В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.

Что из этого вышло – смотрите в видео.

Хронометраж:

00:00 — Поздравление с Праздником Великой Победы

01:20 — Кто позволил Гитлеру начать войну

13:54 — О союзниках СССР во Второй Мировой войне

16:12 — Об обмене гражданами с Германией в начале войны

18:47 — Вернётся ли советское образование

20:28 — Почему Россия слушается ВОЗ

22:17 — О социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду»

24:12 — Какой должна быть зарплата у депутата

27:12 — В чем смысл жизни

27:30 — Когда наступит «новый порядок»

28:35 — Влияет ли наличие высшего образования на вступление в партию

29:16 — Есть ли сегодня угроза начала войны

31:30 — Будет ли достроен Северный поток-2

33:53 — Об укрупнении регионов России

35:42 — Для чего нужен Парад Победы

38:00 — Об информационном обществе и его законах

39:50 — О покушении на Шеварднадзе в 1998 году

40:34 — Есть ли решение украинского вопроса

40:52 — О книгах про Александра III

41:24 — Где найти полный список книг Николая Старикова

41:48 — Могут ли Россия и Белоруссия полностью объединиться

44:18 — Что такое МИ-6

46:13 — Почему идеология в России запрещена

48:39 — Про стихи о Великой Отечественной войне

49:29 — Когда на Лубянку вернут памятник Дзержинскому

51:49 — О вакцинации от коронавируса в России и за рубежом

53:17 — О домашней библиотеке Николая Старикова

55:28 — Почему нельзя стесняться имени Сталина

55:51 — О памятнике итальянским фашистам в Воронеже

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Прямой эфир каждое воскресенье в 18:00 Дорогие друзья!

Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров: