Новости Украины и Новороссии 23 марта 2018
- 08:20 Золотая телка.
- 03:30 На дне. Как живет Днепропетровск под властью мэра — «вешателя».
- 03:03 О компенсациях гражданам ЛНР пострадавшим от украинской агрессии.
- 02:00 «Положение катастрофическое»: что принесли Украине четыре года ассоциации с ЕС.
- 00:27 Пенсионеры Донбасса — про пенсии.
- 00:00 Названа сумма ущерба Украины от потери Крыма и Донбасса.
- Вчера 22:59 Захарченко: О задачах, которые стоят перед ДНР.
Золотая телка
Интересный и прямо скажем пророческий рассказ из 2016 года.
Золотая телка
Все без исключения персонажи и события выдуманы. Любое сходство считать случайным.
*
День выдался солнечный. Майский. Они летели в салоне бизнес-класса, сидя друг против друга, и говорили весь путь. Надя очень устала. Она едва сдерживалась от двух желаний: позевать и облаять своего спутника в привычной армейской манере. Нервно гладила себя по короткостриженной голове и хмурилась с каждой минутой все более. А тот болтал и болтал, не закрывая рта. А самое плохое: была у него эта мерзкая улыбка на опухшем морщинистом лице. Ей часто приходилось видеть его в телевизоре, но так близко, вживую и без грима он смотрелся совсем отвратительно.
"Лыбится, как маньяк", думала про себя Надя. Чтобы не раздражаться понапрасну, она отвернулась к окну и попыталась абстрагироваться. Думать хотелось о чем то хорошем.
Впрочем, хорошее не вспоминалось. Из головы все никак не выходила последняя встреча с "Темнейшим". Он провожал ее перед отправкой на родину. Ехали в огромном лимузине с тонированными окнами. Сидели рядышком на заднем сидении. Она в своей знаменитой футболке с фаллосоподобным трезубцем и он в черном костюме и в темных очках. Настоящий гэбэшный полковник. Говорил в основном он. Тихо, детально, максимально вежливо. Она часто кивала головой и почти всю дорогу отмалчивалась.
- И последнее, ваши убеждения, Надежда, нам отлично известны. Мы очень хорошо знаем, что пошли вы на сделку, исключительно по прагматическим мотивам. И не обольщаемся, что честно исполните условия сделки. Знаете, даже, если вы не будете ничего делать, нас это тоже устроит. Но интуиция мне подсказывает, что ничего не делать у вас не получиться. И задание будет выполнено. Даже вопреки вашей воле. Извините, Надя, так уж получилось. Вы для них икона. Думаю, вы очень удивитесь тому, как вам все будет сходить с рук. Кстати, давно хотел спросить, Надя. Вы мечтали когда-нибудь стать президентом?
- А вы разве и это устроить можете? – удивилась молодая женщина.
- Как два пальца…- попытался пошутить "Темнейший", но вовремя опомнился.- Да нам и делать ничего не придется. Увидите, они сами все предложат. А вы соглашайтесь. Хватайте удачу за хвост, раз уж она сама к вам летит.
- Владимир Вла…
- Нет! Надя, заучите, для вас я – Николай Николаевич.- перебил"Темнейший". – Это очень важно, Надежда. У наших врагов не должно быть ни одной зацепки. Понимаете?
- Да, Николай Николаевич, поняла. Хитрый план?
- Конспирация. В остальном у вас полная свобода действий. Будьте сама собой. Ничего не бойтесь, никого не стесняйтесь. Кстати, если будете ругаться на меня, я не обижусь. Честное слово! Мне вообще очень нравится, как вы материтесь.
- Что, правда, чтоли?- рассмеялась Надя.
- Знаете, как у вас там на зоне говорили: век воли не видать! – и "Темнейший" тоже усмехнулся своей шутке.
- Придурок! – вырвалось изо рта девушки.- Ой, извините.
- Нормально, нормально. Скажите то же самое Петру Алексеевичу и мы квиты.
Автомобиль заехал прямо на взлетнопосадочное поле Ростовского аэропорта. Подкатил к бело-голубому самолету. Трап уже был установлен. Пришло время прощаться.
- Ну вот, Надя, вы и свободны. Хотя свободны ли? Знаете, я искренне рад за вас. По-человечески, вы мне очень симпатичны. Такая прямая, дерзая. Нам очень хотелось помочь вам, и не думайте, что мы вас оставим там одну. Будьте уверены, наши всегда рядом. Даже ближе, чем вам кажется. И всегда готовы помочь.
- Угрожаете?
- Что вы, Надежда! Даже не думал.
- Николай Николаевич, вы сказали, что ко мне однажды подойдет ваш агент. А как я его узнаю? Будет какой то пароль?
- Запоминайте, Надя: без труда не вытащить и рыбки из пруда.
- Это что, пароль?
- Пароль.
- Бред какой.
- Мы же разведчики.- "Темнейший" по-дружески пожал крепкую руку Надежды и пожелал удачи. Уже поднимаясь по трапу на борт украинского лайнера, молодая девушка отчего то разозлилась. Она громко, в сердцах, закричала в сторону отъезжающего лимузина:
- Да пошел ты на х-й!
- Слава героям!- промурлыкали восторженные бортпроводницы.
Чем ближе к Борисполю, тем тревожней становилось на сердце у вчерашней заключенной. Самолет гудел и подрагивал, и это единственное, что успокаивало. Надя любила летать.
- Надия, вы мени чекаете?
Сопровождающий ее Петр Алексеевич, видимо, наконец заметил, что говорит сам с собой. Надя вернулась из размышлений в реальность.
- Да ты задолбал со своей мовой! Говори нормально. Отвыкла я.
- С удовольствием, Наденька. – Легко согласился спутник, облизывая свои губы.- Признаться мне и самому так привычней. Но, знаете как у нас теперь. Язык врага не в чести.
Надя снова отвернулась к иллюминатору.
- Я понимаю, Надюша, вам столько пережить пришлось, столько вытерпеть. Два года невыносимых страданий. Я отлично все понимаю… – продолжал с елейной улыбкой рассуждать сосед.
"Да ни хрена ты не понимаешь, долбоеб!" -подумала Надя, а вслух сказала:
- Ни хрена ты не понимаешь! Пока я на шконке парилась в одиночке, ты, мля, со своими корешами лавэ делал. Ты, что думал, я тебе лапы твои поганые целовать буду, за это сраное освобождение, сцуко! Да, х-й тебе!
Надя говорила громко, почти кричала. На шум из соседнего салона вбежали два охранника"шкафандра". Вопросительно уставились на пассажиров. Петр Алексеевич резко замахал на них пухлой ручкой. Затем, когда они исчезли, достал из кармана плоскую фляжку и хорошенько приложился к ней.
- Не желаете? Отличный коньяк.
- Я бы водки выпила, – буркнула Надя,- но не с тобой.
- Зря, Наденька, зря вы так раздраженно воспринимаете все, что я говорю. Я ведь, к вам, как к дочке. И поделится всегда готов.
- Да ладно. Не п-зди.
- Вы слишком эмоциональны, Надя. Я предлагаю, не ссорится со мной. Одно дело будем делать. Вы в Раде, я у себя.
- Я же в оппозиции. В этом, как его, в "БЮСте".
- В БьЮТе. Не важно. Главное, мы все патриоты. Все, что мне нужно, чтобы вы против меня никого не настраивали. А в остальном, делайте что хотите. Будьте такой, какая вы есть. Мы вас любим. Я вас люблю. Зачем же нам ссорится?
- Да очень ты мне нужен ссорится. Устала просто. Домой хочу. А ты: бу-бу-бу, бу-бу-бу. Ладно. Проехали. Давай помолчим перед посадкой хоть.
Надя сняла свои туфли и подтянула под себя ноги. Петр Алексеевич еще какое то время пытался завязать общение, но быстро убедился в бесперспективности попыток, и тоже отвернулся к окну. Подлетали к Борисполю.
*
Казалось бы, самый счастливый день, оборачивался в самый паршивый. Не успел самолет приземлится, журналюги, как мухи на мед налетели со всех сторон. Облепили. Все наровили дотронуться, пощупать живое олицетворение стойкости украинского духа. До Надиного слуха среди кучи разных вопросов долетали обрывки фраз, типа: "гляди, поправилась", "точно поправилась","распухла то как"…
- Да вы достали!- Не сдержалась, наконец, Надя.- Я два года просидела в камере одиночке. Я отвыкла, что меня трогают. Отодвиньтесь!
От злости и раздражения у нее заволновался трезубец на любимой футболке.
Обидно было, что не дали спокойно пообниматься с родной сестрой. А этот, с елейной улыбкой и охранниками ловко смылся, оставив ее одну против всей толпы папарацци и поклонников. Она понимала, что толпа ждет от нее речь. Громкую, истерично-патриотичную. И она ее произнесла, яростно оборачиваясь вокруг собственной оси и, забрызгивая благородной слюной прилипчивых журналистов. Такая маленькая, сильная, грозная, как Артемида, вконец одичавшая в лесу. Кое-как вырвавшись из окружения она села в партийную спецмашину вместе с сестрой и выехала из аэропорта.
- Фу, мля, заипалась. Ну, чего, сеструха, домой теперь?
- Нет, милые дамы, сначала в гости к Юлии Михайловне.- Не оборачивась, ответил за нее водитель.
- Да ты чо? Какая нах, Юля Михайловна? От меня тюрьмой воняет,- возмутилась Надя.
- Действительно,- поддержала сестра.
- А вон букет от нее. Ждет непременно. Вы ж теперь вроде как однопартийцы.
- Да плевала я! И веник этот мне не нужен.
Надя схватила букет сирени с заднего сидения и вышвырнула его в окошко.
- Извините, приказано доставить. А там уже как договоритесь. Зря вы только с букетиком так. Завтра все напишут, что вы с ней не сошлись.
- Да пошла она в жопу!
- Понимаю.
Как ни упорствовали дамы, исполнительный водитель доставил их на квартиру лидера партии.
Сама лидер открыла двери своей семикомнатной квартиры и, не обращая внимания на вялое сопротиление вчерашней заключенной, обнялась с ней, как с лучшей подругой, хотя до этого они никогда не встречались.
- Слава богу! Слава богу и Слава Украине! Наденька, как мы все рады тебе!
Надя через плечо радушной хозяйки заметила толпу своих будущих коллег-однопартийцев и кучку журналистов-фотографов.
- Ну проходи, проходи, будь ласка, поговорим.
Юля, так мило улыбалась, и так нежно обращалась к ней, что у Нади на какое то время затихло раздражение. Если бы не бесконечное стрекотание и вспышки фотоаппаратов, пожалуй и забылась бы. Но, увы. Коллеги пошли представляться, приветствовать на бандеровский манер.
- Господа, господа! Шановни друзи, дайте ей придти в себя. Вы же видите, как ей тяжело. Наденька голодала. Надия! Прости нас. Прости, что не смогли вызволить раньше из застенков Путина. Прости за нашего нерешительного президента. Ах, Наденька, если бы в этом государстве что то зависело от меня. Я бы жизни не пожелела ради твоей свободы! Мы с тобой одной крови. Две бывшие каторжанки.
- Господа, коллеги. – Влез в разговор один из бьютиловцев. Судя по значку, народный депутат.- Главное, Надежда с нами! И ее больше никто не у нас не отнимет.
- Полагаю, это отличный повод для выпить.- предложил другой.
Все загудели, загалдели. Принесли горилки и стали разливать по стаканчикам. Фотографы ни на секунду не прекращали щелкать своими агрегатами. Юлия Михайловна все плотней и плотней прижималась к своей протеже. На измучаную Надю посыпалась новая порция поздравлений. А, когда у всех уже было налито, некий партийный деятель продекламировал стих собственного сочинения.
- Вернулась к нам опять Надежда!
Ликует в Киеве толпа.
Не изменилась. Как и прежде,
Она здорова и полна.
Не смог сломить режим кровавый
Ее негнущийся хребет!
Найдем на Путина управу.
Клянемся и даем обет!
*
После первого тяжелого дня, последовали другие. Жизнь на воле оказалась страшно изнурительной. Бесконечные звонки, встречи, заседания, даже прессконференция. Юля Михайловна, как цербер, мертвой хваткой вцепилась в нее и не отпускала от себя ни на минуту. Все водила куда то, знакомила. На грубости Нади абсолютно не обращала никакого внимания. Вечером, на второй день, после освобождения, ей показали ее будущее рабочее место в Верховной Раде. До этого, исходили пол Киева и Надя, не выдержав, сняла с себя тесноватые туфли. Тут же кругом прошел шопоток об её неординарности. А кое-кто даже преклонил перед ней колено, поскольку решил, что Надежда ходит босая из любви к украинской земле. А затем была торжественная встреча нового депутата, коим Надия стала по праву. На трибуне висел ее портрет. Некоторые из народных избранников принесли цветы и подарки. Явился и Петр Алексеевич. Облабызал ручку героической женщине и пообещал наградить на днях. Впрочем, его, как всегда, никто не слушал. Выступала Надя. Как и требовалось, штампами, грубо, коротко по-армейски. Так советовала ей ее новая подруга Юля. Напоследок, Надежда заставила весь зал встать и пропеть "Ще не вмерла…"
В куллуарах, после выступления, снова сыпались поздравления и комплименты. Надю сравнивали, ни больше ни меньше, с Орлеанской девой. Заговорили о грядущих президенских выборах.
- Да рано мне еще.- Скромничала новоиспеченная депутат.- Мне бы с вашим регламентом разобраться.
Было приятно, что ей прочат такую высокую должность. Какой же человек не мечтает о верховной власти. Но угнетали беспрерывные встречи, разговоры, фотографы. С сестрой так толком посидеть не удалось. Только на третий день, почаевничали вместе.
- Ну расскажи, как там было в тюрьме?- спросила она.
Надя задумалась. Попыталась вспомнить что то трагически интересное, но не смогла. Голова была забита какой то чепухой. Да и что там рассказывать? Сидела целыми днями, играла в вертолетики на планшетке.
- Куево было.
Сидели, как то с Юлей Михайловной. Напросилась в гости. Обедали. Смотрели телевизор.Теперь на всех каналах мелькало Надино изображение. На первом политолог-краснобай говорил о том, что в украинском истеблишменте появился наконец политик-тяжеловес. На другом канале повторяли первое Надино выступление в парламенте. По пятому шло ток шоу, с участием мэра столицы.
" Хочу казаты, ще Надия, це чудовый чоловик… Точнише, не чоловик, а жинка… хотя жинка тэж чоловик…" – пытался скаламбурить бывший боксер. " Людына, вы хотили казаты",- подсказывал ведущий.
Как раз в это время запиликал гимном мобильный телефон. Звонил помошник мэра. Просился от имени своего патрона к Наде на встречу. Но она отказала и отключилась. На повторный звонок, она смачно трехэтажным матом шуганула помошника с его мэром далеко и надолго.
Юлия Михайловна рассмеялась и по детски захлопала в ладоши.
- Браво! Давно пора было поставить на место этого бабуина. Ты, Наденька, просто восхитительна.
- Ой, да хватит уже. А то я и тебя так же пошлю.- устало отмахнулась Надя.
- Не пошлешь. Я тебе нужна, так же как и ты мне. Вместе мы их всех раком поставим.
- Кого их?
- Этих сексистов, которые женщин за людей не считают. Но ничего. Не долго им осталось. Выборы скоро. А ты знаешь, что ты сейчас самая популярная в стране?
- Догадываюсь.
- Жаль только выборы не завтра. Капризный у нас электорат. Сегодня боготворит, а завтра помоями поливает. Вот, если бы завтра…
- Если бы да кабы. Что говорить то?
- Да так. Подумать надо. Слушай, Надюш, давай заключим мезальянс.
- Это как?
- Что бы ни случилось. Ты выигрываешь, я премьер. Я выиграю выборы, ты премьер. Идет?
Надя закурила "Парламент" и не сразу ответила:
- Я подумаю.
Юля улыбнулась. Встала с места.
- А мне такой ответ даже нравится больше. Я очень уважаю вдумчивых политиков.
- Не отвечу взаимностью.- огрызнулась Надя. – Все вали уже. Устала я от вас всех.
- Ну а как ты думала? Жизнь такая штука. Чтобы чего то добиться, надо пахать. Без труда не вытащить и рыбки из пруда. До скорой встречи, золотце, я пошла. – Сказала Юля и скользнула за дверь.
- Пошла ты!- Ответила Надя. Но через несколько секунд опомнилась и ринулась к двери.- Стой! Какая рыбка? Юлька, мать твою!
Но та уже выходила из подъезда и ничего не слышала.
*
Все не слава богу. Надин мозг, буквально, разрывало. Никак не могла понять, было ли это паролем или просто случайное совпадение. На другой день и во все последующие, лидер партии никак не давала понять, даже намеком, что она тайный агент ФСБ. С другой стороны, она же могла тоже проверять Надю на вшивость. Ждать, на какие шаги пойдет она. Но и Надя молчала и не решалась ни на что. От неопределенности, у Нади совсем расшатались нервы. Ее речи в Раде, (а выступать ее просили теперь каждый день, а то и по два раза), становились с каждым разом все агрессивней и все короче. Конечно, Юлия Михайловна давала советы, подсказывала что и как говорить, но даже с подсказками, работать становилось все тяжелее. От чтения юридически заковыристых документов постоянно тянуло в сон. Никак не заучивался регламент. Чтобы не получить раньше времени геммороя, Надя влезала на свое кресло с ногами и изучала документацию стоя на корточках. Такая манера работы помогала и не уснуть. Скоро она заметила, что некоторые парламентские дамы тоже последовали ее примеру и разулись…
Мужчины депутаты ежечасно распылялись перед Надией комплиментами. Отмалчивался только лидер одной из мелких фракций, кажется гей, да еще некто козак Гаврильчук. Странноватый мужичонка с дурацким хохолком на лбу. Этот никогда не аплодировал и не подходил с поздравлениями. Только смотрел на Надю безотрывно грустными глазами. Ей даже подумалось, а не влюблен ли он в нее? И вообще, он ей чем то импонировал. Было в нем что то родное.
Как то на одном из заседаний, они пересеклись на выходе из туалета. Гаврильчук остановился.
- Хреново? – Спросил он.
- Не то слово. – ответила Надя.
- Может в буфет, по пивку? – предложил козак.
- Вонять же изо рта будет.
- А хули нам – кабанам?
- Ладно, почапали.
Шла сессия и людей в буфете почти не было. Если не считать папарацци, на которых в Раде давно никто не обращал внимания. За дальним столиком жестоко квасил Петр Алексеевич в окружении своих "шкафандров". Надя и Гаврильчук взяли по два пива и по стопарику. Сидели чинно. Говорили мало.
- А я тебя знаю. Ты герой Майдана. Голым бегал зимой перед "Беркутовцами", дразнил их.
- Ну да. Года два назад меня на руках носили буквально. Тоже, как тебя сейчас. – Гаврильчук, махнул рукой и разом допил первую кружку пива.
Надя последовала примеру.
- Пустое это. Слава, болтовня. Пустое. Не тем мы тут все занимаемся.
- Точно. Мне тоже все обрыдло уже. А я ведь только неделю здесь. Как ты столько выдержал?!
- Бухаю. Как и все, впрочем. Только одни тайно, а мне плевать. Пусть все видят какова козацка доля. Власть у нас ублюдочная. Патриоты, блин! Предатели кругом! Да я бы каждого второго здесь. – Гаврильчюк проглатил горилки и запил пивом. Надя не отставала.
- Надо что то делать, братан. Страна погибает. Народ загинается.
- Что тут сделаешь, Надюха? Кирдык нам всем. Только в тебя верю.
К столику подошел Петр Алексеевич. Его сильно развезло, но он держался на ногах и говорил вполне складно.
- Аааа, героические мои. Сидите, заговоры плетете за моей спиной? Молчите. Знаю, все знаю. Не любите вы меня! И Юлька- стерва, и ты, и ты брют! То есть Брут. Думаете, меня уберете, лучше станет. А хрен вам!
Петра Алексеевича сильно шатнуло. Охранники едва успели подхватить его за локти. Повели к выходу.
" Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой", – пел Петр Алексеевич в пьяном угаре.
- А ты знаешь,- сказала Надя, – мне даже стало немного жалко его.
- Да, мне тоже, – согласился Гаврильчук.- Он сказал то, что мы не решались сказать друг другу все это время.
Два депутата еще сидели какое то время. Пили пиво. Гаврильчук негромко затянул старинную украинскую песню:
- Вночи ватри горять,
Вартовые не сплять.
Ты чекай дочекайся мэнеее..
Надя подхватила.
- Я – козачка твоя,
Я – дружиина твоя
Пане полковнику мий синеоокий!
Вечером, того же дня, когда Надя почти спала, у нее зазвонил телефон.
- Алло!
- Надежда? – послышался знакомый голос Николая Николаевича.
- Вы?!
- Хотел поинтересоваться, все ли у вас в порядке?
- В порядке все.
- Я рад за вас! А то мне передали, что вы хотели со мной поговорить.
- Очень надо.
- Ну как хотите. Если что, звоните на этот номер. Кстати, я вами очень доволен. Работаете отлично.
Надю взорвало. Она вскочила с кровати и зарычала в трубку.
- Ты урод! Прекрати мне звонить. Слышишь? Я не работаю на тебя. Понял? Я тебя обманула. Я тебя не боюсь. Понял. Козел!
Надя отшвырнула телефон в угол и стала нервно закуривать "Парламент". Заходила по комнате, как лев в клетке.
- Блядство! Блядство! Ну почему?- Вскричала она в сердцах. – Обложили сцуки.
Через пять минут Надя подняла телефон, нажала пару раз на сенсорный экран и произнесла в трубку:
- Алло. Николай Николаевич. Это Надя. Вы можете говорить?..
https://evo360.livejournal.com/54509.html – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
На дне. Как живет Днепропетровск под властью мэра — «вешателя»
В России по традиции принято ругать коммунальные службы и муниципальные власти за их неготовность к решению проблем граждан. Непогода, будь то дожди летом или снег зимой, застает ответственных лиц врасплох.
Впрочем, все познается в сравнении. Аномальный снегопад, обрушившийся на Москву, стал для столичных коммунальщиков весьма непростой задачей. Решали ее с трудом, однако все-таки сумели избавить город от снежного плена в более-менее разумные сроки.
Можете представить себе, что в разгар этой титанической борьбы мэр Москвы на возмущение жителей столицы ответил бы предложением убрать снег самим или попросту послал бы их куда подальше?
Кажется, даже критики любого градоначальника подобную картину представляют себе с трудом. А ведь неподалеку есть страна, гордо движущаяся в светлое европейское будущее, где градоначальник города-миллионника ведет себя именно так.
Гигант советской промышленности: от рассвета до заката
Еще два года назад один из крупнейших городов Украины назывался Днепропетровском. Ныне в рамках декоммунизации он переименован в Днепр.
В этом действительно есть определенный смысл. Днепропетровск был одним из гигантов советской промышленности. Здесь, в КБ «Южное» и на Южном машиностроительном заводе, ковался ракетно-ядерный щит и строились ракеты для мирного освоения космоса. Город был центром советской металлургии и металлообработки.
Развитию инфраструктуры Днепропетровска уделялось особое внимание. Для нужд жителей строились больницы, поликлиники, школы, детсады, открывались театры, музеи, стадионы. К концу семидесятых годов население города перевалило за миллион человек, началось строительство метрополитена.
Распад Советского Союза нанес по городу страшный удар. Крупнейшие предприятия Днепропетровска стремительно лишались заказов, рабочие оставались без средств к существованию.
Со временем гиганты советской индустрии оказались под контролем криминальных группировок, из которых вырастали украинские олигархи.
На людей новым хозяевам жизни было плевать. Инфраструктура постепенно ветшала, а численность населения медленно, но верно сокращалась. Чтобы сохранить заветный миллион жителей, власти постепенно стали включать в состав города близлежащие поселки.
Но и это уже не помогало. В 2014 году показатель численности населения опустился до 995 тысяч человек и с тех пор медленно, но верно продолжает идти вниз.
Со временем жители Днепропетровска привыкли к новому образу города, но оказалось, что это были еще цветочки.
«Правая рука» Коломойского
В ноябре 2015 года городским головой был избран Борис Альбертович Филатов. Журналист и бизнесмен Филатов стал известен на все постсоветское пространство сразу после «Евромайдана».
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Он был правой рукой олигарха Коломойского, главного финансиста отрядов украинских карателей, отправленных «усмирять» восставшее население Донбасса.
Филатов был не только «завхозом» карателей, но и их идейным предводителем. Собираясь сохранить Крым за Украиной, этот человек давал такой рецепт «успокоения» жителей полуострова:
«Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских заявлений. Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом»
С Крымом у Филатова не вышло. Как не вышло с Донецком и Луганском: кровавые амбиции помощника Коломойского разбились об упрямство и стойкость их защитников.
Поэтому Филатов, несколько дистанцировавшись от своего патрона, поссорившегося с Петром Порошенко, некоторое время провел в качестве депутата Верховной рады, а потом «решил переквалифицироваться в управдомы»: выставил свою кандидатуру на выборах городского головы Днепропетровска.
Выборы получились максимально скандальными. Преимущество Филатова над представителем «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом оказалось незначительным, и «оппозиционеры» заявили о массовых фальсификациях. Но, несмотря на это, Филатов стал главой города.
«Будет мост Бандеры»
Журналист и политический деятель Борис Филатов всегда утверждал, что стоит за людей горой. Проведенные опросы показывали, что абсолютное большинство горожан не хотят переименования родного города.
Формально Филатов от проблемы дистанцировался: окончательное решение о превращении Днепропетровска в Днепр принимала Верховная рада. Но градоначальник, в отличие от своего соперника Вилкула, палец о палец не ударил, чтобы хотя бы попытаться отстоять мнение людей.
Зато (очевидно, в качестве компенсации) он сулит жителям города в соцсетях следующее: «Знаю одно. Если меня переизберут на второй срок, то в Днепре будет мост Степана Бандеры… Запомните этот пост».
Мост Степана Бандеры — это, разумеется, самое важное для некогда мощного города, который уверенно катится к коммунальной катастрофе.
Одной из главных проблем города являются дороги. Как вокруг Днепра-Днепропетровска, так и внутри него. Например, 146 км от Днепропетровска до Кривого Рога считаются одними из самых страшных мест для украинских автомобилистов.
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Но это, положим, проблема, которую вряд ли могут решить городские власти. А что творится в самом Днепре?
Стиль «пьяный кулак»: как градоначальник общается с народом
Весной 2017 года мэр Филатов посетовал:
«Можно проклинать мэра, горисполком, подрядчиков и весь мир, но, согласно нашим предварительным расчетам, для того чтобы сделать все городские и внутриквартальные дороги при нынешнем темпе финансирования нужно 7 (семь) лет!!! И это после децентрализации и получения городами возможности управлять своими деньгами… А состояние тротуаров?! Только чтобы сделать тротуары на основных улицах, надо минимум 100 миллионов гривен! А изношенный на 70 процентов жилищный фонд? А состояние подземных коммуникаций? Когда из крана течет оранжевая вода?.. Легко не будет. Но и ныть мы тоже не собираемся».
Хочется напомнить, что к этому времени на посту мэра Филатов находился уже полтора года. И ряд граждан пытались ему об этом напомнить на странице в соцсети.
Критические замечания, однако, только расстраивают мэра. Поэтому даме, усомнившейся в правильности принимаемых мер, Филатов отвечает примерно так:
«Свободна. Хамить будешь своему ………» (нецензурщину мы убрали, так как, в отичие от господина Филатова, соблюдаем и закон, и нормы приличия). Да уж, до подобного европейского стиля россиянам еще далековато.
Борис Филатов вообще очень любит писать в соцсети. Иногда он начинает там решать проблемы. Вот, например, в январе 2018 года: «Уважаемые земляки, владельцы тех 13 авто, которые влетели в яму на Новом мосту, порезали покрышки и погнули диски.
Я приношу вам свои персональные извинения… В случае предоставления справки из полиции и чека на ремонт вам будет выплачена компенсация расходов за счёт городского бюджета. Виновные уже наказаны».
Но народ на постсоветском пространстве злой. И тут же напомнил, что машины были покалечены на том самом мосту, который ремонтировался под чутким руководством самого Филатова. Сейчас правоохранительные органы ищут ответ на вопрос о том, куда ушли десятки миллионов из бюджета, выделенные на реконструкцию.
«Старые разбитые дороги — это одно. Новая дорога с ямой — это другая ситуация», — пишет мэру пользователь 9104140196. «Я тебя в полицию отправлю работать принудительно, чтобы не истерил в фейсбуках, а ловил тех, кто тырит люки и ливневки», — отвечает критику мэр.
Иногда мэр Днепра бывает сентиментален, и тогда выдает нечто подобное: «Дорогие друзья, я, конечно, буду стараться всех вас услышать, но у меня есть встречная просьба. Когда я сдохну (надеюсь, лет через 50), ничего не надо переименовывать моим именем. Просто помолитесь обо мне как о добром христианине».
Господин Филатов, который больше специализируется на борьбе с «Русским миром», а не с коммунальными бедами, очевидно, запамятовал, что ответ на это ему уже подготовил русский классик: «Нет, Борис! Нельзя, нельзя, Борис! Нельзя молиться за царя Ирода! Богородица не велит».
Снегопад как дорога в ад Со временем жители Днепра привыкли к тому, что на их жалобы на коммунальные проблемы мэр легко может ответить оскорблением. Но иногда бывают ситуации, когда все равно приходится жаловаться.
18 марта на город обрушился сильнейший снегопад. Он оказался несколько слабее памятного московского, но его хватило, чтобы погрузить Днепр в состояние хаоса.
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Утром глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий сообщил:
«Друзья, поверьте, предприятия рады вывезти всех, но коммунальные службы по состоянию на 7:00 не расчистили выездные улицы из автопарков, более того — даже из троллейбусных и трамвайных депо.
Кое-где снега по пояс и выше. Также фуры и прочий транспорт, который перегородил почти все магистрали, физически не дает возможность попасть на массивы и с массивов маршрутным автобусам».
Фотографии очередей к маршруткам напоминали снимки с несанкционированных митингов. Журналист Денис Гороховский ехидно заметил: «Это фото можно использовать как иллюстрацию того, как в РФ сгоняют строем на избирательные участки, чтобы выбрать тирана.
Но нет, это Днепропетровск, в котором просто выпал снег, и общественный транспорт умер. Но зато у нас у первых будет гиперлуп и метро чуть ли не до Запорожья».
Горожане пытались сохранять чувство юмора:
«Я уже в середине очереди, ура! Еще десяток забитых маршруток, и я отправлюсь в дальний путь!»
«Прекрасное утро понедельника. Интересно, отцов города увидим с лопатами?»
Снегопад, помимо всего прочего, выявил и состояние общественного транспорта города. У одной из маршруток на ходу отвалилась дверь: как пояснили транспортники, это случилось из-за слишком большого количества пассажиров. В другой шел снег: из-за неисправного люка пассажиры даже в салоне не могли укрыться от стихии.
«Я никому не буду вытирать сопли»
И что же ответил гражданам днепропетровский мэр? В соцсети Филатов написал:
«Да, это стихийное бедствие. Да, за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Да, конечно же, мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, потому что именно сотрудники мэрии побросали свои ср….ные авто на пути его следования.
Да, снега столько, что его просто физически некуда сгребать. Да, в среду будет снегопад ещё хуже. Да, со следующего понедельника, когда начнёт таять, готовьтесь к подтоплениям… Нет, я никому не буду вытирать сопли… И да, если энергию десяти интернет-д……….в приложить к одной лопате, то можно почистить пару улиц».
Мэр с удовольствием постит истории горожан, которые, повинуясь общественному порыву, вышли убирать снег. Некоторых он даже награждает грамотами.
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За этим можно наблюдать бесконечно, особенно — когда находишься в другой стране, где в мэры не избирают желающих «вешать мразей» персонажей, готовых на любую критику отвечать площадной бранью.
Можно, конечно, самим взяться за ремонт дорог, уборку снега, починку трубопроводов, очистку канализации. Но тогда встает резонный вопрос: а зачем нужны солидные дяди-градоначальники со всеми их заместителями, начальниками служб и прочими ответственными лицами?
В случае, который мы наблюдаем из соседней страны, они, очевидно, нужны для того, чтобы проклинать «русский мир», высоко подпрыгивать с криком «Слава Украине!» и раскрашивать ветшающие стены зданий в жовто-блакитные цвета.
Кажется, стремящаяся в Европу Украина несколько забежала вперед: такого мэра, как Борис Филатов, там точно не найдешь.
Андрей Сидорчик, АИФ
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О компенсациях гражданам ЛНР пострадавшим от украинской агрессии
В ЛНР приняли постановление об определении порядка выплаты денежных компенсаций гражданам ЛНР (военным и гражданским) пострадавшим от украинской агрессии.
О компенсациях гражданам ЛНР
В продолжении https://kyl-tiras.livejournal.com/58473.html
Приняли постановление о Порядка выплаты единовременной компенсации https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/13972-ob-utverzhdenii-poryadka-vyplaty-edinovremennoy-kompensacii-za-vred-zhizni-i-zdorovyu-grazhdan-prichinennyy-v-rezultate-agressii-vooruzhennyh-sil-i-vooruzhennyh-formirovaniy.html
И состав комиссии https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/rasporyazheniya/13999-o-komissii-po-rassmotreniyu-voprosov-vyplaty-edinovremennoy-kompensacii-za-vred-zhizni-i-zdorovyu-grazhdan-prichinennyy-v-rezultate-agressii-vooruzhennyh-sil-i-vooruzhennyh-formirovaniy-ukrainy.html
Список лиц и порядок оформления и выплаты (скачать документ) – https://sovminlnr.ru/docs/2018/03/20/145_18_pr1.docx
Пока чётких размеров выплат не обозначено. Возможно будут в пределах старого закона
Статья 1
Установить единовременные компенсации за вред жизни и здоровью граждан, причиненный в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины против мирных граждан в Луганской народной республике в период с 13 апреля 2014 г., в следующих размерах:
а)семьям погибших (умерших) в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины против мирных граждан из числа гражданского населения –160000 гривен;
б)семьям погибших (умерших) в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины против мирных граждан из числа военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, проходивших службу в соответствующих формированиях Луганской Народной Республики –190000 гривен;
в)лицам из числа гражданского населения, признанным инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украиныпротив мирных граждан –80000 гривен;
2 г) лицам из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, проходивших службу в соответствующих формированиях Луганской Народной Республики и признанных инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины против мирных граждан в период исполнения служебных обязанностей, –100000 гривен;
д)ранения, контузии или увечья в результате агрессии Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины против мирных граждан –15000 гривен, получившим ранения, контузии или увечья средней тяжести, –11500 гривен, получившим легкие ранения, контузии или увечья, –8000 гривен;
е)лицам из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, проходившим службу в соответствующих формированиях Луганской Народной Республики и получившим в период исполнении служебных обязанностей тяжелые ранения, контузии или увечья, –20000 гривен; получившим ранения, контузии или увечья средней тяжести, –15000 гривен, получившим легкие ранения, контузии или увечья, –10000 гривен
Как всё будет реализовано посмотрим, пока начало положено, хоть и поздно.
https://kyl-tiras.livejournal.com/58711.html – цинк
Нельзя не отметить, что после того, как из Луганска погнали Плотницкого, начали с большим запозданием реализовываться давние инициативы, о которых давно говорили луганские общественники и ополченцы.
Как верно замечает автор, главное, чтобы это не осталось на бумаге.
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«Положение катастрофическое»: что принесли Украине четыре года ассоциации с ЕС
21 марта 2014 года в Брюсселе украинский премьер-министр Арсений Яценюк подписал политический блок Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Через три месяца была подписана вторая часть документа — экономическая.
Этому предшествовали протесты на Майдане и насильственная смена власти в Киеве. Однако, как заявил в интервью RT экс-глава украинского правительства Николай Азаров, соглашение с Евросоюзом никаких весомых преимуществ стране не дало: население продолжает беднеть, а экспорт — падать. Итоги четырёхлетия европейской интеграции — в материале RT.
Четыре года назад премьер-министр Украины Арсений Яценюк официально запустил процесс интеграции республики с ЕС, подписав соответствующее соглашение. Оно касалось аспектов политического взаимодействия Киева и Брюсселя, а также безопасности и борьбы с терроризмом. После того как на Украине прошли президентские выборы, 27 июня 2014 года стороны подписали и экономическую часть документа. Она предполагала создание зоны свободной торговли и регулировала вопросы стандартизации. Казалось бы, Украина добилась желаемого, но в соглашении было немало моментов, из-за которых в стране ещё с 2012 года ломались копья.
Долгие переговоры
Мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Киевом по поводу соглашения о качественно новом формате отношений Совет министров иностранных дел Евросоюза утвердил ещё в 2006 году. В 2007-м стороны начали переговоры. Подписать документ планировалось в 2011 году — после очередных президентских выборов, на которых, как ожидали в Киеве и Брюсселе, должен был победить Виктор Янукович. Однако руководство ЕС взяло паузу в переговорах в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко и других бывших высокопоставленных чиновников. Киевские власти были обвинены в «избирательном правосудии».
В 2013 году, после того как президент Янукович помиловал экс-главу МВД Юрия Луценко и бывшего министра окружающей среды Георгия Филипчука, осуждённых за должностные преступления, переговорный процесс сдвинулся с мёртвой точки.
Однако на вильнюсском саммите «Восточного партнёрства», проходившем 28 ноября 2013 года, украинский президент сам ушёл от подписания Соглашения об ассоциации.
Как рассказал в интервью RT бывший премьер-министр Украины, председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров, подписание Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС без урегулирования моментов, беспокоивших российскую сторону, означало автоматический отказ Украины от участия в зоне свободной торговли СНГ, договор о которой вступил в силу в 2012 году.
«Около 40% украинского экспорта на тот момент приходилось на страны СНГ, и только порядка 30% — на государства ЕС. Если бы Украина вышла из соглашения с СНГ, то она бы автоматически теряла примерно $30 млрд», — заявил Азаров.
Незадолго до вильнюсского саммита президент России Владимир Путин предупредил официальный Киев, что в случае подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом путь в Таможенный союз для Украины будет закрыт. А Федерация промышленников Украины направила Януковичу письмо, в котором просила президента перенести подписание соглашения по той причине, что его условия делали украинские предприятия неконкурентоспособными.
Николай Азаров и Виктор Янукович, 2013 год РИА Новости
При этом председатель ЕК Жозе Мануэл Баррозу объяснил украинскому руководству, что интегрироваться одновременно и в западном, и в восточном направлении Киев не сможет. За неделю до вильнюсского саммита, 21 ноября, премьер-министр Украины Николай Азаров распорядился приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения с ЕС из соображений нацбезопасности, а также для того, чтобы восстановить объёмы производства в стране за счёт улучшения отношений с Россией.
Говорит Майдан
В ответ на действия правительства на киевский Майдан вышли первые протестующие с требованием вернуться к идее «евроассоциации». После вильнюсского саммита подобные акции стали массовыми и распространились на регионы.
Участники митингов и демонстраций настаивали на том, чтобы Украина возобновила «евроинтеграционный» процесс. Протестующие требовали уволить всех чиновников, «виновных» в срыве ассоциации, и силовиков, которые в ночь с 29 на 30 ноября снесли палаточный городок митингующих на Майдане. Среди участников протеста стало резко расти число ультраправых, выступающих под националистическими лозунгами.
События на Майдане, Киев, 2014 год
Позицию сторонников ассоциации с ЕС российский экономист Михаил Хазин объяснил тем, что носители специфической культуры аграрного северо-запада Украины не видели ценности в промышленных предприятиях юго-востока, которые в первую очередь пострадали бы от подписания соглашения.
Результатом протестов на Майдане стал государственный переворот. В 20-х числах февраля 2014 года, после угроз со стороны протестующих взять штурмом администрацию президента, Виктор Янукович покинул Киев. А Верховная рада, в нарушение Конституции, отстранила его от исполнения обязанностей главы государства и назначила «временное правительство».
Через месяц после свержения Януковича новый премьер-министр Украины Арсений Яценюк выполнил одно из ключевых требований участников «евромайдана» и подписал Соглашение об ассоциации.
Летом 2014 года начались переговоры между Россией, Украиной и ЕС относительно выработки юридического механизма по регулированию рынка. Москва была обеспокоена тем, что через зону свободной торговли ЕС с Украиной в Россию может хлынуть бесконтрольный поток европейских товаров. Однако к единому решению стороны так и не пришли, и с 1 января 2016 года зона свободной торговли Евросоюза с Украиной, до этого действовавшая лишь частично, заработала в полном объёме, а договор о свободной торговле с СНГ для Киева был приостановлен. С этого момента у Европы появился новый, весьма перспективный рынок для льготного сбыта своей продукции.
В полном объёме Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Украиной вступило в силу 1 сентября 2017 года после того, как к июлю прошлого года его ратифицировали все 28 стран ЕС.
Итоги «четырёхлетки»
Некоторые положения Соглашения о евроинтеграции эксперты оценивают положительно — в частности, создание «глубокой и всеобъемлющей» зоны свободной торговли.
«Соглашение предусматривает взаимное открытие рынков, а также гармонизацию норм и стандартов в ряде отраслей экономики. С октября прошлого года начали действовать дополнительные автономные торговые меры, которые улучшили доступ на рынок Евросоюза ряда украинских товаров. Так, ЕС увеличил квоты экспорта зерновых: пшеницы, кукурузы, овса и ячменя. Освобождены от пошлин поставки с Украины натурального мёда, виноградного сока и переработанных томатов», — рассказала в беседе с RT заместитель директора Института Европы РАН Ольга Буторина.
Соглашение предусматривает квотирование по 36 видам товаров. Однако для украинской экономики эти цифры играют исключительно символическую роль. Так, за неполные две недели в январе 2018 года Украина выбрала все основные и дополнительные квоты на экспорт пшеницы, кукурузы, мёда и нескольких видов сока.
К тому же необходимо учитывать, что в Евросоюз Украина вывозит недорогое сырьё, а ввозит — дорогие товары широкого спроса. Поэтому неудивительно, что в январе — ноябре 2017 года отрицательное сальдо торгового баланса страны достигло $5,2 млрд (по данным украинского Госстата), что в два раза больше, чем за тот же период 2016 года.
При этом украинские СМИ в большинстве своём оценивают промежуточные итоги интеграции в позитивном ключе. В частности, издание «Украинские Известия» со ссылкой на Госстат Украины пишет о росте в 2017 году украинского экспорта в ЕС, по сравнению с 2016-м, на 29% — до $17,5 млрд, или 42% от общего экспортного объёма.
Однако другие показатели украинской экономики выглядят не столь вдохновляющими. Если в 2013 году общий объём украинского экспорта составлял $63,3 млрд, то в 2017-м этот показатель снизился на треть — до $43,26 млрд. А номинальный ВВП по итогам 2016 года (полные данные за 2017-й ещё не обнародованы), по сравнению с 2013-м, сократился почти вдвое — с $183,3 млрд до $93,3 млрд.
Экспортные «достижения» Украины на деле таковыми не являются, говорят эксперты.
«Если у вас был год, когда вы ничего не продавали, а потом продадите хотя бы один мешок, то в процентном отношении это будет потрясающий рост. Где же рост, если общее положение экономики Украины катастрофическое?» — отмечает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Рассуждая о текущей ситуации в украинской экономике, экс-премьер Николай Азаров отметил, что именно о таком сценарии развития событий он говорил ещё в 2013 году.
«Не случилось ничего такого, о чём бы я не предупреждал украинцев четыре года тому назад. Приостановка работы зоны свободной торговли в рамках СНГ привела к тому, что ежегодный экспортный доход сократился примерно на $30 млрд в год. А что такое зона свободной торговли с ЕС? Это квоты на поставку в Европу украинской сырьевой продукции. Они не смогли компенсировать потерь от утраты российского рынка», — сказал Азаров в интервью RT.
По мнению экс-премьера, льготные переходные периоды для ряда категорий продукции не дали ожидаемого эффекта, так как украинские стандарты не соответствовали европейским.
«В 2015 году украинский экспорт в ЕС обвалился примерно в два раза. Чтобы не дискредитировать идею ассоциации, ЕС помог поднять этот показатель на 15–16%, но это не позволило выйти даже на объёмы 2012 года», — рассказал Азаров.
Киев, 2018 год
По мнению украинского экс-премьера, не спасает внешнюю торговлю Украины и работа на рынках, не входящих в ЕС или СНГ, например — на азиатских. На фоне ухудшения отношений с Россией общие экспортные потери Украины на всех направлениях начиная с 2014 года Азаров оценил в $200 млрд. Впрочем, у бывшего главы украинского правительства есть претензии к реализации не только экономического, но и гуманитарного блока соглашения.
«А как же права человека? Правосудие? Борьба с коррупцией? Украинский режим сегодня — самый коррумпированный в Европе и, наверное, в мире. В судах происходит насилие, они захвачены боевиками. В стране разгул преступности. Но самое главное — это нищета населения», — подчеркнул Азаров.
По словам украинского экс-премьера, ранее средняя зарплата в стране приближалась к $500, потом она сократилась до $150–200. Что касается средней пенсии, то она доходила почти до $200, а сейчас составляет $50–70.
«Зато цены и тарифы выросли в пять-семь раз. ООН признала Украину одной из самых бедных стран мира, в которой за чертой бедности живут около 60% населения. Я уже не говорю об инфляции. И о миллионах эмигрантов. Киевский режим это всё пытается списать на войну в Донбассе. Однако сейчас там ведутся обстрелы, но нет активных боевых действий. На кого списывать? Это всё результаты волюнтаристской политики», — считает украинский экс-премьер.
Что касается перспектив евроинтеграционного процесса, то политологи отзываются о них с изрядной долей скепсиса, отмечая, что население государств, не так давно присоединившихся к ЕС, предпочитает эмигрировать.
«Болгария, Румыния разъезжаются. Прибалтика, наверное, наполовину обезлюдела. Украина, подписавшая лишь Соглашение об ассоциации, — пока только на треть. Но этот процесс продолжится. На то, что квоты Евросоюза помогут поднять экономику Украины, надежды нет. Некоторые из них исчерпываются ещё до завершения новогодних праздников», — подытожил Ищенко.
21 марта 2018 года Украина сделала очередной «шаг на пути в Европу», прекратив в одностороннем порядке действие программы экономического сотрудничества с Россией. Однако эксперты сомневаются, что разрыв торгово-экономических связей с РФ будет как-либо способствовать оздоровлению украинской экономики.
Виктор Миронов
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Пенсионеры Донбасса — про пенсии
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Названа сумма ущерба Украины от потери Крыма и Донбасса
Украина потеряла около 100 миллиардов долларов из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России. Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда.
В документе говорится, что до 2014 года доля Донбасса в украинской экономике составляла около 10 процентов, а Крыма — 3,7 процента. В 2013 году в МВФ оценили ВВП Украины в 179,6 миллиарда долларов. Исходя из этого, потери украинской экономики за последние четыре года составили 98,4 миллиарда долларов.
Главной причиной такого ущерба названа потеря территории, энергоресурсов, предприятий и инфраструктурных объектов.
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Захарченко: О задачах, которые стоят перед ДНР
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