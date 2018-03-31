Страницы родной поэзии. Выпуск 14. Анна Андреевна Ахматова

Ведущий передачи – Виктор Маслов



Анна Андреевна Ахматова – русская поэтесса, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Была номинирована на Нобелевскую премию по литературе (1965 и 1966).

Анна Ахматова писала о себе, что родилась в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого и Эйфелевой башней. Она стала свидетелем смены эпох — пережила две мировые войны, революцию и блокаду Ленинграда. Свое первое стихотворение Ахматова написала в 11 лет — с тех пор и до конца жизни она не расставалась с поэзией.



Продолжение слушайте в передаче…



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Источник: www.youtube.com