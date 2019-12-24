«Здесь построено больше половины всего атомного флота нашей страны». Чем знаменит «Севмаш»

Сейчас монастырь живет полноценной православной жизнью. В 1998 году, после того как здание храма долгое время использовалось под производственные мощности «Севмаша», было проведено первое богослужение. Были сделаны купола, проведено отопление. Сейчас Никольский собор работает как «домовой» храм, в нем постоянно проводятся службы. «По территории предприятия курсируют автобусы, во время обеда с самого дальнего цеха они забирают людей и привозят на службу в этот храм. Территория предприятия настолько большая, что пешком сюда не добраться, а автобус идет примерно десять минут. После службы работников „Севмаша“ развозят по цехам», — говорит Пиликина.

Между нашим предприятием и Никольским собором тесная историческая связь. Помимо того, что храм стал первым приютом для строителей завода и города, сегодня обязательно на выводе корабля присутствует священник, который благословляет его и экипаж, а дальше АПЛ проходит испытания в море и передается флоту. Эта православная церемония – возрождение традиций, которые существовали в царской России.

Отсчет истории завода-гиганта ведется с 21 декабря 1939 года — именно в этот день был заложен первый корабль «Севмаша» — линкор «Советская Белоруссия», который впоследствии так и не был достроен. Кстати, дата выбрана не случайно — это был день рождения Сталина. Однако увидеть свое индустриальное детище он не успел, хотя именно ему город обязан своим появлением на карте страны.

Конвейер для кораблей

Говоря об уникальности плана завода, сотрудник музея отмечает, что именно здесь впервые был применен поточно-позиционный метод строительства кораблей. «Это означает, что корабль у нас полностью проходит весь цикл постройки, начиная от складов стали до стапелей и уже с выходом на набережную. Говоря простым языком, мы получаем листы металла и выпускаем уже полностью готовый корабль», — говорит Мазур, отмечая, что данный принцип строительства в 1936 году предложил инженер-кораблестроитель Владимир Костенко. Для сравнения: в Британии, которая долгое время являлась владычицей морей, такой метод применили только в конце 1950-х годов.

Также Костенко именно здесь, на севере, впервые предложил делать эллинги крытого типа. «Это позволяет нам вести круглогодичную постройку кораблей на стапеле, невзирая на наши сложные климатические условия», — уточняет сотрудник музея. Но стоит также отметить и талант архитекторов.

Они понимали, что такое предприятие будет постоянно разрастаться, мощность будет все время увеличиваться, соответственно, будут достраиваться новые цеха. И в связи с этим они изначально заложили резерв на модернизацию сроком на 100 лет, то есть в течение этого времени мы можем модернизировать наш завод, не особо влияя на архитектурный план. Александр Мазур, сотрудник музея ПО «Севмаш»

Для этого они зарезервировали места под последующие реконструкции. В частности, крупнейший однопролетный 55-й цех будет построен впоследствии именно на этом месте. У него длина — 430 м, высота — 73. С его крыши в хорошую погоду вполне видно Архангельск.

От линкоров к подлодкам

Завод изначально проектировали для постройки кораблей всех видов и классов — как надводных, так и подводных, при этом любого водоизмещения. «Первые заложенные здесь линкоры были по-настоящему исполинские корабли не только на тот момент, но и на сегодняшний день тоже, — рассказывает сотрудник музея. — В сравнение можно привести „Титаник“, длина которого была 254 м, у наших линкоров — 269, а водоизмещение — 56 000 т». Но линкоры не достроили — началась Великая Отечественная война.

Перед её началом здесь работало около 6000 человек, из них в первые месяцы войны на фронт ушли 2500, поэтому вся трудовая ноша легла на плечи женщин и подростков. Завод строил эсминцы, малые противолодочные корабли, дизельные подводные лодки, паромы и лихтеры, обеспечивал боеспособность кораблей Северного флота и ремонтировал суда (участники арктических конвоев), доставлявшие грузы для союзников по Северному морскому пути.

«За годы войны было отремонтировано 140 кораблей, судов, ледоколов, в том числе 70 иностранных транспортов, доставлявших по ленд-лизу оружие, боевую технику, топливо, продовольствие. В военное время на предприятии было построено восемь больших охотников за подводными лодками, — рассказывает глава „Севмаша“. — Достраивались и передавались флоту подлодки, переведенные по Беломоро-Балтийскому каналу из Ленинграда и по железной дороге из Горького. К началу 1945 года более 20 кораблей, построенных на нашем предприятии, участвовали в обороне Советского Заполярья».

После войны завод №402 (Северным машиностроительным предприятием стал называться с 1959 года) оставался основной северной базой по ремонту кораблей ВМФ СССР, участвовал в реализации плана военного кораблестроения. Началось строительство дизель-электрических, а с 1955-го — атомных субмарин.

Здесь была построена первая отечественная АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» проекта 627 «Кит» и первая в мире — с титановым корпусом К-162 проекта 661 «Анчар». Она стала ещё и самой быстроходной в мире. В 1971 году на испытаниях развила скорость 44,7 узла (около 83 км/ч) — этот рекорд не превзойден до сих пор. За дороговизну постройки её прозвали «Золотой рыбкой».

Колоссальные масштабы

Завод в своем роде уникален. Вся территория — 300 га, на ней расположено более 100 подразделений и 38 производств. Это соизмеримо с площадью шести государств Ватикан.

Здесь расположены крупнейшие в России стапельные места в крытых эллингах общей площадью 100 000 кв. м., которые позволяют строить суда с шириной корпуса до 38 м и водоизмещением до 100 000 т, а также плавучие технические сооружения и морские нефтедобывающие платформы длиной и шириной до 126 м, высотой до 100 м и весом конструкций до 85 000 т.

Главная дорога имеет протяженность около 5 км. На предприятии три застроечных набережных, на которых расположены портальные краны, способные работать с грузами до 160 т. Недавно по программе техперевооружения поступил 200-тонный кран, эксплуатация которого позволит уменьшить сроки строительства заказов на стапеле.

«Все цеха замкнуты в единую технологически последовательную цепь по постройке кораблей, при этом сами цеха у нас выстроены строго в две линии, — рассказывает сотрудник музея. — Первая линия — это стапельные — 50-й, 55-й, 42-й, то есть это цеха, где непосредственно строится сам корабль. Далее идут достроечные цеха — 40-й, 41-й, 9-й, 43-й, 7-й корпусно-сварочное. Вторая линия — это уже машиностроение и машиносборочные цеха, которые изготавливают в год более 25 000 номенклатурных наименований для собственного производства».

Один из первых — эллинг №1 стапельно-сдаточного производства (цех №50) — построен на сваях из лиственницы. Под его сводами может поместиться 14 храмов Василия Блаженного.

Габариты самого цеха на период строительства не имели аналогов ни в нашей стране, ни в зарубежной практике, а технические решения, положенные в основу проектирования стальных конструкций, содержали в себе передовые идеи конца 30-х годов. Впервые в Советском Союзе здесь был применен поточно-позиционный метод постройки надводных кораблей. Цех стали называть главным конвейером завода. Михаил Будниченко, генеральный директор ПО «Севмаш»

Именно в этом цехе достроили и отправили на испытания первую в мире дизельную подводную лодку, осуществившую пуск баллистической ракеты из подводного положения. “Всего со стапеля эллинга сошло более 90 атомоходов различных проектов, — говорит глава предприятия. — Однако за свою историю цех освоил выпуск и другой продукции: в 1990-е от строительства АПЛ переходил на выпуск коммерческих заказов, строил буксиры, баржи. Здесь же велось строительства единственной в России морской платформы«Приразломная». Эллинг №2 (ранее цех 55) — самый крупный крытый однопролетный эллинг в мире для строительства АПЛ. На его крыше можно разместить шесть футбольных полей. Этот цех появился в 1974 году благодаря гонке вооружений. Здесь строились знаменитые «Акулы». Впервые в мировой практике здесь был реализован агрегатно-модульный метод строительства атомоходов. Разработка его велась по инициативе наших специалистов с участием научных организаций страны. «Сейчас его применяют все предприятия судостроения в России, — говорит Михаил Будниченко. — Здесь построены 23 АПЛ третьего и четвертого поколений. Сейчас ведется строительство современных кораблей». Это самый крупный цех по количеству работников — в нем трудится более 4000 человек. Еще один интересный стапель — №42 — был построен в 1954 году. В нем были созданы лодки-рекордсмены: первая отечественная АПЛ, первая титановая, первая с жидкометаллическим теплоносителем реактора, самая высокоавтоматизированная и самая глубоководная. «Цех №42 сегодня единственный в России, где можно построить атомную подводную лодку от начала до конца. Сварка корпуса, монтаж труб и оборудования, пусконаладочные работы, испытания систем — все под одной крышей, — поясняет глава „Севмаша“. — Нужны лишь заготовки металла для сборки корпуса и оборудование для монтажа». Всего здесь построено 19 атомоходов и ряд гражданских объектов (в частности, первый советский экскурсионный подводный аппарат «Нептун» и океанские мега-яхты). «Золотой век» судостроения Период максимальной загрузки предприятия — 1960-е годы, когда был расцвет строительства АПЛ. Именно в те годы стране был брошен вызов — США начали вводить в строй серию АПЛ стратегического назначения типа «Джордж Вашингтон», которые несли на своем борту баллистические ракеты. «Вызов был принят, и в 1962 году „Севмаш“ приступил к строительству АПЛ стратегического назначения главного конструктора Сергея Ковалева. Головной заказ был заложен в августе 1964 года, а сдан флоту в конце 1967-го, — рассказывает Будниченко. — Темпы строительства АПЛ говорят сами за себя: за пять лет в строй действующих вступило более 20 самых совершенных для того времени атомных стратегических ракетоносцев».

С принятием их на вооружение стало окончательно ясно, что достигнут паритет по морской составляющей сил ядерного сдерживания, и разговаривать с нашей страной с позиции силы уже никто не мог. Михаил Будниченко, генеральный директор ПО «Севмаш»