голодомора 32–33 годов, как можно забыть?
Если рассказать о Сталине без упоминаний коллективизации и репрессий, вы его от Черчилля не отличите, уверен.
Два мудрых старика: один — с сигарой, второй — с трубкой.
А почему все рассказы о Черчилле начинаются с: «Он выиграл войну»?
Почему не с: «потерял всю Европу, включая Францию, Бельгию, Голландию, Югославию, Грецию и Крит,
Азию»?
Как там Сингапур, клеймо британского позора?
Давайте я вам расскажу про Сталина с момента «он выиграл войну», и вы ахнете от умиления, поражаясь полководческому гению Вождя.
А вдруг поставленные сразу после капитуляции Рейха рядом с британскими войсками солдаты Вермахта, вооруженные своим же, ранее отнятым у них, оружием, расстреливающие Афины, они где?
Потерялись, бедняжки, с оборванными погонами?
Или смущали сэра Уинстона?
Ерунда, сэра Уинстона не смущало ничто, за что и любим.
Я вам расскажу, в чем фокус.
Ленин.
Вы из всего делаете Ленина.
Всё, что попадает в руки, становится Лениным.
Шевченко, Черчилль, Бандера, за что ни возьмись — на третий день добрые глаза и хитрый прищур улыбки.
И тут, хоть башкой в стену, поздно — стеклянные глаза, полные восторга.
Мой любимый политический деятель — Черчилль — аааа, а что ты о нем знаешь???
Это очень смешно.
И да, если кто думает, что для сэра Уинстона туземцы это только индусы, он здорово ошибается.
Туземцы для Доброй Старой Англии абсолютно весь Мир.
Кроме Штатов, но и то, сквозь зубы».
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15 шагов к тотальной украинизации: что на самом деле написано в «мовном» законе и зачем депутаты его приняли
Под занавес президентства Петра Порошенко подконтрольное ему парламентское большинство поставило жирную точку в лозунге «Армия, вера, мова» принятием закона об украинском языке. Он предусматривает тотальную украинизацию всех публичных сфер — образования, науки, медицины, СМИ, театра и сферы услуг.
Как принимали этот закон депутаты и что в итоге оказалось в его тексте, анализирует укрианское издание «Страна».
Закон дописали на коленках
Финальную версию законопроекта депутатам раздали за 15 минут до голосования. Еще утром профильный комитет в него вносил последние изменения. Там появились 55 правок на 17 страницах, которые ранее были провалены залом, но теперь депутаты их приняли все сразу отдельным голосованием. Многие из этих правок несколько смягчили положения закона или отстрочили вступление в силу некоторых его норм.
Уже по старой-доброй традиции, когда законопроекты дописываются после их принятия, этот документ также ожидают «технико-юридические» правки.
Между тем, уже очевидно, какие главные новации точно приняты депутатами.
1. Украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в младшей школе и садиках допускается параллельно обучаться на языках нацменьшинств (путем создания отдельных классов или групп), а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС — разумеется, русский язык в этот перечень не входит.
Образовательные нормы смягчили для коренных народов и общин, языки которых являются языками стран ЕС. Так, коренным народам Украины (исчерпывающий перечень таких народов в законопроекте отсутствует, но отдельно упоминаются крымские татары) гарантируется обучение на родном языке. В частности, лицам, принадлежащим к коренным народам, которые начали обучение до 1 сентября 2018 года, гарантируется обучение на языках коренных народов до 1 сентября 2020 года с постепенным увеличением предметов на украинском языке.
Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, языки которых являются официальными языками ЕС, и начали обучение до 1 сентября 2018 года, разрешается обучение на родных языках до 1 сентября 2023 года с постепенным увеличением количества дисциплин на украинском языке.
То есть таким образом хотят немного подсластить украинизаторскую пиллюлю венграм и румынам. Но о русскоязычных гражданах, речи вообше не идет.
Отметим, что хоть закон и не запрещает прямым образом использование русского языка в сфере образования, но русский не входит ни в перечень официальных языков ЕС, ни в языки коренных народов, которым даются различные послабления. То есть, после вступления всех его норм в силу открытие русскоязычных классов в школах, изучение дисциплин на русском или создание русскоязычных групп в вузах будет вне закона.
Правда, будет отсрочен полный переход внешнего независимого тестирования на украинский язык до 2030 года (ранее предполагалось, что ВНО перейдет на украинский в 2025 году).
2. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (примечательно, что как именно технически это сделать — выходить с плакатами на сцену или делать синхронный перевод реплик артистов, в документе не поясняется). Также язык публичных мероприятий (симпозиумов, круглых столов и т. д.) может быть только украинским либо английским.
3. Фильмы на Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров.
4. Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В точках распространения книжной продукции не менее 50% должны составлять издания на украинском языке.
5. Украинский язык предлагается также сделать обязательным для всех СМИ. Например, для печатных изданий возможен выход на других языках, если половина тиража издается на украинском языке. На переход общенациональных печатных СМИ на украинский язык дается 30 месяцев, а региональных — 60 месяцев.
Это требование не распространяется на печатные СМИ, которые издаются на крымско-татарском языке, языках других коренных народов (перечень таких отсутствует), англоязычных и изданий на других языках Европейского союза.
По сути это будет означать конец русскоязычной прессы в Украине. Газеты и так сейчас еле сводят концы с концами, а если им еще придется печатать дополнительно и украинский тираж, это окончательно их убьет.
Для интернет-СМИ депутаты предлагают создать страничку на украинском языке, которая будет загружаться автоматически, а функцию чтения материалов на русском языке сделать дополнительной, по желанию. На перевод сайтов на украинский хотят выделить 18 месяцев со вступления закона в силу.
Странички СМИ в социальных медиа, например, в Facebook или Инстаграм, также переведут на украинский язык, но через 36 месяцев после вступления закона в силу. Тоже самое касается мобильных приложений медиа. И опять же, эта норма не касается крымско-татарских СМИ, англоязычных и СМИ, которые выходят на официальных языках Евросоюза.
Информационные агентства оставляют за собой право «распространять свою продукцию на государственном, а также других языках, придерживаясь общепринятых этических и моральных норм словоупотребления».
Самое принципиальное изменение касается норм применения украинского языка на телевидении и в радиовещании. В самый последний момент депутаты вообще вынесли этот блок из закона. Если бы он был принят, то в общенациональных СМИ квота на украинский язык была бы повышена с 75% до 90%.
6. В сфере обслуживания (магазины, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, автомойки и прочее) для персонала также является обязательным использование украинского языка. В сфере электронной коммерции предусмотрена обязательная маркировка товаров на украинском языке, за невыполнение нормы — деятельность такого субъекта хозяйствования может быть временно прекращена. Сайты по продаже товаров и договора о продажах, интернет-магазины и интернет-каталоги, также должны быть на украинском языке. На переход всей сферы обслуживания на украинский язык дается 18 месяцев.
7. Интересная ситуация с бизнесом. В законе конкретного упоминания об обязательности применения украинского языка в бизнесе нет, но есть норма о том, что Уполномоченный имеет право составлять протоколы на субъектов предпринимательства всех форм собственности за нарушение требований обязательного использования украинского языка. Отдельно отмечается, что если предприятия всех форм собственности имеют договорные отношения с госпредприятиями, во всех договорах и документации должен быть украинский язык.
8. Языком в армии также является украинский язык и он обязателен для делопроизводства, приказов, обучения, различных мероприятий. Однако закон не вводит никаких санкций или административных наказаний за то, что кто-то из военных не станет говорить на украинском языке. Закон вообще никак не регламентирует общение в армии (помимо официальных приказов).
9. Обязательное использование украинского языка в медицинской сфере. Для медиков была сделана уступка — в принятом законе нет нормы, которая была в 1 чтении, о том, что медработники должны проходить сертификацию на знание языка. Теперь они могут это подтвердить обычным сертификатом о среднем образовании. В любом случае в законопроекте прописано, что медицинские услуги должны предоставляться на украинском языке и весь документооборот в медицинской сфере должен быть на украинском. Допускается обслуживание лиц, которые обращаются за медпомощью, на других языках, но в случае соглашения обоих сторон.
10. Создаются два новый органа — Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которая будет определять необходимый уровень владения им для занятия определенных постов и должностей. Например, кандидаты в президенты должны будут подавать сертификат на знание украинского языка, выданный этой комиссией. Требования по уровню знания украинского языка распространяются на госслужащих, дипломатов, судей, адвокатов, нотариусов, работников образовательных и медицинских учреждений, сотрудников государственных и коммунальных предприятий. Также создается такой орган, как Уполномоченный по защите государственного языка, который будет контролировать соблюдение языковой политики. То есть, грубо говоря, следить и пресекать использование русского и других языков нацменьшинств там, где предписано использовать украинский.
Обеспечить финансирование новых институций депутаты хотят в течение месяца после принятия закона. Так, Кабмин будет должен подать проект изменений к Госбюджету на текущий год, в котором предусмотреть финансирование Нацкомиссии по стандартам и Уполномоченного по защите украинского языка.
11. Мова будет нужна не всем. В самый последний момент из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной Рады. Якобы потому, что такого требования нет в Конституции.
При этом на норму о соблюдении прав русскоязычного населения, которая также прописана в Конституции, внимания депутаты не обратили
12. Сдача экзаменов кандидатами на должности вводится через 2 года после вступления закона в силу.
При этом, появляются сложности для желающих стать госслужащими. В частности, на данным момент для того, чтобы подать документы на конкурс на любые должности государственной службы, подтвердить свое знание украинского языка можно либо школьным аттестатом о среднем образовании с оценками «5» (по старой системе) или «10»,”11» или «12» (по новой) или дипломом бакалавра или магистра с отметкой «отлично» по украинскому языку. По закону для 16 категорий должностных лиц, таких как депутаты местных советов, служащие НБУ, лица рядового, сержантского и старшинского состава Нацполиции, других правоохранительных органов, разведывательных органов, адвокаты, нотариусы, педагогические, научно-педагогические и научные работники, медицинские работники подтверждением будет только документ о среднем образовании.
Однако для новых соискателей на должности в госслужбе (которые ранее не являлись госслужащими) необходимо будет сдать экзамен на украинский язык. Причем если его не сдашь, то следующая пересдача — через 4 месяца. Таким образом, вхождение «новых лиц» на госслужбу будет очень сильно затруднено.
13. В именах собственных и географических названиях должно сохраняться оригинальное звучание. При этом граждане имеют право на транскрибированную запись ФИО в соответствии со своими национальными традициями. Однако, географические названия и объекты топонимики не переводятся и должны подаваться «при помощи букв соответствующего алфавита в соответствии со звучанием на государственном языке. По сути, это требование означает, что после принятия закона по-русски необходимо будет писать «Кыйив» вместо «Киева» или «Украйына» вместо «Украина». Придется забыть и о написании названия речки «Днепр» — теперь только «Днипро».
14. Невыполнение требований языкового законодательства будет наказываться штрафами. Например, чиновникам, которые не используют украинский язык, грозит штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов (3400–6800 грн). То есть, если чиновник перейдет на любой язык, кроме украинского, во время заседания в органах госвласти или местного самоуправления, максимальный штраф составит до 6800 грн. В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт и т. д.) — нарушение языковой политики может обернуться штрафом от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов (3400–5100 грн). Если газета будет напечатана без тиража на государственном языке — штраф 6800–8500 грн.
В сфере обслуживания за нарушение языкового законодательства сначала объявляется предупреждение и дается 30 дней для устранения нарушения. При еще одном нарушении в течение года — штраф 5100–6800 грн. Повторное админнарушение в течение года — штраф 8500-11 900 грн. Штрафовать за язык в Украине начнут спустя 36 месяцев после вступления закона в силу (это положение депутаты также закрепили в последний момент). Унижение или пренебрежение к украинскому языку будет наказываться через 5 лет после вступления закона в силу.
Попытки ввести двуязычие или многоязычие в Украине (или предоставить официальный статус любому другому языку во всей стране или в отдельном регионе) приравниваются к свержению конституционного строя, о чем говорится в самой первой статье закона.
Отметим, что в самом законе нет отдельной отсылки к статье 109 Уголовного кодекса, который регламентирует такие нарушения и карает их до 10 лет лишения свободы. Но как знать, если запрет есть, то, не исключено, что какие-нибудь ярые украинизаторы могут попытаться применить нормы УК по назначению.
Впрочем, как пояснила экс-министр юстиции Елена Лукаш, поскольку в связи с этими нормами не были внесены изменения в Уголовный кодекс, устанавливающий объем уголовной ответственности, и Уголовно-процессуальный кодекс, регулирующий порядок расследования и судебного разбирательства уголовных дел и выполнения приговора, то их нарушение преступлением не является.
15. И, пожалуй, один из самых многозначительных пунктов закона гласит — что «до завершения временной оккупации части территории Украины одной из задач этого закона будет способствование изучению украинского языка гражданами Украины, которые проживают на оккупированной территории». Каким образом это будет происходить, в тексте ничего не сказано.
Осел с золотом взял парламент
Интересно, что еще накануне самого голосования за закон многие депутаты, даже из провластного большинства, были убеждены, что голосов не хватит.
«Как сказал мне один из народных депутатов, осел с золотом в который раз взял парламент», — говорит политолог Руслан Бортник.
По данным «Страны», колеблющихся накануне и в итоге проголосовавших «за» было порядка 55 человек.
В связи с этим примечательно, что дружными рядами голоса за закон отдали депутаты подконтрольные или финансируемые олигархом Ринатом Ахметовым. Например, фракция Радикальной партии единогласно проголосовала «за» закон параллельно с принятием нужного Ахметову решения Антимонопольного комитета, который позволил ему завладеть Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго. В итоге Ахметов получил в свое распоряжение 35% облэнерго страны.
Дали свои голоса и те депутаты, которые ориентируются на крупного предпринимателя Василия Хмельницкого. Один из таких нардепов в разговоре со «Страной» отметил, что Хмельницкий заручился содействием в земельных вопросах для расширения строительной империи в Киеве.
Единогласно поддержали мову и три десятка депутатов «УДАРа», входящего в состав фракции БПП, в том числе супруга замглавы Администрации президента Наталья Ковальчук. На данный момент группа курируется бизнесменом, бывшим регионалом Вадимом Столаром, который считается теневым мэром Киева и одним из организаторов предвыборной сетки Петра Порошенко в столице Украины.
Кроме того, как отмечают эксперты, есть и политическая подоплека такого голосования. Это сигнал для Зеленского, что Рада по-прежнему управляется теми же людьми, что и раньше — Порошенко, Парубием и Народным фронтом, а также близкими к ним олигархами. И что менять свои планы они не намерены.
В целом, Зеленский оказывается перед сложным выбором — если он не будет борться с этим законом после того как станет президентом, он рискует потерять электорат юго-востока. А если будет — то его обвинят в «зраде» (хотя те, кто в эту «зраду» верит и так за него голосовать не будут).
Сам будущий президент прокомментировал принятый закон обтекаемо. С одной стороны, он сказал, что украинский язык должен быть государственным, его нужно поддерживать и это не обсуждается. Во-вторых, что поддержка украинского языка должны быть не методом кнута, а пряника. То есть не методом принуждения. В-третьих, что закон он изучит как только тот будет опубликован со всеми правками и после того как он станет президентом, подумает, что с ним делать.
«Можно считать, это уже началась парламентская кампания. Идет борьба за национально-патриотический электорат. Начинают бить себя в грудь и делить свои 24%. Это решение нужно было и самому Порошенко, чтобы поставить эффектную точку в армии, вере, мове. Он тоже борется любыми способами за свое политическое будущее и пытается конвертироваться в парламентскую кампанию», — считает политолог Вадим Карасев.
«Депутаты понимают, что электорат Зе — это их электорат осенью на выборах в парламент. Они попытались ему осложнить вступление в должность. Сейчас усилится обострение конфликта с Венгрией и Румынией, которые не приемлют такой гуманитарной политики, и Зеленский окажется перед выбором. Если учитывать придирки западных соседей — он потеряет часть патриотического электората Запада. И освободит нишу для политсил, гуляющих по патриотическому полю. Если не учитывает замечания Запада — то конфликтует с Европой и тоже теряет часть электората уже на юго-востоке. Они его поставили на растяжку, заставить играть по своим правилам», — считает Руслан Бортник.
Между тем, сам закон имеет все шансы никогда не заработать.
Во-первых, во время рассмотрения закона уже были зафиксированы факты кнопкодавства, что дает возможность оспорить результат голосования в судах.
Во-вторых, оппозиционные депутаты готовят обращение в Конституционный суд, считая документ не соответствующий Основному закону.
Кроме того, депутаты из Оппозиционного блока и Оппозиционной платформы — За жизнь уже отсрочили его вступление в силу. Они подали уже сразу два проекта постановлений об отмене результатов голосования. Пока не будут рассмотрены эти постановления, спикер не может подписать закон сам и передать его на подпись президенту. А рассмотреть их предполагается не раньше 14 мая — на следующей пленарной неделе.
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Галина Студенникова
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Oни нe бoятся пepeвыбopoв в Paдy. Чecтнo
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МИД Украины сравнил выдачу российских паспортов на Донбассе с действиями нацистов
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль комментируя указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, заявила, что «практика предоставления гражданства на оккупированных территориях активно использовалась в Европе нацистами».
«Нацисты навязывали немецкое гражданство населению оккупированных территорий, через которое на население распространялся принудительный призыв в армию и принудительный труд», — написала она на своей странице в соцсети, «забыв» о мобилизации на Украине и беззаконии, творимом украинскими военными по отношению к жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса.
«Главный риск — это ухудшение отношения оккупационной администрации к гражданам Украины, которые откажутся воспользоваться возможностью получить гражданство РФ», — написала Зеркаль в день, когда украинский парламент принял дискриминационный закон о языке.
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Количество обращений за российскими паспортами станет лакмусовой бумажкой для Киева, — Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что жители ДНР и ЛНР сами решат, воспользоваться ли им правом получения российских паспортов.
«Я сразу отвечу украинскому представителю: во внутренние дела Украины мы не лезем и ползучей аннексией не занимаемся.
А люди сами решат, воспользоваться им этим правом или нет. Количество граждан, которые обратятся к нам, станет лакмусовой бумажкой того, как эти граждане относятся к киевской власти», — подчеркнул российский дипломат.
«Жители Донецка и Луганска на протяжении 5 лет буквально выживали вопреки тому, что вы делаете. При этом там все это время надеялись, что Киев выполнит Минские соглашения. Но за 5 лет ничего не изменилось. Жители Донбасса заслужили оказаться вновь под опекой и получить свои права», — заявил полпред.
Небензя отметил, что Россия искренне рассчитывает, «что новая власть изменит риторику и предпримет шаги для реального исполнения Минских соглашений».
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Заседание Совбеза ООН по российским паспортам для жителей Донбасса — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
Сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Совбеза ООН в связи с указом Владимира Путина об упрощении приобретения гражданства России жителям ДНР и ЛНР.
Его инициировали украинские дипломаты.
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Депутаты Рады разрешили себе не использовать украинский язык (ДОКУМЕНТ)
В итоговой версии закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, принятого Радой 25 апреля, отсутствует норма о необходимости его использования депутатами парламента.
Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении украинского издания «Страна».
Любопытно, что в первом чтении закон такую норму содержал, а после принятия поправки № 203 из документа исключили из редакции статьи 9 законопроекта слова «народные депутаты Украины».
Если ранее закон предусматривал, что народные депутаты Украины обязаны владеть государственным языком и использовать его во время исполнения служебных обязанностей, то теперь такое требование на них не распространяется.
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