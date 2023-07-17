Главная » Невероятное в мире, Политика

“Зерновая сделка ушла в историю” (с) Эрдоган

63 2


"Зерновая сделка ушла в историю" (с) "друг Реджеп".

Вот и ладненько. Прямо скажем, окончание "зерновой сделки" слегка скрасило негатив от теракта на Крымском мосту.

Напомню, что на днях в телеге была истерика по поводу предположений Эрдогана, что "зерновую сделку" 17-18 июля продлят. Но получилось все немного не так. В конечном счете, заявления российского военно-политического руководтва о том, что сделка будет останолена, на этот раз не разошлись с делом.

Эрдогану впрочем обижаться нечего, последнее продление "зерновой сделки" на 2 месяца помогло ему выиграть выборы. Все что мог, он с нее уже и так получил. Хотя конечно, если бы сделку тянули и далее в прежнем виде, Анкара бы от нее не отказалась. Эрдоган больше всех с этой сделки поднял.

Теперь РФ и Турция будут вести новые переговоры по продовольственному вопросу. Эрдоган подтвердил, что МИД Турции обсудит с МИД РФ эти вопросы. Также Эрдоган заявил о том, что собирается обсудиь Путиным возможности "возобновления зерновой сделки", подразумевая некие новые договоренности. Переговоры Путина и Эрдогана согласно заявлениям турок, могут состояться в августе, как собственно и визит Путина в Турцию. В Кремле пока не подтверждали конкретное время подобных переговоров.

PS. Относительно моего прогноза (https://colonelcassad.livejournal.com/8381964.html) от 26 мая.

1. Эрдоган выиграет выборы в Турции с небольшим отрывом. ✅
2. Зерновую сделку в прежнем виде не продлят. ✅
3. Появится новая сделка с Турцией после выборов.
4. Аммиак через Одессу не пропустят. ✅
5. Дефолта США 1 июня не будет – потолок долга поднимут. ✅

Давайте новый договор до конца августа и будет 5 из 5.

PS. Решение по зерновой сделке окончательное, больше переговоров не планируется (с) МИД РФ

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8498237.html
Метки: личное, Россия, турция, Украина, черное море, экономика, эрдоган
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Атака Запада на внешнюю политику Путина на Ближнем Востоке
МО РФ об атаке на Севастополь
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (08.11.2022 г.)
Грёзы дураков о всеобщем счастье
Большие манёвры в Анкаре
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 30022 25472
    марина два часа назад

      “Насколько я помню, в рамках зерновой сделки в качестве жеста доброй воли, противной (во всех отношениях) стороне был отдан Змеиный, который позволял контролировать часть акватория Черного моря. Если сделка продлена не будет, а мерзавцы наносят удары по Крымскому мосту, будет ли сделан жест “недоброй воли”? Или Змеиный не нужен ни при каком раскладе?

      • 876 840
        Сан Санычмарина час назад

          А вы на о.Змеиный отправите своих детей добровольцами, подвиг совершать? Этот крошечный островок можно с побережья из дальнобойной артиллерии обстреливать. Десант, который туда отправят, будет очень уязвим. Ради чего он нужен? Украинцы готовы завалить трупами ради демонстрации флага. Зачем это делать русским? Много лишних пацанов? У них тоже есть мамы, которые не хотят их безсмысленной гибели. Или вы бездумно репостите хотелки какого-нибудь Матвейчева?

          2
          2

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru