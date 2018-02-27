Денис Давыдов – каким был главный гусар России

Кто не знает Дениса Давыдова, лихого и отважного гусара, так много сделавшего для победы в Отечественной войне 1812 года? Этот герой навсегда остался в памяти народа. К сожалению, нам известно о Денисе Васильевиче немного, а ведь этот человек прожил достойную и очень интересную жизнь.

Д. Доу. Денис Давыдов

Давайте познакомимся поближе с этим победоносным храбрецом и талантливым русским литератором.

1. Денис Васильевич родился в 1784 году, в семье дворянина-бригадира Василия Денисовича Давыдова, который служил под командованием самого Суворова. Со знаменитым полководцем мальчику удалось встретиться в девять лет: Суворов предсказал Денису славное военное будущее. После окончания службы Василий Денисович купил небольшую деревеньку Бородино, в которой впоследствии по случайному стечению обстоятельств и произошло решающее сражение Отечественной войны.

2. Хотя юноша грезил военной службой, сперва его наотрез отказались принимать в полк кавалергардов из-за слишком маленького роста. Кстати, свой невысокий рост вкупе с курносым носом, и сам Денис Васильевич воспринимал очень болезненно, однако впоследствии этот недостаток никто не замечал. В полк его всё-таки приняли и молодой человек начал службу в чине эстандарт-юнкера.

3. На службе открылся ещё один талант Дениса Давыдова — написание стихов и басен. Поэзия была острой — поручик (к тому времени он дослужился до этого чина) часто высмеивал первых лиц государства. В наказание кавалергарда перевели в Белорусский гусарский полк — в полку служили казнокрадцы, шулеры и другие мошенники. Однако Денису Давыдову понравилось быть гусаром, и он с удовольствием продолжил службу.

4. Огорчало одно — гусарский полк не участвовал в русско-австро-французской войне (первой войне с Наполеоном), а Денис Васильевич непременно хотел туда попасть. Чтобы осуществить своё желание он под покровом ночи пробрался к фельдмаршалу Каменскому и потребовал отправить его на передовую. Говорят, после пережитого страха фельдмаршал тронулся умом, его сняли со службы, а желание гусара так и не осуществилось. Помогла тогдашняя фаворитка императора Александра I — Мария Антоновна Нарышкина, которая, прослышав о храбреце, ходатайствовала о его зачислении в адъютанты к Петру Ивановичу Багратиону.

5. В этой войне Денис Васильевич в полной мере продемонстрировал свою храбрость. Например, в одном из боёв он в одиночку встретился с отрядом французов, которые, отвлекшись на преследование дерзкого гусара, пропустили появление русского полка. В конце кампании герой впервые увидел Наполеона, чья грозная армия уже через несколько лет нападёт на Россию.

Ф. Жерар. Битва под Аустерлицем

6. Когда в 1812 году началась война Российской империи с Наполеоновской Францией Денис Давыдов предложил главнокомандующему создать партизанский отряд. У гусара были и личные интересы — французы подходили к Бородино, деревне его отца. Военачальник одобрил план, и Денис Васильевич начал отбирать бойцов в новое военное формирование, задачей которого было преследование неприятеля в тылах. Правда, первая же кампания чуть не окончилась провалом. Русские крестьяне, увидев партизан, одетых в мундиры, приняли их за врагов и хотели перебить. В дальнейшем отряд одевался только в простую одежду, а все воины, включая Дениса Давыдова, отпустили бороды на русский манер.

7. В дальнейшем партизаны часто действовали совместно с крестьянами, внезапно атакуя французов, разоряя их отряды и провиант. В одной из вылазок Давыдов увидел самого Наполеона, окружённого охраной, правда из-за нехватки людей нападать на него не стал. В свою очередь Наполеон, ненавидевший дерзкого русского, создал специальный отряд для поимки Давыдова, который, впрочем, тут же был окружен и уничтожен партизанами. Одним из самых выдающихся сражений партизан стал бой под Ляховым, где пленили две тысячи французов.

И. Прянишников. Французы в 1812 году, пленённые партизанами

8. Вообще, победа в Отечественной войне — во многом заслуга партизан. Надо сказать, что командование, вдохновлённое успехами Дениса Васильевича, создало ещё несколько подобных формирований и все они сообща боролись против неприятеля. Партизаны пленили тысячи солдат, разгромили крупный отряд французских кавалеристов, заняли Гродно. Это самые крупные достижения формирования под командованием Давыдова, а мелких побед было просто не счесть. После того, как французов изгнали из России, партизаны, присоединившиеся к регулярной армии, продолжали их преследовать, участвовали в решающем сражении войны — Лейпцигском, а затем как победители вошли в Париж. За время этой войны Денис Васильевич Давыдов был награжден множеством орденов и медалей, а также повышен до генерал-майора.

9. После Отечественной войны Давыдова направили командовать драгунским полком, однако, поскольку гусары всегда враждовали с драгунами, Денис Васильевич от этой службы отказался, поэтому его перевели обратно в гусары. Свободного времени стало гораздо больше, и Давыдов вновь возвращается к писательству, сближаясь с Пушкиным, Грибоедовым, Кюхельбекером и другими литераторами. Его главной работой стало написание партизанского дневника.

Гусарский пир

Ради бога, трубку дай!

Ставь бутылки перед нами,

Всех наездников сзывай

С закрученными усами!

Чтобы хором здесь гремел

Эскадрон гусар летучих,

Чтоб до неба возлетел

Я на их руках могучих;

Чтобы стены от ура

И тряслись и трепетали!..

Лучше б в поле закричали...

Но другие горло драли:

"И до нас придет пора!"

Бурцов, брат, что за раздолье!

Пунш жестокий!.. Хор гремит!

Бурцов! пью твое здоровье:

Будь, гусар, век пьян и сыт!

Понтируй, как понтируешь,

Фланкируй, как фланкируешь,

В мирных днях не унывай

И в боях качай-валяй!

Жизнь летит: не осрамися,

Не проспи ее полет.

Пей, люби да веселися!-

Вот мой дружеский совет.

(1804)

25 октября

Я не ропщу. Я вознесен судьбою

Превыше всех!- Я счастлив! Я любим!

Приветливость даруется тобою

Соперникам моим...

Но теплота души, но все, что так люблю я

С тобой наедине...

Но девственность живого поцелуя...

Не им, а мне!

(1835 (?)

Не пробуждай

Не пробуждай, не пробуждай

Моих безумств и исступлений,

И мимолетных сновидений

Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,

Которой память - мука жизни,

Как на чужбине песнь отчизны

Изгнаннику земли родной.

Не воскрешай, не воскрешай

Меня забывшие напасти,

Дай отдохнуть тревогам страсти

И ран живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..

Мне легче горя своеволье,

Чем ложное холоднокровье,

Чем мой обманчивый покой.

(1834)

Выздоровление Прошла борьба моих страстей, Болезнь души моей мятежной, И призрак пламенных ночей Неотразимый, неизбежный, И милые тревоги милых дней, И языка несвязный лепет, И сердца судорожный трепет, И смерть и жизнь при встрече с ней... Исчезло все!- Покой желанный У изголовия сидит... Но каплет кровь еще из раны, И грудь усталая и ноет и болит! (1836)

П. Борель. Давыдов

10. Скончался Денис Васильевич в 22 апреля 1839 года в своём имении, причина смерти — апоплексический удар. Этот талантливый человек навсегда вошёл в историю России, как образчик мужества, храбрости и душевной молодости.

Александр Пушкин — Денису Давыдову:

Певец-гусар, ты пел биваки,

Раздолье ухарских пиров

И грозную потеху драки,

И завитки своих усов.

С веселых струн во дни покоя

Походную сдувая пыль,

Ты славил, лиру перестроя,

Любовь и мирную бутыль.

Я слушаю тебя и сердцем молодею,

Мне сладок жар твоих речей,

Печальный, снова пламенею

Воспоминаньем прежних дней.

Я все люблю язык страстей,

Его пленительные звуки

Приятны мне, как глас друзей

Во дни печальные разлуки.