Страницы родной поэзии. Выпуск 6. Михаил Юрьевич Лермонтов

Передача из архива НСР.



Ведущий передачи – Виктор Маслов



Михаил Юрьевич Лермонтов — русский поэт, прозаик, драматург, художник. Творчество Лермонтова, в котором сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие насущным потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков. Произведения Лермонтова получили большой отклик в живописи, театре, кинематографе. Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического и романсового творчества. Многие из них стали народными песнями.



Продолжение слушайте в передаче…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hXkEaaCToFM