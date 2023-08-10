Переосмысление КНДР

Очень любопытный сдвиг СВО вызвала в восприятии КНДР. И не только и не столько у нас, сколько у нашего противника. Имидж КНДР сменился радикально и в украинском сегменте "аналитики в жанре агитпроп" и у "оппозиции иноагентной".Раньше Северная Корея – это был вечный комически-обличительный образ в бесконечном моралите про "пайку риса", "поддельные дома", "грузовики на дровах" и вообще "гы-гы-гы на параде трактора с РСЗО лол".Но с 2022 г очень быстрый сдвиг. Образ "потешного назидательно нелепого абсурдистана, но просто с атомной бомбой" был любим до 2022 г. Настолько, что поддержка со стороны Пхеньяна в адрес Москвы какое-то время воспринималась не более чем источник для лулзов в стиле "ну в общем Москва приехала, помощь разве что от КНДР".Теперь же веселье улетучилось, особенно благодаря глобальному дефициту на рынке боеприпасов.И теперь визит Шойгу в Пхеньян – это для них уже нечто зловеще неприятное. Что в агитпропе Украины, что для хлебальников иноагентных медиа. И вот ещё вчера потешный "абсурдистан с мотыгами" уже "индустриальное сильно милитаризованное государство, способное производить широкую номенклатуру оружия и боеприпасов, и уже самостоятельно накопившее огромные запасы артиллерийских боеприпасов советских калибров, а также много другого ценного оружия и техники."И по мере хода конфликта гуглеж даже анлоязычных медиа вызывает очень занятное уныние у тех, кто еще вчера смотрел ой как с высока.Вдруг оказалось, что в реальном мире могут быть нужны горы патронов, артиллерийских мин, ракет и снарядов, тысячи артиллерийских систем, расходников к ним, огромные залежи противотанковых и противопехотных мин, реактивных гранат и ПТУРов и многого другого. И в мире где развал СССР был не вчера, а более 30 лет назад – это уже не "куда бы деть", а дефицит.И КНДР имеет огромные объемы этого самого дефицита у себя. Да еще и может производить его в больших количествах.И уже кринжово выглядят все эти еще вчера популярные шутки про "ржавые ракеты" от тех, кто уже вынужден стрелять Made In DPRK 122-мм ракетами перехваченными США при перевозке где-то при поставках из одной страны Ближнего Востока другой.И теперь формулировка "ну Россия может надеяться на КНДР" звучит от них не радостно победно, а печально пессимистически.И почему-то универсальный аргумент КНДР-спорах в стиле кинуть цитату Манского "там все фейк" – уже не рассматривается как подходящий ответ в случае, если сбудутся рассуждения печальных лицом экспертов и подвезут 122-мм или 152-мм "фейков".А ведь как умничали в спорах этих все эти "читатели Дождя", как умничали.Теперь же почему-то дёргаются от самой возможности оружейных сделок с "там всё фейк" от Манского…Чудеса :)(с) Атомное чучхэ