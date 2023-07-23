В России построен ПЕРВЫЙ плавучий ЗАВОД
В посёлке Белокаменка состоялся торжественный вывод из сухого дока первой платформы проекта Арктик СПГ-2. А это значит, что завершился этап строительства плавучего завода – самого сложного и интересного технологического решения России за последнее десятилетие. Как мы смогли реализовать его в условиях санкционной блокады и в чём его польза, а также о новой истории спасения расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
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