Письмо. Паника на верхних этажах
“Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи”, сообщают нам на “Официальном интернет-портале правовой информации” смотри здесь:
” http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710160039“
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Причем, В.Путин подписал указ о введении санкций 14.10.2017.
Само постановление СБ ООН за номером 2321 было принято почти год назад именно 30 ноября 2016 года.
Возникает вопрос – ЧТО ЖЕ заставило подписать В.Путина указ о введении санкций спустя почти год?
А время подписания указа и сама ситуация, при которой был подписан данный указ, говорит нам о том, что все было произведено в спешке. Это означает, что возникла такая ситуация, при которой было все проигнорировано.
Вот что пишет сайт ” http://www.apn-spb.ru/news/article27017.htm“
“Путин подписал указ о санкциях против КНДР, возмутивших даже его подхалимов”
и далее: ” В разгар “антиимпериалистического” молодёжного фестиваля в Сочи президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении КНДР. Присоединение России к этим санкциям при том, что она сама находится под таковыми, – сущий бред. Его осуждают не только оппозиция от коммунистов и нацболов до монархиста Игоря Стрелкова, но и некоторые подхалимы, типа его доверенного лица, бывшего депутата Госдумы от “Единой России” Сергей Маркова, а также отдельные умеренные либералы, вроде редактора “Независимой Газеты” Константина Ремчукова. …”
Т.е. как мы видим, было что-то такое, что или КТО ЗАСТАВИЛ В.Путина подписать этот указ? То, что подписание данного указа не имеет никакого отношения к национальным интересам России, есть безусловный факт. Нет смысла говорить о том, что КНДР нарушила международное право. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия.
И, следовательно, никакого нарушения международного права с ее стороны нет.
Более того – после Югославии, Ирака, Ливии, Сирии – стало ясно самому тупому, что сегодня только обладания ядерным оружием дает данному государству более- менее гарантии его безопасности. Разве не является законным требование КНДР о выводе войск США
и ядерного оружия из Южной Кореи? Почему тот СБ ООН и его постоянные члены, включая РФ и КНР, не ДАЮТ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ КНДР в обмен на остановку оной своих ядерных программ? Что такие тупые, тот же Лавров или его коллега из КНР?
Вернемся, однако, к указу В.Путина.
ЧТО ЖЕ так НАПУГАЛО В.Путина, что он срочно ввел санкции против КНДР, спустя почти год после их принятия СБ ООН? Первое, что приходит в голову – США ПРЕДУПРЕДИЛИ РФ и КНР о том, что они готовы НАНЕСТИ по КНДР удар стратегическими силами с целью уничтожения ядерного и ракетного потенциала КНДР. Другой правдоподобной версии, по крайней мере, на сегодня не просматривается. Интересно то, что в той же Сирии происходят значительные события.
ПЕРВОЕ:
“ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО в Сирии”
Сайт ” http://in24.org/world/28983“
И в это же время, с визитом в Израиле находится министр обороны РФ С.Шойгу.
” Шойгу из Израиля анонсировал скорое завершение сирийской кампании”
Сайт ” https://lenta.ru/news/2017/10/16/sahoigusaid/“.
Итак, резюмируем:
ПЕРВОЕ:
В.Путин в спешке подписывает указ о введении санкций против КНДР на основании СБ ООН почти год спустя. Бред или шизофрения – на выбор.
ВТОРОЕ:
Израильские ВВС наносят удар по комплексам ПВО С-200 (российского производства) союзника РФ Сирии и уничтожает его.
ТРЕТЬЕ:
В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, в том же Израиле, находится министр обороны РФ С.Шойгу и заявляет
о “скором завершении сирийской кампании”. (Он уже раз, по-моему, делал такое заявление.)
А теперь подумайте, если это все не есть ХАОС или потеря контроля над ситуацией высшего руководства РФ, то тогда ЧТО есть ХАОС? Судя по всему, на верхних этажах РФ началась ПАНИКА.
Источник: pravosudija.net
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Автор сам тупой или слепой.
Ему очевидно по душе, что КНДР проводит испытания термоядерного оружия
вблизи границы России.
Нам оно надо? Это же не на Кубе или в Мексике.
Почему должен страдать наш Дальний Восток?
Если власти КНДР во главе с Ким Чен Ыном игнорируют своих великих соседей-
Россию и Китай, их безопасность, то и ответ должен быть аналогичным.
Путин должен был издать этот указ еще год назад, а не тянуть кота за хвост.
Автор считает, что если КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного
оружия, то Пхеньяну все позволено. Тогда и другие страны, глядя на это, будут
клепать ОМП как пирожки по корейским технологиям.
И какой смысл после такого заключать договоры о сокращении производства ОМП
в мире, а в будущем вести переговоры о полной его ликвидации?
ОМП для КНДР- это не панацея, надо Пхеньяну решать вопросы о безопасности
политическими средствами, за столом переговоров.
Что касается Сирии, то это вообще другая, отдельная тема и автор зря ее пристегнул к Корейскому полуострову.