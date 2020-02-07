Ленин и Сталин должны вернутся в День Победы

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данная инициатива будет изучена профильным думским комитетом и фракциями, и пообещал вернуться к вопросу позже.

«Давайте постановлением Госдумы запретим во время парада 9 мая драпировку Мавзолея, а сегодняшним нашим руководителям государства российского, чтобы приняли парад вместе с гостями на Мавзолее. А портрет Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина повесить на ГУМе. Это будет наша благодарность нашим отцам и дедам», — предложил парламентарий на первом в новом году пленарном заседании 14 января.

Вернуть на фасад здания ГУМа портрет Иосифа Сталина 9 мая и прекратить практику завешивания фанерными баннерами Мавзолея Ленина во время парада Победы на Красной площади. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Николай Харитонов .



Возможно, мало кто помнит, но впервые Мавзолей Ленина закрыли фанерой пятнадцать лет назад и тоже к 9 Мая.



Тогда на празднование 60-летия Великой Победы в Москву приехало много высоких зарубежных гостей, в том числе, президент США Джордж Буш, канцлер ФРГ Герхард Шредер, президент Франции Жак Ширак, премьер Японии Дзюнъитиро Коидзуми, председатель КНР Ху Цзиньтао, премьер-министр Индии Манмохан Сингх. И, видимо, из-за соображений политической толерантности имя вождя мировой революции было решено прикрыть праздничным баннером.

Но практика эта с тех пор почему-то закрепилась. И традиционно уже на 9 Мая Мавзолей Ленина прячут от взоров за яркими плакатами.

Между тем, подобная маскировка на День Победы выглядит фактически как предательство заслуг Советского Союза — государства, основателем которого был Ленин. И народ которого под руководством генералиссимуса Сталина победил в самой страшной за всю историю человечества войне.

Ставя вне закона два этих имени — Ленина и Сталина — в этот святой для всего нашего народа день, мы, тем самым, изменяем своей исторической памяти. Отказываемся от наследства предков-героев.

А ведь Россия обязана, как сказал, выступая перед Федеральным Собранием, президент Путин, защитить правду о победе над фашизмом. Иначе «что мы скажем детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру?»

— Дело в том, что современное Российское государство было построено на отрицании Советского Союза, — комментирует ситуацию известный адвокат Дмитрий Аграновский. — И до недавнего времени оно делало все в пику СССР.

Завешивание Мавзолея Ленина на 9 Мая — это возмутительно. Сразу возникает вопрос, а кто же, собственно, победил, в конечном итоге? Победил, как известно, СССР. Но стыдливая драпировка Мавзолея в День Победы свидетельствовала о том, что Советский Союз тоже кто-то победил. Какие-то силы, которые в годы Великой Отечественной войны, непонятно по чью сторону фронта находились.

Поэтому, на мой взгляд, практика эта не просто постыдная, она еще и враждебная по отношению к СССР.

Ведь Мавзолей Ленина являлся одним из основных символов государства-победителя. Государства, которое спасло мир от страшного зла и установило мировой порядок после войны. Как раз с трибуны Мавзолея 7 ноября 1941 года Сталин принимал парад, с которого наши войска прямиком уходили на фронт, на защиту Москвы. И именно к подножию Мавзолея в победном 45-м наши воины бросали знамена поверженной гитлеровской армии.

И это неслучайно. Мавзолей Ленина и Красное знамя — это были два главных символа Советского государства. Государства, которое приняло на себя главный удар в этой страшной войне, но выстояло и одержало победу.

Поэтому драпировка Мавзолея — это не просто фальсификация истории. Это символ пораженчества. От этой практики надо категорически отказаться.

По мнению писателя, председателя Международной общественной организации «Русское собрание» Анатолия Степанова, заговор молчания вокруг имени Сталина и его роли в Великой Победе, это тоже искажение правды о войне:

— Некоторые спрашивают, какое Сталин имеет отношение к победе в Великой Отечественной войне? Да самое прямое. Он был Верховным главнокомандующим.

И когда делают вид, что Сталин тут ни при чем, то это, как принято говорить сейчас, фейк. Величайшая фальшивка. Искажение правды о войне.

Поэтому, конечно, если мы вспоминаем Великую Победу, то мы вспоминаем подвиг всего народа — и простых солдат, и командиров, и Верховного главнокомандующего. Потому что он тоже совершал свой подвиг, руководя армией, руководя страной в это тяжелейшее время.

Так что замалчивать и искажать роль Сталина в победе — фальшиво.

Хотя, действительно, эпоха Сталина, это сложная эпоха. Те репрессии, которые, действительно, имели место, они являются очень трудным вопросом. Вокруг них наворочено много всяких мифов, каких-то чудовищных, искажений, цифр невероятных о жертвах… Но факт остается фактом — репрессии были, и в них пострадали, в том числе, абсолютно невинные люди, не принимавшие участия в политической борьбе того времени.

Но к 9 Мая это отношение имеет косвенное. В этот день мы празднуем не юбилей Иосифа Виссарионовича Сталина, а годовщину Великой Победы, к которой он имеет самое прямое отношение.

Сталин, если можно так говорить, объединил «красных» и «белых», объединил людей разных социальных и политических взглядов в одном порыве — в деле защиты Отечества. Отсюда и война — Великая и Отечественная. Русский народ потому и победил, что вдохновлялся идеями патриотизма, идеями защиты Отечества, идеями служения Родине.

Неслучайно в 1943 году вместо «Интернационала» Сталин утвердил новый гимн, в котором звучали слова: «Союз нерушимый республик свободных сплотила на веки Великая Русь».

Неслучайно неофициальным гимном Великой Отечественной стала песня «Священная война», созданная в годы Первой мировой, которая тоже называлась тогда современниками Отечественной.

«СП»: — Кстати, согласно опросу «Левада-центра» *, в 2019 году уровень одобрения Сталина в стране побил исторический рекорд. Его роль в истории положительно оценивают 70% россиян. О своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй респондент (51%). Интересная тенденция, учитывая, что на официальном уровне Иосифа Виссарионовича у нас как-то не особенно чествуют…

— Данные эти говорят о невозможности нашей либеральной элиты управлять русским народом.

Русский народ ведь не этническая характеристика. Кстати, сам Сталин говорил о себе, что он не грузин, а русский грузинского происхождения.

То есть, русский народ, это надэтническая, как раньше бы сказали, имперская общность. Когда русскими становились люди самого разного происхождения — грузины, татары, армяне, чеченцы. Те люди, которые проливали кровь за Отечество, они становились русскими.

Несостоятельность элиты признал в своей последней статье и главной идеолог современного либерального государства Владислав Сурков, когда сформулировал тезис о «глубинном народе», которым управлять невозможно.

Это именно секрет души, секрет национального самосознания. Сталин его четко почувствовал. Уловил и понял.

И неслучайно свой тост на собрании высшего генералитета Красной Армии в Кремле после Победы в мае 1945 он посвятил русскому народу. Сказав, что у правительства было немало ошибок, были моменты отчаяния, когда наша армия отступала перед натиском фашистов, оставляя села и города, но русский народ оказал безграничное доверие правительству, сплотился и сумел защитить свое Отечество.

Вот Сталин почувствовал этот подъем русского духа. И, оперевшись на него, сумел повести страну к победе.

А сегодняшняя либеральная элита, конечно, боится Сталина. Поэтому и предпринимаются попытки его дискредитации.

Но в том и парадокс русской истории: они ничего не могут сделать с этим «глубинным народом». Они снимают фильмы, порочащие Сталина, ставят спектакли, издают и пишут книги, а все это приводит к обратному результату. К популяризации этой личности.

То есть, сколько бы они ни пытались дискредитировать имя Сталина, популярность его в народ будет только расти.



* АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» Минюстом РФ внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Светлана Гомзикова



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