Денис Давыдов – каким был главный гусар России
Кто не знает Дениса Давыдова, лихого и отважного гусара, так много сделавшего для победы в Отечественной войне 1812 года? Этот герой навсегда остался в памяти народа. К сожалению, нам известно о Денисе Васильевиче немного, а ведь этот человек прожил достойную и очень интересную жизнь.
Д. Доу. Денис Давыдов
1. Денис Васильевич родился в 1784 году, в семье дворянина-бригадира Василия Денисовича Давыдова, который служил под командованием самого Суворова. Со знаменитым полководцем мальчику удалось встретиться в девять лет: Суворов предсказал Денису славное военное будущее. После окончания службы Василий Денисович купил небольшую деревеньку Бородино, в которой впоследствии по случайному стечению обстоятельств и произошло решающее сражение Отечественной войны.
2. Хотя юноша грезил военной службой, сперва его наотрез отказались принимать в полк кавалергардов из-за слишком маленького роста. Кстати, свой невысокий рост вкупе с курносым носом, и сам Денис Васильевич воспринимал очень болезненно, однако впоследствии этот недостаток никто не замечал. В полк его всё-таки приняли и молодой человек начал службу в чине эстандарт-юнкера.
3. На службе открылся ещё один талант Дениса Давыдова — написание стихов и басен. Поэзия была острой — поручик (к тому времени он дослужился до этого чина) часто высмеивал первых лиц государства. В наказание кавалергарда перевели в Белорусский гусарский полк — в полку служили казнокрадцы, шулеры и другие мошенники. Однако Денису Давыдову понравилось быть гусаром, и он с удовольствием продолжил службу.
4. Огорчало одно — гусарский полк не участвовал в русско-австро-французской войне (первой войне с Наполеоном), а Денис Васильевич непременно хотел туда попасть. Чтобы осуществить своё желание он под покровом ночи пробрался к фельдмаршалу Каменскому и потребовал отправить его на передовую. Говорят, после пережитого страха фельдмаршал тронулся умом, его сняли со службы, а желание гусара так и не осуществилось. Помогла тогдашняя фаворитка императора Александра I — Мария Антоновна Нарышкина, которая, прослышав о храбреце, ходатайствовала о его зачислении в адъютанты к Петру Ивановичу Багратиону.
5. В этой войне Денис Васильевич в полной мере продемонстрировал свою храбрость. Например, в одном из боёв он в одиночку встретился с отрядом французов, которые, отвлекшись на преследование дерзкого гусара, пропустили появление русского полка. В конце кампании герой впервые увидел Наполеона, чья грозная армия уже через несколько лет нападёт на Россию.
Ф. Жерар. Битва под Аустерлицем
6. Когда в 1812 году началась война Российской империи с Наполеоновской Францией Денис Давыдов предложил главнокомандующему создать партизанский отряд. У гусара были и личные интересы — французы подходили к Бородино, деревне его отца. Военачальник одобрил план, и Денис Васильевич начал отбирать бойцов в новое военное формирование, задачей которого было преследование неприятеля в тылах. Правда, первая же кампания чуть не окончилась провалом. Русские крестьяне, увидев партизан, одетых в мундиры, приняли их за врагов и хотели перебить. В дальнейшем отряд одевался только в простую одежду, а все воины, включая Дениса Давыдова, отпустили бороды на русский манер.
7. В дальнейшем партизаны часто действовали совместно с крестьянами, внезапно атакуя французов, разоряя их отряды и провиант. В одной из вылазок Давыдов увидел самого Наполеона, окружённого охраной, правда из-за нехватки людей нападать на него не стал. В свою очередь Наполеон, ненавидевший дерзкого русского, создал специальный отряд для поимки Давыдова, который, впрочем, тут же был окружен и уничтожен партизанами. Одним из самых выдающихся сражений партизан стал бой под Ляховым, где пленили две тысячи французов.
И. Прянишников. Французы в 1812 году, пленённые партизанами
8. Вообще, победа в Отечественной войне — во многом заслуга партизан. Надо сказать, что командование, вдохновлённое успехами Дениса Васильевича, создало ещё несколько подобных формирований и все они сообща боролись против неприятеля. Партизаны пленили тысячи солдат, разгромили крупный отряд французских кавалеристов, заняли Гродно. Это самые крупные достижения формирования под командованием Давыдова, а мелких побед было просто не счесть. После того, как французов изгнали из России, партизаны, присоединившиеся к регулярной армии, продолжали их преследовать, участвовали в решающем сражении войны — Лейпцигском, а затем как победители вошли в Париж. За время этой войны Денис Васильевич Давыдов был награжден множеством орденов и медалей, а также повышен до генерал-майора.
9. После Отечественной войны Давыдова направили командовать драгунским полком, однако, поскольку гусары всегда враждовали с драгунами, Денис Васильевич от этой службы отказался, поэтому его перевели обратно в гусары. Свободного времени стало гораздо больше, и Давыдов вновь возвращается к писательству, сближаясь с Пушкиным, Грибоедовым, Кюхельбекером и другими литераторами. Его главной работой стало написание партизанского дневника.
П. Борель. Давыдов
10. Скончался Денис Васильевич в 22 апреля 1839 года в своём имении, причина смерти — апоплексический удар. Этот талантливый человек навсегда вошёл в историю России, как образчик мужества, храбрости и душевной молодости.
Александр Пушкин — Денису Давыдову: