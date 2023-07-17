“Зерновая сделка ушла в историю” (с) Эрдоган
"Зерновая сделка ушла в историю" (с) "друг Реджеп".
Вот и ладненько. Прямо скажем, окончание "зерновой сделки" слегка скрасило негатив от теракта на Крымском мосту.
Напомню, что на днях в телеге была истерика по поводу предположений Эрдогана, что "зерновую сделку" 17-18 июля продлят. Но получилось все немного не так. В конечном счете, заявления российского военно-политического руководтва о том, что сделка будет останолена, на этот раз не разошлись с делом.
Эрдогану впрочем обижаться нечего, последнее продление "зерновой сделки" на 2 месяца помогло ему выиграть выборы. Все что мог, он с нее уже и так получил. Хотя конечно, если бы сделку тянули и далее в прежнем виде, Анкара бы от нее не отказалась. Эрдоган больше всех с этой сделки поднял.
Теперь РФ и Турция будут вести новые переговоры по продовольственному вопросу. Эрдоган подтвердил, что МИД Турции обсудит с МИД РФ эти вопросы. Также Эрдоган заявил о том, что собирается обсудиь Путиным возможности "возобновления зерновой сделки", подразумевая некие новые договоренности. Переговоры Путина и Эрдогана согласно заявлениям турок, могут состояться в августе, как собственно и визит Путина в Турцию. В Кремле пока не подтверждали конкретное время подобных переговоров.
PS. Относительно моего прогноза (https://colonelcassad.livejournal.com/8381964.html) от 26 мая.
Давайте новый договор до конца августа и будет 5 из 5.
PS. Решение по зерновой сделке окончательное, больше переговоров не планируется (с) МИД РФ
“Насколько я помню, в рамках зерновой сделки в качестве жеста доброй воли, противной (во всех отношениях) стороне был отдан Змеиный, который позволял контролировать часть акватория Черного моря. Если сделка продлена не будет, а мерзавцы наносят удары по Крымскому мосту, будет ли сделан жест “недоброй воли”? Или Змеиный не нужен ни при каком раскладе?
А вы на о.Змеиный отправите своих детей добровольцами, подвиг совершать? Этот крошечный островок можно с побережья из дальнобойной артиллерии обстреливать. Десант, который туда отправят, будет очень уязвим. Ради чего он нужен? Украинцы готовы завалить трупами ради демонстрации флага. Зачем это делать русским? Много лишних пацанов? У них тоже есть мамы, которые не хотят их безсмысленной гибели. Или вы бездумно репостите хотелки какого-нибудь Матвейчева?