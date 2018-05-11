Новости Украины и Новороссии 11 мая 2018

Гаага компенсировала Киеву потерю Крыма

Фото: Bilderbox / Global Look Press

Запад подарил Украине очередную «воодушевляющую перемогу» — вселил надежду на то, что Киев якобы и вправду может отсудить у Москвы «триллионы» за Крым. В Гааге вынесено первое решение о выплате компенсации украинским компаниям, потерявшим бизнес из-за воссоединения полуострова с Россией.

Речь идет о 159 млн. долларов, которые, как сообщает ТАСС, назначены к выплате по иску 18 фирм и одного физического лица — некоего Александра Дубилета.

Решение об этом принял арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге. Принял, как выясняется, еще 2 мая. Но известно о нем стало только сейчас из официального пресс-релиза, опубликованного на сайте палаты.

Подробностей там не приводится. Отмечается лишь, что российская сторона на заседании не присутствовала и не представила никаких пояснений. И что гаагский суд вынес решение в пользу истцов, постановив, что «Россия несет ответственность за нарушения прав украинских инвесторов».

В числе «потерпевших», которым Россия теперь «должна», несколько компаний небезызвестного олигарха Коломойского, а также «Укрэнерго» и «Нафтогаз».

«Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз» — компания, снабжавшая газом жителей Крыма до вхождения его в состав России. После возвращения полуострова в родную гавань имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владеет газотранспортной сетью) в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».

Кстати, «Нафтогаз» рассчитывал получить за крымские активы 8 млрд. долларов, а «Укрэнерго» оценивала стоимость утраченного в один миллиард.

А тут 159 миллионов. И то — на всех…

Почему такую незначительную сумму «убытков» в итоге насчитали в гаагском арбитраже? И можно ли, действительно, считать данное решение «победой», как уже поспешили преподнести его на Украине?

— Киев продолжает свою политику мелких пакостей в отношении Крыма и его жителей, — считает руководитель сетевого агентства News Front Константин Кнырик. — Для всех инвесторов, в том числе и для украинских, были созданы вполне комфортные условия перехода бизнеса от украинского законодательства на российское. Что все предприниматели здесь, в том числе и иностранцы, сделали.

У нас есть достаточно много туристических объектов, собственниками которых до сих пор являются украинские граждане. Но они благонадежные. Они соблюдали законодательство как украинское, так и теперь российское, и вполне успешно их бизнес работает, развивается в Крыму. Поэтому говорить о том, что была какая-то общая тенденция условного «отжима» бизнеса, как любят представлять дело украинцы, нет никаких оснований. Это все неправда.

Что касается судебных решений, то это такая политически мотивированная форма вымогательства со стороны украинских неблагонадёжных бизнесменов. Объекты, в частности, Коломойского, которые национализировали в Крыму, были национализированы еще и по причине определенного незаконного способа их получения. Незаконного выделения земельных участков и т. д.

Я больше чем уверен, что Крым по решению этого суда платить не будет. Не должен — и с моральной точки зрения, и с точки зрения логики.

По мне, это политически мотивированное решение, которое, максимум, может послужить неким вдохновением для украинских пиарщиков и масс-медиа. Они теперь неделю будут раздувать очередную свою «перемогу», которая ничем в практической ее части не закончится.

Таких историй достаточно много. Главное — напакостить. Можно вспомнить, к примеру, о «скифском золоте» из крымских музеев, которое суд все той же Голландии постановил вернуть Украине.

Дело в том, что существует давление в «крымском вопросе» на украинскую власть — как извне, так и внутри. И соответственно, они будут и дальше подавать какие-то иски и радоваться, если результат будет в их пользу.

В июле они вот обещают представить миру некий план борьбы с «российской агрессией» в Крыму и возвращение полуострова в Украину. Не имея возможности совершить какие-то реальные действия, занимаются имитацией бурной деятельности.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, в свою очередь, считает, что для России в решении гаагского суда есть несколько положительных моментов:

— За последнюю четверть века было рассмотрено порядка 600 подобных споров, это достаточно рутинная практика.

Речь идет об инвестиционном арбитраже, когда государства, заключая между собой международные соглашения, дают гарантии иностранным инвесторам в том, в частности, что при экспроприации их собственности им будут выплачивать компенсацию.

По суммам компенсаций всегда возникают споры. И вот как раз международный арбитраж занимается этим вопросом. А именно — рассматривает представленные сторонами доказательства и выясняет стоимость потерянных инвестиций.

Подходы разные. Все зависит от формулировок соответствующих соглашений. Государство в режиме арбитражного разбирательства предъявляет свои аргументы, но может их и не предъявлять. В любом случае арбитраж будет рассматривать все соответствующие положения договора.

У России порядка 75 инвестиционных соглашений с различными государствами, в том числе и с Украиной.

«СП»: — А то, что они были подписаны до госпереворота в Киеве, играет какую-то роль?

— Это Трамп не считается с тем, что сам не подписывал. Так в международном праве не работают. Власть — это сугубо внутреннее дело любого государства, но международное право не требует отдельного признания той или иной власти.

Поэтому если существует соглашение с Украиной, то оно продолжает действовать, если не было расторгнуто сторонами…

Но здесь для нас возникает, кстати, достаточно положительный момент во всей этой истории. Безусловно, что арбитражная практика не прецедентна. Тем не менее, она складывается в пользу того, что украинские предприниматели начинают понимать, что их инвестиции в данный момент находятся на территории иностранного государства.

То есть, это такое общественное признание факта нахождения Крыма в составе РФ. Иначе, если бы они этого не признавали, то у них не возникало бы даже права предъявлять такие иски.

«СП»: — А если решение выносилось без нашего представителя, мы должны вообще его признавать?

— Ничего не происходит без согласия государства. В этом и заключается новшество этой системы двусторонних соглашений — согласия дается заранее.

Поскольку в самом действующем договоре о защите и поощрении инвестиций с Украиной уже указано, что все претензии сторон разбирает либо национальный суд по выбору истца, либо — арбитраж. То есть, Россия заранее на все возможные споры уже дала свое согласие. И не присутствие в самом процессе — ее право, но это не является препятствием для самого рассмотрения.

«СП»: — Платить придется?

— Если решение вступит в силу, то должны. Но есть нюансы, поскольку для вступления решения в силу европейцам придется все-таки определиться с принадлежностью Крыма.

Но даже если дойдет до принудительного исполнения постановления суда, возникнут тоже большие сложности. В международном праве имущество государства защищено иммунитетами. Вспомните, акционерам ЮКОСа тоже присудили огромные компенсации, но никто так ничего не получил. И у Украины здесь тоже мало шансов.

Но я бы рекомендовал все-таки извлечь из этой ситуации еще одну пользу.

«СП»: — Какую же?

— Выплатив эти, с точки зрения бюджета, незначительные суммы, мы тем самым подчеркнули бы, что Россия является надежным государством, которому инвесторы могут доверять.

Это касается не только украинских инвесторов. Другие инвесторы тоже смотрят, как будет вести себя в той или иной ситуации принимающее государство. И если оно исполняет арбитражное решение, то это вселяет доверие…

В Совете Федерации решение гаагского суда прокомментировал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По его словам, «те украинские предприниматели, которые хотели остаться работать в Крыму после того, как он стал российским, остались. А украинские компании, которые покинули Крым, сделали это по собственному желанию. Какие в этом случае могут быть претензии к России?».

Он напомнил о том, что многие украинские компании, покинувшие Крыма после марта 2014 года, уехали с деньгами, которые им не принадлежали, и оставили огромные долги по выплатам сотрудникам из числа крымчан.

«Мы знаем, что украинские банки уехали из Крыма с деньгами, которые были на счетах жителей полуострова и юрлиц. Поэтому решение, вынесенное гаагским судом, я считаю необъективным и политизированным. Если во всем тщательно разобраться, то тут не Россия должна украинским предпринимателям, а они — россиянам, живущим в Крыму. Поэтому это решение Третейского суда надо опротестовывать. Никакой компенсации тут быть не может», — заявил сенатор.

В свою очередь, в Минюсте России заявили:

«Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска».

Светлана Гомзикова

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Депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной (ВИДЕО)

Украина полностью перешла под внешнее управление, а высшие эшелоны киевской власти полностью ориентируются на указания, поступающие из США. Об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев. В телефонном разговоре с тележурналистами он рассказал, что под контролем американских чиновников на Украине принимаются как законы, так и кадровые решения. «К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезде Байдена (вице-президента США при Обаме — прим. РВ) в парламент голосовали все как зайцы», — говорит Мураев. «Страна, к сожалению, находится под внешним управлением, и, действительно, внешний фактор играет существенную роль как во внешней, так и во внутренней политике, которую проводят и президент, и правительство. Поэтому, безусловно, это давление и влияние отрицать невозможно, и это действенный механизм в руках, к сожалению, не наших граждан и даже не власти, которой делегировали права на управление страной», — заключил политик. 41-летний Мураев возглавляет политический совет партии «За життя» («За жизнь» — прим. РВ), известен своими крайне смелыми для сегодняшней Украины высказываниями, жёсткой критикой киевского режима. Как сообщала «Русская Весна», ранее Евгений Мураев заявлял, что Украина свой суверенитет утратила. Читайте также: Украина готовится к национализации российского имущества

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Побоище в Днепропетровске: «ультрас» запихивает за шиворот спецназу горящую пиротехнику (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне финала Кубка Украины по футболу между «Шахтером» и «Динамо», который проходил в Днепропетровске, произошла настоящая бойня между болельщиками-«ультрас» и полицией. Об этом сообщают местные издания. Перед матчем футбольные фанаты устроили шествие от площади Героев Майдана до «Днепр-Арены». Ультрас протестовали против продажи билетов на матчи по паспорту, выкрикивали речевку «Нет футбола по паспортам» и использовали пиротехнику. В районе бульвара Кучеревского между футбольными фанатами и полицией случилась стычка. Сообщается, что ультрас бросали в правоохранителей камни и бутылки. Одному из стражей порядка даже засунули за шиворот пиротехническую хлопушку, от чего он получил сильные ожоги. В ответ полиция применила слезоточивый газ и дубинки. В результате инцидента полиция задержала около 20 футбольных фанатов. После этого несколько сотен фанатов направились к Днепровскому отделу полиции, чтобы освободить задержанных. После переговоров и следственных действий большинство фанатов, по данным журналистов, отпустили. Напоминаем, что недавно те же самые «ультрас» в открытую издевались и раздавали подзатыльники полицейскому спецназу Украины на матче «Металлист» — «Днепр». Читайте также: Плохая новость для небратьев: о разговоре с европейцами 9 мая

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Образ будущего: Нацбанк выпустил юбилейную монету, на которой украинцы вручную копают картошку (ФОТО)

Продолжается успешная работа глобальных структур по превращению Украины из достаточно развитой индустриальной державы в отсталую сельскохозяйственную колонию Запада с крайне архаичным типом культуры. Причем дремучая средневековая архаика навязывается стремительно нищающему населению уже на уровне символизмов. Так, национальный банк Украины выпустил юбилейную монету, которая так и называется «Копання картоплі» (копание картошки). В описании монеты, представленном на официальном сайте украинского нацбанка, говорится: «Общеизвестно, что среди исконных ценностей украинцев — земля-кормилица. Тяга и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют Мужчину и Женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца… Внизу размещен малый Государственный Герб Украины, год чеканки, полукругом надписи: УКРАИНА, номинал — 10 / ГРИВЕНЬ. На реверсе монеты на зеркальном фоне размещены стилизованные изображения Мужчины и Женщины, которые копают картошку. Их фигуры образуют золотое сердце (локальная позолота). По кругу размещены надписи: копание картошки». Судя по изображению на монете, становится все более очевидным, какое будущее готовят украинцам ее нынешние власти и те, кто выдал им ярлык на колониальное управление. Читайте также: Нефть рванула вверх, доллар рухнул: «шумерские эксперты» в панике

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Аваков рассказал, как он собирается «вернуть Донбасс»

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что в его ведомстве начали работу над «планом возвращения Донбасса».



Как отмечает пресс-служба украинского МВД, сегодня Аваков обсудил с руководителями структурных подразделений системы министерства внутренних дел план мероприятий по «подготовке к восстановлению суверенитета Украины» на территории Донбасса. «Уже летом мы должны иметь этот документ на руках», — заявил министр. «Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — сообщил Аваков. Впрочем, представляется, что данное заявление — не более чем элемент предвыборного пиара. Дело в том, что «восстановление суверенитета Украины» (читай — оккупацию Донбасса) юридически регламентирует распоряжение Порошенко об «операции объединенных сил» (сменившую «АТО»), а отдельный документ от МВД, давно уже ставшего личной вотчиной «непотопляемого» олигарха Авакова, призван лишь повысить авторитет последнего в глазах наиболее одержимых украинских «патриотов». Читайте также: «Расчехлились»: Украинские СМИ назвали лозунг «Фашизм не пройдёт» антиукраинским (ФОТОФАКТ)

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История, услышанная в рядах “Бессмертного Полка” в Луганске

Хотелось бы поделится реальной историей, услышанной вчера при прохождении в строю “Бессмертного полка” и сделавшую Праздник Победы над фашисткой Германией и её пособниками в безгранично Великий !!!

В небольшой украинской городок судьба закинула семью из города Стаханов Луганской Народной Республики. Девятилетнюю дочку отдали в насквозь пропитанную жовтоблокитными идеями местную школу.

Незадолго до 9 Мая отцу ученицы позвонила директор школы и попросила срочно явиться в школу. В виду того, что руководитель образовательного учреждения была близка к истерики, отец бросился в школу.

В кабинете директор за плотно закрытой дверью отцу поведали причину столь срочного вызова. Оказалось, что на одном из уроков дабы прививать подрастающему поколению чувство патриотизма, детям было предложено написать письмо защитникам. То, что написала юная жительница славного города – Стаханов, повергло учителя и руководителя школы в шок.

“Дорогой ополченец!!!

Бей бэндэрву”, – начиналось письмо-обращение девочки.

“Это видели лишь я и учительница! С этого момента Ваша дочь не учится в нашей школе”, – подвела итог беседы директор.

Конечно же, большое ей и учительнице девочки спасибо, что не предали гласности текст письма. Ведь в нынешней Украине и за меньшее подвергаются преследованию.

Еще раз всех с Днем Победы!!! Дорогой ополченец!!!! Бей бандеровцев!!!!

P.S.История реальная от первого до последнего слова. Как вы понимаете после беседы в школе родители девочки решили не искушать судьбу и вернулись в родной город.

Интересно бы почитать письма остальных учеников и узнать насколько искренне они написаны.

Украинский Директор и Учитель девочки из Стаханова если читаете нас. Искреннее Уважение!!!

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Пленный на Аллее Ангелов

Пленного украинского контрактника поводили по Донецку и дали посмотреть, что Украина творит на Донбассе.Как обычно, попав в плен начинается "Я не знал", "мне не сказали" и тому подобное. Все это хорошо знакомо еще по 2014-му году.

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Как Нацкорпус ездил к Левочкину

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