Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика

Выход из зерновой сделки. Последствия

35 1


Выход из зерновой сделки. Последствия

1. МО РФ сегодня дало понять, что удары по украинским портам будут продолжаться. Раньше их защищала зерновая сделка, теперь никаких препятствий нет.

2. США и Турция съехали с темы конвоирования судов на Украину и больше обсуждают сухопутные маршруты. Сама Украина заявляет, что готова оплачивать риски от прохода судов в Одессу. Без конвоирования это до 1-2 потопленных/поврежденных судов, не говоря уже про удары по портовой инфраструктуре и терминалам. Тем не менее, попытки наверняка будут, чтобы протестировать реакцию России в надежде, что реакции не будет.

3. В свою очередь Украина угрожает атаковать российские гражданские суда в Черном море. Скорее всего будут пытаться атаковать суда морскими беспилотниками и воздушными дронами. Недооценивать эту угрозу не стоит. Поражение прибрежной военной инфраструктуры необходимо усиливать.

4. Цены на зерно на мировых биржах продолжают расти. Соответственно, российские производители зерна заработают дополнительные деньги на этом росте. Переговоров по зерновому хабу в Турции можно ожидать в августе, когда вероятно состоятся переговоры Путина и Эрдогана.

5. США и ЕС не дают оснований полагать, что намерены выполнять 5 российских условий, при которых зерновая сделка может быть продлена. Ближайшее заседание СБ ООН по поводу зерновой сделки ничего существенного в этой ситуации не изменит. Координационный центр в Стамбуле уже расформирован. Предпосылок к продлению сделки на прежних условия нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8506495.html
Метки: война на украине, одесса, черное море
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 18 июня 2017
Бэкграунд, выпуск-251 за 31 марта 2012
Бэкграунд, выпуск-244 за 11 февраля 2012
Новости Украины и Новороссии 23 марта 2018
Бэкграунд, выпуск-242 за 28 января 2012
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11199 8555
    чужой час назад

      Зеля отправит суда продавать зерно без охраны.
      И поговорить можно в ООН и места на кладбище на Украине закончились.
      Будут всех хоронить в море.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru