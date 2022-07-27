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Денис Давыдов. Стихи. Читает Олег Табаков

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Денис Давыдов. Стихи. Читает Олег Табаков
 

"Чиж и роза", "О милый друг, оставь угадывать других…", "Другу-повесе", "Ответ на вызов написать стихи", "В ужасах войны кровавой…", "Все тихо! и заря багряною стопой…", "Вольный перевод из Парни", "Неверной", "О, кто, скажи ты мне, кто ты…", "Романс", "Унеслись невозвратимые дни тревог и милых бурь…", "Выздоровление", "Листок".
"Чиж и роза". Басня, Элегия III ("О милый друг, оставь угадывать других…"), "Другу-повесе" (Ф. И. Толстому), "Ответ на вызов написать стихи", Элегия IV ("В ужасах войны кровавой…"), Элегия V ("Все тихо! и заря багряною стопой…"), "Вольный перевод из Парни" ("Сижу на берегу потока…"), "Неверной", "О, кто, скажи ты мне, кто ты…", "Романс" ("Не пробуждай…"), "Унеслись невозвратимые дни тревог и милых бурь…", "Выздоровление", "Листок".

#ЧитаетОлегТабаков

В ролях: Табаков Олег

Год производства: 1983 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YSgezSAZ4ho
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