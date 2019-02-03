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Страницы родной поэзии. Выпуск 3. Николай Алексеевич Заболоцкий

16:36. 3 февраля 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Страницы родной поэзии. Выпуск 3 Николай Алексеевич Заболоцкий

Ведущий передачи – Виктор Маслов

Третий выпуск цикла передач – «Страницы родной поэзии» – посвящён русскому поэту, прозаику и переводчику – Николаю Алексеевичу Заболоцкому.

С детских лет в жизнь Николая вошла поэзия. А в начальных классах школы он уже издавал рукописный журнал, где размещал свои стихи. После окончания реального училища в Уржуме, Николай уезжает в Москву и поступает на медицинский факультет университета, однако вскоре уезжает в Петроград, где становится студентом отделения языка и литературы Пединститута им. Герцена.
Николай Алексеевич был одним из основателей творческого объединения обэриутов (от сокращённого названия «Объединение реального искусства»), являлся выдающимся мастером поэтического перевода. Его перу принадлежит перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
В 1944 году Н. Заболоцкий закончил работу над переложением «Слова о полку Игореве».

Продолжение слушайте в передаче, где также звучат стихи Н. Заболоцкого.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LuQf1_dAuRU

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