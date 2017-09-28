Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2017

26 сентября, в день своего 52-летия, президент Украины П.А. Порошенко подписал закон «Об образовании», устанавливающий, что с 2020 г. единственным языком средней и высшей школы будет язык титульной нации, т.е. украинский. Обучение на русском, венгерском, румынском и польском языках будет дозволяться лишь в начальной школе.

Если большинство Верховной рады, принявшее 5 сентября этот закон, очевидно торжествовало, видя в том ещё один шаг по строительству национального государства, все граждане которого (безотносительно к их этническому происхождению) суть украинцы, то официальные деятели тех государств, украинские соотечественники которых отныне лишаются возможности учиться на родном языке, такого торжества не разделяли.

Румынский президент Клаус Йоханнис демонстративно отменил намеченный на октябрь визит на Украину. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что отныне «Венгрия будет блокировать все шаги в рамках Европейского союза, которые будут представлять движение вперёд в процессе европейской интеграции Украины», и посоветовал Порошенко забыть о европейском будущем.

Польша, правда, пока что держит паузу, разрываясь между желанием быть старшим европейским братом Украины и многочисленными обидами поляков на младшего украинского брата — обидами как историческими (один культ Бандеры вызывает у Варшавы чрезвычайную изжогу), так и современными — вроде нынешнего образовательного закона.

На этом фоне дежурный демарш российского МИД вызывает даже меньший резонанс, хотя число людей на украинской территории, для которых русский язык является родным, наиболее велико. Цифры очень расходятся, потому что в условиях энергичного украинского национального строительства объективно-спокойные оценки вообще затруднительны, а последняя перепись, причём тоже не слишком беспристрастная, проводилась в 2001 г.

С тех пор — только примерные выкладки, хотя за шестнадцать лет украинская демография претерпела катастрофические изменения. Но в любом случае сравнительно с венгерскими, румынскими, польскими общинами (примерно по 150 тысяч каждая) численность русских больше на два порядка.

Тут российской стороне можно было бы много чего сказать, но в условиях фактической войны с Украиной (тем более когда нашими просвещёнными партнёрами Россия и русские априорно к злодеям причтены) самые убедительные словесные демарши по самым основательным поводам давно уже не действуют. Когда Киев намерен решать русский вопрос по хорватскому образцу — уж какое там образование…

Но западные соседи Украины никак не причтены к злодеям. Напротив, они суть пошедшие так разрекламированным европейским шляхом — только раньше, чем Украина. Что, казалось бы, должно влечь за собой решение взаимных вопросов, в том числе и образовательных, по-европейски, по-братски и к общему удовольствию. Но, как свидетельствуют реляции из Будапешта и Бухареста, удовольствия мало.

Положим, с точки зрения Киева, образование на русском языке, равно как и русская культура вообще — от высоких образцов до голимой попсы, — есть передовой отряд страшной Монголо-России. Только дай поблажку, и московская орда растопчет возрождающуюся украинскую цивилизацию. Можно считать это бредом, но в Киеве так думают.

Но румынские или венгерские школы — какая там орда? И что они растопчут, когда они представители цивилизованных европейских народов?

Возможно, киевские законодатели тут пали жертвой юридического педантизма. Практически можно было бы объявить русские школы страшной угрозой и полностью их запретить, а какие-нибудь румынские — да и Бог с ними. Но тут получается нескладно с единством нормы. Могут даже сказать, что она очевидно дискриминационная: одним можно, а другим нельзя. Нет, ради юридической чистоты запретим всех.

Возможно, тут вообще принцип национального строительства, когда меньшинств на украинской территории быть не должно. Да будь я и негром преклонных годов — всё равно украинец! В былые эпохи прецеденты такого национального строительства имели место в восточной Европе. А для красоты можно сказать: «У нас единая гражданская нация».

Проблема в том, что западные соседи Украины всей этой красоты не поняли.

А когда меньшинства (и к тому же в слабом государстве) решено давить и ассимилировать, соседи в лучшем случае проводят политику репатриации соотечественников, а не в лучшем случае подумывают о ректификации — в свою пользу — границ несостоявшегося государства.

Мало было у Киева прочих забот — получили новую. Так что подарок ко дню рождения П.А. Порошенко сделал себе самый приятный.

Читайте также: Трагикомический «зашквар» Порошенко

Максим Соколов