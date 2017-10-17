Письмо. Паника на верхних этажах

“Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи”, сообщают нам на “Официальном интернет-портале правовой информации” смотри здесь:

” http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710160039“

————–

Причем, В.Путин подписал указ о введении санкций 14.10.2017.

Само постановление СБ ООН за номером 2321 было принято почти год назад именно 30 ноября 2016 года.

Возникает вопрос – ЧТО ЖЕ заставило подписать В.Путина указ о введении санкций спустя почти год?

А время подписания указа и сама ситуация, при которой был подписан данный указ, говорит нам о том, что все было произведено в спешке. Это означает, что возникла такая ситуация, при которой было все проигнорировано.

Вот что пишет сайт ” http://www.apn-spb.ru/news/article27017.htm“

“Путин подписал указ о санкциях против КНДР, возмутивших даже его подхалимов”

и далее: ” В разгар “антиимпериалистического” молодёжного фестиваля в Сочи президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении КНДР. Присоединение России к этим санкциям при том, что она сама находится под таковыми, – сущий бред. Его осуждают не только оппозиция от коммунистов и нацболов до монархиста Игоря Стрелкова, но и некоторые подхалимы, типа его доверенного лица, бывшего депутата Госдумы от “Единой России” Сергей Маркова, а также отдельные умеренные либералы, вроде редактора “Независимой Газеты” Константина Ремчукова. …”

Т.е. как мы видим, было что-то такое, что или КТО ЗАСТАВИЛ В.Путина подписать этот указ? То, что подписание данного указа не имеет никакого отношения к национальным интересам России, есть безусловный факт. Нет смысла говорить о том, что КНДР нарушила международное право. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия.

И, следовательно, никакого нарушения международного права с ее стороны нет.

Более того – после Югославии, Ирака, Ливии, Сирии – стало ясно самому тупому, что сегодня только обладания ядерным оружием дает данному государству более- менее гарантии его безопасности. Разве не является законным требование КНДР о выводе войск США

и ядерного оружия из Южной Кореи? Почему тот СБ ООН и его постоянные члены, включая РФ и КНР, не ДАЮТ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ КНДР в обмен на остановку оной своих ядерных программ? Что такие тупые, тот же Лавров или его коллега из КНР?

Вернемся, однако, к указу В.Путина.

ЧТО ЖЕ так НАПУГАЛО В.Путина, что он срочно ввел санкции против КНДР, спустя почти год после их принятия СБ ООН? Первое, что приходит в голову – США ПРЕДУПРЕДИЛИ РФ и КНР о том, что они готовы НАНЕСТИ по КНДР удар стратегическими силами с целью уничтожения ядерного и ракетного потенциала КНДР. Другой правдоподобной версии, по крайней мере, на сегодня не просматривается. Интересно то, что в той же Сирии происходят значительные события.

ПЕРВОЕ:

“ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии”

Сайт ” http://in24.org/world/28983“

И в это же время, с визитом в Израиле находится министр обороны РФ С.Шойгу.

” Шойгу из Израиля анонсировал скорое завершение сирийской кампании”

Сайт ” https://lenta.ru/news/2017/10/16/sahoigusaid/“.



Итак, резюмируем:

ПЕРВОЕ:

В.Путин в спешке подписывает указ о введении санкций против КНДР на основании СБ ООН почти год спустя. Бред или шизофрения – на выбор.

ВТОРОЕ:

Израильские ВВС наносят удар по комплексам ПВО С-200 (российского производства) союзника РФ Сирии и уничтожает его.

ТРЕТЬЕ:

В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, в том же Израиле, находится министр обороны РФ С.Шойгу и заявляет

о “скором завершении сирийской кампании”. (Он уже раз, по-моему, делал такое заявление.)

А теперь подумайте, если это все не есть ХАОС или потеря контроля над ситуацией высшего руководства РФ, то тогда ЧТО есть ХАОС? Судя по всему, на верхних этажах РФ началась ПАНИКА.