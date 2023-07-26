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По “зерновой сделке”.

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1. На вчерашнем заседании СБ ООН Россия еще раз подтвердила, что в текущих условиях не станет возвращаться к зерновой сделке.
2. Россия готова к ней вернуться только в случае безусловного выполнения ее ключевых условий (всего 7 штук), которые так и не были выполнены (аммиакопровод, Россельхозбанк, экспорт удобрений и т.д.).
3. Так как ООН не в состоянии выполнить свои же обещания по гарантиям, то новым заверениям генсека ООН по продлению сделки РФ не доверяет и требует фактического выполнения своих условий.
4. Суда идущие на Украину Россия будет рассматривать как потенциальные военные цели занимающиеся перевозкой военных грузов.
5. Таким образом,  на СБ ООН еще раз подтвердилось, что в прежнем виде "зерновая сделка" мертва, так как Запад не собирается выполнять российские условия.
6. Можно ожидать неких новых договоренностей по зерну между Россией и Турцией без Украины.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8519701.html
Метки: война на украине, нато, оон, Россия, сб оон, США, турция, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30141 25587
    марина три минуты назад

      И вот ,наконец-то будем есть свою рыбу не как норвежскую или др.напр.китайский мнтай ранее.Скажется ли это на ценах?? вряд ли,но обьясняли ранее это тем ,что она импортная..
      “”Неожиданное” решение Правительства запретить ввоз готовых переработанных морепродуктов из недружественных стран прозвучал словно гром среди ясного неба для “богатых” стран, которые тоже в скором времени будут говорить о том, что рыба у них вдруг стала “по цене золота”.

      Самое главное, что Россия запретила импорт рыбной продукции из США, Евросоюза и Норвегии, то есть схема, когда российские рыбаки отдавали улов иностранцам, а наша страна потом приобретала чужие готовые товары – просто не может работать как прежде и оказалась заблокирована новым российским постановлением Правительства.

      Что это даёт? Да просто российский рынок очищается от лишних конкурентов и у отечественных производителей появляется возможность обеспечить собственные магазины своей рыбой.
      “Ну а теперь ключевое: обсуждение российского запрета на импорт данных товаров проводился в тесном взаимодействии с российскими производителями, понимаете что означает этот аргумент?

      Получается рынок уже поделили и распределили между российскими компаниями и они перед Правительством взяли на себя конкретные обязательства обеспечить надлежащие объёмы на прилавках, иначе такого запрета не появилось бы. Всё очень интересно!

      Почему так получается, что Россия перестала “уважать” европейские экономические интересы и так жёстко начинает отвечать? “Холодное блюдо” просто уже готово и это только начало..
      Просто ,мы наконец-то настроили своих перерабатывающих заводов .Жаль что только до 2023 г это действует.А потом -дружба или продлим.?

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