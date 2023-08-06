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ПОЛНЫЙ концерт с Русскими песнями в КНДР!

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Концерт посвященный дню победы Северной Кореи. Присутствовал Ким Чен Ин и наш министр обороны Сергей Шойгу
Сначала интересно посмотреть как поют на корейском, а потом песни для нас.
49:30 НАЧАЛО НАШИХ ПЕСЕН РОССИЯ (ОЛЕГ ГАЗМАНОВ)
50:50 ВСТАНЕМ (SHAMAN)
52:35 ДЕСЯТЫЙ НАШ ДЕСАНТНЫЙ БАТАЛЬОН (БУЛАТ ОКУДЖАВА)
54:18 СЛУЖИТЬ РОССИИ (Э.Ханок, И.Резник)
55:53 ДЕНЬ ПОБЕДЫ (песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=azm_sIB0sDM
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 17315 16131
    KT два часа назад

      Шойгу не объяснили,что к пустой голове руку не прикладывают.

      • 25539 23741
        жора шаповKT час назад

          С кем поведёшься.. ( с Ким-ом).
          У него на лице отпечаток заболевания.

        • 983 943
          Сан СанычKT 45 мин. назад

            Рука, приложенная к пустой голове, считается оскорблением старшего по званию. Большому начальнику вроде Шойгу простительно (наверное). Он, кстати, ещё одну ошибку допускает – оттопыривает большой палец (не по Уставу).

            В американской армии к пустой голове руку прикладывать можно.

            • 23485 18473
              SergeevСан Саныч 32 мин. назад

                Вообще в данной ситуации этот жест не более чем обычное приветствие. Отдание чести является армейским ритуалом, ну а старшинство по званию имеет смысл только в армии одной страны.

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