Почему 9 мая (День Победы) действительно является самым настоящим праздником?

Как известно, у всех людей есть день их рождения, и для подавляющего большинства людей их день рождения является праздником, который они празднуют.

И как известно, у некоторых людей, которые испытали в процессе своей жизни какое-либо чудесное спасение (например, чудом уцелели в результате авиакатастрофы) обычно появляется второй день рождения , который они тоже обычно празднуют.

В связи с этим, закономерен такой вопрос : обычно конкретные нации и народы не празднуют свой день рождения (так как они просто не знают его дату).

А могут, и должны ли, они праздновать свой второй день рождения (день своего чудесного спасения), дату которого они точно знают ?

Несомненно, - могут, должны, и имеют на это полное право !

Итак, 9 мая 1945 года – это есть День Победы советского народа (и всей антигитлеровской коалиции, во главе с СССР) над фашисткой Германией.

Но является ли этот День Победы только лишь одним Днем Победы?

Нет, не является, и в реальности День Победы 9 мая 1945 года также одновременно является еще и днем Второго рождения (днем чудесного спасения) всех славян, всех евреев, и многих других наций и народов , которых планировал уничтожить Гитлер.

Почему День Победы является не только одним Днем Победы, но и также одновременно является днем Второго рождения очень многих наций и народов, - в первую очередь, славян (русских, украинцев, белорусов, поляков, и т.д.), и евреев?

Отвечая на этот вопрос, прежде всего отмечу следующий абсолютно достоверный факт: в Великой отечественной войне СССР (вместе с союзниками) победил фашистскую Германию, и соответственно, - ненавидимый сегодня многими диктатор Сталин победил диктатора Гитлера.

Что возникло в результате этой Победы ?

В результате этой Победы (подчеркну: победы Сталина над Гитлером) у нас возникло следующее: не были уничтожены , и продолжили свое реальное существование в этом мире, и своё реальное развитие, - евреи, русские, украинцы, белорусы, поляки, и многие другие славянские, и неславянские, нации и народы.

Отдельно отмечу : в результате этой Победы, родились (получили шанс родиться), и успешно сегодня поливают грязью СССР, советских солдат – освободителей, а заодно и Россию, следующие люди : польские русофобы, украинские националисты, последователи прислужников Гитлера – Бандеры и Шухевича, и некоторые другие славяне – любители Гитлера, и его прислужников.

Подчеркну еще раз: этот результат реально уже возник (и уже существует) в результате уже свершившейся победы диктатора Сталина над диктатором Гитлером.

Вполне закономерен вопрос: а если бы победил Гитлер (а это было очень даже вероятным), то какой бы результат возник бы здесь в этом случае ?

Для того, чтобы это понять, - для этого не буду приводить здесь какие-либо документы (на русофобов, на украинских националистов, и на прочих сегодняшних любителей Гитлера и его прислужников – они не действуют), а приведу здесь следующие факты , которые невозможно опровергнуть.

Факт первый . В результате Великой отечественной войны в СССР (только в СССР) погибло (по последним данным) 26 млн. 700 тысяч человек.

Закономерен вопрос: а сколько среди этих погибших было военных людей (погибших в бою), и сколько среди этих погибших было гражданских людей (детей, женщин, стариков, инвалидов, и т.д.) вообще не участвовавших в боевых действиях?

Ответ на этот вопрос точно известен, и он звучит так:

- боевые потери СССР составляли (по последним данным) 8 668 400 военнослужащих ( для сравнения : боевые потери фашисткой Германии составили примерно 8 миллионов военнослужащих, - и это сравнение отлично показывает, что советские маршалы, в том числе, Маршал Победы Жуков Г.К., все-таки воевали не числом, а умением );

- и потери гражданского населения (детей, женщин, стариков, и т.д.) составляли (по последним данным) 18 миллионов человек (в 2 раза больше боевых потерь).

Факт второй . Только в одной-единственной, и очень небольшой, Псковской области (Россия), по приблизительным, и очень минимальным, данным, за время немецко-фашисткой оккупации , было уничтожено 5 тысяч деревень, угнано в Германию 150 тысяч человек, и убито 350 тысяч человек (гражданских людей).

Очевидно, что если только в одной, очень небольшой, Псковской области, было убито за время оккупации 350 тысяч человек (и уничтожено 5 тысяч деревень), то неудивительным является то, что на всей оккупированной части СССР было убито 18 миллионов мирных граждан (и уничтожены сотни тысяч деревень, сел, и городов).

Уже из этих двух фактов вытекает очень простой вопрос: а почему на уже оккупированной Гитлером территории так много погибло гражданских людей, и было полностью уничтожено так много деревень, сел и городов? Неужели в этом была какая-то военная необходимость ?

Отвечая на этот вопрос, отмечу, что не смотря на наличие на оккупированной территории весьма серьезного партизанского движения, - тем не менее, широкомасштабных боевых действий на оккупированной Гитлером территории СССР не велось (подавляющее большинство гитлеровских дивизий реально воевало в основном на Восточном фронте, а не на уже оккупированной территории).

А это прямо означает, что никакой военной необходимости в убийстве огромного количества мирных людей (и в уничтожении огромного количества деревень, сел, и городов) на оккупированной территории явно не было.

А что же тогда было ?

Отвечая на этот вопрос, подчеркну, что нравится это кому-нибудь, или не нравится, но Гитлер, как руководитель государства, оккупировавший территории других государств, неизбежно был вынужден определять политику своих войск, и своей оккупационной администрации, на оккупированной территории, то есть, неизбежно был вынужден определять то, что именно должны делать (чем именно должны заниматься, какие именно цели должны достигать, преследовать ) на уже оккупированной территории его войска, и его оккупационная администрация.

И какие именно цели Гитлер определил в качестве главных целей для своих войск, и для своей оккупационной администрации, на оккупированной территории СССР?

В качестве первой главной цели он (формально, по документам) конечно же определил цель «поддержание жесткого порядка на оккупированной территории СССР» (подавление любого сопротивления гитлеровцам, и недопущение любой помощи Красной Армии).

Однако здесь возникает такой вопрос: а каким образом, с помощью каких способов Гитлер приказал добиваться достижения этой первой главной цели?

Ответ на этот вопрос хорошо известен: этой цели он приказал добиваться с помощью использования самых жестких мер: в первую очередь, с помощью расстрелов и виселиц (и именно поэтому, гитлеровцы, - сразу после захвата территорий, - везде и всюду вывешивали объявления: «за любое сопротивление – расстрел», «за помощь партизанам, - расстрел», «за невыполнение приказов, - расстрел», «за хождение в комендантский час – расстрел», и т.д.). В общем, за любую провинность, - расстрел.

При этом, подчеркну здесь самый главный момент : за какую-либо конкретную провинность (а таких, естественно, возникало очень много) Гитлер приказал наказывать:

- не прокурорским предупреждением, не штрафом, не 10 сутками ареста, не 48 часами принудительных работ, и не двумя (пятью, десятью, двадцатью) годами тюрьмы;

- а расстрелом, или виселицей (за любую провинность).

Что это означает?

Это означает очень простую вещь:

- формально (по документам) Гитлер приказал своим войскам, и своей оккупационной администрации, достигать цели «поддержание жесткого порядка на оккупированной территории»;

- реально же (так как он приказал достигать этой цели прежде всего самыми жесткими мерами, - расстрелом, или виселицей) он им приказал достигать другой цели, - цели « уничтожить, убить, как можно больше жителей оккупированных территорий, - посредством непрерывных (за любую, даже малейшую, провинность) расстрелов и повешений ».

Что прямо подтверждает то, что реально Гитлер приказал достигать именно эту цель?

Это подтверждает простой, и общеизвестный, факт: гитлеровцы реально широко использовали расстрелы и повешения в качестве меры наказания (за любую провинность), и при этом , они не создавали, и не планировали создавать (для мирных жителей) на оккупированной территории, какие-либо суды и прокуратуры, которые бы могли налагать штрафы, и назначать более мягкие (чем расстрел) уголовные наказания, для жителей оккупированных территорий, и которые бы, таким образом, реально остановили бы непрерывный, постоянный, процесс убийства (за любую, даже самую мелкую, провинность) мирных жителей оккупированных территорий .

В качестве второй главной цели для своих войск, и для своей оккупационной администрации, на оккупированной территории Гитлер (формально, по документам) определил цель «обеспечить, - за счет жителей оккупированных территорий, - надежное снабжение продовольствием немецких войск, и жителей Германии».

Однако какими способами он приказал достигать этой цели?

Ответ на этот вопрос тоже хорошо известен: он приказал это делать, - совершенно не оглядываясь на нужды самих жителей оккупированных территорий (не обращая внимания на то, приведет, или не приведет, реквизиция продовольствия к гибели от голода кого-то из мирных жителей).

Что это означает?

А это тоже означает очень простую вещь:

- формально, по документам, Гитлер приказал обеспечить продовольствием, - за счет мирных жителей оккупированных территорий, - свои войска, и жителей Германии;

- а реально (так как он приказал это делать без оглядки на нужды в продовольствии самих мирных жителей оккупированных территорий) он приказал уморить голодом как можно больше жителей оккупированных территорий .

Отдельно отмечу : Гитлер приказал добровольцам – коллаборационистам из дивизии СС «Галичина», военным подразделениям УПА, возглавляемых Бандерой и Шухевичем, добровольцам - коллаборационистам из РОА, из подразделений СС, составленных из выходцев прибалтийских государств, и многим другим коллаборационистам, и предателям, - активно бороться с коммунистами, большевиками и евреями, а также с лицами, которые им сочувствуют и помогают, и активно, и безжалостно, их убивать .

Однако так как все эти коммунисты, большевики, евреи, и сочувствующие им, были не только большевиками, коммунистами, евреями, и сочувствующими им, но и также одновременно были украинцами, белорусами, русскими, поляками, евреями, и т.д. (были славянами), то исходя из этого прямо следует, что Гитлер фактически, реально , приказал всем вышеуказанным лицам (в том числе, Бандере и Шухевичу) безжалостно, и активно, убивать именно украинцев, белорусов, русских, евреев, поляков, и других лиц славянской, и неславянской, национальности, которых хотел убить Гитлер.

И эти вышеуказанные лица, в том числе, Бандера и Шухевич, - судя по Львовскому погрому, по Бабьему Яру, по Волынской резне, по Хатыни, и т.д. ( а также, судя по убийствам десятков тысяч украинцев, русских, белорусов уже после Великой Отечественной войны ) образцово, и до самого конца, выполняли этот приказ Гитлера.

Они думали, что убивают коммунистов, большевиков, евреев, и им сочувствующих. А на самом деле, они убивали украинцев, русских, поляков, евреев, и других лиц славянской, и неславянской национальности, которых хотел уничтожить Гитлер.

Итак, вопрос : что же все-таки было главной целью всей политики Гитлера на оккупированных территориях? Какую цель на оккупированных территориях он в реальности преследовал, стремился достигнуть?

Как очевидно следует из вышеуказанного, формально он преследовал, в первую очередь, только две цели: поддержание строгого порядка на оккупированных территориях, и обеспечение продовольствием своей армии, и жителей своего государства.

В реальности же он явно преследовал не только две вышеуказанных цели, но и преследовал третью, важнейшую для него, цель : убить (через постоянные, непрерывные, - буквально за любую провинность, - казни, и с помощью организации искусственного голода на оккупированной территории) как можно больше жителей оккупированных территорий (как можно больше русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, и многих других жителей оккупированных территорий разных национальностей).

Другими словами, он явно преследовал цель « освободить на Востоке жизненное пространство от «недочеловеков», - для «высшей арийской расы », о которой он совершенно недвусмысленно объявил в своей книге «Майн кампф».

И отдельно еще раз подчеркну , что для достижения этой своей самой главной цели он активно использовал (под предлогом «борьбы с коммунистами, большевиками и евреями») всякого рода предателей и коллаборационистов, и созданные ими организации, которые также активно, и массово, убивали евреев, русских, украинцев, белорусов, поляков, и т.д.

Закономерен вопрос: а может быть это не так? Может быть он, Гитлер, в реальности не преследовал этой цели?

Для того, чтобы это точно понять, отмечу следующий факт : в начале войны Гитлер активно наступал не только на Москву, но и на Ленинград.

И что же произошло в случае с Ленинградом?

Гитлеровские войска сумели вплотную подойти к этому городу, и окружить его (взять его в кольцо блокады).

А затем Гитлер сам, лично , (уже после того, как город оказался в полной блокаде) вдруг взял, и передумал штурмовать, и захватывать город (и таким образом, неизбежно передумал избавлять мирных жителей Ленинграда от мук полной блокады)!

Отсюда закономерно возникает вопрос: а он что, отказываясь от штурма Ленинграда (и оставляя город в блокаде), не знал, что в городе остались миллионы мирных жителей?

Конечно же знал.

А он что, не знал о том, что основные продовольственные склады в Ленинграде оказались уничтоженными в результате налета авиации, и что из-за блокады, отсутствия продовольствия, и голода, могут погибнуть миллионы мирных жителей Ленинграда?

Конечно же знал.

Что это означает?

А это прямо означает очень простую вещь: Гитлер, и его бесчеловечная камарилья (включая его генералов), сознательно, и преднамеренно пошли на умышленное убийство миллионов мирных жителей Ленинграда. Пошли не на убийство военных, а на убийство мирных граждан. И пошли на это совершенно сознательно, преднамеренно .

Что еще подтверждает этот факт ?

Еще данный факт подтверждают следующие факты .

Факт первый . После организации переправы через Ладожское озеро (создания «дороги жизни»), и организации доставки грузов через него, фашисты всеми силами (через бомбежки и обстрелы) пытались остановить поток грузов (продовольствия) в Ленинград, и вывоз жителей Ленинграда на Большую землю.

Отмечу здесь, что в Ленинград (по «дороге жизни») в самую первую очередь отправляли именно продовольствие, - так как танки, пушки, снаряды, и т.д. (все нужное для боя) Ленинград в основном производил сам, на своих предприятиях.

Закономерен вопрос : мог бы Гитлер здесь (из гуманитарных соображений) отдать приказ своим войскам не бомбить и не обстреливать, эту «дорогу жизни»?

Мог бы, причем совершенно легко и свободно. Но он не отдал такого приказа .

Факт второй . После того, как было создано первое кольцо окружения Ленинграда Гитлер, и его генералы, предприняли попытку (к счастью, - неудачную) создать второе кольцо окружения вокруг Ленинграда, - в результате чего переправа через Ладожское озеро («дорога жизни») была бы ликвидирована, и в результате чего все без исключения мирные жители Ленинграда неизбежно бы умерли от голода.

Вопрос : мог бы Гитлер отказаться от этого? Мог бы. Но он от этого не отказался .

Факт третий . Красная Армия, до момента прорыва блокады, неоднократно (больше десяти раз) делала отчаянные попытки прорвать кольцо блокады, и сделать хотя бы небольшую брешь в кольце.

Вопрос: мог бы Гитлер, - опять-таки из гуманитарных соображений, ради спасения миллионов мирных жителей Ленинграда, - дать возможность Красной Армии прорвать кольцо блокады? Мог бы он просто освободить нужный коридор?

Мог бы. Легко и свободно. Но он этого не сделал .

И что все это означает ?

Во-первых , это означает, что судьба миллионов мирных жителей Ленинграда Гитлера (и его камарилью) совершенно не интересовала, и они миллионы этих мирных жителей реально хотели убить . Всех без исключения. Детей, женщин, стариков. Всех!

И во-вторых , это прямо означает, что главной целью Гитлера на оккупированных территориях все-таки была цель : убить как можно больше мирных жителей оккупированных территорий, - через их непрерывные казни, и через организацию искусственного голода, - и таким образом, «освободить от «недочеловеков» (от русских, от украинцев, от евреев, и т.д.) для своей «высшей арийской расы» жизненное пространство».

И достижения этой своей главной цели Гитлер упорно, и методично, добивался.

В том числе, с помощью подонков из дивизии СС «Галичина», с помощью Бандеры, Шухевича, и их организаций, с помощью предателей из РОА, с помощью эстонских легионеров, и т.д., - формально боровшихся с большевиками, коммунистами и евреями, а на самом деле, в реальности , активно помогавшими Гитлеру в достижении его вышеуказанной чудовищной цели.

Выделю факт : на территории Польши, Германии, Литвы, и многих других государств, Гитлер организовал большое количество концлагерей (лагерей смерти), на которых было организовано (в промышленных масштабах) планомерное массовое убийство (уничтожение) евреев, русских, украинцев, белорусов, поляков, и т.д.

Исходя из данного факта, и исходя из всего вышеуказанного, закономерно возникает такой вопрос : если бы в войне победил Гитлер, и если бы ему удалось с помощью вышеуказанных концлагерей смерти полностью уничтожить всех евреев (полностью решить «еврейский вопрос»), то спрашивается, остановил бы в этом случае Гитлер работу всех этих лагерей смерти? Закрыл бы он их за ненадобностью ?

Отвечая на этот вопрос, в первую очередь отмечу, что сам факт существования этих концлагерей (лагерей смерти), которые Гитлер, и его подручные, построили совершенно сознательно, специально, преднамеренно , является еще одним весомым доказательством того, что главной целью Гитлера все-таки была цель «освобождение от «недочеловеков» (от евреев, русских, и т.д.), - посредством их физического уничтожения, - жизненного пространства для своей «высшей арийской расы».

Ну и во-вторых , исходя из всего вышеуказанного очевидно следует, что после своей победы, скорее всего Гитлер так и не остановил бы работу этих фабрик смерти.

Что прямо означает следующее:

- после полного решения «еврейского вопроса» (после полного уничтожения всех евреев) у Гитлера бы неизбежно возник «польский вопрос»;

- после полного решения «польского вопроса» (после полного уничтожения всех поляков) у Гитлера бы неизбежно возник «украинский вопрос»;

- после решения «украинского вопроса» (после полного уничтожения всех украинцев, в том числе, всех бандеровцев, мельниковцев, вояк из дивизии СС «Галичина») у Гитлера бы возник «белорусский и русский вопрос», и т.д.

И так (в случае победы Гитлера) продолжалось бы до тех пор, пока Гитлер, и его подручные, не достигли бы в полном объеме своей главной цели : цели «освобождение от «недочеловеков» (от евреев, русских, и т.д.), - посредством их физического уничтожения, - жизненного пространства для своей «высшей арийской расы».

Любопытно задать такой вопрос: и сколько бы времени (лет) понадобилось бы Гитлеру, и его подручным, на то, чтобы достигнуть эту свою звериную цель ?

Отвечая на этот вопрос, отмечу, что оккупация Гитлером территории СССР длилась всего 3 года (в 1944 году Красная Армия уже вышла на границы СССР). И за это время (за 3 года) на оккупированной территории СССР погибло 18 миллионов мирных граждан (то есть, 6 миллионов человек в год).

Если предполагать, что на европейской территории СССР в 40-х годах находилось около 100 миллионов человек (точной цифры я не знаю), то исходя из этого следует, что для достижения своей цели Гитлеру, и его подручным, понадобилось бы всего 16 – 17 лет.

То есть, если бы победил Гитлер, то в этом случае, уже к 1960 году на планете Земля не существовало бы ни русских, ни евреев, ни тем более, - поляков, украинцев и белорусов .

И эти цифры тоже подтверждают то, что успешно налаженный Гитлером, и его камарильей, реально активный, реально быстрый, процесс непрерывного, постоянного, планомерного, массового уничтожения славян, евреев, и многих других наций и народов (через постоянные расстрелы и повешения за любую провинность, через организацию искусственного голода, через уничтожение людей в концлагерях, через мобилизацию безмозглых идиотов – коллаборационистов и предателей на «активную борьбу с коммунистами, большевиками и евреями»), - совершенно не был каким-то случайным, самопроизвольным, процессом (который возникал сам по себе, в связи с необходимостью достижения вышеуказанных формальных целей), а был совершенно сознательным, и тщательно спланированным Гитлером, и его камарильей, процессом .

Итак, что следует из вышеуказанного ?

Из всего вышеуказанного очевидно следует, что 9 мая 1945 года, - этот день является не просто Днем Победы советского народа в Великой отечественной войне (днем Победы СССР и его союзников, над фашисткой Германией, днем победы диктатора Сталина над диктатором Гитлером), но и является самым настоящим Вторым днем рождения (днем чудесного спасения от уничтожения) русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, и многих других наций и народов, которых хотел уничтожить Гитлер.

Другими словами, День Победы (и одновременно день Второго рождения для очень многих наций и народов) реально является самым настоящим, полноценным и великим, праздником для очень многих наций и народов.

В связи с этим, я поздравляю всех русских, украинцев, белорусов, евреев, поляков, и все другие нации, и народы, которые участвовали в уничтожении германского фашизма, не просто с 75-ти летней годовщиной со дня Великой Победы, но и одновременно с 75-ти летней годовщиной со дня своего Второго рождения (со дня своего чудесного спасения от полного уничтожения).

Что же касается польских русофобов, и украинских националистов, то им я хотел бы сказать следующее.

Первое . Вы сегодня живете (и имеете возможность проводить «декомунизацию», разрушать памятники своим спасителям – советским воинам – освободителям, всячески плевать в сторону России, и т.д.) исключительно потому , что диктатор Сталин победил диктатора Гитлера.

Если бы было наоборот, - то Вас бы сейчас просто не было. Совсем.

И я бы хотел, чтобы Вы это хорошо поняли, осознали.

Второе . Господа польские (и другие, например, прибалтийские) русофобы!

Вы сегодня активно сносите памятники своим спасителям (от полного уничтожения) – советским воинам – освободителям, Вы сегодня всячески проклинаете Сталина, и Вы сегодня всячески плюете в сторону России.

В связи с этим, у меня возникает такой вопрос: а если с Вами опять случится какая-нибудь серьезная беда (неважно какая), - Вы тогда к кому за помощью и спасением побежите?

К США? К Франции с Великобританией, которые Вам в сентябре 1939 года «отлично» помогли? Или может быть снова к России, которую Вы сегодня всячески пытаетесь унизить и оплевать?

Если к России, - то тогда здесь закономерен вопрос: а Вы уверены, что жители России, - после всех Ваших плевков, - захотят Вам помогать в чем-либо?

Подумайте об этом.

А пока мне так и хочется повторить слова Лаврова С.В.: «дебилы, б…!». А еще, - вспомнить пословицу: «не плюй в колодец, - пригодится воды напиться».

И третье . Хотел бы обратиться к украинским (а также, некоторым другим) националистам, которые делают Гитлера, а также Бандеру, Шухевича, эсэсовцев из дивизии «Галичина», и т.д. своими кумирами, и героями.

Во-первых , господа националисты, я бы очень хотел, чтобы Вы поняли следующую важнейшую вещь: Великая отечественная война не была войной «демократии против тоталитаризма», войной с коммунизмом и большевизмом», и т.д., а была войной, в которой :

- Гитлер преследовал цель (о которой он открыто заявил в своей книге «Майн кампф»): «освободить, - для «высшей арийской расы», - жизненное пространство (территорию Европы) от «недочеловеков» (от русских, от украинцев, от белорусов, от евреев, и от других лиц славянской и неславянской национальности), - путем их физического уничтожения (и вышеуказанные факты отлично подтверждают, что Гитлер преследовал именно эту цель);

- и в которой Сталин, и все народы СССР, тупо преследовали тоже одну цель: просто выжить , не допустить своего полного уничтожения, которого хотел Гитлер.

Очевидно, что в такой войне, всякие предатели и коллаборационисты (в том числе, Бандера и Шухевич со своими организациями, добровольцы из дивизии СС «Галичина», власовцы из РОА, и т.д.), реально, на деле, помогавшие Гитлеру :

- могли сколько угодно думать, и утверждать, что «они борются против большевиков», что «они воюют за независимую и процветающую Украину, Россию», и т.д.;

- но на самом деле, в реальности , в такой войне все они (думали они об этом, или не думали, хотели они этого, или не хотели) реально помогали Гитлеру достигнуть своей чудовищной вышеуказанной цели .

И это есть – абсолютно неопровержимый факт!

Кстати, отмечу, что здесь Гитлер действовал по простой схеме:

- сначала бандеровцы, мельниковцы, вояки из дивизии СС «Галичина», предатели из РОА, и т.д. помогли бы Гитлеру убить как можно больше славян и евреев;

- ну а затем бы Гитлер, с помощью своих немецких войск, уже легко и свободно уничтожил бы, - уже оставшихся без людской поддержки (из-за массового уничтожения славян, евреев, и других наций и народов), - бандеровцев, мельниковцев, и т.д.

Причем, подчеркну, он бы их уничтожил точно, обязательно , так как никакие организованные и вооруженные, группы славян (украинцев, русских, и т.д.), которые хоть как-то могли бы угрожать немцам, - ему, Гитлеру, на оккупированной, и уже свободной от большинства славян и евреев, территории были бы совершенно точно не нужны.

Во-вторых , так как вышеуказанные лица реально помогали Гитлеру добиться вышеуказанной чудовищной цели (в том числе, полностью уничтожить всех украинцев), то исходя из этого прямо следует, что превращая Гитлера, Бандеру, Шухевича, Власова, и прочих предателей и коллаборационистов, - в своих кумиров и героев, Вы, господа националисты, тем самым неизбежно превращаете в своих кумиров и героев тех лиц, которые, судя по их реальным действиям, фактически прямо хотели (вместе с Гитлером) добиться полного уничтожения Вашей нации, Ваших дедушек и бабушек, Ваших родителей, и Вас самих .

Закономерен вопрос: Вам что, действительно сильно нужны именно такие «герои» и «кумиры»?

Если такие «герои», и «кумиры», Вам не нужны, - то откажитесь от них !

Ну и в-третьих , тем господам националистам ( и одновременно славянам ), которым всё-таки нужны именно такие «герои» и «кумиры» (которые, вместе с Гитлером, хотели Вас убить, но так не убили, - благодаря Сталину, и всему советскому народу), я посоветую следующее: пожалуйста, будьте честными и последовательными до конца, и пожалуйста, порадуйте таких своих вышеуказанных героев и кумиров, - купите мыло и веревку, и удавитесь (на радость своим героям и кумирам) где-нибудь в укромном уголке.

Ваши вышеуказанные кумиры и герои, которые мечтали об этом, которые во время войны (вместе с Гитлером) все делали для этого , будут этому (на том свете) очень рады, и встретят Вас с распростертыми объятиями.

Автор: МАКСИМОВ Алексей Афанасьевич

31 марта 2020 года

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