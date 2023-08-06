ПОЛНЫЙ концерт с Русскими песнями в КНДР!
Концерт посвященный дню победы Северной Кореи. Присутствовал Ким Чен Ин и наш министр обороны Сергей Шойгу
Сначала интересно посмотреть как поют на корейском, а потом песни для нас.
49:30 НАЧАЛО НАШИХ ПЕСЕН РОССИЯ (ОЛЕГ ГАЗМАНОВ)
50:50 ВСТАНЕМ (SHAMAN)
52:35 ДЕСЯТЫЙ НАШ ДЕСАНТНЫЙ БАТАЛЬОН (БУЛАТ ОКУДЖАВА)
54:18 СЛУЖИТЬ РОССИИ (Э.Ханок, И.Резник)
55:53 ДЕНЬ ПОБЕДЫ (песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова)
Шойгу не объяснили,что к пустой голове руку не прикладывают.
С кем поведёшься.. ( с Ким-ом).
У него на лице отпечаток заболевания.
Рука, приложенная к пустой голове, считается оскорблением старшего по званию. Большому начальнику вроде Шойгу простительно (наверное). Он, кстати, ещё одну ошибку допускает – оттопыривает большой палец (не по Уставу).
В американской армии к пустой голове руку прикладывать можно.
Вообще в данной ситуации этот жест не более чем обычное приветствие. Отдание чести является армейским ритуалом, ну а старшинство по званию имеет смысл только в армии одной страны.