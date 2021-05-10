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День Победы, истоки Великой Отечественной войны, судьба наших в Германии

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В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по воскресеньям в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.
Что из этого вышло – смотрите в видео.

Хронометраж:
00:00 — Поздравление с Праздником Великой Победы
01:20 — Кто позволил Гитлеру начать войну
13:54 — О союзниках СССР во Второй Мировой войне
16:12 — Об обмене гражданами с Германией в начале войны
18:47 — Вернётся ли советское образование
20:28 — Почему Россия слушается ВОЗ
22:17 — О социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду»
24:12 — Какой должна быть зарплата у депутата
27:12 — В чем смысл жизни
27:30 — Когда наступит «новый порядок»
28:35 — Влияет ли наличие высшего образования на вступление в партию
29:16 — Есть ли сегодня угроза начала войны
31:30 — Будет ли достроен Северный поток-2
33:53 — Об укрупнении регионов России
35:42 — Для чего нужен Парад Победы
38:00 — Об информационном обществе и его законах
39:50 — О покушении на Шеварднадзе в 1998 году
40:34 — Есть ли решение украинского вопроса
40:52 — О книгах про Александра III
41:24 — Где найти полный список книг Николая Старикова
41:48 — Могут ли Россия и Белоруссия полностью объединиться
44:18 — Что такое МИ-6
46:13 — Почему идеология в России запрещена
48:39 — Про стихи о Великой Отечественной войне
49:29 — Когда на Лубянку вернут памятник Дзержинскому
51:49 — О вакцинации от коронавируса в России и за рубежом
53:17 — О домашней библиотеке Николая Старикова
55:28 — Почему нельзя стесняться имени Сталина
55:51 — О памятнике итальянским фашистам в Воронеже

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Прямой эфир каждое воскресенье в 18:00

Дорогие друзья!
Каждое воскресенье в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Источник: https://nstarikov.ru/den-pobedy-istoki-velikoj-otechestvennoj-vojny-sudba-nashih-v-germanii-127239
Метки: блог, Видео
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