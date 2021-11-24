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Шойгу: бомбардировщики США отрабатывают применение ядерного оружия против РФ

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Использованные источники: tass.ru
Шойгу: бомбардировщики США отрабатывают применение ядерного оружия против РФ

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США в ноябре отработали возможный ядерный удар по России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров по видеосвязи с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

«Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года», – сказал он и добавил: «В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полётов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация ВВС США выполнила 22 полёта, в то время как в 2019 году их было всего три».

Генерал армии отметил, что в ходе учения сил США Global Thunder 10 американских стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России как с западного, так и с восточного направлений. При этом «минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км», сообщил Шойгу.

«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», – подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что подобные действия американской стороны вблизи восточных границ РФ создают угрозу и для Китая.

По словам министра, развитие взаимодействия между Москвой и Пекином особенно актуально в условиях «усиливающейся геополитической турбулентности».

«На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах», – заключил Шойгу.

Глава Минобороны РФ отметил, что на этом фоне Россия и Китай будут увеличивать интенсивность совместной боевой подготовки — на земле, в море и в воздухе. В ходе встречи министры утвердили дорожную карту развития военного сотрудничества до 2025 года.

19 ноября Россия и Китай провели Третье совместное воздушное патрулирование. Авиагруппа российских ВКС была представлена двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс. Пекин задействовал два стратегических бомбардировщика «Хун-6к» ВВС Народной-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее, с 14 по 17 октября, Москва и Пекин провели в Японском море оперативно-стратегические учения «Морское взаимодействие — 2021». В частности, экипажи кораблей двух стран отработали совместное тактическое маневрирование и осуществили блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе. От ВМФ РФ были задействованы боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота, среди которых большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Громкий», а также подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк». Военно-морские силы КНР были представлены эсминцами «Кунь Мин» и «Нань Чан», кораблём комплексного снабжения, спасательным судном, дизельной подводной лодкой, корветами «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу».

По материалам сайта Минобороны РФ, ТАСС, «Известий», НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/shojgu_bombardirovshhiki_ssha_otrabatyvajut_primenenije_jadernogo_oruzhija_protiv_rf_450.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7984 6566
    Женечка пять минут назад

      Че? Неужели не боятся мультиков про гиперзвук? А мы в невыгодном положении, потому что наши свои виллы банбить не хотят и у них там дети в заложниках. Поэтому в Сибири срочно нужны подземные города.
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6100a26e9a7947e4686ac094
      Короче, следите за курсом доллара, ведь каждый раз при упоминании войны одно и тоже.

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