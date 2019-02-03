Страницы родной поэзии. Выпуск 3 Николай Алексеевич Заболоцкий



Ведущий передачи – Виктор Маслов



Третий выпуск цикла передач – «Страницы родной поэзии» – посвящён русскому поэту, прозаику и переводчику – Николаю Алексеевичу Заболоцкому.



С детских лет в жизнь Николая вошла поэзия. А в начальных классах школы он уже издавал рукописный журнал, где размещал свои стихи. После окончания реального училища в Уржуме, Николай уезжает в Москву и поступает на медицинский факультет университета, однако вскоре уезжает в Петроград, где становится студентом отделения языка и литературы Пединститута им. Герцена.

Николай Алексеевич был одним из основателей творческого объединения обэриутов (от сокращённого названия «Объединение реального искусства»), являлся выдающимся мастером поэтического перевода. Его перу принадлежит перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

В 1944 году Н. Заболоцкий закончил работу над переложением «Слова о полку Игореве».



Продолжение слушайте в передаче, где также звучат стихи Н. Заболоцкого.



Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Подписаться на новости “Народного Славянского радио”

slavradio.org/page/podpiska.html



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LuQf1_dAuRU