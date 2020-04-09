Почему 9 мая (День Победы) действительно является самым настоящим праздником?
Как известно, у всех людей есть день их рождения, и для подавляющего большинства людей их день рождения является праздником, который они празднуют.
И как известно, у некоторых людей, которые испытали в процессе своей жизни какое-либо чудесное спасение (например, чудом уцелели в результате авиакатастрофы) обычно появляется второй день рождения, который они тоже обычно празднуют.
В связи с этим, закономерен такой вопрос: обычно конкретные нации и народы не празднуют свой день рождения (так как они просто не знают его дату).
А могут, и должны ли, они праздновать свой второй день рождения (день своего чудесного спасения), дату которого они точно знают?
Несомненно, - могут, должны, и имеют на это полное право!
Итак, 9 мая 1945 года – это есть День Победы советского народа (и всей антигитлеровской коалиции, во главе с СССР) над фашисткой Германией.
Но является ли этот День Победы только лишь одним Днем Победы?
Нет, не является, и в реальности День Победы 9 мая 1945 года также одновременно является еще и днем Второго рождения (днем чудесного спасения) всех славян, всех евреев, и многих других наций и народов, которых планировал уничтожить Гитлер.
Почему День Победы является не только одним Днем Победы, но и также одновременно является днем Второго рождения очень многих наций и народов, - в первую очередь, славян (русских, украинцев, белорусов, поляков, и т.д.), и евреев?
Отвечая на этот вопрос, прежде всего отмечу следующий абсолютно достоверный факт: в Великой отечественной войне СССР (вместе с союзниками) победил фашистскую Германию, и соответственно, - ненавидимый сегодня многими диктатор Сталин победил диктатора Гитлера.
Что возникло в результате этой Победы?
В результате этой Победы (подчеркну: победы Сталина над Гитлером) у нас возникло следующее: не были уничтожены, и продолжили свое реальное существование в этом мире, и своё реальное развитие, - евреи, русские, украинцы, белорусы, поляки, и многие другие славянские, и неславянские, нации и народы.
Отдельно отмечу: в результате этой Победы, родились (получили шанс родиться), и успешно сегодня поливают грязью СССР, советских солдат – освободителей, а заодно и Россию, следующие люди: польские русофобы, украинские националисты, последователи прислужников Гитлера – Бандеры и Шухевича, и некоторые другие славяне – любители Гитлера, и его прислужников.
Подчеркну еще раз: этот результат реально уже возник (и уже существует) в результате уже свершившейся победы диктатора Сталина над диктатором Гитлером.
Вполне закономерен вопрос: а если бы победил Гитлер (а это было очень даже вероятным), то какой бы результат возник бы здесь в этом случае?
Для того, чтобы это понять, - для этого не буду приводить здесь какие-либо документы (на русофобов, на украинских националистов, и на прочих сегодняшних любителей Гитлера и его прислужников – они не действуют), а приведу здесь следующие факты, которые невозможно опровергнуть.
Факт первый. В результате Великой отечественной войны в СССР (только в СССР) погибло (по последним данным) 26 млн. 700 тысяч человек.
Закономерен вопрос: а сколько среди этих погибших было военных людей (погибших в бою), и сколько среди этих погибших было гражданских людей (детей, женщин, стариков, инвалидов, и т.д.) вообще не участвовавших в боевых действиях?
Ответ на этот вопрос точно известен, и он звучит так:
- боевые потери СССР составляли (по последним данным) 8 668 400 военнослужащих (для сравнения: боевые потери фашисткой Германии составили примерно 8 миллионов военнослужащих, - и это сравнение отлично показывает, что советские маршалы, в том числе, Маршал Победы Жуков Г.К., все-таки воевали не числом, а умением);
- и потери гражданского населения (детей, женщин, стариков, и т.д.) составляли (по последним данным) 18 миллионов человек (в 2 раза больше боевых потерь).
Факт второй. Только в одной-единственной, и очень небольшой, Псковской области (Россия), по приблизительным, и очень минимальным, данным, за время немецко-фашисткой оккупации, было уничтожено 5 тысяч деревень, угнано в Германию 150 тысяч человек, и убито 350 тысяч человек (гражданских людей).
Очевидно, что если только в одной, очень небольшой, Псковской области, было убито за время оккупации 350 тысяч человек (и уничтожено 5 тысяч деревень), то неудивительным является то, что на всей оккупированной части СССР было убито 18 миллионов мирных граждан (и уничтожены сотни тысяч деревень, сел, и городов).
Уже из этих двух фактов вытекает очень простой вопрос: а почему на уже оккупированной Гитлером территории так много погибло гражданских людей, и было полностью уничтожено так много деревень, сел и городов? Неужели в этом была какая-то военная необходимость?
Отвечая на этот вопрос, отмечу, что не смотря на наличие на оккупированной территории весьма серьезного партизанского движения, - тем не менее, широкомасштабных боевых действий на оккупированной Гитлером территории СССР не велось (подавляющее большинство гитлеровских дивизий реально воевало в основном на Восточном фронте, а не на уже оккупированной территории).
А это прямо означает, что никакой военной необходимости в убийстве огромного количества мирных людей (и в уничтожении огромного количества деревень, сел, и городов) на оккупированной территории явно не было.
А что же тогда было?
Отвечая на этот вопрос, подчеркну, что нравится это кому-нибудь, или не нравится, но Гитлер, как руководитель государства, оккупировавший территории других государств, неизбежно был вынужден определять политику своих войск, и своей оккупационной администрации, на оккупированной территории, то есть, неизбежно был вынужден определять то, что именно должны делать (чем именно должны заниматься, какие именно цели должны достигать, преследовать) на уже оккупированной территории его войска, и его оккупационная администрация.
И какие именно цели Гитлер определил в качестве главных целей для своих войск, и для своей оккупационной администрации, на оккупированной территории СССР?
В качестве первой главной цели он (формально, по документам) конечно же определил цель «поддержание жесткого порядка на оккупированной территории СССР» (подавление любого сопротивления гитлеровцам, и недопущение любой помощи Красной Армии).
Однако здесь возникает такой вопрос: а каким образом, с помощью каких способов Гитлер приказал добиваться достижения этой первой главной цели?
Ответ на этот вопрос хорошо известен: этой цели он приказал добиваться с помощью использования самых жестких мер: в первую очередь, с помощью расстрелов и виселиц (и именно поэтому, гитлеровцы, - сразу после захвата территорий, - везде и всюду вывешивали объявления: «за любое сопротивление – расстрел», «за помощь партизанам, - расстрел», «за невыполнение приказов, - расстрел», «за хождение в комендантский час – расстрел», и т.д.). В общем, за любую провинность, - расстрел.
При этом, подчеркну здесь самый главный момент: за какую-либо конкретную провинность (а таких, естественно, возникало очень много) Гитлер приказал наказывать:
- не прокурорским предупреждением, не штрафом, не 10 сутками ареста, не 48 часами принудительных работ, и не двумя (пятью, десятью, двадцатью) годами тюрьмы;
- а расстрелом, или виселицей (за любую провинность).
Что это означает?
Это означает очень простую вещь:
- формально (по документам) Гитлер приказал своим войскам, и своей оккупационной администрации, достигать цели «поддержание жесткого порядка на оккупированной территории»;
- реально же (так как он приказал достигать этой цели прежде всего самыми жесткими мерами, - расстрелом, или виселицей) он им приказал достигать другой цели, - цели «уничтожить, убить, как можно больше жителей оккупированных территорий, - посредством непрерывных (за любую, даже малейшую, провинность) расстрелов и повешений».
Что прямо подтверждает то, что реально Гитлер приказал достигать именно эту цель?
Это подтверждает простой, и общеизвестный, факт: гитлеровцы реально широко использовали расстрелы и повешения в качестве меры наказания (за любую провинность), и при этом, они не создавали, и не планировали создавать (для мирных жителей) на оккупированной территории, какие-либо суды и прокуратуры, которые бы могли налагать штрафы, и назначать более мягкие (чем расстрел) уголовные наказания, для жителей оккупированных территорий, и которые бы, таким образом, реально остановили бы непрерывный, постоянный, процесс убийства (за любую, даже самую мелкую, провинность) мирных жителей оккупированных территорий.
В качестве второй главной цели для своих войск, и для своей оккупационной администрации, на оккупированной территории Гитлер (формально, по документам) определил цель «обеспечить, - за счет жителей оккупированных территорий, - надежное снабжение продовольствием немецких войск, и жителей Германии».
Однако какими способами он приказал достигать этой цели?
Ответ на этот вопрос тоже хорошо известен: он приказал это делать, - совершенно не оглядываясь на нужды самих жителей оккупированных территорий (не обращая внимания на то, приведет, или не приведет, реквизиция продовольствия к гибели от голода кого-то из мирных жителей).
Что это означает?
А это тоже означает очень простую вещь:
- формально, по документам, Гитлер приказал обеспечить продовольствием, - за счет мирных жителей оккупированных территорий, - свои войска, и жителей Германии;
- а реально (так как он приказал это делать без оглядки на нужды в продовольствии самих мирных жителей оккупированных территорий) он приказал уморить голодом как можно больше жителей оккупированных территорий.
Отдельно отмечу: Гитлер приказал добровольцам – коллаборационистам из дивизии СС «Галичина», военным подразделениям УПА, возглавляемых Бандерой и Шухевичем, добровольцам - коллаборационистам из РОА, из подразделений СС, составленных из выходцев прибалтийских государств, и многим другим коллаборационистам, и предателям, - активно бороться с коммунистами, большевиками и евреями, а также с лицами, которые им сочувствуют и помогают, и активно, и безжалостно, их убивать.
Однако так как все эти коммунисты, большевики, евреи, и сочувствующие им, были не только большевиками, коммунистами, евреями, и сочувствующими им, но и также одновременно были украинцами, белорусами, русскими, поляками, евреями, и т.д. (были славянами), то исходя из этого прямо следует, что Гитлер фактически, реально, приказал всем вышеуказанным лицам (в том числе, Бандере и Шухевичу) безжалостно, и активно, убивать именно украинцев, белорусов, русских, евреев, поляков, и других лиц славянской, и неславянской, национальности, которых хотел убить Гитлер.
И эти вышеуказанные лица, в том числе, Бандера и Шухевич, - судя по Львовскому погрому, по Бабьему Яру, по Волынской резне, по Хатыни, и т.д. (а также, судя по убийствам десятков тысяч украинцев, русских, белорусов уже после Великой Отечественной войны) образцово, и до самого конца, выполняли этот приказ Гитлера.
Они думали, что убивают коммунистов, большевиков, евреев, и им сочувствующих. А на самом деле, они убивали украинцев, русских, поляков, евреев, и других лиц славянской, и неславянской национальности, которых хотел уничтожить Гитлер.
Итак, вопрос: что же все-таки было главной целью всей политики Гитлера на оккупированных территориях? Какую цель на оккупированных территориях он в реальности преследовал, стремился достигнуть?
Как очевидно следует из вышеуказанного, формально он преследовал, в первую очередь, только две цели: поддержание строгого порядка на оккупированных территориях, и обеспечение продовольствием своей армии, и жителей своего государства.
В реальности же он явно преследовал не только две вышеуказанных цели, но и преследовал третью, важнейшую для него, цель: убить (через постоянные, непрерывные, - буквально за любую провинность, - казни, и с помощью организации искусственного голода на оккупированной территории) как можно больше жителей оккупированных территорий (как можно больше русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, и многих других жителей оккупированных территорий разных национальностей).
Другими словами, он явно преследовал цель «освободить на Востоке жизненное пространство от «недочеловеков», - для «высшей арийской расы», о которой он совершенно недвусмысленно объявил в своей книге «Майн кампф».
И отдельно еще раз подчеркну, что для достижения этой своей самой главной цели он активно использовал (под предлогом «борьбы с коммунистами, большевиками и евреями») всякого рода предателей и коллаборационистов, и созданные ими организации, которые также активно, и массово, убивали евреев, русских, украинцев, белорусов, поляков, и т.д.
Закономерен вопрос: а может быть это не так? Может быть он, Гитлер, в реальности не преследовал этой цели?
Для того, чтобы это точно понять, отмечу следующий факт: в начале войны Гитлер активно наступал не только на Москву, но и на Ленинград.
И что же произошло в случае с Ленинградом?
Гитлеровские войска сумели вплотную подойти к этому городу, и окружить его (взять его в кольцо блокады).
А затем Гитлер сам, лично, (уже после того, как город оказался в полной блокаде) вдруг взял, и передумал штурмовать, и захватывать город (и таким образом, неизбежно передумал избавлять мирных жителей Ленинграда от мук полной блокады)!
Отсюда закономерно возникает вопрос: а он что, отказываясь от штурма Ленинграда (и оставляя город в блокаде), не знал, что в городе остались миллионы мирных жителей?
Конечно же знал.
А он что, не знал о том, что основные продовольственные склады в Ленинграде оказались уничтоженными в результате налета авиации, и что из-за блокады, отсутствия продовольствия, и голода, могут погибнуть миллионы мирных жителей Ленинграда?
Конечно же знал.
Что это означает?
А это прямо означает очень простую вещь: Гитлер, и его бесчеловечная камарилья (включая его генералов), сознательно, и преднамеренно пошли на умышленное убийство миллионов мирных жителей Ленинграда. Пошли не на убийство военных, а на убийство мирных граждан. И пошли на это совершенно сознательно, преднамеренно.
Что еще подтверждает этот факт?
Еще данный факт подтверждают следующие факты.
Факт первый. После организации переправы через Ладожское озеро (создания «дороги жизни»), и организации доставки грузов через него, фашисты всеми силами (через бомбежки и обстрелы) пытались остановить поток грузов (продовольствия) в Ленинград, и вывоз жителей Ленинграда на Большую землю.
Отмечу здесь, что в Ленинград (по «дороге жизни») в самую первую очередь отправляли именно продовольствие, - так как танки, пушки, снаряды, и т.д. (все нужное для боя) Ленинград в основном производил сам, на своих предприятиях.
Закономерен вопрос: мог бы Гитлер здесь (из гуманитарных соображений) отдать приказ своим войскам не бомбить и не обстреливать, эту «дорогу жизни»?
Мог бы, причем совершенно легко и свободно. Но он не отдал такого приказа.
Факт второй. После того, как было создано первое кольцо окружения Ленинграда Гитлер, и его генералы, предприняли попытку (к счастью, - неудачную) создать второе кольцо окружения вокруг Ленинграда, - в результате чего переправа через Ладожское озеро («дорога жизни») была бы ликвидирована, и в результате чего все без исключения мирные жители Ленинграда неизбежно бы умерли от голода.
Вопрос: мог бы Гитлер отказаться от этого? Мог бы. Но он от этого не отказался.
Факт третий. Красная Армия, до момента прорыва блокады, неоднократно (больше десяти раз) делала отчаянные попытки прорвать кольцо блокады, и сделать хотя бы небольшую брешь в кольце.
Вопрос: мог бы Гитлер, - опять-таки из гуманитарных соображений, ради спасения миллионов мирных жителей Ленинграда, - дать возможность Красной Армии прорвать кольцо блокады? Мог бы он просто освободить нужный коридор?
Мог бы. Легко и свободно. Но он этого не сделал.
И что все это означает?
Во-первых, это означает, что судьба миллионов мирных жителей Ленинграда Гитлера (и его камарилью) совершенно не интересовала, и они миллионы этих мирных жителей реально хотели убить. Всех без исключения. Детей, женщин, стариков. Всех!
И во-вторых, это прямо означает, что главной целью Гитлера на оккупированных территориях все-таки была цель: убить как можно больше мирных жителей оккупированных территорий, - через их непрерывные казни, и через организацию искусственного голода, - и таким образом, «освободить от «недочеловеков» (от русских, от украинцев, от евреев, и т.д.) для своей «высшей арийской расы» жизненное пространство».
И достижения этой своей главной цели Гитлер упорно, и методично, добивался.
В том числе, с помощью подонков из дивизии СС «Галичина», с помощью Бандеры, Шухевича, и их организаций, с помощью предателей из РОА, с помощью эстонских легионеров, и т.д., - формально боровшихся с большевиками, коммунистами и евреями, а на самом деле, в реальности, активно помогавшими Гитлеру в достижении его вышеуказанной чудовищной цели.
Выделю факт: на территории Польши, Германии, Литвы, и многих других государств, Гитлер организовал большое количество концлагерей (лагерей смерти), на которых было организовано (в промышленных масштабах) планомерное массовое убийство (уничтожение) евреев, русских, украинцев, белорусов, поляков, и т.д.
Исходя из данного факта, и исходя из всего вышеуказанного, закономерно возникает такой вопрос: если бы в войне победил Гитлер, и если бы ему удалось с помощью вышеуказанных концлагерей смерти полностью уничтожить всех евреев (полностью решить «еврейский вопрос»), то спрашивается, остановил бы в этом случае Гитлер работу всех этих лагерей смерти? Закрыл бы он их за ненадобностью?
Отвечая на этот вопрос, в первую очередь отмечу, что сам факт существования этих концлагерей (лагерей смерти), которые Гитлер, и его подручные, построили совершенно сознательно, специально, преднамеренно, является еще одним весомым доказательством того, что главной целью Гитлера все-таки была цель «освобождение от «недочеловеков» (от евреев, русских, и т.д.), - посредством их физического уничтожения, - жизненного пространства для своей «высшей арийской расы».
Ну и во-вторых, исходя из всего вышеуказанного очевидно следует, что после своей победы, скорее всего Гитлер так и не остановил бы работу этих фабрик смерти.
Что прямо означает следующее:
- после полного решения «еврейского вопроса» (после полного уничтожения всех евреев) у Гитлера бы неизбежно возник «польский вопрос»;
- после полного решения «польского вопроса» (после полного уничтожения всех поляков) у Гитлера бы неизбежно возник «украинский вопрос»;
- после решения «украинского вопроса» (после полного уничтожения всех украинцев, в том числе, всех бандеровцев, мельниковцев, вояк из дивизии СС «Галичина») у Гитлера бы возник «белорусский и русский вопрос», и т.д.
И так (в случае победы Гитлера) продолжалось бы до тех пор, пока Гитлер, и его подручные, не достигли бы в полном объеме своей главной цели: цели «освобождение от «недочеловеков» (от евреев, русских, и т.д.), - посредством их физического уничтожения, - жизненного пространства для своей «высшей арийской расы».
Любопытно задать такой вопрос: и сколько бы времени (лет) понадобилось бы Гитлеру, и его подручным, на то, чтобы достигнуть эту свою звериную цель?
Отвечая на этот вопрос, отмечу, что оккупация Гитлером территории СССР длилась всего 3 года (в 1944 году Красная Армия уже вышла на границы СССР). И за это время (за 3 года) на оккупированной территории СССР погибло 18 миллионов мирных граждан (то есть, 6 миллионов человек в год).
Если предполагать, что на европейской территории СССР в 40-х годах находилось около 100 миллионов человек (точной цифры я не знаю), то исходя из этого следует, что для достижения своей цели Гитлеру, и его подручным, понадобилось бы всего 16 – 17 лет.
То есть, если бы победил Гитлер, то в этом случае, уже к 1960 году на планете Земля не существовало бы ни русских, ни евреев, ни тем более, - поляков, украинцев и белорусов.
И эти цифры тоже подтверждают то, что успешно налаженный Гитлером, и его камарильей, реально активный, реально быстрый, процесс непрерывного, постоянного, планомерного, массового уничтожения славян, евреев, и многих других наций и народов (через постоянные расстрелы и повешения за любую провинность, через организацию искусственного голода, через уничтожение людей в концлагерях, через мобилизацию безмозглых идиотов – коллаборационистов и предателей на «активную борьбу с коммунистами, большевиками и евреями»), - совершенно не был каким-то случайным, самопроизвольным, процессом (который возникал сам по себе, в связи с необходимостью достижения вышеуказанных формальных целей), а был совершенно сознательным, и тщательно спланированным Гитлером, и его камарильей, процессом.
Итак, что следует из вышеуказанного?
Из всего вышеуказанного очевидно следует, что 9 мая 1945 года, - этот день является не просто Днем Победы советского народа в Великой отечественной войне (днем Победы СССР и его союзников, над фашисткой Германией, днем победы диктатора Сталина над диктатором Гитлером), но и является самым настоящим Вторым днем рождения (днем чудесного спасения от уничтожения) русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, и многих других наций и народов, которых хотел уничтожить Гитлер.
Другими словами, День Победы (и одновременно день Второго рождения для очень многих наций и народов) реально является самым настоящим, полноценным и великим, праздником для очень многих наций и народов.
В связи с этим, я поздравляю всех русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, и все другие нации, и народы, которые участвовали в уничтожении германского фашизма, не просто с 75-ти летней годовщиной со дня Великой Победы, но и одновременно с 75-ти летней годовщиной со дня своего Второго рождения (со дня своего чудесного спасения от полного уничтожения).
Что же касается польских русофобов, и украинских националистов, то им я хотел бы сказать следующее.
Первое. Вы сегодня живете (и имеете возможность проводить «декомунизацию», разрушать памятники своим спасителям – советским воинам – освободителям, всячески плевать в сторону России, и т.д.) исключительно потому, что диктатор Сталин победил диктатора Гитлера.
Если бы было наоборот, - то Вас бы сейчас просто не было. Совсем.
И я бы хотел, чтобы Вы это хорошо поняли, осознали.
Второе. Господа польские (и другие, например, прибалтийские) русофобы!
Вы сегодня активно сносите памятники своим спасителям (от полного уничтожения) – советским воинам – освободителям, Вы сегодня всячески проклинаете Сталина, и Вы сегодня всячески плюете в сторону России.
В связи с этим, у меня возникает такой вопрос: а если с Вами опять случится какая-нибудь серьезная беда (неважно какая), - Вы тогда к кому за помощью и спасением побежите?
К США? К Франции с Великобританией, которые Вам в сентябре 1939 года «отлично» помогли? Или может быть снова к России, которую Вы сегодня всячески пытаетесь унизить и оплевать?
Если к России, - то тогда здесь закономерен вопрос: а Вы уверены, что жители России, - после всех Ваших плевков, - захотят Вам помогать в чем-либо?
Подумайте об этом.
А пока мне так и хочется повторить слова Лаврова С.В.: «дебилы, б…!». А еще, - вспомнить пословицу: «не плюй в колодец, - пригодится воды напиться».
И третье. Хотел бы обратиться к украинским (а также, некоторым другим) националистам, которые делают Гитлера, а также Бандеру, Шухевича, эсэсовцев из дивизии «Галичина», и т.д. своими кумирами, и героями.
Во-первых, господа националисты, я бы очень хотел, чтобы Вы поняли следующую важнейшую вещь: Великая отечественная война не была войной «демократии против тоталитаризма», войной с коммунизмом и большевизмом», и т.д., а была войной, в которой:
- Гитлер преследовал цель (о которой он открыто заявил в своей книге «Майн кампф»): «освободить, - для «высшей арийской расы», - жизненное пространство (территорию Европы) от «недочеловеков» (от русских, от украинцев, от белорусов, от евреев, и от других лиц славянской и неславянской национальности), - путем их физического уничтожения (и вышеуказанные факты отлично подтверждают, что Гитлер преследовал именно эту цель);
- и в которой Сталин, и все народы СССР, тупо преследовали тоже одну цель: просто выжить, не допустить своего полного уничтожения, которого хотел Гитлер.
Очевидно, что в такой войне, всякие предатели и коллаборационисты (в том числе, Бандера и Шухевич со своими организациями, добровольцы из дивизии СС «Галичина», власовцы из РОА, и т.д.), реально, на деле, помогавшие Гитлеру:
- могли сколько угодно думать, и утверждать, что «они борются против большевиков», что «они воюют за независимую и процветающую Украину, Россию», и т.д.;
- но на самом деле, в реальности, в такой войне все они (думали они об этом, или не думали, хотели они этого, или не хотели) реально помогали Гитлеру достигнуть своей чудовищной вышеуказанной цели.
И это есть – абсолютно неопровержимый факт!
Кстати, отмечу, что здесь Гитлер действовал по простой схеме:
- сначала бандеровцы, мельниковцы, вояки из дивизии СС «Галичина», предатели из РОА, и т.д. помогли бы Гитлеру убить как можно больше славян и евреев;
- ну а затем бы Гитлер, с помощью своих немецких войск, уже легко и свободно уничтожил бы, - уже оставшихся без людской поддержки (из-за массового уничтожения славян, евреев, и других наций и народов), - бандеровцев, мельниковцев, и т.д.
Причем, подчеркну, он бы их уничтожил точно, обязательно, так как никакие организованные и вооруженные, группы славян (украинцев, русских, и т.д.), которые хоть как-то могли бы угрожать немцам, - ему, Гитлеру, на оккупированной, и уже свободной от большинства славян и евреев, территории были бы совершенно точно не нужны.
Во-вторых, так как вышеуказанные лица реально помогали Гитлеру добиться вышеуказанной чудовищной цели (в том числе, полностью уничтожить всех украинцев), то исходя из этого прямо следует, что превращая Гитлера, Бандеру, Шухевича, Власова, и прочих предателей и коллаборационистов, - в своих кумиров и героев, Вы, господа националисты, тем самым неизбежно превращаете в своих кумиров и героев тех лиц, которые, судя по их реальным действиям, фактически прямо хотели (вместе с Гитлером) добиться полного уничтожения Вашей нации, Ваших дедушек и бабушек, Ваших родителей, и Вас самих.
Закономерен вопрос: Вам что, действительно сильно нужны именно такие «герои» и «кумиры»?
Если такие «герои», и «кумиры», Вам не нужны, - то откажитесь от них!
Ну и в-третьих, тем господам националистам (и одновременно славянам), которым всё-таки нужны именно такие «герои» и «кумиры» (которые, вместе с Гитлером, хотели Вас убить, но так не убили, - благодаря Сталину, и всему советскому народу), я посоветую следующее: пожалуйста, будьте честными и последовательными до конца, и пожалуйста, порадуйте таких своих вышеуказанных героев и кумиров, - купите мыло и веревку, и удавитесь (на радость своим героям и кумирам) где-нибудь в укромном уголке.
Ваши вышеуказанные кумиры и герои, которые мечтали об этом, которые во время войны (вместе с Гитлером) все делали для этого, будут этому (на том свете) очень рады, и встретят Вас с распростертыми объятиями.
Автор: МАКСИМОВ Алексей Афанасьевич
31 марта 2020 года
Статья опубликована на сайте latesttheory.ru, раздел «Статьи по другим вопросам»
Хорошая и правильная статья. День своего второго рождения-9 мая мы должны помнить и чтить. Только вот в этом году получится ли? Пандемия,однако…. Ну,будем надеяться на лучшее. И всех с наступающим Праздником! Может он будет отличаться…. кто знает… как бы то ни было всех хочу поздравить заранее. Здоровья и успехов!