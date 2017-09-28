Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2017
- 09:41 Калиновка. Последствия.
- 07:15 Огненный ад на Украине: Подборка самых мощных взрывов на складах ВСУ под Винницей (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:30 Порошенко сделал себе подарок.
- 02:30 Запретив русский язык, режим Порошенко раскалывает Украину и бросает вызов всему Русскому миру, — сенатор.
- 00:25 Ляшко сел на танк и скомандовал: «К победе, в Москву!» (ВИДЕО).
- Вчера 22:40 Взрывы на военном складе под Винницей прекратились.
- Вчера 21:59 Названа огромная сумма ущерба от взрывов под Винницей.
- Вчера 21:35 Взрывы складов ВСУ: Над Украиной нависла угроза переворота со стороны силовиков, — Доник.
Калиновка. Последствия
Склады боеприпасов в Калиновке после подрыва.
Вид с воздуха.
Ликвидация последствий.
Официально заявлено, что уничтожено в ходе детонации примерно 30% от хранимого на складах, что в теории составляло 30% от 180 000 тонн. Сколько из этого реально находилось на складах к моменту взрыва, мы я думаю врядли узнаем.
Но версию самоподрыва с целью заметания следов, сбрасывать со счетов конечно нельзя и тут будет важным показателем, скорость уборки территории, ибо как показала скорость уборки в Балаклее, там взорвалось явно меньше того, что было анонсировано как уничтоженное. А сравнивать можно было хотя бы с аналогичными уборочными операциями после взрывов на складах боеприпасов до государственного переворота.
Официально же будут крутить версию, что подрыв устроили спецслужбы РФ https://ivan-59.livejournal.com/3070322.html
Оппоненты Порошенко естественно будут продолжать нажимать на тему ответственности чиновников МОУ и Генштаба.
Но как представляется, если Порошенко не сдаст Муженко, то как максимум, накажут 2-3 стрелочников из воинской части отвечавшей за охрану складов.
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Огненный ад на Украине: Подборка самых мощных взрывов на складах ВСУ под Винницей (ФОТО, ВИДЕО)
Читатели РВ собрали в одно видео различные кадры впечатляющих взрывов на украинском военном арсенале под Винницей.
Как сообщала «Русская Весна», страшные пожары у населённого пункта Калиновка в Винницкой области начались вечером во вторник, 26 сентября 2017 года.
На складах ВСУ начали рваться тысячи боеприпасов, они разлетались по округе, взрываясь в разных частях области. Из Калиновки и близлежащих сёл были эвакуировано свыше 30 000 местных жителей, в ходе чрезвычайного происшествия пострадали 2 человека.
Известно, что на винницком арсенале складировались десятки тысяч реактивных снарядов к системам залпового огня (РСЗО) «Смерч», «Ураган» и «Град».
Мощный пожар уничтожил не менее трети хранимого здесь боезапаса. Сумма ущерба уже превысила 800 миллионов долларов США.
Украинские следственные органы открыли уголовное производство по статье «Диверсия», расследование ведёт СБУ. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что пробудет анализировать ситуацию на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), после чего будут сделаны «соответствующие выводы».
В ВСУ сообщили, что в районе ЧП перед пожаром якобы были задержаны диверсанты.
В течение года по невыясненным причинам был уничтожен уже третий склад боеприпасов вооруженных сил Украины.
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Порошенко сделал себе подарок
26 сентября, в день своего 52-летия, президент Украины П.А. Порошенко подписал закон «Об образовании», устанавливающий, что с 2020 г. единственным языком средней и высшей школы будет язык титульной нации, т.е. украинский. Обучение на русском, венгерском, румынском и польском языках будет дозволяться лишь в начальной школе.
Если большинство Верховной рады, принявшее 5 сентября этот закон, очевидно торжествовало, видя в том ещё один шаг по строительству национального государства, все граждане которого (безотносительно к их этническому происхождению) суть украинцы, то официальные деятели тех государств, украинские соотечественники которых отныне лишаются возможности учиться на родном языке, такого торжества не разделяли.
Румынский президент Клаус Йоханнис демонстративно отменил намеченный на октябрь визит на Украину. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что отныне «Венгрия будет блокировать все шаги в рамках Европейского союза, которые будут представлять движение вперёд в процессе европейской интеграции Украины», и посоветовал Порошенко забыть о европейском будущем.
Польша, правда, пока что держит паузу, разрываясь между желанием быть старшим европейским братом Украины и многочисленными обидами поляков на младшего украинского брата — обидами как историческими (один культ Бандеры вызывает у Варшавы чрезвычайную изжогу), так и современными — вроде нынешнего образовательного закона.
На этом фоне дежурный демарш российского МИД вызывает даже меньший резонанс, хотя число людей на украинской территории, для которых русский язык является родным, наиболее велико. Цифры очень расходятся, потому что в условиях энергичного украинского национального строительства объективно-спокойные оценки вообще затруднительны, а последняя перепись, причём тоже не слишком беспристрастная, проводилась в 2001 г.
С тех пор — только примерные выкладки, хотя за шестнадцать лет украинская демография претерпела катастрофические изменения. Но в любом случае сравнительно с венгерскими, румынскими, польскими общинами (примерно по 150 тысяч каждая) численность русских больше на два порядка.
Тут российской стороне можно было бы много чего сказать, но в условиях фактической войны с Украиной (тем более когда нашими просвещёнными партнёрами Россия и русские априорно к злодеям причтены) самые убедительные словесные демарши по самым основательным поводам давно уже не действуют. Когда Киев намерен решать русский вопрос по хорватскому образцу — уж какое там образование…
Но западные соседи Украины никак не причтены к злодеям. Напротив, они суть пошедшие так разрекламированным европейским шляхом — только раньше, чем Украина. Что, казалось бы, должно влечь за собой решение взаимных вопросов, в том числе и образовательных, по-европейски, по-братски и к общему удовольствию. Но, как свидетельствуют реляции из Будапешта и Бухареста, удовольствия мало.
Положим, с точки зрения Киева, образование на русском языке, равно как и русская культура вообще — от высоких образцов до голимой попсы, — есть передовой отряд страшной Монголо-России. Только дай поблажку, и московская орда растопчет возрождающуюся украинскую цивилизацию. Можно считать это бредом, но в Киеве так думают.
Но румынские или венгерские школы — какая там орда? И что они растопчут, когда они представители цивилизованных европейских народов?
Возможно, киевские законодатели тут пали жертвой юридического педантизма. Практически можно было бы объявить русские школы страшной угрозой и полностью их запретить, а какие-нибудь румынские — да и Бог с ними. Но тут получается нескладно с единством нормы. Могут даже сказать, что она очевидно дискриминационная: одним можно, а другим нельзя. Нет, ради юридической чистоты запретим всех.
Возможно, тут вообще принцип национального строительства, когда меньшинств на украинской территории быть не должно. Да будь я и негром преклонных годов — всё равно украинец! В былые эпохи прецеденты такого национального строительства имели место в восточной Европе. А для красоты можно сказать: «У нас единая гражданская нация».
Проблема в том, что западные соседи Украины всей этой красоты не поняли.
А когда меньшинства (и к тому же в слабом государстве) решено давить и ассимилировать, соседи в лучшем случае проводят политику репатриации соотечественников, а не в лучшем случае подумывают о ректификации — в свою пользу — границ несостоявшегося государства.
Мало было у Киева прочих забот — получили новую. Так что подарок ко дню рождения П.А. Порошенко сделал себе самый приятный.
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Максим Соколов
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Запретив русский язык, режим Порошенко раскалывает Украину и бросает вызов всему Русскому миру, — сенатор
В рамках работы 419-го заседания Совета Федерации председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина огласила Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с принятием Закона Украины «Об образовании», которое было единогласно поддержано всеми членами Совета Федерации.
Сенатор от Республики Крым, председатель подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, выступая по данному вопросу, подчеркнула, что с принятием новой редакции антинародного Закона Украины «Об образовании» действующая украинская власть идет против интересов своего народа и бросает вызов всему Русскому миру. Сенатор отметила необходимость реакции международных институтов на грубые нарушение прав человека и гражданина на Украине.
Текст заявления предоставлен «Русской Весне» пресс-службой сенатора
«Русская культура, русский язык, русская духовность в течение многих веков влияют на организацию жизни не только этнических русских, но и десятков народов, которые связаны с нашей страной, в том числе жителей братской нам Украины. Мы все принадлежим к Русскому миру.
В памяти крымчан живы события, когда первым решением нелегитимного украинского руководства, пришедшего к власти путем государственного переворота в феврале 2014 года, стало ограничение статуса русского языка. Антинародная, антиконституционная идея о дискриминации русского языка, поднятая определенными политическими и олигархическими кланами, стали точкой невозврата для жителей Республики Крым, Севастополя и Юго-Востока Украины. Языковой вопрос, государственный переворот стали поводом для защиты своих конституционных прав простых граждан, что положило начало раскола общества и государства.
Беспомощным заложником кровавых ошибок украинских политиков стал народ. 255 политических деятелей Украины во главе с Петром Порошенко, принимая Закон «Об образовании», осознано допустили нарушение «Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования», заключенной в г. Париже 14 декабря 1960 г. Действующая украинская власть приняла закон, который заведомо противоречит обязательствам Украины в соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы по защите прав национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков и
языков меньшинств.
Для нас, крымчан, насильственная украинизация памятна десятилетней борьбой Крыма за право говорить, думать и учиться на родном русском языке. Республика Крым, воссоединившись с Россией, уважая права и интересы населения, в соответствии с Конституцией Республики Крым приняла решение об установлении в Республике трех государственных языков: русского, украинского и крымскотатарского. При этом вопреки здравому смыслу «крымский вопрос» постоянно поднимается так называемыми «украинскими борцами» за права человека.
Принятием Верховной Радой и подписанием Петром Порошенко новой редакции Закона «Об образовании» Украина проявила свою яркую антидемократическую позицию, противоречащую европейским ценностям, после чего не имеет морального права оценивать ситуации с соблюдением прав человека.
Какова будет реакция ЕС, Совета Европы, ОНН, ОБСЕ на факты грубейшего нарушения прав человека на Украине, мы с вами увидим и услышим. Твердо уверена, что непоследовательная позиция украинских политиков, кричащих о нарушении прав крымских татар в Крыму, после принятия Закона Украины «Об образовании» может впредь серьезно не рассматриваться. Происходящие на Украине политические процессы, выражающиеся в подобного рода законотворчестве, ярко свидетельствуют об утрате Украиной своей независимости и её фактическом переходе к внешнему управлению со стороны Запада.
К сожалению, подобные негативные процессы неминуемо приведут к расколу Украины. И мы, представители Русского мира, высказываем категорическое осуждение действиям украинской власти, в результате которых принимаются антинародные законы, нарушающие права и законные интересы наших братьев и сестер на Украине», — подчеркнула Ольга Ковитиди.
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Ляшко сел на танк и скомандовал: «К победе, в Москву!» (ВИДЕО)
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко посетил Харьковский завод имени Малышева по производству танков.
Ляшко во время своего визита на завод проехался на танке.
На кадрах видео видно, как депутат облачается в армейский комбинезон, надевает танковый шлемофон и поднимается на боевую машину.
Перед тем как тронуться с места, Ляшко произносит: «К победе, в Москву».
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Взрывы на военном складе под Винницей прекратились
Министерство обороны Украины заявило, что взрывы боеприпасов на военном складе под Винницей прекратились.
«По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов… Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, меры по ликвидации последствий взрывов продолжаются, ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы по разминированию.
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Названа огромная сумма ущерба от взрывов под Винницей
Секретарь комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Иван Винник заявил, что при пожаре под Калиновкой сгорело боеприпасов на 800 миллионов долларов.
«Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 миллионов долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО», — заявил Винник.
В то же время нардеп Тетерук заявил, что оценивать ущерб, нанесенный взрывами боеприпасов, можно будет после того, как прекратятся взрывы снарядов и появится доступ к складам.
«Об ущербе можно будет говорить после того, как взрывы будут прекращены, и можно будет анализировать нанесенный вред путем подсчетов, которые будут проведены на месте», — отметил Иван.
По данным, имеющимся в открытых источниках, на складах хранится 188 тысяч тонн боеприпасов — 10 тысяч условных вагонов, включая ракеты для РСЗО Смерч, Ураган и Град.
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Взрывы складов ВСУ: Над Украиной нависла угроза переворота со стороны силовиков, — Доник
В связи с пожаром на складе боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области сторонники главы МВД Арсена Авакова требуют заменить начальника Генштаба, хотя в Минобороны реформы идут гораздо эффективнее, чем в ведомстве Авакова. Такое мнение высказал харьковский волонтер Роман Доник в Facebook.
Ранее сегодня нардеп от «Народного фронта» Антон Геращенко потребовал, чтобы глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов, подали в отставку. А на место главы Генштаба пришел «молодой и ответственный офицер Вооруженных сил».
«И года не прошло, как аваковские стартанули. Советники, экс-советники, журналисты на прикорме, эксперты, занимающиеся „реформой” легкой пехоты НГУ. Кстати, а кто мешает Пашинскому (нардеп от „Народного фронта” Сергей Пашинский, возглавляет комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. — ред.) и компании безбожно воровать деньги, нужные для выборов, на оборонке? И кто молодой и ответственный офицер на место начальника Генштаба?» — написал Доник.
Волонтер добавил, что опасается захвата власти в Украине подконтрольными главе МВД структурами.
«Больше всего я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот силами, близкими к министру МВД Авакову… Система МВД — самая закрытая и законсервированная из всех министерств. Там, кроме патрульной полиции, вообще ничего не произошло. Те же кадры на руководящих должностях, те же системы взяток и поборов», — отметил он.
Доник подчеркнул, что старые кадры в МВД оставили из опасений, что в стране вырастет преступность, однако старые сотрудники остались «практически все», а преступность растет.
«МВД финансируется по совсем иной системе, чем воюющая армия. Все в курсе о новой технике и оружии, которые есть у Нацгвардии (не у той, что близко к переднему краю) и которых нет у ВСУ. МВД закупает то, что ему нужно, тогда, когда ему нужно. В то время как ВСУ зарегулированы донельзя. При этом зарегулирована армия соратником Авакова Пашинским и его людьми в ВР», — заявил он.
Волонтер добавил, что множество людей «выливают тонны дерьма на ВСУ», однако ни одним словом не критикуют МВД.
«Когда каждая закупка в ВСУ разбирается общественностью под микроскопом, все торги в МВД закрыты. И всех устраивают и рюкзаки по 3 тыс. грн, и форма Нацгвардии 2701, и ботинки „Тысяча шагов“. За каждый наградной ствол от Минобороны поднимается буря, но сотни стволов, розданных Аваковым, проходят незаметно. И эти люди, они, конечно же, не придворные. Они называют себя объективными и независимыми. Правда, какая-то странная объективность получается. Все эти „лидеры“ яро ненавидят президента Петра Порошенко, критикуют всю власть, кроме Авакова», — отметил он.
По мнению Доника, глава МВД почти три года строит «государство в государстве», а на всех ключевых постах стоят люди, которые преданы лично Авакову.
«Большинство старых милицейских кадров в больших чинах должно сидеть. Но они по-прежнему занимают высокие должности. Они устраивают главу МВД потому, что у Авакова есть на них компромат. Харьковчане не питают иллюзий по поводу Авакова. После революции Аваков устроил передел рынка в Харьковской области такими же методами, как Геннадий Кернес. Они, в принципе, из одного времени и не сильно отличаются друг от друга методами», — подчеркнул волонтер.
Доник добавил, что Нацгвардия на 70–80% остается «псами режима» и не любит майдановцев.
«Я очень хочу ошибаться, я очень хочу, чтобы это была просто паранойя. Но я действительно вижу самую закрытую систему, законсервированную с 2014 года, которую охраняют журналисты, волонтеры, говорящие головы. И я не доверяю системе, в которой с 2013 года единственное изменение — это фамилия руководителя… Патрульную полицию, я не отношу к МВД Авакова. Это те ребята, которыми Аваков закрывает как щитом все, что не меняется в системе», — подытожил Роман.
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