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В России построен ПЕРВЫЙ плавучий ЗАВОД

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В посёлке Белокаменка состоялся торжественный вывод из сухого дока первой платформы проекта Арктик СПГ-2. А это значит, что завершился этап строительства плавучего завода – самого сложного и интересного технологического решения России за последнее десятилетие. Как мы смогли реализовать его в условиях санкционной блокады и в чём его польза, а также о новой истории спасения расскажем как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

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Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=whmNEgIDVuw
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