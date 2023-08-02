По зерновой сделке
По зерновой сделке.
1. Путин сообщил, что выполнение зерновой сделки бессмысленно без выполнения российской части сделки.
2. Россия готова обсуждать выполнение зерновой сделки при выполнении российских условий. В этом плане позиция РФ не меняется.
3. Запад на текущий момент не демонстрирует какого-либо желания выполнять российские условия. Ни одно из них.
4. Турция и ООН не имеют возможностей повлиять на позицию Запада, даже если бы ООН действительно этого хотела бы. Поэтому в прежнем виде зерновая сделка умерла.
5. Эрдоган и Путин договорились продолжить обсуждение параметров зерновой сделки, в том числе во время ожидаемого визита Путина в Турцию в августе этого года.
6. Удары по портовой инфраструктуре, которая ранее защищалась зерновой сделко будут продолжаться, защищитить эти объекты нацистский режим не может, поэтому ценность оставшихся портов будет снижаться при более-менее систематических ударах.
7. Наиболее вероятный сценарий – отдельные договоренности России и Турции по зерновому хабу без Украины при продолжающихся ударах по инфраструктуре на побережье Черного моря.
Если зерно отправлять из Украины по газовой трубе, то Россия будет беспомощна помешать Западу делать сделки по зерну для бедных стран Евросоюза.