Новости Украины и Новороссии 16 сентября 2017

В новой истории Западная Украина не может похвастаться традициями построения государственности.

По большому счету трудолюбивый и дружелюбный люд этих земель так и не стал народом, ответственным за свою судьбу. В своей наивности он остановился в своем развитии. И превратился в пасынка чужих родителей. Манкурта или янычара — неважно.

Как и во времена крестового похода детей, участники которого попали в рабство благодаря навязанным им иллюзиям о существующем мире, на рабовладельческий рынок выставлена и сегодняшняя Украина. Во многом — благодаря искренним желаниям людей, которым десятилетиями прививали лживое понимание о свободе. И преимущественно эти люди — жители Западной Украины.

Сегодня определяющими факторами жизни западноукраинского региона являются экономическая депрессия и духовная деградация.

Мифология, основанная на неадекватном представлении о собственной истории, старательно культивируется украинскими политиками. За последнее тридцатилетие многие пропагандистские штампы покрылись тотемной бронзой в сознании местного населения, которое, в своем большинстве, утратило способность критически осмыслить ситуацию в стране.

Нет смысла подробно останавливаться на многократно уже описанных технологиях промывания мозгов, направленных на разрыв украинско-российских отношений. В нашем случае их авторам важно было сыграть на комплексах неполноценности западных украинцев и убедить их в том, что борьба с советским/российским наследием является доблестной целью каждого «патриота», его путевкой в счастливую жизнь «в равноправной семье европейских народов».

Например, в 2012 году львовский интернет-ресурс «ZAXID.NET» опубликовал социологические данные Центра Разумкова о том, что экономические проблемы являются для украинцев приоритетными. А развитием демократии в обществе, обеспечением прав и свобод человека обеспокоено чуть более 10% граждан страны. Казалось бы, что в этом крамольного? Но объективная реальность не устраивала настоящих западноукраинских патриотов!

«Больше всего „население“ беспокоит работа (наемная!), а менее всего — свобода слова? Это же отрыжка многовекового рабства, масштабного московско-большевистского произвола! Свободный человек, если хочет заработать денежку, то всегда найдет как: или собственный бизнес, или работа по контракту в других странах. Украинцы из Западной Украины (7 млн.!) работают в передовых (и не очень) странах Европы и ежегодно переводят родным в Украину до 20 миллиардов долларов!», — сразу же возмутился один из комментаторов.

Что тут добавить? Гордиться возможностью батрачить в Европе и считать себя свободным человеком постепенно становилось нормой для западноукраинского обывателя.

Так же, как по любому поводу проклинать собственную власть в угоду западным пропагандистам и их местным наемникам.

Можно также говорить и о фантомном мессианстве, когда западноукраинские «пассионарии» гордятся тем, что их свободолюбивый дух протестует против реализации любых имперских проектов на этой территории. Правда, в образе врага для них сегодня выступает исключительно Москва. А годы прозябания в составе Австро-Венгерской империи, да и той же Польши, воспринимаются с тихой ностальгией. Видимо, «европейские цивилизационные корни» дают о себе знать.

Ну и, конечно, самоутверждение за счет интересов других соотечественников, мечта о создании для «сознательных украинских украинцев» привилегированных условий. Плач о том, что «титульная нация» ущемлена в правах на родной земле, не утихает на Западной Украине со времен горбачевской перестройки.

Оказывается, в первые годы украинской независимости «не были приняты такие законы, которые Украине крайне были нужны. Это — закон о коренной нации, как постколониальной, постгеноцидной. Не было принято программы ее реабилитации. Не были разработаны программы дерусификации Украины, как это сделали страны Прибалтики, не было принято такого закона о гражданстве, как в странах Прибалтики, согласно которому гражданство получает тот, кто владеет государственным языком», — сожалеет сегодня почетный гражданин Тернополя, депутат ВРУ первого созыва Владимир Колинец.

Любой желающий может сегодня приехать на Западную Украину и лично убедиться в том, что языковой вопрос решен здесь окончательно и бесповоротно. Как на бытовом уровне, так и в информационном пространстве украинскому языку ничего не угрожает. Молодежь и дети, на радость местным националистам, все хуже изъясняются на русском, да и на других иностранных языках тоже. Более того, «революция гнидности» позволила в буквальном смысле заткнуть рот всем, несогласным с ее «идеалами».

На первый взгляд, на этом можно было бы и успокоиться.

Но сегодняшнее руководство Украины с воодушевлением старается воспроизвести ментальные и экономические проблемы западного региона в масштабах всей страны.

И медленно, но уверенно, мировоззрение западноукраинского обывателя расширяет ареал своего обитания в восточном направлении.

Очевидный экономический крах политики киевского режима должен был бы открыть глаза на реальность для жителей региона, в котором зарплата в 4–5 тыс. гривен (150–200 долларов США) является для многих пределом мечтаний. Приводят ли плачевные последствия майдана местное население к разочарованиям, подталкивают ли к переосмыслению происходящего? К сожалению, особых позитивных изменений пока не видно.

«В 2013 году в украинском обществе зародилось два чувства: надежды и тревоги. Четыре года мы жили с этим. Сейчас эти чувства превратились в безнадежность. У молодежи преобладают негативные впечатления о государстве, поэтому 65% из них хочет эмигрировать. И только 20% готовы остаться в Украине», — говорит социолог Алексей Шульга в эфире регионального западноукраинского телеканала «ZIK».

Но Западную Украину такие тенденции, похоже, не слишком беспокоят. Местные жители действительно больше «путешествуют», здесь меньше доля тех, кто ни разу в жизни не ездил за границу (54% против 70–78% в других регионах). Но население западных областей значительно чаще, чем в других регионах страны, выезжает за границу на заработки (17% в Западной Украине против 1–3% в других областях) свидетельствует социология Research&Branding Group.

Местные газеты пестрят объявлениями о вакансиях в Польше и других приграничных странах. За 2 тысячи гривен любому желающему обещают открытие рабочей визы и весь пакет услуг, включая сопровождение к месту работы. В основном, востребованными являются обладатели рабочих специальностей, которые, впрочем, находят себе применение за границей без посредников, благодаря знакомым и «сарафанному радио».

Несмотря на удручающую действительность, политические вкусы тех же львовян, например, остаются неизменными. Пятерку лидеров местного общественного мнения по-прежнему составляют «Самопощь» (27,8%), «Гражданская позиция» (13,9%), БПП «Солидарность» (10,1%), «Батькивщина» (7,6%) и «Свобода» (5,9%). Кроме идеологически гуттаперчевого детища Юлии Тимошенко, на плаву все четко прозападные политические силы, стойкие опоры «партии войны» на Украине. Западноукраинский обыватель предпочитает не видеть причинно-следственных связей между курсом действующего киевского режима и расколом страны, вооруженным конфликтом на Востоке.

Социология выявляет и другие яркие особенности местного менталитета. В апреле этого года некое социологическое агентство «Фама» (вероятно, по заказу Банковой) вывело известного музыканта Святослава Вакарчука на первое место в опросе о лидерах президентских симпатий жителей Львова, «нарезав» ему целых 20,2%. Однако мало кто обратил внимание, что в то же самое время только 0,1% львовян выразили готовность избрать упомянутого рок-певца мэром собственного города.

Удивительное представление о государственном строительстве! Респонденты, очевидно, не отождествляют интересы страны со своими местечковыми проблемами. На «трон» в Киеве они готовы командировать любого «идеологически правильного» болвана, не заботясь о его управленческих качествах. Ну, а на местах должны находиться свои люди, которые, как тот же мэр Львова Садовый, не мешают процветанию кумовства и устоявшимся схемам «выживания» за счет, допустим, контрабанды.

Контрабанда, конечно же, не является западноукраинским ноу-хау. Но соседство депрессивного региона с зажиточными европейскими странами дает о себе знать. Возят контрабанду как в направлении ЕС, так и из стран Евросоюза в Украину. Одежда и обувь, мобильные телефоны премиум-сегмента, продукты, техника, янтарь — список можно продолжать бесконечно, однако лидером в сфере контрабандной торговли и перевозки через границу-кормилицу для десятков тысяч местных жителей уже много лет являются табачные изделия.

Теневые обороты от переправки на Запад сигарет, которые на Украине стоят в разы дешевле, по оценкам экспертов, достигают нескольких десятков миллиардов долларов в год. Основной куш, естественно, оседает в карманах влиятельных пограничников, таможенников, бандитов и местного руководства. Их особняки выделяются на фоне скромного жилищного фонда остального населения.

При этом табачная мафия чувствует себя еще свободнее, чем при прежней власти. В сводках Всемирной таможенной организации Украина в последние годы удерживает сомнительное лидерство одного из главных поставщиков «левых» сигарет. По оценкам польского Минфина, около 40 процентов табака, который подпольно завозят в Европу, путешествует из Украины, главным образом, Западной.

Стоит, однако, отметить, что постоянное повышение цен на алкоголь и табак заставляет местное население не только потреблять суррогатный алкоголь, но и делает контрабандный бизнес все менее выгодным для мелких «мурашек». В связи с этим людям приходится искать возможности выезда на заработки в Россию или страны ЕС. А остальным — перебиваться мелкими заработками.

В западноукраинской провинции самым популярным средством передвижения в ХХІ веке остается велосипед, пропитания — домашний огород и подсобное хозяйство, с горем пополам приодеться позволяет широкая сеть магазинов «секонд-хенд».

Земля уже давно сконцентрирована в руках латифундистов. Крупная промышленность в регионе уничтожена еще на заре независимости. Зато только пунктов приема металлолома и другого вторсырья в небольшом райцентре с населением 20–30 тысяч человек можно насчитать до пяти штук.

Возможно, в регионе наблюдается рост культурной жизни? Ведь об этом так любят говорить западноукраинские политики, постоянно намекая на особое «европейское воспитание» и религиозность местного населения. На самом деле, это давний миф. Церкви, независимо от конфессии, заполняются только по большим праздникам. Среди молодежи процветает наркомания и алкоголизм. Общий рост преступности в регионе ничем не отличается от динамики в целом по стране и составляет в среднем около 30%.

Но, похоже, что жребий уже брошен, и представить возрождение в западноукраинском регионе универсальных гуманитарных ценностей, направленных на конструктивное сосуществование с остальной Украиной, сегодня крайне сложно. Скорее, остальная территория Украины постепенно впитает в себя идеологию вечных «борцов за европейское будущее».

«Украина — большая страна. И она сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну», — говорит сегодня легенда борьбы с польским коммунизмом, экс-президент РП Лех Валенса.

Он заявляет это с искренним сожалением. Но обратим внимание. Именно «впитать», «проглотить», а не включить в общие механизмы сотрудничества на правах субъекта.

Пока же Западная Украина будет убеждать себя в том, что солнце встает на Западе, а не наоборот, регион ожидают все прелести жизни в резервации на европейских задворках. В среднесрочной перспективе контрабандные реки превратятся в мелкие ручейки, экспорт наиболее активного и молодого населения будет основным источником валютной выручки, а велосипедист в «вышиванке» станет выразительным символом западноукраинского постиндустриального общества. Более того, похоже, что в эту цивилизационную западню угодила уже полностью вся Украина.

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Войцех Михальски