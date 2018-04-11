Страницы родной поэзии. Выпуск 1. Игорь Иванович Кобзев
Ведущий передачи – Виктор Маслов
Первый выпуск цикла передач – «Страницы родной поэзии» – посвящён русскому советскому поэту, литературному критику, публицисту, общественному деятелю и участнику Великой Отечественной войны – Игорю Ивановичу Кобзеву.
Игорь Иванович проявлял большой интерес к истории древней Руси, в течение ряда лет работал над переводом «Слова о полку Игореве». Поэт был сторонником подлинности Велесовой книги, и занимался её поэтическим переложением. В передаче прозвучли отрывки произведений и стихи автора.
Продолжение слушайте в передаче, где также прозвучат стихи Игоря Ивановича Кобзева.
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Источник: www.youtube.com