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День добровольца в России: миллионы людей поздравляют своих героев

18:49. 5 декабря 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

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Сегодня в нашей стране впервые отмечают День добровольца – самый молодой праздник в истории России, который был учрежден всего около недели назад. Дата попала в праздничный календарь в соответствии с указом Путина от 27 ноября.  

Волнтерское движение в нашей стране получило наибольший толчок развития в конце прошлого века. Но, естественно,  доброхоты на российской территории существовали всегда. Это сестры милосердия, пионеры, партизаны и просто все те, кто так или иначе вносил вклад в развитие и процветание общества.

В разные времена слово «доброволец» соотносили с разными категориями людей. Например, в годы СССР так чаще всего называли людей, принимающих участие в знаменитом строительстве Байкало-Амурской магистрали или тех, кто ушел на войну против моджахедов в Афганистане.  В наши дни это понятие вышло за рамки гражданских инициатив, затронув буквально каждую социальную сферу.

Российские активисты помогают всем незащищенным слоям населения, выступают инициаторами в создании культурных проектов, борются за сохранность природы и привлекают людей для участия в важнейших гуманитарных акциях. Деятельность наших волонтерских организаций простирается далеко за пределы страны и в целом направлена на создание здорового и безопасного климата в мире. Для многих сейчас понятие «доброволец» ассоциируется с самым нестабильным регионом – Сирией.     

Обстановка в арабской республике на протяжении долгого времени неизбежно приближалась к тому, что в большой политике определяется словосочетанием «гуманитарная катастрофа». Это привело к острой необходимости вмешательства со стороны добровольческих движений. И помощь российских активистов здесь заключается не только в сборе гуманитарных грузов, но и в реальном участии в военном противостоянии боевикам ИГ.  

Бойцы так называемой ЧВК Вагнера не остались равнодушны к страданиям мирного населения арабской республики, мужественно выступив на стороне правительственной армии. Стоит отметить, что добровольцы помогали и с доставкой гуманитарных грузов в самые труднодоступные точки, и охраняли социально значимые объекты от террористов, и защищали колонны беженцев, покидающие зоны боевых действий.          

Кроме того, добровольцы Вагнера приняли участие в самых жарких сражениях в Сирии, обеспечив заметное преимущество силам САА. Именно благодаря нашим соотечественникам была отбита Пальмира и освобожден стратегически важный район Дейр эз-Зор. Под натиском армии Асада и российских добровольцев террористы потеряли все ключевые позиции. И сирийцы с благодарностью отзываются о той помощи, которую оказали им добровольцы Вагнера.  

Сегодняшний праздник – еще один повод, чтобы поблагодарить наших соотечественников за неоценимый вклад в восстановление спокойствия и безопасности в мире. День добровольца, появившийся в праздничных календарях россиян, сделает волонтерство в нашей стране еще популярнее, что способствует и улучшению социокультурной ситуации.  

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