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Шойгу в КНДР

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В рамках государственного визита в КНДР, Шойгу встретился с Ким Чен Ыном.
Обсуждали, в том числе военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР.









После переговоров, Ким Чен Ын провел для Шойгу экскурсию по выставке передовых достижений северо-корейской оборонки, где в числе прочего засветились клоны американских беспилотников, включая некий клоун "Глобал Хоука".









После выставки пошли на концерт посвященный 70-й годовщине завершения Корейской войны.













Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8522968.html
Метки: впк, дроны, ким чен ын, кндр, Россия, северная корея, фотографии, Шойгу
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 30154 25600
    марина три часа назад

      В Нигере успешно завершился военный переворот.
      Свергнут очередной про-французский президент Мохамед Базума. Сообщение о захвате власти зачитал полковник Амаду Абдраман, который выступал от лица армии и сил безопасности.
      Власть захвачена военными, которые контролируют ключевые административные здания в столице Нигера.

      Границы страны закрыты, армия предупреждает, что ответит на любое иностранное вмешательство.
      В стране объявлен комендантский час, а деятельность всех гос.учреждений временно приостановлена.
      США и ООН призвали срочно освободить президента Нигера.

      Нигер является фактической частью останков французской неоколониальной империи в северо-западной Африке.
      Именно в Нигер выводились войска из Мали, когда их попросили на выход. В Нигере находятся стратегические урановые рудники, которые крайне важны для ядерной программы Франции. Что примечательно, некоторые руководители военного мятежа имеют связи с военной хунтой в Мали, которая занимает открытую пророссийскую позицию.

      В случае, если мятежники доведут переворот до конца и полностью захватят власть в стране, я бы не исключал, что через некоторое кол-во времени, в Нигере может появится ЧВК “Вагнер”, а французов и отсюда попросят на выход.
      п.с. бедные лягушатники ,гонят их отовсюду ,а как жили ,как жили ,БОХАТО И РАДОСТНО С ОГРОМНОЙ СОЦИАЛКОЙ ,как желает ИГОРЕША..и ФСЁ..в столице видели ВАГНЕР..Надеюсь не под Китай зачистили все,мы же уран по всему подбираем под себя ,не умеют они с ним обращаться.И мы будем добрее французов….НАдеюсь опыт большевиков -поднять уровень Средней Азии за счет России и русских из феодализма сразу в развитый мир не повторится больше в Африке ??Как там сионизм планирует -кто в курсе??

    • 30154 25600
      марина три часа назад

        мы будем радоваться корейским строителям и не все знают ,что это чисто китайский проект с Лондоном ,ибо этот проект должен кто-то содержать и это делает Китай..Кто -то этого не знал??

      • 934 894
        Сан Саныч три часа назад

          МАРИНЕ.

          Вы хоть просматривайте те посты, которые делает админ Брахман. Сегодня на ЯП уже публиковалось то, что вы репостите не в тему.

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