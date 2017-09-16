Новости Украины и Новороссии 16 сентября 2017
- 04:00 Спортсменка и диверсантка? Почему Дарья Мастикашева томится в украинском СИЗО.
- 03:30 Украинец переплыл Дунай, чтобы найти работу в Румынии.
- 03:00 Западная Украина: перспективы сельской доиндустриальной «цивилизации».
- Вчера 23:17 Видео из зала суда.
- Вчера 21:16 Простите, ребята.
Спортсменка и диверсантка? Почему Дарья Мастикашева томится в украинском СИЗО
В МИА «Россия Сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная злоключениям трехкратной чемпионки Украины по тхэквондо, которая больше месяца томится в украинском СИЗО.
Спортсменку, гражданку Украины, Дарью Мастикашеву СБУ обвиняет в государственной измене (грозит до 15 лет лишения свободы), выразившуюся в работе на «страну-агрессора», а также в хранении наркотиков и оружия (до 5 лет).
Гражданский муж спортсменки Сергей Соколов и ее адвокат Игорь Колесников отметают все обвинения против Дарьи. При этом Соколов, бывший начальник охраны Бориса Березовского, не сомневается в том, что происходящее — месть СБУ за то, что он придал огласке данные о подготовке спецслужбами Украины диверсантов для террористических действий на территории Крыма и ЛДНР.
Арест Мастикашевой
Сергей и Дарья вместе уже четыре года. Познакомились еще в 2013 году во время деловой поездки первого на Украину. В конце концов, Мастикашева переехала к Соколову в Москву. В конце этого года они хотели расписаться, но, видимо, не судьба.
«Даша родом из Днепродзержинска. Там живут ее мама и сын Даниил, которому исполнилось 10 лет. Даня пока учится в украинской школе, но мы планировали, что когда он в 2018 году закончит учебный год, то переедет из Днепродзержинска к нам, в Москву. Вот Даша и поехала домой, чтобы подготовить мальчика к школе.
15 августа она должна была возвратиться в Москву, но ее в этот день похитили и, надев мешок на голову, вывезли в Луганскую область. Ее бы убили, если бы мы не подняли шум. Несколько дней ее били и пытали, угрожали убить ее мать и ребенка, требовали оговорить себя: мол, она по моему заданию должна была создать диверсионную группу из участников АТО, которые должны были совершить теракт в московском метро (видимо, именно об этом говорил глава СБУ Василий Грицак, когда публично обращался к руководителю ФСБ Александру Бортникову — ред.).
Под пытками ее заставили зачитать признательный текст, в котором она себя оговорила. Только после этого ее отвезли обратно в Днепродзержинск, где в машине у нее нашли наркотики и оружие, которые, конечно же, были подброшены. Но это же бред: Даша же спортсменка, ну какие наркотики?» — не сомневается Соколов.
Дарья Мастикашева © предоставлено С.Соколовым
Проблемы со здоровьем
Дарья Мастикашева, как рассказал Ukraina.ru ее адвокат Игорь Колесников, находится сейчас в одном из СИЗО Днепропетровской области. У женщины серьезные проблемы со здоровьем.
«Она неоднократно жаловалась администрации, что сотрудники данного учреждения совершают правонарушения в отношении нее: ей неоднократно отказывали в медицинской помощи после того, как она была избита во время задержания. У нее есть проблемы сердечно-сосудистого характера, она требует медицинского обследования. Те врачи, которые ее осматривали, не профильные, поэтому квалифицированная помощь ей до сих пор не была оказана», — рассказал Колесников.
Адвокат и его клиентка подали жалобы администрации. Они ждут реакции. Если в ближайшее время они не будут удовлетворены, то соответствующий иск будет отправлен в суд.
«Мы готовим материалы по передаче в Европейский суд по правам человека. Они касаются нарушения прав и свобод Дарьи. Также мы укажем в них, что в отношении нее применялись пытки», — сообщил нам Колесников.
Он считает, что у СБУ вряд ли получится доказать факт государственной измены. Поэтому они и подкинули ей оружие и наркотики, чтобы женщина была осуждена хотя бы за это.
Месть за разоблачение
Сергей Соколов не сомневается в том, что все злоключения его гражданской супруги связаны с его разоблачениями деятельности СБУ.
Игорь Колесников и Сергей Соколов © Александр Чаленко
«В первой декаде августа я передал в СМИ информацию о том, где готовятся люди для диверсий в Крыму и в ЛДНР. Ее я получил от инструктора и участника АТО Юрия Бондаря, который готовил этих самых диверсантов. Он показал полигон для проведения подготовки. Юрий в настоящий момент живет в Днепродзержинске. Информацию от него я получил за деньги. Как только я опубликовал информацию, то получил на телефон две смски: „Вам пипец!“. Они пришли с ай-пи-телефона. Смс-кам я тогда не придал никакого значения. Подумал еще: ну что за детский сад. Но, как оказалось, всё было очень серьезно», — вспоминает Соколов.
В конце нашей беседы он показал несколько листов бумаги, на которых были напечатаны списки украинских СМИ и правозащитных организаций, в которые он передал информацию об аресте и пытках Дарьи. Они интересны тем, что только единицы из них решились ее опубликовать. Те, кто решился, были выделены жирным шрифтом.
«Вот смотрите, из 17 СМИ, только Громадское ТВ опубликовало информацию. Из 8 украинских правозащитных организаций — только Харьковская правозащитная группа. Даже уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская не отреагировала. Не отреагировала ни одна из украинских женских организаций. Только российская Всероссийская женская политическая партия „Женский диалог“ выступила с заявлением, а из международных — пока только Human Rights Watch. Но мы все равно будем бороться за Дашу», — заверил Сергей Соколов.
Читайте также: В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за русскую
Александр Чаленко, Украина.ру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинец переплыл Дунай, чтобы найти работу в Румынии
В Румынии пограничники задержали гражданина Украины, который пытался незаконно попасть в страну, чтобы найти работу.
Об этом сообщает береговая охрана Румынии.
По информации ведомства, в ночь на 14 сентября возле села Чаталкиой пограничники заметили мужчину, который шел по берегу реки.
Когда его остановили, оказалось, что у него нет документов, удостоверяющих личность. Позже удалось выяснить, что задержанный — 29-летний гражданин Украины.
Мужчина рассказал, что переплыл Дунай с сумкой и намеревался найти в Румынии работу.
Румынские пограничники подготовили протокол о незаконном пересечении границы и передали мужчину властям Украины для продолжения расследования.
Читайте также: Boeing MH17: В Германии обсуждают нехарактерную для «Буков» взрывчатку, а также сокрытие данных спецслужбами США и Голландии
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Западная Украина: перспективы сельской доиндустриальной «цивилизации»
В новой истории Западная Украина не может похвастаться традициями построения государственности.
По большому счету трудолюбивый и дружелюбный люд этих земель так и не стал народом, ответственным за свою судьбу. В своей наивности он остановился в своем развитии. И превратился в пасынка чужих родителей. Манкурта или янычара — неважно.
Как и во времена крестового похода детей, участники которого попали в рабство благодаря навязанным им иллюзиям о существующем мире, на рабовладельческий рынок выставлена и сегодняшняя Украина. Во многом — благодаря искренним желаниям людей, которым десятилетиями прививали лживое понимание о свободе. И преимущественно эти люди — жители Западной Украины.
Сегодня определяющими факторами жизни западноукраинского региона являются экономическая депрессия и духовная деградация.
Мифология, основанная на неадекватном представлении о собственной истории, старательно культивируется украинскими политиками. За последнее тридцатилетие многие пропагандистские штампы покрылись тотемной бронзой в сознании местного населения, которое, в своем большинстве, утратило способность критически осмыслить ситуацию в стране.
Нет смысла подробно останавливаться на многократно уже описанных технологиях промывания мозгов, направленных на разрыв украинско-российских отношений. В нашем случае их авторам важно было сыграть на комплексах неполноценности западных украинцев и убедить их в том, что борьба с советским/российским наследием является доблестной целью каждого «патриота», его путевкой в счастливую жизнь «в равноправной семье европейских народов».
Например, в 2012 году львовский интернет-ресурс «ZAXID.NET» опубликовал социологические данные Центра Разумкова о том, что экономические проблемы являются для украинцев приоритетными. А развитием демократии в обществе, обеспечением прав и свобод человека обеспокоено чуть более 10% граждан страны. Казалось бы, что в этом крамольного? Но объективная реальность не устраивала настоящих западноукраинских патриотов!
«Больше всего „население“ беспокоит работа (наемная!), а менее всего — свобода слова? Это же отрыжка многовекового рабства, масштабного московско-большевистского произвола! Свободный человек, если хочет заработать денежку, то всегда найдет как: или собственный бизнес, или работа по контракту в других странах. Украинцы из Западной Украины (7 млн.!) работают в передовых (и не очень) странах Европы и ежегодно переводят родным в Украину до 20 миллиардов долларов!», — сразу же возмутился один из комментаторов.
Что тут добавить? Гордиться возможностью батрачить в Европе и считать себя свободным человеком постепенно становилось нормой для западноукраинского обывателя.
Так же, как по любому поводу проклинать собственную власть в угоду западным пропагандистам и их местным наемникам.
Можно также говорить и о фантомном мессианстве, когда западноукраинские «пассионарии» гордятся тем, что их свободолюбивый дух протестует против реализации любых имперских проектов на этой территории. Правда, в образе врага для них сегодня выступает исключительно Москва. А годы прозябания в составе Австро-Венгерской империи, да и той же Польши, воспринимаются с тихой ностальгией. Видимо, «европейские цивилизационные корни» дают о себе знать.
Ну и, конечно, самоутверждение за счет интересов других соотечественников, мечта о создании для «сознательных украинских украинцев» привилегированных условий. Плач о том, что «титульная нация» ущемлена в правах на родной земле, не утихает на Западной Украине со времен горбачевской перестройки.
Оказывается, в первые годы украинской независимости «не были приняты такие законы, которые Украине крайне были нужны. Это — закон о коренной нации, как постколониальной, постгеноцидной. Не было принято программы ее реабилитации. Не были разработаны программы дерусификации Украины, как это сделали страны Прибалтики, не было принято такого закона о гражданстве, как в странах Прибалтики, согласно которому гражданство получает тот, кто владеет государственным языком», — сожалеет сегодня почетный гражданин Тернополя, депутат ВРУ первого созыва Владимир Колинец.
Любой желающий может сегодня приехать на Западную Украину и лично убедиться в том, что языковой вопрос решен здесь окончательно и бесповоротно. Как на бытовом уровне, так и в информационном пространстве украинскому языку ничего не угрожает. Молодежь и дети, на радость местным националистам, все хуже изъясняются на русском, да и на других иностранных языках тоже. Более того, «революция гнидности» позволила в буквальном смысле заткнуть рот всем, несогласным с ее «идеалами».
На первый взгляд, на этом можно было бы и успокоиться.
Но сегодняшнее руководство Украины с воодушевлением старается воспроизвести ментальные и экономические проблемы западного региона в масштабах всей страны.
И медленно, но уверенно, мировоззрение западноукраинского обывателя расширяет ареал своего обитания в восточном направлении.
Очевидный экономический крах политики киевского режима должен был бы открыть глаза на реальность для жителей региона, в котором зарплата в 4–5 тыс. гривен (150–200 долларов США) является для многих пределом мечтаний. Приводят ли плачевные последствия майдана местное население к разочарованиям, подталкивают ли к переосмыслению происходящего? К сожалению, особых позитивных изменений пока не видно.
«В 2013 году в украинском обществе зародилось два чувства: надежды и тревоги. Четыре года мы жили с этим. Сейчас эти чувства превратились в безнадежность. У молодежи преобладают негативные впечатления о государстве, поэтому 65% из них хочет эмигрировать. И только 20% готовы остаться в Украине», — говорит социолог Алексей Шульга в эфире регионального западноукраинского телеканала «ZIK».
Но Западную Украину такие тенденции, похоже, не слишком беспокоят. Местные жители действительно больше «путешествуют», здесь меньше доля тех, кто ни разу в жизни не ездил за границу (54% против 70–78% в других регионах). Но население западных областей значительно чаще, чем в других регионах страны, выезжает за границу на заработки (17% в Западной Украине против 1–3% в других областях) свидетельствует социология Research&Branding Group.
Местные газеты пестрят объявлениями о вакансиях в Польше и других приграничных странах. За 2 тысячи гривен любому желающему обещают открытие рабочей визы и весь пакет услуг, включая сопровождение к месту работы. В основном, востребованными являются обладатели рабочих специальностей, которые, впрочем, находят себе применение за границей без посредников, благодаря знакомым и «сарафанному радио».
Несмотря на удручающую действительность, политические вкусы тех же львовян, например, остаются неизменными. Пятерку лидеров местного общественного мнения по-прежнему составляют «Самопощь» (27,8%), «Гражданская позиция» (13,9%), БПП «Солидарность» (10,1%), «Батькивщина» (7,6%) и «Свобода» (5,9%). Кроме идеологически гуттаперчевого детища Юлии Тимошенко, на плаву все четко прозападные политические силы, стойкие опоры «партии войны» на Украине. Западноукраинский обыватель предпочитает не видеть причинно-следственных связей между курсом действующего киевского режима и расколом страны, вооруженным конфликтом на Востоке.
Социология выявляет и другие яркие особенности местного менталитета. В апреле этого года некое социологическое агентство «Фама» (вероятно, по заказу Банковой) вывело известного музыканта Святослава Вакарчука на первое место в опросе о лидерах президентских симпатий жителей Львова, «нарезав» ему целых 20,2%. Однако мало кто обратил внимание, что в то же самое время только 0,1% львовян выразили готовность избрать упомянутого рок-певца мэром собственного города.
Удивительное представление о государственном строительстве! Респонденты, очевидно, не отождествляют интересы страны со своими местечковыми проблемами. На «трон» в Киеве они готовы командировать любого «идеологически правильного» болвана, не заботясь о его управленческих качествах. Ну, а на местах должны находиться свои люди, которые, как тот же мэр Львова Садовый, не мешают процветанию кумовства и устоявшимся схемам «выживания» за счет, допустим, контрабанды.
Контрабанда, конечно же, не является западноукраинским ноу-хау. Но соседство депрессивного региона с зажиточными европейскими странами дает о себе знать. Возят контрабанду как в направлении ЕС, так и из стран Евросоюза в Украину. Одежда и обувь, мобильные телефоны премиум-сегмента, продукты, техника, янтарь — список можно продолжать бесконечно, однако лидером в сфере контрабандной торговли и перевозки через границу-кормилицу для десятков тысяч местных жителей уже много лет являются табачные изделия.
Теневые обороты от переправки на Запад сигарет, которые на Украине стоят в разы дешевле, по оценкам экспертов, достигают нескольких десятков миллиардов долларов в год. Основной куш, естественно, оседает в карманах влиятельных пограничников, таможенников, бандитов и местного руководства. Их особняки выделяются на фоне скромного жилищного фонда остального населения.
При этом табачная мафия чувствует себя еще свободнее, чем при прежней власти. В сводках Всемирной таможенной организации Украина в последние годы удерживает сомнительное лидерство одного из главных поставщиков «левых» сигарет. По оценкам польского Минфина, около 40 процентов табака, который подпольно завозят в Европу, путешествует из Украины, главным образом, Западной.
Стоит, однако, отметить, что постоянное повышение цен на алкоголь и табак заставляет местное население не только потреблять суррогатный алкоголь, но и делает контрабандный бизнес все менее выгодным для мелких «мурашек». В связи с этим людям приходится искать возможности выезда на заработки в Россию или страны ЕС. А остальным — перебиваться мелкими заработками.
В западноукраинской провинции самым популярным средством передвижения в ХХІ веке остается велосипед, пропитания — домашний огород и подсобное хозяйство, с горем пополам приодеться позволяет широкая сеть магазинов «секонд-хенд».
Земля уже давно сконцентрирована в руках латифундистов. Крупная промышленность в регионе уничтожена еще на заре независимости. Зато только пунктов приема металлолома и другого вторсырья в небольшом райцентре с населением 20–30 тысяч человек можно насчитать до пяти штук.
Возможно, в регионе наблюдается рост культурной жизни? Ведь об этом так любят говорить западноукраинские политики, постоянно намекая на особое «европейское воспитание» и религиозность местного населения. На самом деле, это давний миф. Церкви, независимо от конфессии, заполняются только по большим праздникам. Среди молодежи процветает наркомания и алкоголизм. Общий рост преступности в регионе ничем не отличается от динамики в целом по стране и составляет в среднем около 30%.
Но, похоже, что жребий уже брошен, и представить возрождение в западноукраинском регионе универсальных гуманитарных ценностей, направленных на конструктивное сосуществование с остальной Украиной, сегодня крайне сложно. Скорее, остальная территория Украины постепенно впитает в себя идеологию вечных «борцов за европейское будущее».
«Украина — большая страна. И она сильно зависима от России. Поэтому с ней труднее. Европа не в состоянии впитать такую страну», — говорит сегодня легенда борьбы с польским коммунизмом, экс-президент РП Лех Валенса.
Он заявляет это с искренним сожалением. Но обратим внимание. Именно «впитать», «проглотить», а не включить в общие механизмы сотрудничества на правах субъекта.
Пока же Западная Украина будет убеждать себя в том, что солнце встает на Западе, а не наоборот, регион ожидают все прелести жизни в резервации на европейских задворках. В среднесрочной перспективе контрабандные реки превратятся в мелкие ручейки, экспорт наиболее активного и молодого населения будет основным источником валютной выручки, а велосипедист в «вышиванке» станет выразительным символом западноукраинского постиндустриального общества. Более того, похоже, что в эту цивилизационную западню угодила уже полностью вся Украина.
Читайте также: Ученые высмеяли планы украинцев по выкапыванию Азовского моря
Войцех Михальски
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Видео из зала суда
Суд, о котором не сообщило ни одно из украинских “СМИ”
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
Sharij.net – http://sharij.net/
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Простите, ребята
Немецкий концерн "Симменс" отказался поставлять оборудование для украинской ГТС под угрозой потери российского рынка.
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что немецкий концерн Siemens отказался поставлять оборудование для газотранспортной системы Украины из-за поставок в Россию.
"Сегодня утром у меня была встреча в "Укртрансгазе", который осуществляет транзит газа в европейские страны. Отчет, который они получили, говорит, что первые семь (грузов. — Прим. ред.), которые составляют первую половину компрессора General Electric, <…> прибыли сегодня на Украину", — сказал Коболев, выступая на форуме международной организации "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который транслировал телеканал "112 Украина".
"Я должен сказать, что изначально это был компрессор Siemens. Но в какой-то момент времени Siemens позвонил нам и сказал: мы можем поставить вам одну-единственную машину, (но тогда. — Прим. ред.) наши поставки в Россию станут нулевыми. Поэтому простите, ребята", — добавил глава "Нафтогаза Украины".
При этом он не уточнил, в рамках какого именно проекта планировались поставки компрессоров.
https://ria.ru/economy/20170915/15048829
Видимо история с крымскими турбинами кое-чему научила руководство немецкой компании, раз она предпочла столь открыто дистанцироваться от украинских истеричек. И их вполне можно понять, как любые капиталисты, они озабочены в первую очередь вопросом прибыли, а в Росси "Симменс" явно заработает на текущих и будущих контрактах больше, нежели на Украине. Поэтому демократия демократией, но когда дело дошло до выбора, предпочли "тоталитарную Россию".
Ничего личного, только бизнес.
Несколько ранее немцам уже объяснили, что модернизированными турбинами немецкого производства, в России будут распоряжаться как считают нужным и никуда они из Крыма не денутся.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com