И всё-таки она круглая?.. Пост-ответ сторонникам плоской Земли

Как плоская истёртая монета,

На трёх китах покоилась планета.

И жгли учёных-умников в кострах -

Тех, что твердили: «Дело не в китах».

Н.Олев

На протяжении последних десятилетий на фоне кризиса в науке, и в физике, прежде всего, появились как предложения по выходу из кризиса, так и огульное отрицание современной науки без предложения конструктивных идей. Но попытки скомпрометировать науку, внедрить в сознание людей, что кроме двух действий, сложения и вычитания, и натуральных (таких как 1,2,3,4,…) чисел в природе ничего нет, а вся высшая математика – от лукавого, продолжаются. Так, в последнее время в интернете появилась группа «пропагандистов» утверждающих, что живём мы не на шарообразной планете, которая вращается вокруг своей оси (что обусловливает смену дня и ночи) и вокруг Солнца, а на плоской земле, и что Солнце и Луна – это голографические изображения, что запуски космических кораблей и спутники связи, включая спутники глобального позиционирования ГЛОНАСС и GPS – это фальсификация и обман, а астрономия – это лженаука.

Возможно, я не обратил бы на эти бредовые утверждения никакого внимания, если бы в сети Интернет не стали бы появляться видеоролики, в которых на полном серьёзе заявляется, что «во всём этом надо разобраться». «Как может летать самолёт над вращающейся Землёй, ведь линейная скорость вращения (на экваторе) составляет около 465 м/с?!». Но то, что самолёт вращается вместе с планетой, как и все её обитатели и предметы – это похоже недоступно для осмысления авторов этих роликов. Или иной вопрос, почему видны предметы, которым положено находиться за линией горизонта и которые, если Земля шарообразная, должны быть скрыты? «Раз предметы видны, значит Земля – плоская», – делается без особых размышлений вывод о том, что мы живём на бесконечной плоскости слегка всхолмлённой рельефом. Иные пособники мозгового разжижа даже устраивают дискуссии в интернете «за и против» теории плоской Земли. На этих дискуссиях одним из аргументов в пользу плоской Земли были … индийские веды, в которых, по словам участника дискуссии, говорится, что Земля – это диск.

Налицо применение технологии окон Овертона. Для легализации идеи плоской Земли технология окон Овертона находится в самом начале: Как это смело! Вот вам свидетели того, что Земля плоская, вот какое прекрасное видео они предоставили, вот какие «продвинутые любители» запустили самодельную ракету, но она упёрлась в нечто на высоте 100 км! – наверняка это небесный свод! А то что «продвинутые любители» принимают сигналы на свои телеприёмники со спутников, летающих по геостационарной орбите на высоте около 40 000 км над экватором не в счёт! Немыслимое и абсурдное переходит в радикальное. Дальнейшее развитие событий см. по пунктам в посте выше.

Очевидна очередная попытка изменить логику социального поведения людей, коренным образом ломая их мировоззрение. То есть, в результате научно-технического прогресса технологии стали часто сменять одна другую. Поэтому люди в одинаковых ситуациях стали принимать совершенно иные решения, чем раньше (это называется «законом времени»). Скажем, солнечное затмение во времена фараонов вызывало страх и панику у людей, чем пользовались «жрецы», а сейчас затмение загодя вычисляют, а потом на фото-видео пишут, а «жрецы» остались не у дел. Раньше человек чтобы новости узнать или совет наставника услышать в церковь шёл — а сейчас телевизор включает. Меняется логика поведения людей. Власть, которая не понимает происходящих изменений логики социального поведения людей, будет обречена на безвластие.

Таким образом, мы видим, что власть ПОНИМАЕТ происходящее, иначе зачем было бы запускать технологию окон Овертона снова и снова? Далее мы видим, что это не та власть, которая сидит в Кремле и заседает в Государственной Думе, что эта власть занимает следующий уровень иерархии. Это уровень власти идей, уровень власти мировоззрений. «Жрецы» и «пастыри» остались не у дел, но они ОЧЕНЬ хотят вернуть утраченные позиции. Для этого надо всего лишь вернуть «плоскую Землю», объявить астрономию лженаукой, отменить историю и высшую математику, учёных – разогнать, а школьное образование свести на нет.

Ниже я приведу краткие выдержки из книг доступным языком дающие ответы на многие «почему», которые возникают из различных наблюдений. Эти ответы приводят к выводам о шарообразности Земли. В большинстве случаев для восприятия материала достаточно знаний на уровне крестьянина позапрошлого века с 2-мя классами церковно-приходской школы. Учитывая, что в РФ всеобщее среднее образование пока ещё никто не отменил, я дам ссылки и на более «сложные» ответы, с синусами, косинусами и другой элементарной алгеброй, и тригонометрией, которые, без сомнения, привлекут внимание думающего своей головой читателя.

Прежде чем обратить свой взор к небу и созерцать Солнце, Луну и звезды, займемся Землею, на которой мы живем.

«Земля кругла» — вот что приходится нам слышать и повторять, едва только мы приступаем к изучению географии. Однако недостаточно ограничиться одним этим определением, потому что вещь может быть одновременно круглою и плоскою, как, например, блюдо, тарелка, монета; необходимо еще прибавить, что Земля «кругла, как мяч, как всякий шар». Вам показывают большой шар, называемый земным глобусом, и говорят: «вот изображение Земли».

— Как! неужели Земля, та Земля, по которой мы ходим, устроена таким образом? Без сомнения, вас сильно удивляет, когда вы слышите об этом в первый раз. Даже когда вы усвоите себе это, вам все-таки трудно будет составить себе о том верное понятие.

Действительно, на первый взгляд Земля представляется нам вовсе не в таком виде. Если мы посмотрим вокруг себя, то окружающая местность, часть Земли, которую мы можем наблюдать, кажется гладкою в том случае — когда мы стоим на равнине, и неровной, шероховатой — если находимся в гористой местности. Раскинутое над нашей головой небо представляется нам в виде совершенно округленного свода — голубого в ясную погоду и серого, если оно покрыто облаками. Свод этот как будто опрокинут над Землею и ограничивает ее в отдалении по круговой линии. Ребенок полагает, что оно так и есть на самом деле; он убежден, что там за далью, куда только хватает его взор, уже более нет ничего и что там далеко, далеко где-то, небо сходится с Землею.

Но вот он слышит рассказы о весьма далеких странах, о дальних путешествиях, продолжающихся месяцы, годы, и он легко соображает, что конечно то пространство в несколько верст, которое он может видеть перед собою, не составляет всей Земли. Тогда Земля начинает представляться ему уже весьма об­ширной, но все-таки плоской, в роде стола или скорее в роде какого-то необъятного блина; затем на этой обширной плоскости в различных местах его вообра­жение рисует те горы, которые он помнит и которые представляются ему в виде небольших выпуклостей или вздутий на этой ровной и плоской лепешке. На­конец круглый свод неба, по его представлению, по­крывает всю Землю, подобно тому как прикрывают сладкий пирог стеклянным колпаком.

Таково же было представление о Земле и у древних, простодушных и доверчивых, подобно детям, людей, не научившихся еще размышлять и рассуждать.

Представьте себе, что вы находитесь среди обшир­ной равнины. Местность, доступная вашему обозрению, представляется вам в виде огромного круга, в центре которого вы и стоите. Над вами небо. Окружность этого кажущегося круга, тот отдаленный предел, где небо как будто касается Земли, называется горизонтом.

Но за этим горизонтом все еще находится Земля; там раскинуты поля, леса, города, холмы и так далее, и так далее. Почему же они не видны? Конечно потому, что Земля имеет округленную форму, выпуклую, а никак не плоскую. Если бы Земля была плоскою, то мы могли бы видеть и отдаленные предметы, насколько хватало бы нашего зрения, причем эти предметы казались бы нам только все мельче и мельче и не так ясными; между тем этого не проис­ходит, так как видимый круг горизонта совершенно скрывает все за ним находящееся.

По причине выпуклости Земли, с того места, где мы расположились, мы можем обозревать все, что вокруг нас находится, вплоть до тех точек, где наш взгляд уже не касается более поверхности Земли. За этим горизонтом Земля с находящимися на ней предметами, закругляясь и понижаясь во все стороны, будет находиться внизу по отношению к нам; мы не в состоянии будем уже тогда видеть эти предметы: округлость, кривизна Земли, скрывает их от нас.

Таким образом человек, представленный у буквы М (фиг.1), может видеть перед собою предметы только до точки A, где прямая линия, изображающая направление его зрения, прикасается к земной поверхности. Точно так же на такое же расстояние он может видеть вокруг себя и во всех других направлениях, т. е. до точек В, С, D, Е (а равно и по другую сторону, которая на нашем рисунке не может быть представлена).

Фиг. 1. Кривизна Земли — пределы горизонта для наблюдателя, находящегося на Земле.

Фиг. 2. Наблюдателю с вершины горы открывается более обширный горизонт.

Точки эти ограничивают поле его зрения, образуют линию его кругозора или горизонт. Предметы, находящиеся за этой линией,например, в F, G, H, I, оказываются внизу и будут закрыты для наблюдателя выпуклостью земной поверхности. Если, однако, вместо того, чтобы расположиться среди равнины, мы поднимемся на какую-нибудь гору, то наш кругозор распространится на гораздо большее расстояние. Cвершины горы для нас откроются города или деревни, леса и поля, которых мы не видали прежде, находясь у подножия горы. Нашему взору представится при этом более обширный, чем прежде, круг зрения, так как теперь

Фиг. 3. Вид отдаленной деревни. — Кривизна Земли позволяет видеть только верхушки строений.

всякая прямая линия, идущая от глаза, будет касаться земной поверхности в более отдаленной точке. Таким образом, если наблюдатель на нашем рисунке по­местится на холме в точке N (фиг. 2) то по линии, представляющей направление его зрения видно, что он заметит теперь предметы, находящиеся в точках F, G, Н, I, которые были скрыты от него кривизною земной поверхности прежде, когда он стоял у по­дошвы холма в М (фиг.1). Однако предметы К, L, находящиеся далее, все еще будут закрыты от его глаз.Подходя по ровной местности к какому-либо удаленному селению, мы замечаем, что это селение пред­ставляется нашему взору не сразу, но сначала нам видны только колокольни и крыши домов (фиг. 3). То, что находится ниже этих выдающихся построек, скрывается пока от нашего взора выпуклостью зем­ной поверхности, лежащей между нами и этими предметами. По мере приближения к селению, перед

Фиг. 4. Вид того же селения в более близком расстоянии; строения открываются глазу вполне; видимый горизонт позади их

нами выдвигаются сперва верхние этажи построек, а затем их основания, как будто строения эти вы­ходят из-под земли (фиг. 4).

То же самое еще лучше наблюдается на море, где нет никаких холмов, никаких неровностей, препят­ствующих смотреть в даль. С берега перед нами от­крывается картина обширного пространства воды, которая как бы слегка поднимается к небу, сливаясь с ним на горизонте. Удаляющийся от нас корабль как будто мало-по-малу поднимается, подходя к го­ризонту, которого наконец и достигает; далее, за горизонтом, он как будто начинает опускаться. Сна­чала исчезает корпус корабля, потом нижние паруса, тогда как верхние еще видны; наконец последними исчезают вершины мачт; словом, как будто бы ко­рабль медленно погружается в море (фиг. 5). Если бы поверхность моря была плоскою, то конечно

Фиг. 5. Кривизна поверхности моря. — последовательный вид удаляю­щегося от наблюдателя корабля

корабль, пока только можно его видеть, постоянно оставался бы перед нами весь; верхушки же мачт и небольшие верхние паруса, напротив, всего скорее ускользнули бы от нашего взора по трудности раз­личать их с большого расстояния. Но поверхность моря точно так же имеет округлость, кривизну, по­добно тому, как Земля, и так как-то же самое явление одинаково происходит во всяком направлении, где бы мы ни произвели указанное наблюдение, то от­сюда следует, что поверхность моря имеет одинако­вую во все стороны округлость, представляет шаро­вую или сферическую поверхность, как арбуз или мяч.

Вот еще другое доказательство тому. Известно, что тень от какого-либо предмета напоминает своим видом самый этот предмет. Если перед стеною, осве­щенною солнцем или лампой, поместить квадратную тетрадь, то тень от этой тетради на стене будет также квадратною. Тень же от мячика будет круглою, как бы мы ни повертывали мяч. В некоторых случаях, которые будут указаны ниже, можно бывает видеть тень от Земли... И оказывается, что тень эта бы­вает совершенно круглою; следовательно, так же кругла и Земля.

Но лучшим доказательством круглоты Земли слу­жит то, что ее можно обойти вокруг и по всем напра­влениям. Представьте себе на мячике или апельсине небольшого муравья, который ползет по этому мя­чику прямо перед собою, не сворачивая ни вправо, ни влево; продолжая так ползти, он обойдет вокруг всего апельсина и вскоре возвратится к тому месту, откуда отправился в путь, но с противоположной стороны. Таким же точно образом смелые морепла­ватели обходили вокруг нашего громадного шара — Земли. Они встречали на своем пути материки, сплошные пространства земли, но, сворачивая не­много в сторону (как сворачиваем мы для того, чтобы, обойдя какое-нибудь препятствие, напр., упавшие на землю деревья, снова идти прежним путем), они все-таки могли завершить свой полный оборот. По­стоянно направляя свой путь в одну и ту же сторону, они возвращались в тот же порт, откуда начали свое плавание, но со стороны противоположной той, куда они первоначально плыли. Первым, совершившим такое путешествие, был мореплаватель Магеллан, употребивший на это три года времени. Теперь, при посредстве железных дорог и пароходов, можно сделать кругосветное путешествие менее чем в три месяца.

Существуют еще другие доказательства круглоты Земли; ничто другое не доказано в настоящее время так хорошо и достоверно, как это. Убедившись всеми возможными способами, что Земля есть шар, приступили к измерению его ... Да, при помощи раз­ных приемов, астрономы измерили этот громадный шар и нашли, что он имеет окружность в 377,5 тысяч верст. На основании этих способов была определена даже длина той меры, которая называется метром. Для этого взяли сначала одну четверть окружности (фиг. 6, от Е до Р) или, как говорится, большого круга земли (меридиана); затем одну десятимиллион­ную часть этой четверти приняли за единицу длины, за нормальную меру и назвали ее метром (1 метр равняется 22,5вершка = 0,47 сажени = 3,28 фута).

Таким образом окружность Земли имеет 40 мил­лионов метров или около 37 500 верст (40 000 кило­метров) во всех направлениях, так как Земля оди­наково округлена во все стороны, за исключением весьма небольшой придавленности у полюсов.

40 миллионов метров! 38 тысяч верст! Каков шарик! Это до того изумительная величина, что трудно даже вообразить себе такую громадину. Обширное и так­же округленное море покрывает собою три четверти поверхности этого шара, служащего всем нам общим жилищем. Пространства сплошной земли, материки, заполняют остальное и сохраняют почти такую же правильную кривизну, как если бы море распростра­нялось повсюду.

Фиг. 6. Измерение окружности Земли

«Ну, а горы?» заметите вы. — Что касается гор, то они ровно ничего не прибавляют. Взгляните на апельсин; на его кожице есть небольшие шероховатости. Но мешает ли это сколько-нибудь апельсину оставаться круглым? Конечно нет. Так вот, самые высокие горы по сравнению со всей Землей будут гораздо менее, чем шероховатости кожицы по отношению к апельсину. Если-бы мы захотели в точности изобразить это отношение на глобусе, представляющем Землю, и величиною, положим, с очень большой арбуз, то, чтобы обозначить на нем самые высокие горы, достаточно было бы бросить на такой шар не­сколько маленьких, почти незаметных песчинок. Небольшие неровности, каковы материки и горы, нисколько не препятствуют Земле оставаться шаром.

Затем, когда ваше воображение несколько освоится с этими представлениями, вы убедитесь, что та форма, у которой нет ни углов, ни граней, есть самая простая и наиболее естественная из всех других форм. Такую форму принимает сама по себе капля стека­ющей жидкости, капля дождя, пока она еще падает, капелька росы на листьях. Наконец, вскоре мы увидим, что Солнце, Луна и всякие светила, которые мы замечаем на небе, по своему виду тоже шары; совершенно естественно после этого, что и Земля обладает такою же формою; напротив, скорее можно было бы удивляться, если бы только она одна была устроена иначе.

***

Известно, что кратчайшее расстояние между двумя точками на плоскости – прямая линия. Однако, на Земле это верно только на малых расстояниях. При морских путешествиях, скажем, от мыса Доброй Надежды до южной оконечности Австралии или из Йокогамы до Панамского канала, это не верно. Дело в том, что мы живём на поверхности шара, а не на плоскости, а на поверхности шара существуют свои геометрические закономерности. Приведённый отрывок из книги Я.И. Перельмана «Занимательная астрономия» убедительно и просто иллюстрирует этот факт.

Кратчайший путь на Земле и на карте

(из книги Я.И. Перельмана «Занимательная астрономия», издание 7-е, под редакцией П.Г. Куликовского. Государственное издательство Технико-теоретической литературы. Москва, 1954)

Наметив мелом две точки на классной доске, учительница предлагает юному школьнику задачу: начертить кратчайший путь между обеими точками.

Ученик, подумав, старательно выводит между ними извилистую линию.

- Вот так кратчайший путь! — удивляется учитель­ница. — Кто тебя так научил?

- Мой папа. Он шофер такси.

Чертеж наивного школьника, конечно, анекдотичен, но разве не улыбнулись бы вы, если бы вам сказали, что пунктирная дуга на рис. 1 — самый короткий путь от мыса Доброй Надежды до южной оконечности Австралии!Изображенный на рис. 1 будто бы «прямой» морской путь из Африки в Австралию составляет 6020 миль, а «кривой» — 5450 миль, т.е. короче на 570 миль, или на 1050 км.

Еще поразительнее следующее утверждение: изображенный на рис.2 кружный путь из Японии к Панамскому каналу короче прямой линии, проведенной между ними на той же карте!

Рис. 1. На морской карте кратчайший путь от мыса Доброй Надежды до южной оконечности Австралии обозначается не прямой линией («локсодромией»), а кривой («ортодромией»)

Все это похоже на шутку, а между тем перед вами — бесспорные истины, хорошо известные картографам.

Рис. 2. Кажется невероятным, что криволинейный путь, соединяющий на морской карте Йокогаму с Панамским каналом, короче прямой линии, проведенной между теми же точками

Для разъяснения вопроса придется сказать несколько слов о картах вообще и о морских в частности. Изображение на бумаге частей земной поверхности — дело непростое даже в принципе, потому что Земля — шар, а известно, что никакую часть шаровой поверхности нельзя развернуть на плоскости без складок и разрывов. Поневоле приходится мириться с неизбежными искажениями на картах. Придумано много способов черчения карт, но все карты не свободны от недостатков: на одних имеются искажения одного рода, на других иного рода, но карт вовсе без искажений нет.

Моряки пользуются картами, начерченными по способу старинного голландского картографа и математика XVI в. Меркатора. Способ этот называется «меркаторской проекцией». Узнать морскую карту легко по ее прямоугольной сетке: меридианы изображены на ней в виде ряда параллельных прямых линий; круги широты — тоже прямыми линиями, перпендикулярными к первым.

Вообразите теперь, что требуется найти кратчайший путь от одного океанского порта до другого, лежащего на той же параллели. На океане все пути доступны, и осуществить там путешествие по кратчайшему пути всегда возможно, если знать, как он пролегает. В нашем случае естественно думать, что кратчайший путь идет вдоль той параллели, на которой лежат оба порта: ведь на карте — это прямая линия, а что может быть короче прямого пути! Но мы ошибаемся: путь по параллели вовсе не кратчайший.

В самом деле: на поверхности шара кратчайшее расстояние между двумя точками есть соединяющая их дуга большого круга (Большим кругом на поверхности шара называется всякий круг, центр которого совпадает с центром этого шара. Все остальные круги на шаре называются малыми). Но круг параллели — малый круг. Дуга большого круга менее искривлена, чем дуга любого малого круга, проведенного через те же две точки: большему радиусу отвечает меньшая кривизна. Натяните на глобусе нить между нашими двумя точками (ср. рис. 3); вы убедитесь, что она вовсе не ляжет вдоль параллели. Натянутая нить— бесспорный указатель кратчайшего пути, а если она на глобусе не совпадает с параллелью, то и на морской карте кратчайший путь не обозначается пря­мой линией: вспомним, что круги параллелей изобра­жаются на такой карте прямыми линиями, всякая же линия, не совпадающая с прямой, есть кривая.

Рис. 3. Простой способ отыскания действительно кратчайшего пути между двумя пунктами: надо на глобусе натянуть нитку между этими пунктами

После сказанного становится понятным, почему кратчайший путь на морской карте изображается не прямой, а кривой линией.

Рассказывают, что при выборе направления для Николаевской (ныне Октябрьской) железной доро­ги велись нескончаемые споры о том, по какому пути ее проложить. Конец спорам положило вмешательс­тво царя Николая I, который решил задачу букваль­но «прямолинейно»: соединил Петербург с Москвой по линейке. Если бы это было сделано на меркаторской карте, получилась бы конфузная неожиданность: вместо прямой дорога вышла бы кривой.

Кто не избегает расчётов, тот несложным вычислением может убедиться в этом.

Однако, продолжим. Итак, когда же Земля "стала" круглой? В XIX веке утвердился ложный тезис, тиражирующийся до сих пор, что люди считали Землю плоской до великих географических открытий.

Так, в пособии для учителей «Уроки по окружающему миру» 2007 года говорится: «Долгое время древние люди считали Землю плоской, лежащей на трёх китах или трёх слонах и прикрытой куполом неба… Над учёными, выдвинувшими гипотезу о шарообразной форме Земли, смеялись, их преследовала церковь. Первым в эту гипотезу поверил мореплаватель Христофор Колумб… Учитель может рассказать детям о том, что первым, кто своими глазами увидел, что Земля не плоская, был космонавт Юрий Гагарин».

На самом деле, уже в III веке до н.э. древнегреческий учёный Эратосфен Киренский (ок. 276-194 до н.э.) не только твёрдо знал, что Земля — шар, но и сумел измерить радиус Земли, получив величину 6311 км — с ошибкой не более 1 процента!

Около 250 года до нашей эры греческий ученый Эратосфен впервые довольно точно измерил земной шар. Эратосфен жил в Египте в городе Александрия. Он догадался сравнить высоту Солнца (или его угловое расстояние от точки над головой, зенита, которое так и называется — зенитное расстояние) в один и тот же момент времени в двух городах — Александрии (на севере Египта) и Сиене (ныне Асуан, на юге Египта). Эратосфену было известно, что в день летнего солнцестояния (22 июня) Солнце в полдень освещает дно глубоких колодцев. Следовательно, в это время Солнце находится в зените. Но в Александрии в этот момент Солнце не бывает в зените, а отстоит от него на 7,2°.

Такой результат Эратосфен получил, изменяя зенитное расстояние Солнца с помощью своего несложного угломерного инструмента — скафиса. Это просто вертикальный шест — гномон, укрепленный на дне чаши (полусферы). Скафис устанавливают так, чтобы гномон принимал строго вертикальное положение (направлен в зенит) Освещенный солнцем шест отбрасывает тень на разделенную на градусы внутреннюю поверхность скафиса.

Так вот в полдень 22 июня в Сиене гномон тень не отбрасывает (Солнце в зените, его зенитное расстояние равно 0°), а в Александрии тень от гномона отмечала деление 7,2°. Во времена Эратосфена расстояние от Александрии до Сиена считали равным 5000 греческих стадий (примерно 800 км). Зная все это, Эратосфен сопоставил дугу в 7,2° со всей окружностью в 360° градусов, а расстояние 5000 стадий — со всей окружностью земного шара (обозначим ее буквой X) в километрах. Тогда из пропорции получилось, что Х = 250 000 стадий, или примерно 40 000 км (представьте себе, это так и есть!) Если вам известно, что длина окружности равна 2πR, где R — радиус окружности (а π ~ 3,14), зная длину окружности земного шара, легко найти его радиус (R). Замечательно, что Эратосфену удалось очень точно измерить Землю (ведь и сегодня считают, что средний радиус Земли 6371 км!).

А ещё за сто лет до него Аристотель (384-322 до н.э.) привёл три классических доказательства шарообразности Земли. Во-первых, при лунных затмениях край тени, отбрасываемой Землёй на Луну, всегда является дугой окружности, а единственное тело, способно давать такую тень при любом положении и направлении источника света, есть шар. Во-вторых, корабли, удаляясь в море от наблюдателя, не постепенно теряются из виду за счёт далёкого расстояния, а почти мгновенно как бы «тонут», исчезая за линией горизонта. И, в-третьих, некоторые звёзды можно увидеть только из определённых частей Земли, а для других наблюдателей они не видны никогда.

Но и Аристотель не был первооткрывателем шарообразности Земли, а только лишь привёл неопровержимые доказательства факта, о котором было известно ещё Пифагору Самосскому (ок. 560-480 до н.э.). Сам же Пифагор, возможно, опирался на свидетельства не учёного, а простого моряка Скилака Кариандского, который в 515 году до н.э. сделал описание своих плаваний по Средиземноморью.

А как же церковь?

Было решение об осуждении гелиоцентрической системы, утверждённое в 1616 году папой Павлом V. А вот преследования сторонников шарообразности Земли в христианских церквях не было. О том, что «раньше» церковь представляла Землю стоящей на китах или слонах, придумали в XIX веке.

И всё-таки церковь отметилась в вопросе о форме Земли. Из 265 человек, которые 20 сентября 1519 года отправились в кругосветное путешествие под водительством Магеллана, только 18 матросов 6 сентября 1522 года вернулись на последнем из кораблей, больные и истощённые. Вместо почестей команде досталось публичное покаяние за один потерянный день в результате движения по часовым поясам вокруг Земли в западном направлении. Так католическая церковь наказала героическую команду за ошибку в праздновании церковных дат.

Этот парадокс кругосветных путешествий долгое время не осознавался в обществе. В романе Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» Филеас Фогг в силу незнания едва не лишился всего состояния. В «Науке и жизни» 80-ых описываются конфликты команд, вернувшихся из «кругосветки», с бухгалтерией, не желающей оплачивать лишний день командировки.

Однако, заблуждения и примитивные представления живучи не только в церкви. Мы ещё вернёмся к этому.

Стоит наверное еще отметить один момент, дело в том, что фигура Земли отличается от шара. Об этом ученые стали догадываться еще в XVIII веке, но какова в действительности Земля — сжата она у полюсов или у экватора — выяснить было трудно. Чтобы разобраться в этом, Французской академии наук пришлось снарядить две экспедиции. В 1735 году одна из них отправилась проводить астрономические и геодезические работы в Перу и занималась этим в экваториальном районе Земли около 10 лет, а другая, лапландская, трудилась в 1736–1737 годах вблизи Северного полярного круга. В результате выяснилось, что длина дуги одного градуса меридиана неодинакова у полюсов Земли и у ее экватора. Градус меридиана оказался у экватора длиннее, чем в высоких широтах (111,9 км и 110,6 км). Так может быть лишь в том случае, если Земля сжата у полюсов и представляет собой не шар, а тело, близкое по форме к сфероиду. У сфероида полярный радиус меньше экваториального (у земного сфероида полярный радиус короче экваториального почти на 21 км).

Полезно знать, что великий Исаак Ньютон (1643–1727) предвосхитил результаты экспедиций: он сделал правильный вывод о том, что Земля сжата, потому наша планета вращается вокруг оси. Вообще, чем быстрее вращается планета, тем больше должно быть ее сжатие. Поэтому, например, сжатие Юпитера больше, чем Земли (Юпитер успевает сделать оборот вокруг оси по отношению к звездам за 9 ч 50 мин, а Земля только за 23 ч 56 мин).

И еще. Истинная фигура Земли очень сложна и отличается не только от шара, но и от сфероида вращения. Правда, в данном случае речь идет о разнице не в километры, а …метры! Подобным тщательным уточнением фигуры Земли ученые занимаются по сей день, используя для этой цели специально проводимые наблюдения с искусственных спутников Земли. Так что вполне возможно, что в решении задачи, за которую давным-давно взялся Эратосфен, когда-нибудь и вам придется принять участие. Это очень нужное людям дело.

Какой же лучше всего запомнить вам фигуру нашей планеты? Думаю, что пока достаточно, если вы будете представлять Землю в виде шара с надетым на него «дополнительным поясом», своего рода «нашлепкой» на область экватора. Такое искажение фигуры Земли, превращающее ее из шара в сфероид, имеет немалые последствия. В частности, из-за притяжения Луной «дополнительного пояса» земная ось примерно за 26 000 лет описывает в пространстве конус. Это движение земной оси называется прецессионным. В результате роль Полярной звезды, которая сейчас принадлежит α Малой Медведицы, поочередно играют некоторые другие звезды (ею в будущем станет, например, α Лиры — Вега). Кроме того, из-за такого (прецессионного) движения земной оси знаки Зодиака все больше и больше не совпадают с соответствующими созвездиями. Другими словами, через 2000 лет после эпохи Птолемея «знак Рака», например, уже не совпадает с «созвездием Рака» и т. д. Впрочем, современные астрологи стараются не обращать на это внимания…

Откуда взялось представление о плоской Земле на трёх слонах/китах?

Как я уже говорил выше, Фалес считал, что Земля плавает в воде, как кусок дерева. Анаксимандр представлял Землю в виде цилиндра (при этом указывал, что его диаметр ровно втрое больше высоты), на верхнем торце которого живут люди. Анаксимен считал, что Солнце и Луна такие же плоские, как и Земля, но поправил Анаксимандра, указав, что Земля хотя и плоская, но в плане не круглая, а прямоугольная, и не плавает в воде, а поддерживается сжатым воздухом. Гекатей на основе представлений Анаксимандра составил географическую карту. Анаксагор и Эмпедокл на это основоположникам ничего не возражали, считая такие представления не противоречащими физическим законам. Левкипп, считая Землю плоской, а атомы — падающими перпендикулярно этой плоскости в одном направлении, не мог понять, как же тогда атомы могут соединяться друг с другом, образуя тела — и говорил, что нет, атомы в своём падении должны хоть как-то, хоть чуть-чуть отклоняться. Демокрит в защиту плоской Земли приводил следующий довод: если бы Земля была шаром, то солнце, заходя и восходя, пересекалось бы горизонтом по дуге окружности, а не по прямой линии, как на самом деле. Эпикур решил мучившую Левкиппа проблему падения атомов на плоскую Землю, приписав атомам свободу воли, в силу которой они по своему хотению отклоняются и соединяются.

Очевидно, эти древнегреческие учёные-атеисты-материалисты опирались на мифологические представления, изложенные поэтическим языком у Гомера и Гесиода в 7-8 веках до н.э. Аналогичные мифы о плоской Земле были у индусов, шумеров, египтян, скандинавов. Но лезть ещё дальше туда мне не хочется — я пишу совсем о другом. Как курьёз можно отметить книгу «Христианская топография» Косьмы Индикоплова, написанную между 535 и 547 годами, в которой автор представляет Землю в виде плоского прямоугольника, накрытого выпуклой крышей неба — этакий ларец-сундук. Эта книга была сразу же раскритикована современником Косьмы Иоанном Грамматиком (ок. 490-570), который тогда приводил в качестве обоснования шарообразности Земли те же цитаты из Библии, что и я. Официальная же Церковь в этот спор о форме Земли не вмешивалась, её намного больше волновали еретические взгляды спорящих — Косьма был несторианином, а Иоанн тритеистом и монофиситом. Василий Великий неодобрительно относился к подобным спорам, считая сам их предмет не относящимся к вопросам веры.

Если же заняться поисками слонов/китов, то в первую очередь можно обратиться к популярному в своё время произведению славянской народно-духовной литературы — «Голубиной книге», где есть стих: «На семи китах земля основана». Народное предание о Голубиной книге восходит к «книге за семью печатями» в 5-й главе Откровения Иоанна Богослова, а стих про китов заимствован из апокрифа «Беседа трёх святителей». Выдающийся собиратель славянского фольклора А.Н.Афанасьев писал: «Между нашим простонародьем существует предание, что мир стоит на спине колоссального кита, и когда чудовище это, подавляемое тяжестью земного круга, поводит хвостом, – то бывает землетрясение. Иные утверждают, что исстари подпорою земли служили четыре кита, что один из них умер, и смерть его была причиною всемирного потопа и других переворотов во вселенной; когда же умрут и остальные три, в то время наступит кончина мира. Землетрясение бывает оттого, что киты, отлежав бока, повертываются на другую сторону. Рассказывают еще, что в начале было семь китов; но когда земля отяжелела от грехов человеческих, то четыре ушли в пучину эфиопскую, а во дни Ноя и все туда уходит. И поэтому случился всеобщий потоп». Некоторые лингвисты подозревают, что на самом деле морские животные тут ни при чём, а речь идёт о закреплении Земли по её четырём краям, поскольку в древнеславянском языке корень «кит» означал «край». В таком случае мы опять возвращаемся к Косьме Индикоплову, чья курьёзная книга о прямоугольной Земле была весьма популярна на Руси у простого народа.

Общество Плоской Земли

Ну и, чтобы под конец повеселить утомлённого читателя, укажу на такой уже не курьёз, а полный маразм, как существование в наше просвещённое время «Общества плоской Земли».

С появлением научного рационализма, который посмел поставить под сомнение авторитет библии, некоторые христианские «мыслители» поставили в свою очередь под сомнение общепринятые научные факты. Так один из них, Джон Хэмпден, написал целый ряд сочинений в защиту теории плоской Земли и заявил, что Исаак Ньютон был «пьяницей или сумасшедшим».

Другой христианский полемист, Самуил Бёрли Роуботхэм экспериментально «доказал», что наша планета, плоская как блин. В 1838 году он в течение девяти месяцев проводил исследования у канала Олд-Бедфорд-Левэл в Кембридж-шире (Англия). До этого Бёрли провёл вычисления, согласно которым из-за кривизны Земли объекты на одном из мостов должны казаться на несколько футов ниже, чем на другом. Эта разница должна быть хорошо заметна при наблюдении в телескоп, если теория не плоской Земли справедлива. Как и большинство людей Берли видел то, что хотел увидеть.

Бёрли утверждал, что его эксперименты убедительно продемонстрировали, что кривизны Земли не существует. Путешествуя по Англии и выступая с лекциями, он вещал, что Земля – неподвижный диск, что Солнце находится от неё всего в 400 милях, а так же о торжестве идей Библии над убогими теориями нечестивцев учёных.

Более того Параллакс повторял свои эксперименты на глазах у многочисленной публики. Со временем он популяризировал свои эксперименты и теории в книге «Зететическая астрономия» и основал Вселенское зететическое общество.

К 1870 году это общество насчитывало так много членов, что один из них, Джон Хэмпден, предложил награду в размере 500 фунтов стерлингов – в то время это была огромная сумма – любому стороннику Н. Коперника, который сумеет повторить эксперименты Роуботэма и продемонстрировать кривизну Земли.

Альфред Рассел Уоллас, соавтор Дарвина, принял вызов и 28 сентября 1870 года повторил эксперименты на свою беду. Хоть он и доказал, что Земля круглая, но во-первых, не получил и пенса от «плоскоземельцев», а во-вторых, они начали против него травлю.

На противоположной стороне Земли идеи Роуботэма были восприняты Джоном Александром Дови (John Alexander Dowie), основавшим в 1895 году Христианскую католическую апостольскую церковь.

Идея плоской земли была далеко не самой дикарской идеей, из пропагандируемых Дови. Даже у самых примитивных дикарей есть медицина! А Дови запретил своим последователям принимать какие бы то ни было лекарства и обращаться к врачам. Все недуги в его организации лечили только молениями («духовным целительством»).

Эти практики: «духовное целительство», «исцеление верой» и сейчас очень популярны у харизматиков (новопятидесятников), вроде Владимира Мунтяна, лидера «Возрождения». Ведь согласно вероучению этой и аналогичных ей американских тоталитарных сект: неправильное мышление человека – причина всех его бед и болезней. То есть надо создать в своём воображении образ здоровья и богатства, а затем этот образ проповедовать себе и окружающим: «Я исцелился, я здоров! Я преуспеваю, я богат…» и эфемерный образ станет осязаемой реальностью. А вот говорить о своих проблемах нельзя. Поскольку сказав вслух о своей проблеме человек, с этой проблемой так и останется, своим же словом сотворив свою реальность. То есть Владимир Мунтян и прочие харизматики заставляют, попавшего в их секту человека, отрицать вслух любую неприглядную действительность (болезнь, бедность), а взамен громко проповедовать желаемое (здоровье, богатство). Этим нехитрым психологическим трюком духовные они успешно манипулирует рядовыми сектантами. Самоубийственное мракобесие! Жертвой которого стал и сам Дови. К концу жизни этого самодура разбил паралич. Тщетно его приближённые умоляли предпринять соответствующее лечение. Ведь он, категорически запретивший своим последователям обращаться к врачам и принимать какие-либо медикаменты, не мог поступить иначе. Естественно, недуг прогрессировал. В итоге Дови закончил жизнь в адских муках.

Но перед этим в общем-то заслуженным концом Дови основал в США поселение Сион, где с 1905 года самодержавно правил Уилбур Гленн Волива. У. Г. Волива стал миллионером благодаря производству шоколадных бисквитов, но жизнь в его Сионе была не сахар. Все 16 тысяч жителей Сиона должны были подчиняться комендантскому часу с десяти вечера. Категорически запрещалось в Сионе петь. Под запретом были алкоголь, сигареты, косметика, высокие каблуки, купальные костюмы. Понятно, что выезд из Сиона был запрещён. Образцовый порядок поддерживался частной полицией. Кроме того Волива и его приближенные имели jus primae noctis – право первой брачной ночи (лат.).

Волива до самой смерти, а умер он в 1942 году, учил, что Северный полюс – центр Земного диска, по окружности которого проходит ледяная стена, являющаяся Южным полюсом, за стеной находиться – ад. Земля неподвижна. Солнце и Луна невелики и находятся не вдалеке от земного диска. Уилбур безуспешно пытался вывести это учение за границы своего мини-государства. Сион имел собственную радиостанцию и периодическое издание.

Немудрено, ведь как заметил философ-религиовед Лев Шестов, большинство людей не верит «истинам», исповедуемой ими религии, а поэтому так жаждет, чтобы и все прочие верили, в то, во что они «верят» Из этого умозаключения следует, что во-первых, зачастую только окружающие единоверцы поддерживают веру в человеке. А во-вторых, кровавые религиозные конфликты, увы, неизбежны.

В 1956 году Сэмюэл Шентон, художник вывесок из Англии, возродил Всемирное зететическое общество под названием Международное общество плоской Земли. Когда ему показали фотографии Земли с орбиты и спросили, что он о них думает. То он изрёк: «Легко заметить, как фотографии такого сорта могут одурачить несведущего человека». Что же касается высадки американцев на Луну, то по Шентону, фильм запечатлевший этот факт был снят в Голливуде по сценарию Стенли Кубрика и Артура Кларка. На это «сценарист» А. Кларк ответил:

«Смехотворная теория, что американцы не были на Луне, а фильм про посадку «Аполло» якобы сделал я с Кубриком. Все эти разговорчики ведут люди, которые вовсе не являются идиотами, но притворяются ими – самый опасный тип. Да, кстати, раз я написал сценарий к этому фильму – почему мне ещё не заплатили за работу? Я даже, смеха ради, послал в НАСА письмо с этим вопросом».

В 1971 году Чарльз Джонсон стал президентом Международного общества плоской Земли. Общество распространяло информационные бюллетени, листовки и тому подобную литературу, в которой отстаивалась модель плоской Земли. За три десятилетия правления Ч. Джонсона число членов увеличилось от нескольких членов до около 3000 человек из разных стран.

После смерти в 2001 году Ч. Джонсона, общество плоской земли было децентрализовано. Есть несколько новых обществ, просвещающих массы идеей о плоской Земле.

Вот как по их мнению устроен наш мир:

Земля – плоский диск диаметром 40 000 километров и с центром в районе Северного полюса. Снаружи диск обрамляет 45-метровая ледяная стена, а сверху, на высоте 4800 километров, вращаются плоские, как блюдца, Луна и Солнце, по 52 километра в диаметре. Солнце крутится вокруг Земли, а смена времён года – смена его орбит.

Фазы Луны – это неравномерное отражение. Земля светит на Луну отраженным солнечным светом, и так как поверхность Земли неодинаково отражает в разных местах, то Луна периодически тускнеет.

Гравитации (силы земного притяжения) не существует в природе просто «вещи тяжелые, поэтому они и падают».

Южного полюса тоже не существует. То, что нам кажется Антарктидой – ледяная стена, опоясывающая мир.

Возможно, в недалёком будущем, если все страны и нации будут слиты в одно целое, вера в плоскую землю станет обязательной для большинства землян. Ведь получила же в третьем Рейхе поддержку от фашистских бонз теория о том, что наша Земля пола, как пустой орех.

Полый мир Бендера

Однажды в Америке все конгрессмены, ректоры университетов и ученые получили послание Клайва Саймонса, заявившего, что наша Земля полая и населена внутри. Более того он пообещал доказать свою гипотезу, «если мир согласится помочь мне в этом предприятии». Случилось это в 1818 году.

К. Саймонс ездил по всей Америке со своими лекциями, на которых он учил, что Земля состоит из полой оболочки, с отверстиями на полюсах через которые можно попасть в иные миры. Американцы тогда даже чуть было не отправили экспедицию на полюс для проверки гипотезы Саймонса!

В 1869 году ещё один «американский учёный», любитель алхимии Сайрус Тид, открыл, что Земля полая. Эта идея «озарила» его после сильнейшего удара током, во время неудачного опыта. Очнувшись он понял, что мы живём не на Земле, а внутри неё. Эта идея вдохновила С. Тида создать новую эзотерическую доктрину («корейшизм»), куда вошли элементы коммунизма, алхимии, индуизма. Свои идеи он пропагандировал в газете «Огненный меч» и к концу ХIX века приобрёл немало последователей.

В годы первой мировой войны немецкий лётчик Питер Бендер, томясь во французском плену, ознакомился с идеями С.Тида и разработал на их основе своё учение.

По П. Бендеру мы все живём внутри шара, который заточен в бесконечную скалу. В центре этого шара находятся облака, небольшое Солнце, маленькая Луна и «призрачный мир» – шар синеватого газа, в котором сверкают зернышки света, принимаемые нами за звёзды. Когда «призрачный мир» проходит перед Солнцем, на закрываемой части полой Земли настаёт ночь…

Эта «научная теория» получила признание в Третьем Рейхе и была там настолько популярной, что её даже включили в школьную программу!

Одним из главных пунктов а теории Бендера был постулат, что световые лучи падают на Землю не отвесно, а проходят по сложной траектории. Зато инфракрасные лучи идут чётко по прямой. Из-за этого почти всё человечество неадекватно воспринимает реальность!

Эта сектантская идея очень понравилась владыкам Третьего Рейха и «основатель новой научной школы» Бендер получил от них множество благ, став в Рейхе консультантом ряда засекреченных проектов. Короче «учёный» преуспевал, пока его однажды не вызвали «наверх» и потребовали практических результатов для нужд военных: шла вторая мировая война.

На это Бендер ответил, что на основе его гипотезы искривленного пространства можно нащупать инфракрасными лучами скопления техники врага, однако надо найти наиболее удачную точку искривленного пространства. Такой точкой, по его мнению, есть остров Рюген в Балтийском море.

И вот в апреле 1942 года на остров Рюгенн гитлеровцы отправили научную экспедицию, чтобы прощупать инфракрасными лучами главную базу англичан в Скапа-Флоу. Руководил этим мероприятием Гейнц Фишер, крупный учёный, известный своими работами по инфракрасному излучению. Экспедиция была оснащена, самыми засекреченными военными новинками той поры, радарами, изъятыми с ответственных рубежей обороны.

Прибыв на место доктор Фишер, следуя теории Бендера, направил все радары к небу под углом в 45 градусов и, разумеется, ничего не запеленговал.

«Нацисты заставляли меня делать работу сумасшедшего, что весьма мешало моим исследованиям» – заявит после войны Г.Фишер. Надо думать, акция на Рюгенне была не единственным «научным» экспериментом, в котором гитлеровцы вынудили его участвовать. Примечательно, что после разгрома немецко-фашистской Германии Фишер сделал блестящую карьеру, как физик-атомщик. Ну а П. Бендер, после фиаско на Рюнгенне, был заточён в концлагерь, где он вскоре и умер.

Дело Бендера живёт!

И сегодня, в третьем тысячелетии, всевозможные "эзотерики" и «учёные» пропагандируют полую Землю: якобы в циклопических пустотах нашей планеты есть разумная жизнь.

Однако, в недрах полостей, сопоставимых по размеру с самой Землёй, нет и быть не может: прочность горных пород недостаточна, чтобы выдержать полый свод таких размеров. Есть и другие научные факты, опровергающие теорию полой Земли и наличие в нашем мире «высокоразвитых подземных цивилизаций».

Но разговор не об этом. Уроки истории (даже самые страшные!) ничему и никого увы, не учат. Ведь мы сейчас идём гибельным путём третьего Рейха: двигаемся в сторону бездонной пропасти оккультного мракобесия, в виртуальный мир эзотерических теорий, отрицающих разум и прогресс. Преуспевание в нашем обществе «апостола» Владимира Мунтяна и ему подобных наглядное подтверждение этого печального факта.

Причём молчаливое потворство, возрастающей волне мракобесия приведёт нас к полному краху. «Если на начальной стадии не остановить безумие единиц, поток безумия сметёт все!

10 ПРОСТЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТОГО, ЧТО ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ

Луна

Сегодня люди уже знают, что Луна — это не кусочек сыра и не игривое божество, а явления нашего спутника хорошо объясняет современная наука. Но древние греки понятия не имели, что это такое, и в поисках ответа сделали несколько проницательных наблюдений, которые позволили людям определить форму нашей планеты.

Аристотель (который сделал довольно много наблюдений о сферической природе Земли) заметил, что во время лунных затмений (когда орбита Земли помещает планету точно между Солнцем и Луной, порождая тень) тень на лунной поверхности — круглая. Эта тень и есть Земля, а отбрасываемая ей тень прямо указывает на сферическую форму планеты.

Поскольку Земля вращается (поищите информацию на тему эксперимента с «маятником Фуко», если сомневаетесь), овальная тень, которая рождается в ходе каждого лунного затмения, говорит не только о том, что Земля круглая, но и не плоская.

Корабли и горизонт

Если вы недавно были в порту или просто прогуливались по пляжу, вглядываясь в горизонт, вы могли заметить очень интересное явление: приближающиеся корабли не просто «появляются» из горизонта (как должны были бы, будь мир плоским), а скорее выходят из моря. Причина того, что корабли буквально «выходят из волн», в том, что наш мир не плоский, а круглый.

Представьте себе муравья, который идет по поверхности апельсина. Если смотреть на апельсин с близкого расстояния, нос к плоду, вы увидите, как тело муравья медленно поднимается над горизонтом ввиду кривизны поверхности апельсина. Если проделать этот эксперимент с длинной дорогой, эффект будет другой: муравей будет медленно «материализоваться» в поле зрения, в зависимости от того, насколько острое у вас зрение.

Смена созвездий

Это наблюдение первым сделал Аристотель, который объявил Землю круглой, наблюдая за сменой созвездий при пересечении экватора. Вернувшись из поездки в Египет, Аристотель заметил, что «в Египте и на Кипре наблюдаются звезды, которых не видели в северных регионах». Это явление можно объяснить лишь тем, что люди смотрят на звезды с круглой поверхности. Аристотель продолжал и заявил, что сфера Земли «небольших размеров, ведь в противном случае эффект такой легкой перемены местности не проявился бы так скоро».

Чем дальше вы от экватора, тем далее «известные» созвездия уходят к горизонту, сменяясь другими звездами. Этого не происходило бы, будь мир плоским.

Тени и палочки

Если вы воткнете палочку в землю, она даст тень. Тень движется по мере течения времени (на основе этого принципа древние люди изобрели солнечные часы). Если бы мир был плоским, две палочки в разных местах производили бы одну и ту же тень. Но этого не происходит. Потому что Земля круглая, а не плоская. Эратосфен (276–194 гг. до н. э.) использовал этот принцип, чтобы рассчитать окружность Земли с хорошей точностью.

Чем выше, тем дальше видно

Стоя на плоском плато, вы смотрите в сторону горизонта от вас. Вы напрягаете свои глаза, затем достаете любимый бинокль и смотрите через него, насколько могут видеть глаза (с помощью бинокулярных линз). Затем вы взбираетесь на ближайшее дерево — чем выше, тем лучше, главное — не уронить бинокль. И снова смотрите, напрягая глаза, через бинокль за горизонт.

Чем выше вы заберетесь, тем дальше будет видно. Обычно мы склонны связывать это с препятствиями на Земле, когда за деревьями не видно леса, а за каменными джунглями — свободы. Но если вы будете стоять на идеально чистом плато, без каких-либо препятствий между вами и горизонтом, вы увидите намного больше свысока, чем с земли.

Все дело в кривизне Земли, конечно, и этого не было бы, будь Земля плоской.

Полет на самолете

Если вы когда-либо вылетали из страны, особенно куда подальше, вы должны были заметить два интересных факта о самолетах и Земле. Самолеты могут лететь по относительно прямой линии очень долго и не падают за край мира. Они также могут летать вокруг Земли без остановки.

Если вы посмотрите в окно во время трансатлантического перелета, вы в большинстве случаев увидите кривизну земли на горизонте. Лучший вид кривизны был на «Конкорде», но этого самолета давно уж нет. С нового самолета Virgin Galactic горизонт должен быть абсолютно изогнутым.

Взгляните на другие планеты! Земля отличается от других, и это бесспорно. В конце концов, у нас есть жизнь, и мы не находили пока планет с жизнью. Однако все планеты обладают схожими характеристиками, и было бы логично предположить, что если все планеты ведут себя определенным образом или демонстрируют конкретные свойства — особенно если планеты разделены расстоянием или сложились при различных обстоятельствах — то и наша планета аналогична.

Другими словами, если существует так много планет, которые образовались в разных местах и в разных условиях, но обладают схожими свойствами, вероятнее всего, и наша планета будет таковой. Из наших наблюдений стало ясно, что планеты круглые (а поскольку мы знали, как они образовались, мы знаем и почему у них такая форма). Нет никакой причины думать, что наша планета не будет такой же.

В 1610 году Галилео Галилей наблюдал вращение спутников Юпитера. Он описал их как маленькие планеты, вращающиеся вокруг большой планеты — и это описание (и наблюдение) не понравилось церкви, поскольку бросало вызов геоцентрической модели, в которой все вертелось вокруг Земли. Это наблюдение показало также и то, что планеты (Юпитер, Нептун, а позже и Венера) сферические и вращаются вокруг Солнца.

Плоскую планету (нашу или любую другую) будет настолько невероятно наблюдать, что перевернет практически все, что мы знаем о формировании и поведении планет. Это не только изменит все, что мы знаем о формировании планет, но и о формировании звезд (поскольку наше Солнце должно вести себя по-другому, приноравливаясь к теории плоской Земли), о скорости и движении космических тел. Короче, мы не просто подозреваем, что наша Земля круглая — мы это знаем.

Существование часовых поясов

В Пекине сейчас 12 ночи, полночь, солнца нет. В Нью-Йорке 12 пополудни. Солнце в зените, хотя его и трудно разглядеть под облаками. В Аделаиде, Австралия, час тридцать утра. Солнце взойдет очень нескоро. Это можно было бы объяснить лишь тем, что Земля круглая и вращается вокруг собственной оси. В определенный момент, когда солнце светит на одной части Земли, на другом конце темно, и наоборот. Отсюда появляются часовые пояса.

Другой момент. Если бы солнце было «прожектором» (его свет прямо падал на конкретную область), а мир был плоским, мы видели бы солнце, даже если бы оно не светило над нами. Примерно так же вы можете увидеть свет прожектора на сцене театра, сами оставаясь в тени. Единственный способ создать два совершенно раздельных часовых пояса, один из которых будет всегда в темноте, а другой на свету, — это обзавестись сферическим миром.

Центр тяжести

Есть интересный факт о нашей массе: она притягивает вещи. Сила притяжения (гравитация) между двумя объектами зависит от их массы и от расстояния между ними. Проще говоря, гравитация будет притягивать в сторону центра масс объектов. Чтобы найти центр массы, нужно изучить объект.

Представьте сферу. Ввиду формы сферы, где бы вы ни стояли, под вами будет все то же количество сферы. (Представьте себе муравья, идущего по стеклянному шару. С точки зрения муравья, единственным признаком передвижения будет перемещение ног муравья. Форма поверхности не будет меняться совершенно). Центр массы сферы находится в центре сферы, то есть гравитация притягивает все, что на поверхности, в направлении центра сферы (прямо вниз), независимо от местоположения объекта.

Рассмотрим плоскость. Центр массы плоскости находится в центре, поэтому сила гравитации будет притягивать все, что на поверхности, к центру плоскости. Это значит, если вы будете на краю плоскости, гравитация будет тянуть вас в сторону центра, а не вниз, как мы привыкли.

И даже в Австралии яблоки падают сверху вниз, а не сбоку набок.

Снимки из космоса

За последние 60 лет освоения космоса мы запустили много спутников, зондов и людей в космос. Некоторые из них вернулись, некоторые продолжают оставаться на орбите и передавать прекрасные снимки на Землю. И на всех фотографиях Земля (внимание) круглая.

Ну, и в завершении посмотрите вот этот ролик

10 АБСУРДНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ СТОРОННИКОВ ТЕОРИИ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ

Итог Плоская Земля – это плоское суждение человека. Люди мыслят дуально, категориями ДА или НЕТ. Но заметьте, у славян понятие «ду» означает не конкретное число 2, а «два и более» (пример: слово «раДУга» означает — 2 и более сияющих путей). Точно также и дуальное мышление (2 и более) — мы видим две основы Да и Нет, но между ними ещё: возможно, конечно, приблизительно и т.п. до безконечости. Плоская Земля – это дуальная структура восприятия. Каждый человек на этой Земле получает знания от одного из трёх слонов. Три Слона Три Слона – это символы трёх Миров, трёх мировоззрений, трёх форм жизни… 1-й слон – материальный мир. Его основа – материя. 2-й слон – идеализм. Его основа – идея, мысль. Т.е. это мир всевозможных образных планов. 3-й слон – мистицизм или трансцендентный мир. Его основа – слово, т.е. материализованная идея. Трансцендентный мир составляет как бы дополнение двум слонам, потому что одно без другого не бывает. Мистика – это мудрость истинного слова, так как материализовать мысль (идею) можно через слово. Три слона (материализм, идеализм, мистицизм) — это основные формы мировосприятия. При этом материализм и идеализм стараются очернить, затмить мистицизм, сказать, что его не существует, хотя оба пользуются его услугами. У нас только трёхмирье, трёхточье, три формы существования. Примеры: * Семя – древо – плод * Икринка – головастик – лягушонок * Гусеница – кокон – бабочка * Человек – Душа – Дух Слоны получают информацию от Черепахи. Черепаха и Океан Черепаха – это Юджизм — мировосприятие наших предков- славян. Информацию Черепаха черпает из Океана безграничного Знания и абсолютной Истины. Этот Океан – Энергия. Всё есть энергия: свет, информация – это энергия. Материя — это плотно концентрированная энергия, во всех её проявлениях. Идея, мысль — это энергия, снабжённая информацией, или энергетический образ. Поэтому основа Юджизма- Энергия. Плоская Земля покоится на трёх слонах. Слоны стоят на черепахе. Черепаха плывёт в безграничном океане» — это единственно верная и правильная модель строения Земли. Если ваш ребенок будет спрашивать, откуда мы знаем, что Земля круглая, потрудитесь объяснить.

Источник: cont.ws