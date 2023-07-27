Денис Давыдов (1984)
Денис Давыдов
Год производства: 1984
Фильм-концерт посвящен 200-летию со дня рождения поэта Дениса Давыдова.
Стихотворения Д.Давыдова, а также В.Жуковского, А.Пушкина, П.Вяземского, Е.Баратынского, Ф.Глинки и Я.Смелякова, посвященные поэту, читают Ю.Яковлев и С.Садальский. Отрывки из “Автобиографии” Д.Давыдова читает С.Садальский. Песни А.Дольского на стихи Д.Давыдова исполняет автор.
Гл. ред литературно-драматических программ 1984
Автор сценария – Ю. Зерчанинов
Режиссер – В. Захаров
Режиссер – Алла Супроненко
Оператор – Валерий Костин
Композитор – Александр Дольский