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Страницы Родной Поэзии. Выпуск 70. Борис Петрович Корнилов

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Страницы Родной Поэзии. Выпуск 70. Борис Петрович Корнилов

Ведущий передачи – Виктор Маслов

Борис Петрович Корнилов — советский поэт и общественный деятель-комсомолец, поэт-песенник, автор стихов знаменитой «Песни о встречном».
Родился в семье сельских учителей. В 1918-20 гг. принимал участие в Гражданской войне, служил в отрядах ЧОН (Частей особого назначения). В 1923 впервые выступил с собственными стихами, тогда же писал для молодежного театра «Синяя блуза». Двумя годами позже Корнилов отправился в Ленинград с целью познакомиться там с С. Есениным и показать ему свои стихи, но эти надежды не оправдались. В том же 1925 нижегородской газетой «Молодая рать» впервые было опубликовано его стихотворение «На моря», подписанное псевдонимом «Борис Вербин».

Продолжение слушайте в передаче…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nENm-S2uPrA
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