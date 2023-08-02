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По зерновой сделке

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По зерновой сделке.

1. Путин сообщил, что выполнение зерновой сделки бессмысленно без выполнения российской части сделки.
2. Россия готова обсуждать выполнение зерновой сделки при выполнении российских условий. В этом плане позиция РФ не меняется.
3. Запад на текущий момент не демонстрирует какого-либо желания выполнять российские условия. Ни одно из них.
4. Турция и ООН не имеют возможностей повлиять на позицию Запада, даже если бы ООН действительно этого хотела бы. Поэтому в прежнем виде зерновая сделка умерла.
5. Эрдоган и Путин договорились продолжить обсуждение параметров зерновой сделки, в том числе во время ожидаемого визита Путина в Турцию в августе этого года.
6. Удары по портовой инфраструктуре, которая ранее защищалась зерновой сделко будут продолжаться, защищитить эти объекты нацистский режим не может, поэтому ценность оставшихся портов будет снижаться при более-менее систематических ударах.
7. Наиболее вероятный сценарий – отдельные договоренности России и Турции по зерновому хабу без Украины при продолжающихся ударах по инфраструктуре на побережье Черного моря.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8538257.html
Метки: война на украине, Путин, Россия, турция, эрдоган
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11297 8637
    чужой 40 мин. назад

      Если зерно отправлять из Украины по газовой трубе, то Россия будет беспомощна помешать Западу делать сделки по зерну для бедных стран Евросоюза.

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