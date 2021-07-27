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Литература. Денис Васильевич Давыдов. О жизни и творчестве поэта. Читает Анатолий Адоскин (1984)

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Денис Васильевич Давыдов. О жизни и творчестве поэта. Читает Анатолий Адоскин

Год производства: 1984

Самым ярким впечатлением детства была встреча девятилетнего Дениса с легендарным полководцем Александром Суворовым, который напророчил мальчику его судьбу: "Это будет военный человек…" Он и был участником восьми военных кампаний, и в Отечественной войне 1812 года сыграл видную роль. А поэтическое дарование Дениса Давыдова проявилось рано и рьяно.

В моноспектакле, который мы предлагаем посмотреть, вы услышите его знаменитые гусарские песни, любовные элегии, сатирические стихи, дерзкие басни, отличавшиеся своим остроумием и злободневностью, фрагменты дневника партизанских действий поэта, письма его современников Жуковского, Вяземского, Пушкина … 
В спектакле прозвучат военные сигналы и марши Ахтырского, Белорусского и Гвардейского гусарских полков, в которых служил Денис Давыдов.

#телеспектакль "Денис Васильевич #Давыдов"
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ, 1974 г.
Автор сценария – Анатолий #Адоскин
Режиссер – Зоя #Алиева
Оператор – Юрий #Степанов
Художник – Фотис #Петровский
Ведущий – Анатолий Адоскин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nw2cUxLjL2E
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