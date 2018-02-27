Главная » История, Литература, Мировоззрение, Наследие Славян, Образование

Денис Давыдов – каким был главный гусар России

14:58. 27 февраля 2018 Просмотров - 240 Нет комментариев Опубликовал:

Кто не знает Дениса Давыдова, лихого и отважного гусара, так много сделавшего для победы в Отечественной войне 1812 года? Этот герой навсегда остался в памяти народа. К сожалению, нам известно о Денисе Васильевиче немного, а ведь этот человек прожил достойную и очень интересную жизнь.

 
Д. Доу. Денис Давыдов

Д. Доу. Денис Давыдов

 

Давайте познакомимся поближе с этим победоносным храбрецом и талантливым русским литератором.

1. Денис Васильевич родился в 1784 году, в семье дворянина-бригадира Василия Денисовича Давыдова, который служил под командованием самого Суворова. Со знаменитым полководцем мальчику удалось встретиться в девять лет: Суворов предсказал Денису славное военное будущее. После окончания службы Василий Денисович купил небольшую деревеньку Бородино, в которой впоследствии по случайному стечению обстоятельств и произошло решающее сражение Отечественной войны.

 

2. Хотя юноша грезил военной службой, сперва его наотрез отказались принимать в полк кавалергардов из-за слишком маленького роста. Кстати, свой невысокий рост вкупе с курносым носом, и сам Денис Васильевич воспринимал очень болезненно, однако впоследствии этот недостаток никто не замечал. В полк его всё-таки приняли и молодой человек начал службу в чине эстандарт-юнкера.

 

3. На службе открылся ещё один талант Дениса Давыдова — написание стихов и басен. Поэзия была острой — поручик (к тому времени он дослужился до этого чина) часто высмеивал первых лиц государства. В наказание кавалергарда перевели в Белорусский гусарский полк — в полку служили казнокрадцы, шулеры и другие мошенники. Однако Денису Давыдову понравилось быть гусаром, и он с удовольствием продолжил службу.

 

4. Огорчало одно — гусарский полк не участвовал в русско-австро-французской войне (первой войне с Наполеоном), а Денис Васильевич непременно хотел туда попасть. Чтобы осуществить своё желание он под покровом ночи пробрался к фельдмаршалу Каменскому и потребовал отправить его на передовую. Говорят, после пережитого страха фельдмаршал тронулся умом, его сняли со службы, а желание гусара так и не осуществилось. Помогла тогдашняя фаворитка императора Александра I — Мария Антоновна Нарышкина, которая, прослышав о храбреце, ходатайствовала о его зачислении в адъютанты к Петру Ивановичу Багратиону.

 

5. В этой войне Денис Васильевич в полной мере продемонстрировал свою храбрость. Например, в одном из боёв он в одиночку встретился с отрядом французов, которые, отвлекшись на преследование дерзкого гусара, пропустили появление русского полка. В конце кампании герой впервые увидел Наполеона, чья грозная армия уже через несколько лет нападёт на Россию.

 
Ф. Жерар. Битва под Аустерлицем

Ф. Жерар. Битва под Аустерлицем

 

 

6. Когда в 1812 году началась война Российской империи с Наполеоновской Францией Денис Давыдов предложил главнокомандующему создать партизанский отряд. У гусара были и личные интересы — французы подходили к Бородино, деревне его отца. Военачальник одобрил план, и Денис Васильевич начал отбирать бойцов в новое военное формирование, задачей которого было преследование неприятеля в тылах. Правда, первая же кампания чуть не окончилась провалом. Русские крестьяне, увидев партизан, одетых в мундиры, приняли их за врагов и хотели перебить. В дальнейшем отряд одевался только в простую одежду, а все воины, включая Дениса Давыдова, отпустили бороды на русский манер.

 

7. В дальнейшем партизаны часто действовали совместно с крестьянами, внезапно атакуя французов, разоряя их отряды и провиант. В одной из вылазок Давыдов увидел самого Наполеона, окружённого охраной, правда из-за нехватки людей нападать на него не стал. В свою очередь Наполеон, ненавидевший дерзкого русского, создал специальный отряд для поимки Давыдова, который, впрочем, тут же был окружен и уничтожен партизанами. Одним из самых выдающихся сражений партизан стал бой под Ляховым, где пленили две тысячи французов.

 
И. Прянишников. Французы в 1812 году, пленённые партизанами

И. Прянишников. Французы в 1812 году, пленённые партизанами

 

 

8. Вообще, победа в Отечественной войне — во многом заслуга партизан. Надо сказать, что командование, вдохновлённое успехами Дениса Васильевича, создало ещё несколько подобных формирований и все они сообща боролись против неприятеля. Партизаны пленили тысячи солдат, разгромили крупный отряд французских кавалеристов, заняли Гродно. Это самые крупные достижения формирования под командованием Давыдова, а мелких побед было просто не счесть. После того, как французов изгнали из России, партизаны, присоединившиеся к регулярной армии, продолжали их преследовать, участвовали в решающем сражении войны — Лейпцигском, а затем как победители вошли в Париж. За время этой войны Денис Васильевич Давыдов был награжден множеством орденов и медалей, а также повышен до генерал-майора.

 

9. После Отечественной войны Давыдова направили командовать драгунским полком, однако, поскольку гусары всегда враждовали с драгунами, Денис Васильевич от этой службы отказался, поэтому его перевели обратно в гусары. Свободного времени стало гораздо больше, и Давыдов вновь возвращается к писательству, сближаясь с Пушкиным, Грибоедовым, Кюхельбекером и другими литераторами. Его главной работой стало написание партизанского дневника.

 

Гусарский пир

Ради бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закрученными усами!
Чтобы хором здесь гремел
Эскадрон гусар летучих,
Чтоб до неба возлетел
Я на их руках могучих;
Чтобы стены от ура
И тряслись и трепетали!..
Лучше б в поле закричали...
Но другие горло драли:
"И до нас придет пора!"
Бурцов, брат, что за раздолье!
Пунш жестокий!.. Хор гремит!
Бурцов! пью твое здоровье:
Будь, гусар, век пьян и сыт!
Понтируй, как понтируешь,
Фланкируй, как фланкируешь,
В мирных днях не унывай
И в боях качай-валяй!
Жизнь летит: не осрамися,
Не проспи ее полет.
Пей, люби да веселися!-
Вот мой дружеский совет.
(1804)

 

25 октября

Я не ропщу. Я вознесен судьбою
Превыше всех!- Я счастлив! Я любим!
Приветливость даруется тобою
Соперникам моим...
Но теплота души, но все, что так люблю я
С тобой наедине...
Но девственность живого поцелуя...
Не им, а мне!
(1835 (?)

 

Не пробуждай

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!
 
Не повторяй мне имя той,
Которой память - мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.
 
Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.
 
Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.
(1834)
 
 
 
 
Прошла борьба моих страстей,
Болезнь души моей мятежной,
И призрак пламенных ночей
Неотразимый, неизбежный,
И милые тревоги милых дней,
И языка несвязный лепет,
И сердца судорожный трепет,
И смерть и жизнь при встрече с ней...
Исчезло все!- Покой желанный
У изголовия сидит...
Но каплет кровь еще из раны,
И грудь усталая и ноет и болит!
(1836)

 

 

 
 
П. Борель. Давыдов

П. Борель. Давыдов

 

 

 

10. Скончался Денис Васильевич в 22 апреля 1839 года в своём имении, причина смерти — апоплексический удар. Этот талантливый человек навсегда вошёл в историю России, как образчик мужества, храбрости и душевной молодости.

 

Александр Пушкин — Денису Давыдову:

Певец-гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов.
С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутыль.
 
Я слушаю тебя и сердцем молодею,
Мне сладок жар твоих речей,
Печальный, снова пламенею
Воспоминаньем прежних дней.
 
Я все люблю язык страстей,
Его пленительные звуки
Приятны мне, как глас друзей
Во дни печальные разлуки.
 
 
В.А. Жуковский:
 
И боец — сын Аполлона,
Мнил он гроб Багратиона
Проводить в Бородино, —
Той награды не дано:
 
Вмиг Давыдова не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нём друга жаль друзьям!..
 
Метки: Денис Давыдов
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русские не были мародёрами, они принесли с собой программу развития Кавказа
..., там находящимся, особого Главного начальника, повелеваю Вам возвратиться... родственник и большой друг Денис Давыдов. В 1829 г. А... то, что желательно оповестить главной квартире, — славу его... «черному народу», как «с Ермоловым было и умирать красно»....
Храбрые дети России: С риском для жизни они спасли людей (ФОТО)
... из горящей квартиры. Мероприятие было организовано по инициативе «Молодой...Председатель Координационного Совета МГЕР Денис Давыдов, руководитель аппарата Главного штаба «Юнармии» Елена ...сверстниками, чтобы те знали, как поступать в экстремальных ситуациях. ...
Новости Украины и Новороссии 14 января 2018
...их мнению, статус этих территорий был как минимум спорным. «Именно этим ...не считает Украину официальным врагом?» Как считают Денис Давыдов и Владимир Корнилов, наиболее...это было логично — ведь именно представители олигархического пула стали одними из главных...
«Кто ты, «Стрелок»?»
...ними были огромные дыры, куда можно было войти. Иловайск был пустой — не было ...не нравилась. Я — разведчик, кавалерист, как Денис Давыдов. Он всегда тяготился регулярной службой..., не волнуйтесь. Игорь СТРЕЛКОВ. Главное, чтобы медные не зазвучали. Александр...
Первая шпага империи
... феномен, пожалуй, поэт-гусар Денис Давыдов: он «положил руку на...и изучил его биение». Давыдов был мальчишкой, когда Александр Васильевич...графа Рымникского, и два главных ордена Российской империи. В... был резок: «Суворов тут участия более не имел, как ...
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2017
...правой руки!И третье, главное и это даже не ложь... а в этом году главным скандалом стало объявление СБУ персоной...с американским президентом Дональдом Трампом. Денис Давыдов Помощь ополчению Донбасса! Помощь ... и каждый, почему-то как была нищей страной, так и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>