Василиса Кожина

Александр Смирнов Александр Смирнов

Для победы над Наполеоном и Гитлером они сделали не меньше, чем регулярная армия.

«Она была женщиной богатырского роста и огромной физической силы. Лицом красива, а характером мужественна и решительна…» — так современники описывали одну из самых прославленных героинь Отечественной войны 1812 года — Василису Кожину.

С ужасами войны 35-летняя Василиса, мать пятерых детей, впервые столкнулась в середине августа, когда французские войска разграбили ее родное село в Смоленской губернии, зарубив при этом мужа — сельского старосту Максима Кожина.

Французы вернулись через девять дней, прямо во время поминок. Избранная жителями села старостой Василиса встретила их ласково и гостеприимно, пригласив к накрытому столу в избу. Когда же солдаты захмелели, она распорядилась запереть окна и дверь и сжечь врага живьем.

Организованный и возглавляемый Кожиной партизанский отряд шел по пятам «Великой армии», безжалостно расправляясь с фуражирами, отставшими солдатами и мародерами. В то время как ее бойцы в скором времени сменили топоры на сабли, пики и ружья, Василиса продолжала воевать вилами, которые «работали с такой силой, что от одного удара падала мертвой лошадь».

Однажды, когда Кожина конвоировала пленных французов, один из них стал открыто выражать свое недовольство тем, что их ведет женщина. Поскольку строптивый солдат никак не унимался, Василиса зарубила его косой, сказав при этом: «Всем вам, ворам, собакам, будет то же, кто только чуть осмелится зашевелиться! Я уже двадцати семи таким озорникам сорвала головы! Марш в город!»

После окончания Отечественной войны след Василисы Кожиной теряется. По наиболее правдоподобной версии, она вернулась в родное село, где и скончалась около 1840 года.

Денис Давыдов

Джордж Доу/Государственный Эрмитаж Джордж Доу/Государственный Эрмитаж

Вторжение армии Наполеона в Россию подполковник Денис Давыдов встретил на должности командира 1-го батальона Ахтырского гусарского полка. В августе 1812 года он обратился к командующему 2-й Западной армии Петру Багратиону с проектом партизанской войны в тылу французских войск и вскоре получил его полное одобрение.

Давыдов был не первым и отнюдь не единственным командиром партизанского «летучего» отряда в Отечественной войне 1812 года. Однако именно благодаря ему партизанская война получила широкую известность и популярность, а ее опыт был тщательно задокументирован и изучен.

Если Василиса Кожина была представителем стихийного народного партизанского движения, то Денис Давыдов принадлежал к так называемому армейскому. В первый свой рейд он отобрал пятьдесят гусар и восемьдесят казаков из регулярных частей. В дальнейшем численность его отряда выросла до 300 сабель.

Поскольку простые крестьяне часто путали мундиры русских гусар с французскими и принимали отряд Давыдова за силы неприятеля, он решил полностью изменить свой образ — облачился в казачий кафтан и отрастил бороду.

В середине сентября, когда армия Наполеона готовилась вступить в Москву, Давыдов застал врасплох и разгромил у нее в тылу в районе деревни Царево-Займище крупный отряд французских фуражиров. «У страха глаза велики, а страх неразлучен с беспорядком. Все рассыпалось при нашем появлении: иных мы захватили в плен, не только без оружия, но даже без одежды, иных вытащили из сараев; одна только толпа в тридцать человек вздумала было защищаться, но была рассеяна и положена на месте. Сей наезд доставил нам сто девятнадцать рядовых, двух офицеров, десять провиантских фур и одну фуру с патронами», — писал он в своем «Дневнике партизанских действий».

7 ноября отряд Дениса Давыдова вместе с другими «летучими отрядами» в бою у деревни Ляхово разбил бригаду генерала Жан-Пьера Ожеро. Сам военачальник вместе с полутора тысячами своими солдат попал в русский плен. «Победа сия тем более знаменита, что в первый раз в продолжении нынешней кампании неприятельский корпус положил перед нами оружие», — прокомментировал этот успех главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов.

С пересечением границы Российской империи в январе 1813 года и началом заграничного похода русской армии лихие кавалерийские рейды Давыдова по тылам противника в целом прекратились. Он стал больше действовать в связке с основными войсками, находясь в их авангарде.

После окончания войны против Наполеона Денис Васильевич находился на военной службы еще около двадцати лет. Помимо армии он питал большую страсть к поэзии и вошел в историю как «партизан-поэт».

Константин Чехович

Общественное достояние Общественное достояние

Ровно в 8 часов вечера 13 ноября 1943 года в здании кинотеатра города Порхов Псковской области раздался мощный взрыв, в результате которого погибли более 700 солдат вермахта, 40 офицеров и два генерала. Организатором и исполнителем этой масштабной диверсии стал администратор кинотеатра и к тому же активный боец 7‑й Ленинградской партизанской бригады Константин Чехович.

В самом начале войны командира взвода саперов Константина Александровича направили под Ленинград, где ему предстояло заниматься диверсионной работой. Там он попал в немецкий плен, из которого спустя две недели ему удалось бежать. Тогда Чехович и присоединился к партизанам.

Командование 7-й Ленинградской партизанской бригады, намереваясь сполна использовать профессиональные навыки Чеховича, направило его в город Порхов, где ему предстояло провести крупную диверсию.

Два года Константин Александрович потратил на то, чтобы стать в городе своим и завоевать доверие немцев: обзавелся семьей, работал часовщиком, а следом и электриком на местной электростанции. Устроившись в кинотеатр механиком, он впоследствии вырос до администратора.

Именно порховский кинотеатр и был выбран командованием партизанской бригады в качестве главной цели для диверсии. В то время как на первом этаже для просмотра фильмов собирались немецкие военнослужащие, на втором располагалось отделение Службы безопасности (СД).

Используя карманы и маленькую сумку для обеда, Чехович постепенно перенес в кинотеатр 65 килограммов тротила, грамотно распределив его по периметру здания и настроив часовой механизм. Большую помощь в этом ему оказала сестра его жены Евгения Михайлова, работавшая здесь уборщицей.

Диверсант все рассчитал правильно: в нужный час прогремел взрыв, и здание кинотеатра сложилось как карточный домик, похоронив под обломками немецких военнослужащих, собравшихся на последний в их жизни киносеанс. К этому времени ни Константина Александровича, ни его родных в городе уже не было.

За выполнение задания Чеховича представили к званию Героя Советского Союза, однако награждение так и не состоялось — сыграло роль двухнедельное нахождение в немецком плену. Лишь в 2013 году в Порхове ему открыли мемориальную доску.

Сидор Ковпак

Общественное достояние Общественное достояние

Когда немецкая армия вторглась в пределы Советского Союза, Сидор Артемьевичу Ковпаку шел уже пятьдесят пятый год. Последний раз он брал оружие в руки еще в период Гражданской войны, а последовавшие годы был в основном занят в гражданской сфере. Это не помешало ему, тем не менее, стать одним из самых эффективных советских партизанских командиров и главных организаторов партизанского движения на Украине в ходе Второй мировой.

В сентябре 1941 года Ковпак возглавил небольшой партизанский отряд численностью чуть больше десяти человек, скрывавшийся в Спадщанском лесу вблизи города Путивль на северо-востоке Украины. «Первая наша землянка была построена в таких дебрях, что отойди от неё на несколько десятков шагов — и, пожалуй, не найдешь. Сиди смирно, и никакая немецкая ищейка не пронюхает тебя в этой берлоге. Но мы пришли в лес вовсе не для того, чтобы скрываться от немцев, а для того, чтобы уничтожать их, не давать им ни минуты покоя, не позволять им хозяйничать в нашем районе. Мы были здесь хозяевами и хозяевами должны были остаться», — писал он в своих мемуарах «От Путивля до Карпат».

Всего за полгода Путивльский отряд Ковпака вырос до Сумского партизанского соединения численностью в полторы тысячи бойцов. Партизаны под его руководством совершали дерзкие рейды по тылам немецких и венгерских войск, при этом умудряясь выбраться из самых сложных ловушек, которые им создавали направленные против них силы карателей.

Летом 1943 году соединению Ковпака было поручено совершить масштабный рейд по территории западной Украины, получивший в дальнейшем известность как «Карпатский рейд». В течение трех месяцев партизаны преодолели 2000 км по тылам противника, разгромив до 17 немецких гарнизонов, пустив под откос 19 эшелонов, уничтожив 51 склад и 52 моста, а также выведя из строя ряд электростанций и нефтяных промыслов.

«Наше появление на подходах к Днестру было для немцев настолько неожиданным, что они приняли партизан за десантников, сброшенных на парашютах. По дорогам заметались на машинах отряды жандармерии. Один такой отряд наскочил на нас у города Скалат. Мы стояли тут на дневке, расположившись на опушке леса. Решив, что перед ними небольшой отряд советских десантников, немецкие жандармы развернулись в цепи и пошли в “психическую” атаку на партизанское соединение, насчитывавшее около двух тысяч бойцов. Мы подпустили этих молодчиков на такое расстояние, что могли позабавиться при виде того, как быстро изменилось выражение их лиц, когда вдруг ожила вся опушка леса, навстречу врагу поднялась лавина партизан… Жандармов, как ветром сдуло», — вспоминал Ковпак.

В конце 1943 года Сидор Артемьевич по болезни был вынужден передать командование своему заместителю Петре Вершигоре и отбыть на территорию, контролируемую Красной Армией. В честь своего бывшего командира Сумское партизанское соединение было вскоре переименовано в Первую Украинскую партизанскую дивизию имени дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпака.