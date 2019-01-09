Роман „Как закалялась сталь” Николая Островского и его герои — пример служения Родине

В Китае книга «Как закалялась сталь» Николая Островского бьёт все рекорды популярности. Она неизменно возглавляет все списки самых известных русских книг в опросах, проводимых среди китайцев. В 2015 году были опубликованы результаты опроса китайской молодёжи, который провели Международное радио Китая и «Российская газета». Нужно было назвать самые известные и самые любимые книги русских авторов. В составленный китайской молодёжью хит-парад русской прозы вошли произведения А. Чехова, Л. Толстого, Ф. Достоевского и М. Булгакова. На первой строчке всё также был роман Н. Островского «Как закалялась сталь». В это трудно поверить даже в России, но это правда в Китае.

Бывают такие случаи, когда автор или какое-то его произведение гораздо популярнее за границей, чем в родной стране. Редко, но бывает. Такой случай произошёл и с одним нашим писателем. Ещё каких-то 30 лет назад он был широко известен и даже включался в школьную программу. А теперь — почти забыт в России. Во всяком случае нынешняя молодёжь на имя Николая Островского реагирует с недоумением. Вот его однофамильца — Александра Островского, ещё как-то помнят. Почему постепенно из школьной программы удаляются произведения русских и советских классиков? Почему вместо них нам насаждаются Солженицын, Улицкая и прочие бездарности и лжецы? Попробуем разобраться.

Роман «Как закалялась сталь» на китайском

И ещё один простой факт — в Китае на сегодня вышло в свет свыше сотни разных версий переводов этого романа. Первая полная версия перевода романа была сделана переводчиком Мэй И ещё в 1942 году.



С тех пор как вышли первые экземпляры данной версии перевода, она за полвека была переиздана 57 раз. И общее количество экземпляров этого книги достигло более 15 млн. штук.

Кадр из фильма

По мотивам фильма был снят сериал в 1999 году. После выхода на экраны он был признан лучшим телесериалом года, а Павка Корчагин стал кумиром молодёжи. Примечательно то, что сериал снимался на Украине, а в ролях были задействованы украинские актёры.



Роман «Как закалялась сталь» входит в список рекомендованных книг для чтения у школьников, и почти все подростки знакомы с этим романом. Так закаляется сталь теперь в Китае, а в России пытаются стереть из памяти подвиги народа. Почему это делается?



Значимость классической литературы в воспитании молодёжи

Вопрос необходимости чтения классической литературы в современной школьной программе не является дискуссионным для настоящего человека и настоящего народа. Потому школьная программа по литературе должна включать в себя, прежде всего книги, которые учат как надо и как не надо поступать по жизни, учат думать и познавать мир.



В процессе воспитания и обучения литература должна помогать формировать целостное мировоззрение, показывая примеры поведения людей и обществ. Вместе с другими предметами она должна помочь выковать из самого себя Человека.

В этой связи понятен уход классики из школьной программы. Если бы было можно, её уже сейчас бы заполнили всевозможным мусором, но поднять руку на Пушкина и других писателей педологи-троцкисты и их идейные наследники пока ещё не могут.

Советский Союз не убрал из литературной программы великих писателей. К российским дореволюционным писателям, при этом, добавили советских.

Вот мнение Авангарда Леонтьева актёра, педагога, народного артиста РФ, высказанное в 2014 году:

«Недавно я посещал лагерь «Орлёнок» и на берегу Чёрного моря читал детям классику. Молодёжь затаила дыхание, внимательно слушая Горького. Представьте только, концерт длился час! А подростки ловили каждое слово, показав себя благодарными слушателями.



На вопрос, знает ли кто-нибудь, кто такой Николай Островский (на территории лагеря стоит, поставленный ему, памятник), никто не ответил. Подумать только, никто не знает этого великого романтика. Да, Островский увлёкся революционными идеями, но он отдал себя, своё здоровье за идеалы.

Изучение классики невозможно без таких инструментов, как изложение и сочинение, о которых упоминает «РГ». Детей нужно научить говорить. Они изъясняются жаргонными словечками, смешанным с уголовным сленгом. Вместо русского языка я слышу какой-то новояз.



Язык сегодняшней молодёжи скудный. Между двумя словами «блин» и «короче» протекает устное изложение их мысли. Это печально. Наш богатый язык, величие которого признало мировое сообщество, загнан в угол сегодняшним уровнем образования».



Николай Островский — это Павел Корчагин

Николай Алексеевич Островский родился 16 сентября 1904 года в селе Вилия Ровенской области Украины пятым ребёнком в многодетной семье.



В Шепетовке одновременно учился в двухклассном (с 1915 по 1917 год), а затем высшем начальном училище (1917—1919). Сблизился с местными большевиками, во время немецкой оккупации участвовал в подпольной деятельности, в марте 1918 — июле 1919 года был связным Шепетовского ревкома.

В пятнадцать лет Островский ушёл добровольцем на фронт в кавалерийскую бригаду легендарного Григория Котовского, а затем сражался в 1-ой Конной Армии. Меньше года ему удалось повоевать, под Львовом он получил тяжёлое ранение позвоночника шрапнелью. В шестнадцать лет он стал инвалидом, но это не сломило его.

Но старые раны не оставляют Островского в покое. Он потерял возможность ходить. Всего 23 года, а ты лишён всех радостей жизни. Но Островский не сдаётся. Да он не может двигаться, но его мозг, его руки работают, память хранит имена боевых друзей и их героические подвиги.



Он пробует свои силы на литературном поприще. Через год Островский теряет зрение. Кажется, жизнь становится бессмысленной. Но он сам изобретает трафарет и продолжает свою литературную деятельность.

Участником этих героических и трагических, в высоком смысле этого слова, событий был Николай Островский. Об этом времени он написал замечательный роман «Как закалялась сталь». И хотя судьба главного героя романа — Павки Корчагина очень схожа с судьбой автора, всё-таки Павка собирательный образ и типичный человек своего времени.

В марте 1935 года в газете «Правда» был опубликован очерк Михаила Кольцова «Мужество». Из него миллионы читателей впервые узнали, что герой романа «Как закалялась сталь» Павел Корчагин — не плод фантазии автора. Что именно автор этого романа — и есть герой. Островским начали восхищаться.



Его роман переводился на английский, японский и чешский языки. В Нью-Йорке он печатался в газете.

1 октября 1935 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Островского наградили орденом Ленина. В декабре 1935 года Николаю Алексеевичу была предоставлена квартиру в Москве, на улице Горького, и специально для него была построена дача в Сочи. Также ему было присвоено воинское звание бригадного комиссара.

У постели больного Н.Островского

Островский продолжал работать, и летом 1936 года он закончил первую часть романа «Рождённые бурей». По настоянию автора новую книгу обсудили на выездном заседании президиума правления Союза советских писателей на московской квартире автора.

Последний месяц жизни Николай Алексеевич был занят внесением поправок в роман. Он трудится «в три смены» и готовился отдохнуть. А 22 декабря 1936 года сердце Николая Алексеевича Островского остановилось.

В день его торжественных похорон, 26 декабря, книга вышла в свет — рабочие типографии набрали и отпечатали её в рекордно короткие строки.

Мейерхольд поставил спектакль о Павке Корчагине по инсценировке романа, сделанной Евгением Габриловичем (29.09.1899 — 05.12.1993). За несколько лет до своей смерти Евгений Иосифович Габрилович рассказывал, какое это было грандиозное зрелище:

«На просмотре зал взорвался овациями! Это было так жгуче, так потрясало! То была торжественная трагедия».

Роман «Как закалялась сталь» Островского выдержал более 200 изданий на многих языках мира. До конца 1980-х годов он занимал центральное место в школьной программе. Николай Островский был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Вот что пишет об Островском и его произведениях автор-публицист, доктор технических наук Андрей Ведяев:

«Жизнь и творчество Николая Островского стало одной из ярчайших страниц культурно-исторического наследия советской эпохи. А исключение из школьной программы его романа «Как закалялась сталь» следует признать одной из самых позорных страниц «коррозии металла» пореформенной России».



Какова функция и роль романа «Как закалялась сталь»

Если говорить о роде и жанре самого известного произведения писателя «Как закалялась сталь», то род его — эпический, а жанр произведения — воспитательный роман. Только рассказывается здесь не о воспитании детей, а о самовоспитании человека-бойца.

На материале своей жизни Николай Островский раскрыл проблему социалистического перевоспитания людей, рождения нового человека, который до самой последней минуты своей жизни стремиться быть полезным своей стране.

В отличие от «Педагогической поэмы» Макаренко нельзя сказать, что темой романа является труд. Труд является одной из тем. Николай Алексеевич показывает, как человек закаляет свой характер и в бою, и в труде, и в тяжёлой схватке с болезнью. Тему романа, по-нашему, можно назвать так же, как называется сейчас музей Островского в Москве — «Преодоление».

Идея романа дана автором чётко в самых знаменитых строках произведения:

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Но для того, чтобы освобождение человечества настало, нужно было пройти через войну, через холод и голод, через тяжёлый труд. И в борьбе за освобождение погибло очень много людей, поэтому в романе Николая Островского много трагического.

«Корчагин не появился на пустом месте. Известно, что подростку Николаю Островскому «особенно нравились произведения, в которых революционная, освободительная тема сочеталась с романтическим пафосом и динамичным, авантюрным сюжетом («Спартак» Р. Джованьоли, «Овод» Э.Л. Войнича, «Андрей Кожухов» С. Степняка-Кравчинского, романы Ф. Купера, Вальтера Скотта, анонимное лубочное изд. «Гарибальди».



В личной библиотеке писателя, в 1936 году, также находились книги «Ж. Верна, Р. Стивенсона, А. Конан Дойла, Эдгара По, А. Дюма-отца и других авторов романтико-приключенческих произведений…»



Почему Островский так озаглавил свой роман?

Павел Корчагин на примере своей жизни доказывает, что

«…сталь закаляется при большом огне и сильном охлаждении. Тогда она становится крепкой и ничего не боится»

Идеал человека в 1920-30-х годах представал в образе нового героя. Чапаев, Левинсон, Павел Корчагин, Семён Давыдов, Кожух.

«Благодаря огромной силе воздействия этих и других образов советской литературы идеалы социализма стали понятнее, ближе миллионам людей на земле», — пишет Юрий Барабаш.

Николай Островский так пишет о своих героях:

«Главных действующих лиц я знал лично и, показывая их, желал сделать это правдиво, указав все их недостатки и положительные стороны».

Если говорить о своеобразии языка романа, то, прежде всего, хотелось бы отметить изменения в речи главного героя романа. Павел Корчагин эволюционирует как человек.

«Вначале он груб и примитивен: «Душа с меня вон», «волынку подымет», «из школы выперли», «жарить в город» и т.п. Но в романе Павел не только стреляет, рубит, строит — он много читает и думает».

Вот как воспитывала молодёжь юная Советская власть! Вот как воспитывал её Комсомол!

Особенности эпических и эстетических идеалов писателя таковы: он категорически против любой пошлости, не любит анекдоты, связанные с вопросами пола.



Какую роль в обществе сыграл такой литературный герой, как Павка Корчагин?

В своём романе «Как закалялась сталь» Николай Островский создал величественной образ человека новой эпохи по силе стойкости, мужеству, верности высоким принципам, преданности идеям освобождения человечества равного своим любимым героям.

Павка Корчагин сразу стал любимым героем советской молодёжи. Сколько юношей и девушек страны Советов стремились ему подражать и повторили его подвиг на фронтах и во вражеском тылу в период Великой Отечественной войны, на стройках, заводах и колхозах в критических ситуациях.

«Подвиг Корчагина осенял антифашистскую деятельность Юлиуса Фучика. Ещё в 1934 году он прочитал «Как закалялась сталь» и, размышляя об ожидающих его испытаниях, о возможной гибели, сказал друзьям: «Ничто не страшно коммунисту — вот вывод из книги, вот итог жизни автора, а какой итог будет у нашей жизни?». Книга казнённого гитлеровцами Фучика «Репортаж с петлёй на шее» сохранила для человечества итог жизни пламенного чехословацкого революционера».

Во время Великой Отечественной Войны псевдонимом «Павел Корчагин» награждались болгарские и югославские партизаны-герои.

«Имя Корчагина присваивалось и подпольным комсомольским группам, доблестно действовавшим во время народно-освободительной борьбы в Китае, Вьетнаме, Корее».

Подвиг Корчагина помог литературному герою «Повести о настоящем человеке» встать на ноги и вернуться к полётам. А писатель Борис Полевой, написавший эту повесть о лётчике Маресьеве, знал ещё один случай, когда эта книга вернула к жизни. Однажды на Всемирном конгрессе профсоюзов он познакомился с негром, в мандате у которого было написано: «Павка Корчагин». Негр рассказал писателю свою историю.



Вот она: когда-то его, совсем ещё подростка, жестоко избили колонизаторы. И он медленно умирал с отбитой печенью и искалеченными лёгкими. Но тут его уговорили прочитать роман «Как закалялась сталь».



Прочитав эту книгу, «больной преодолел своё увечье, поправился, стал борцом. Вот уже несколько лет как он является одним из самых боевых профсоюзных вожаков на своём континенте…».

Удивительно, что Николай Островский со своим автобиографическим Павкой Корчагиным — с Западной Украины… (жил в разное время в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской области) — и действие романа и фильма разворачивается в тех местах. Детская колония, где из босяков, воришек, беспризорных растили «настоящих» людей, и где работал Макаренко — тоже была на Украине.

Знают ли об этом сегодняшние жители Украины, студенты и школьники, помнят ли их?

Если набрать в поисковике «украинские писатели», то в эти списках не найдётся фамилий Островского и Макаренко, как и многих других. И это несмотря на то, что они внесли огромный вклад в развитие культуры и образования всего мира.



Просто для они боролись за счастье всего человечества, а не узкой группы или конкретной нации.

Отказ от своих корней означает гибель, хаос и конец народа. Память же и уважением своего прошлого даёт крепкую основу для строительства светлого будущего.



Послесловие

Николай Островский и Павка Корчагин — эти два имени неразрывно связаны в памяти людей. Миллионы людей волновали этим имена. Тысячи «мальчишек кудрявых лет семнадцати», «живших за фабричными заставами», «мало видевших света» и «добрых слов не слыхавших», но «мечтавших о весенних рассветах» «за рабочее дело ушли воевать».

Участником этих героических и трагических, в высоком смысле этого слова, событий был Николай Островский. Об этом времени он написал замечательный роман «Как закалялась сталь». И хотя судьба главного героя романа — Павки Корчагина очень схожа с судьбой автора, всё-таки Павка собирательный образ и типичный человек своего времени.

Многие из них в юношеском возрасте сложили свои головы, отдали свои жизни «самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества…»

Но благодаря их беззаветному героизму «разгромили атаманов, разогнали воевод».

Оставшиеся в живых вернулись с фронта и приступили к восстановлению разрушенного хозяйства и строительства нового общества, общества социальной справедливости.



И за двадцать мирных лет из разрушенной страны создали могучую державу с высокопроизводительной промышленностью и развитым сельским хозяйством, оснащённые передовой техникой мощные Вооружённые Силы.

На всю жизнь они запомнили литые строки романа:

« — Всё это бумажный героизм, братишка! Шлёпнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлёпайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты всё сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай! Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её полезной».

Роман по праву входящий в золотой фонд мировой литературы должен вернуться на свое место в школьной программе. Возможно, кто-то из наших читателей поспособствует этому.

А вы читали роман «Как закалялась сталь»?