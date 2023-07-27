Шойгу в КНДР
В рамках государственного визита в КНДР, Шойгу встретился с Ким Чен Ыном.
Обсуждали, в том числе военно-техническое сотрудничество РФ и КНДР.
После переговоров, Ким Чен Ын провел для Шойгу экскурсию по выставке передовых достижений северо-корейской оборонки, где в числе прочего засветились клоны американских беспилотников, включая некий клоун "Глобал Хоука".
После выставки пошли на концерт посвященный 70-й годовщине завершения Корейской войны.
В Нигере успешно завершился военный переворот.
Свергнут очередной про-французский президент Мохамед Базума. Сообщение о захвате власти зачитал полковник Амаду Абдраман, который выступал от лица армии и сил безопасности.
Власть захвачена военными, которые контролируют ключевые административные здания в столице Нигера.
Границы страны закрыты, армия предупреждает, что ответит на любое иностранное вмешательство.
В стране объявлен комендантский час, а деятельность всех гос.учреждений временно приостановлена.
США и ООН призвали срочно освободить президента Нигера.
Нигер является фактической частью останков французской неоколониальной империи в северо-западной Африке.
Именно в Нигер выводились войска из Мали, когда их попросили на выход. В Нигере находятся стратегические урановые рудники, которые крайне важны для ядерной программы Франции. Что примечательно, некоторые руководители военного мятежа имеют связи с военной хунтой в Мали, которая занимает открытую пророссийскую позицию.
В случае, если мятежники доведут переворот до конца и полностью захватят власть в стране, я бы не исключал, что через некоторое кол-во времени, в Нигере может появится ЧВК “Вагнер”, а французов и отсюда попросят на выход.
п.с. бедные лягушатники ,гонят их отовсюду ,а как жили ,как жили ,БОХАТО И РАДОСТНО С ОГРОМНОЙ СОЦИАЛКОЙ ,как желает ИГОРЕША..и ФСЁ..в столице видели ВАГНЕР..Надеюсь не под Китай зачистили все,мы же уран по всему подбираем под себя ,не умеют они с ним обращаться.И мы будем добрее французов….НАдеюсь опыт большевиков -поднять уровень Средней Азии за счет России и русских из феодализма сразу в развитый мир не повторится больше в Африке ??Как там сионизм планирует -кто в курсе??
мы будем радоваться корейским строителям и не все знают ,что это чисто китайский проект с Лондоном ,ибо этот проект должен кто-то содержать и это делает Китай..Кто -то этого не знал??
МАРИНЕ.
Вы хоть просматривайте те посты, которые делает админ Брахман. Сегодня на ЯП уже публиковалось то, что вы репостите не в тему.