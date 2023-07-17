“Зерновая сделка” приостановлена
"Зерновая сделка" все.
Песков заявил, что "Зерновая сделка" остановлена.
Россия рассмотрит вопрос возвращения к ней, если российские условия будут выполнены.
МИД РФ сегодня официально сообщил секретариату ООН, Украине и Турции о "возражении" против продления "зерновой сделки".
МИД РФ в течение дня опубликует официальную позицию Кремля по поводу остановки "зерновой сделки".
Цены на зерновые фьючеры на мировых биржах уже выросли на 3-4%.
Всех поздравляю с ее прекращением. Надеюсь без последующего возобновления.
я не понимаю грусти Кремля по зерновой сделке -ведь мы своё зерно успешно экспортируем :”За 2022–2023 сельскохозяйственный год (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) Россия установила рекорд по объему экспорта зерна. За указанный период страна экспортировала 60 млн тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.”По оценкам Минсельхоза, при урожае в размере 123 млн т в 2023г Россия вполне может поставить на глобальные рынки свыше 55 млн т зерна..Так что ж мы рыдаем и делаем грусть ,типа “я хату покинул,пошел воевать ,чтоб землю в Гренаде народу отдать”.Спустя несколько часов после произошедшего в районе моста со стороны Керчи все тихо. По ж/д-ветке после возобновления сообщения проходят поезда, хотя и есть небольшие задержки.
Тем не менее, на мосту все стихло, а за несколько сот километров от него все начинает шуметь.
Решается вопрос о транзите автомобилистов из Крыма домой через сухопутный коридор — меры по пропуску уже приняты в ДНР.
В сети некоторые военкур..ы и аналитики недоумевают, не зная и не понимая всей подоплеки зерновой сделки, связи с ней пригожинского мятежа, и что участие в этой сделке принимали международные зерновые концерны типа из Франции…. зарегистрированные в Питере , у который пейчальные глаза, .. И которые сейчас срочно переписывают концерны на другие имена..
п.с. все надоели ,все врут и прячут истину..А вот отдыхать ехать авто- это теперь лотерея,а властям хотелось не испортить сезон -деньги же..А как вертится Соловьев -то Пригожин герой и Коля Песков тоже (так и С.С.считал)а теперь нужно по-другому петь и не хочется.А какое РТ возглавляет домохозяйка ,мать героиня маленьких Марго,постоянно среди родни.??