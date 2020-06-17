Батюшка наш… Чингисхан!

Ложь о том, что Чингисхан – это одержимый жаждой завоеваний, кровожадный моНгольский хан степной моНгольской империи, повторяется в прозападных учебниках, кино и литературе так часто, что большинству людей даже не приходит в голову поинтересоваться – а на основе чего подобные выводы? Где доказательства? Ниже рассмотрены факты истории, наглядно показывающие, что учебники-ТВ – врут, врут и врут. Что есть множество исторических фактов, указывающих прямо противоположное фантазиям и лжи. Ведь скрыть и уничтожить все-все артефакты у фальсификаторов не получилось. Пожалуйста, читая этот текст, постарайтесь забыть ложь Запада, которую в вас вдалбливали в школе и институте. Ибо нет у этой лжи доказательств. Отыскать правду реальных фактов среди навязанного моря фальсификаций – очень важно, также как и уличить многовековую ложь. Эти фальсификации – не случайны, это масштабно организованная Западом система искажения фактов прошлого. Изучайте факты, дамы и господа, как говорится – "учите матчасть".

2. Образование и две разные истории…

Уничтоженное сегодня советское образование было признано ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) одним из лучших в мире. Напомню, это учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.



И в 1953, и в 1990 году – см. график. Индекс составляется на основании взрослой грамотности и совокупной доли учащихся от детского сада до послевузовского образования по стране в целом, поэтому чьи-то личные понятия – не влияют совершенно.



Наше образование признавали даже американцы, например президент Джон Кеннеди (1917-1963 гг.) в речи от 29 января 1963г ("Специальное послание Конгрессу об образовании") говорил про нас: " Увлечение этой нации образованием, безусловно, достаточно, чтобы превзойти достижения любой другой нации… ". Но даже в советское время, про Чингисхана в учебниках была всего пара строк.



Сегодня ситуация с историей стала хуже, намного хуже. Стараниями американских спецслужб идет формирование пояса ненависти вокруг России. Конечно, через фальсификацию истории и идей исключительности. Как и приписывание себе древней родословной, высасывая ее "из пальца". Все знают про украинские учебники с 140 тысячами лет великих укров (например см. учебник Романа Ляха 2005 года). Но ведь то же самое идет на всей постсоветской территории.



Великие тюрки и пр. Ныне информация про чингисидов – это или ложь учебников истории, или – множество бредовых фантазий и полнейших глупостей в интернете. Публицист и писатель Николай Викторович Стариков (1970 г.р.) не зря пишет, что " сегодняшние учебники истории написаны на гранты Сороса и США ". Плюс обсуждение интернет-бреда неучами (ботами "нового поколения").



Самое смешное, когда одни Митрофанушки посылают других Митрофанушек читать школьные горе-учебники.



К сожалению, о моголах сейчас можно найти очень мало правдивой информации. Это не опечатка – именно моголах см. – гравюру французского картографа и инженера Мале (Allain Manesson Mallet, 1630-1706 гг.), где четко написано " Mogols " и европеоидная внешность. Еще раз повторяю – моголах, а не выдуманных немцами XVIII века моНголах или монголо-татарах.



Впрочем, "господа от истории" везде твердят о серьезных исследованиях этой эпохи. Что на фоне запрета советской властью исследований по Золотой Орде и массовых фальсификаций звучит как издевательство.



Последние века Российской империи в обществе всегда было две разные истории. Первая – официальная немецко-романовская ложь, вторая – "славянофильские" дворянско-философские течения. Авторы первой, лживой – это немцы Герхард Фридрих Миллер (1705-1783 гг.), Готлиб Зигфрид Байер (1694-1738 гг.), Август Людвиг Шлёцер (1735-1809 гг.).



Именно немцы, именно западная трактовка истории – сегодня в учебниках. Многие уже знают, что немецкая версия – фальсифицирована, тенденциозна и умалчивает множество исторических фактов.



Приведу всего три цитаты знаменитых людей: английский писатель Сэмюэл Батлер (1835-1902 гг.): " Бог не может изменить прошлое, но историки могут ", ирландский драматург Джордж Бернард Шоу (1856-1950 гг.): " История, сэр, солжет, как всегда ", основоположник научного коммунизма Карл Маркс (1856-1950 гг.): " То, что мы считаем историей – это всего лишь сказки, рассказанные победителями ".



С другой стороны – русские дворянские течения XVIII-XIX веков и настоящая история. Были вплоть до революции 1917 года, последние сгинули до конца 20х. Изображение выше – это крупнейший русский географ и философ, один из основателей евразийства, эмигрант Петр Николаевич Савицкий (1895-1968 гг.).



Фраза в заголовке лекции – Савицкого, дословно: " Батюшка ты наш, Чингисхан! ". И такие взгляды у русских дворян были всегда.



Напомню о движении активных "славянофилов", оформившееся в 30-40-е годы XIX века. Это такие знаменитости как философ и поэт Алексей Степанович Хомяков (1804-1860 гг.), философ и публицист Иван Васильевич Киреевский (1806-1856 гг.), историк и лингвист Константин Сергеевич Аксаков (1817-1860 гг.), поэт и влиятельный публицист Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886 гг.), публицист и философ Юрий Фёдорович Самарин (1819-1876 гг.), публицист Александр Иванович Кошелев (1806-1883 гг.).



Они так защищали нашу настоящую историю, что Аксакова даже называли " защитник земли Русской ". А ведь еще гораздо больше было умеренных славянофилов, которых, стремясь сегодня скрыть, делят на группы по фамилии лидера ли просто названию (типа "почвенники").



Это гигант русской мысли философ Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891 гг.), социолог Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885 гг.), философ Николай Николаевич Страхов (1828-1896 гг.), поэт Аполлон Александрович Григорьев (1822-1864 гг.), русский писатель и философ Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881 гг.).



Среди известных славянофилов были поэт Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873 гг.), фольклорист Александр Фёдорович Гильфердинг (1831-1872 гг.), этнограф и лексикограф Владимир Иванович Даль (1801-1872 гг.), поэт Николай Михайлович ЯзЫков (1803-1847 гг.).

Смотрим еще раньше – XVIII век.



Наш великий Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765 гг.) никогда не скрывал своих славянофильских взглядов и всю жизнь боролся с немцами и их ложью. Известен герой войны 1812 года, гусар, русский поэт Денис Васильевич Давыдов (1784-1839 гг.). Даже молодежи Давыдов известен – хотя бы по советскому фильму "Эскадрон гусар летучих" 1980 года.



Вот только мало кто знает стихи Давыдова " Графу П.А. Строганову за чекмень " 1810 года – см. ниже:

Георгий Владимирович Вернадский

Повторяю – у поэта звучат слова "предок Чингисхан" и "Потомок Батыя". Поймите – официальная история в XVIII-XIX веках была только для Романовых и их холуев-западников. И все.Не зря выдающийся русский историк(1887-1973 гг.) рассматривал русскую историю только как составную часть истории могольской империи (статья " Монгольское иго в русской истории ", Париж, 1927 г.). Вернадский отводил Руси роль первоначально улуса могольской империи, а в дальнейшем – преемницы "мировой евразийской Империи".

3. Восточные скифы…

Теперь перейдем к истории возникновения племен моголов или правильнее – моалов, могулов. Чтобы понимать фальсификации, начнем мы с далекой древности – со скифов, наших далеких предков.



Именно фальсификации, так как немец Герхард Миллер (1705-1783 гг.) много раз повторял " Сибир не ест земля историческая " (в спорах с Ломоносовым), а немецкие заветы свято чтут многие наши современные историки.



Отец истории, грек Геродот (~484-425г до н.э.) писал: " Общее же всех их (скифов) название – сколоты… скифами же называют их эллины ". Скифов еще называли саки – так нас называли персы. Сколот это от древнего славянского " коло " – круг. Это культ Солнца, круглого Солнца. Штапмы Запада для всех племен Евразии – одни и те же. Официальная лже-история в угоду Западу гласит: скифы – дикие кочевники, не знающие городов и городской культуры.



Это – ложь. Но самая грязная и циничная ложь учебников "имени денег Сороса", что скифы никогда не имели своего государства, жили мол только на северном побережье Чёрного Моря и не имели письменности. Это три главных фальсификации.



Первый русский историк Василий Татищев (1686-1750 гг.) напрямую вел родословную славян (а следовательно, и русских) от скифов, ареал же их расселения распространял далеко на Север и в Сибирь, именуя наших далеких северных прапредков – скифами гиперборейскими. Великий Михаил Ломоносов писал, цитата: среди " древних родоначальников нынешнего российского народа… скифы не последнюю часть составляют ".



Великий русский поэт Александр Пушкин постоянно говАривал: " скифы мы "… У Александра Блока (в "Скифы") не менее выразительно: " Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, / С раскосыми и жадными очами! ". Скифы – наши прадеды. Но давайте разберем озвученные три фальсификации 5й колонны, это важно для логической цепочки.

Первое – свое государство… Даже по официальной лже-истории государственность у скифов (у нас!) была 12 двенадцать веков, 1200 лет: с VIII века до н.э. по IV век н.э., но даже это – искажено.



Реальная государственность скифов это сорок (40!) веков, 4.000 лет, из которых 30 веков скифы властвовали в Евразии: 15 веков у Черного моря-Дона-Волги, а ранее на востоке – еще 15 веков.



Вторые 15 веков, это XVI-II века до н.э., т.к. по древнегреческому историку Геродоту начало правления первых скифских царей приходится на 1500е года до н.э. А первые 15 веков: XXXVI-XXI века до н.э. – об этом писал римский историк I века Гней Помпей Трог (Pompeius Trogus, I век до н.э. – I век н.э.) " Азия платила им скифам дань в течение 1500 лет; конец уплате положил ассирийский царь Нин ").



То же самое – у христианского историка Оросия. Ну и зачем врать, что скифы НЕ имели своего государства? Просто древние историки – объективны, а современные вруны заменяют науку про-западным холуйством.

Вторая ложь – где жили скифы…



Повторяя Запад, наша 5-я колонна под территорией скифов понимают только степи от Днепра до Азовского моря, включая степной Крым. Но это только часть земель скифов, это западные (европейские) скифы.



Ведь есть работы члена Географического общества РАН Ивана Евсеевича Кольцова (1926-2012 гг.), который разделял скифов на 23 народа. Обращаю внимание на территорию Сибири – см. бассейн рек Обь, Иртыш, Енисей; на восток – земли до озера Байкал, на юг – за озеро Балхаш, на север – до побережья Карского моря, а тогда Скифского океана.



Весь центр Евразии. Вот места проживания 10 народов восточных скифов: у устья, западнее Оби у уральских гор жили " скифы отколовшиеся ", недалеко от современного Салехарда – " аргиппеи ", в горах побережья " исседоны " (ныне хребет Пай-Хой).



Южнее, напротив Ханты-Мансийска – предки калмыков, недалеко от Новосибирска – " массагеты ", восточнее Томска – " царские скифы ", у устья Ангары в Енисей жили " скифы енисейские ", недалеко от Норильска – " аримаспы ", на Таймыре – " гипербореи " и наконец в верховьях Индигирки " скифы индигирские ".



Третья ложь – скифы не имели письменности… Это очень наглая ложь. Царь Скифов еще в 513 году до н.э. вызывал Дария ругательным письмом на бой. Остановлюсь подробнее на письменности… По западной лжи начало письменности – финикиянин Кадм, принесший алфавит в Грецию, а дальше мол пошло по миру. Мол, греческий алфавит произошел от финикийского, латинский от греческого, рунический от латинского…



Но первые алфавиты "происходить" друг от друга – не могут, они принципиально разные. Это циничный обман, пожалуйста, снимите эту "лапшу с ушей". Теория происхождения греческого письма от финикийского основана только(!) на одном предании – о Кадме. Но финикийская письменность – это клинопись.



Что, алфавит от клинописи?!!! Знаете, это уже к психиатру. Такая грубая ложь, а повторяется везде. Идя по цепочке глубже – гипотеза о происхождении финикийского алфавита от древне-синайского письма – это бред. Ведб синайское письмо – иероглифы и сходства между синайскими и финикийскими знаками нет никакого.



Да и вообще принцип алфавитного, буквенно-звукового письма был чуждым для Ближнего Востока. Египтяне использовали иероглифы (идеографически-ребусное письмо). Кадм никак не мог "научить эллинов" алфавиту, все это – ложь.

историк Геродот Гераклийский

мудрец Паламед

Antonio Canova

кентавра Хирона

Эфору Кимскому

скиф Хирон

брахми

Лучник и степь, или империя Скифия: история России и Тартарии, от самого раннего времени до падения власти Могул в Европе, в середине шестнадцатого века

Тартарии, или азиатской Скифии

А. Белоусов



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