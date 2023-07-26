Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны Северной Кореи вопросы военно-технического сотрудничества. Американская пресса снова обвиняет Северную Корею в том, что та не только обсуждает, но уже и поставляет в Россию артиллерийские снаряды советских калибров – 122-мм и 152-мм, ракеты для РСЗО "Град", а также мины для 82-мм и 120-мм минометов.
Северная Корея неоднократно публично опровергала наличие контрактов такого рода и посылала разоблачителей лесом.
При этом КНДР на официальном уровне поддерживает проведение СВО на Украине.
Помимо прочего, Северную Корею немало интересует допуск северокорейских рабочих на работы в Россию – в первую очередь на Дальний Восток. Впрочем, в подвешенном состоянии остается и проект отправки северокорейских рабочих на Донбасс для участия в восстановлении региона. Ранее этот проект поддерживался, в том числе по линии МИД КНДР.
В целом, у Северной Кореи есть что предложить России, так что надеюсь, что военно-техническое и иное сотрудничество РФ и КНДР будет укрепляться. Тем более, что КНДР в отличие от многих дружественных России стран, в отношениях с Западом практически не юлит и занимает принципиальную позицию, что по нынешним временам очень ценно. Тем более, если речь идет о ядерной и гиперзвуковой державе.
А ведь еще не так давно были времена, когда российская либеральная и около-государственная пресса любила чмырить КНДР. Но времена меняются, и во многих аспектах – к лучшему.
пишут ,что строители корейцы самые лучшие и исполнительные..А у нас большой урожай .