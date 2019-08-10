«Академик Ломоносов» и перспективы малых АЭС

Этот проект объединяет в себе сразу два новых направления – это первая АЭС малой мощности, отвечающая постфукусимским требованиям по безопасности, и это первая АЭС, которую можно перемещать от одной точки подключения к другой. В истории уже были примеры АЭС, работавших в двухцелевом режиме, которые обеспечивали потребителей не только электрической энергией, но и тепловой, но «Академик Ломоносов» – первый случай после стационарной Билибинской АЭС, когда возможность теплоснабжения заложена в конструкцию изначально. Больше того – специалисты Росатома уверены, что при строительстве следующих ПАТЭС они смогут расширить ее универсальность – плавучие блоки смогут не только нагревать воду, но и обеспечивать работу опреснительных установок.

Атомные станции малой мощности – спрос есть, и он растет

В мире есть целый ряд небольших стран, энергетическим системам которых просто не требуются АЭС привычной, стандартной мощности в 1’000 мегаватт, но которые, тем не менее, испытывают сложности с обеспечением стабильности своих энергосистем.



В мире есть страны, для которых строительство АЭС привычного масштаба просто дорого – не будем забывать, что стоимость современного атомного энергоблока составляет 5-6 миллиардов долларов.



В мире есть целый ряд больших стран, которые не обеспечивают электроэнергией всю свою территорию, но которым энергия необходима на удаленных островах, на территориях, где открыты месторождения полезных ископаемых, которые невозможно разрабатывать без электроэнергии, а строить стационарные объекты генерации невыгодно (в том числе из-за необходимости постоянно поставлять туда топливо).



Одна из таких стран нам хорошо известна – это Россия с нашими арктическими просторами, немногочисленные населенные пункты на которых обеспечиваются энергетическими ресурсами за счет ежегодного настоящего подвига, который мы привыкли называть «северным завозом». Россия, где в арктическом и дальневосточном регионе год за годом открывают все новые месторождения полезных ископаемых, которые находятся вдали от всех населенных пунктов.



Россия, которая восстанавливает и развивает Северный морской путь, для чего необходим совсем другой уровень развития опорных точек – портов на побережье Северного Ледовитого океана.

Головная ПАТЭС открывает возможность активнее решать все эти проблемы, обеспечивать реализацию проектов, которые сейчас «лежат на полке».



С того момента, как «Академик Ломоносов» начнет давать энергию для изолированной Чаун-Билибинской системы, Росатом получит референтный атомный энергоблок малой мощности – требование, которое стало практически необходимым условием для ведения переговоров с зарубежными заказчиками.



Специалисты энергетической отрасли уверены, что у плавучих АЭС весьма значительный экспортный потенциал – а это новые заказы по всей производственной цепочке от предприятий Росатома и судостроителей до компаний, усилиями которых добывается и обрабатываются руды металлов.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» – хроника 2019 года

Новый 2019-й год «Академик Ломоносов» встретил в Мурманске, где на базе «Атомфлота» специалисты активно готовили его к предстоящей работе. В ноябре 2018 года на обоих реакторах успешно прошли физические пуски, а в начале ноября реакторная установка номер 1 была выведена на энергетический уровень мощности.



В то время, пока вся страна отдыхала на новогодних каникулах, в Мурманске шла кропотливая и напряженная работа – проводились испытания генераторов и турбин на всех уровнях мощности, в том числе и при работе с перегрузками, осуществлялся энергетический пуск реакторной установки №2. Разумеется, работали атомщики не в одиночестве – инспекторы Ростехнадзора присутствовали при каждом испытании реакторов, чтобы не допустить и малейшего отклонения от проектных параметров.

24 апреля 2019 года «Росэнергоатом», заказчик и будущий оператор ПАТЭС, отчитался о завершении комплексных испытаний ядерной энергетической установки.



31 марта оба реактора были выведены на 100% проектной мощности, была проверена работа основного и вспомогательного оборудования и автоматических систем управления технологическими процессами. Ни заказчик, ни Ростехнадзор недочетов не выявили – все технологические параметры соответствуют проектным.



По результатам комплексной проверки государственной комиссией был оформлен акт по приемке ПАТЭС в эксплуатацию – документ, давший основание на получение лицензии на эксплуатацию. После комплексной проверки плавучий энергоблок отправился в док – для осмотра и окраски подводной части.



Впрочем, красили не только подводную, но и надводную часть – сейчас внешний вид «Академика Ломоносова» весьма выгодно отличается от того, в каком он прибыл в Мурманск со стапелей Балтийского завода.

26 июня Ростехнадзор выдал «Росэнергоатому» лицензию на эксплуатацию ядерной энергетической установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет – до 2029 года.



Четвертого июля Балтийский завод и «Росэнергоатом» известили о важном событии: судостроители сдали, а атомщики приняли работу по сооружению ПАТЭС «Академик Ломоносов».



Для корабелов, впрочем, это не означает, что они больше не прикоснутся к плавучему энергоблоку – они будут участвовать в подготовке ПАТЭС к перегону из Мурманска в Певек, а по прибытии судна на место окажут шеф-монтажные услуги по соединению его с берегом, по подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии.



Гарантийные обязательства судостроителей заканчиваются в середине 2021 года, но они уверены, что после монтажных работ их участие в проекте закончится – за свою работу они спокойны, да и проверок «Академик Ломоносов» как плавсредство выдержал немало. Начало перехода из Мурманска в Певек запланировано на 23 августа.

История строительства ПАТЭС – часть истории современной России

Проекту ПАТЭС «Академик Ломоносов» в 2019 году исполнилось 13 лет – 19 мая 2006 года концерн «Росэнергоатом» официально подвел итоги закрытого тендера на создание плавучего энергоблока малой мощности, победителем которого стало северодвинское производственное объединение «Севмаш» – отечественный флагман строительства атомного подводного флота.



В 13-летней истории строительства плавучей АЭС, как в капле воды, отражается часть истории самой России этих непростых лет. Выиграв тендер, «Севмаш» очень старался вести все работы в соответствии с календарным графиком, но оказался физически не способен с этим справиться – именно в эти годы центр военного атомного судостроения оказался перегружен программой по строительству атомных подводных лодок проект 855 «Ясень» и проекта 955 «Борей».



Срывать оборонный заказ нельзя было ни при каких обстоятельствах, поэтому Росатом передал заказ на Балтийский завод, куда в августе 2008 года и были перемещены «объекты незавершенного строительства». Как это отразилось на сроках и стоимости строительства – думаем, рассказывать не требуется.

В апреле 2009 года Росатом и Балтийский завод согласовали новый срок окончания строительства – с 2010 года он «сдвинулся вправо», на декабрь 2012 года, непосредственные работы в Санкт-Петербурге начались в мае 2009-го. Но это время было только началом этапа расставания с наследием 90-х годов – тогда Балтийский завод был приватизирован и вошел в состав Объединенной промышленной корпорации, основным бенифициаром которой был сенатор от Тувы Сергей Пугачев.



В его «финансово-промышленную империю» в числе прочих входил и «Межпромбанк», относительно которого ЦБ РФ в октябре 2010 официально сообщил следующее:

«Лицензия отозвана в связи с нарушениями законодательства и неспособностью удовлетворить требования кредиторов».

Проверка ЦБ показала, что менеджмент банка активно занимался выводом средств и существенную недостоверность ранее предоставляемой отчетности. Для «Межпромбанка» и господина Пугачева все это обернулось возбуждением уголовного дела, а для «Академика Ломоносова» – двухгодовым простоем у причалов Балтийского завода.



После бегства Сергея Пугачева из России завод перешел под контроль государства, а в июле 2012 года большую часть акций выкупила Объединенная Судостроительная Корпорация (ОСК). Росатом вынужден был ждать, пока закончатся все эти процедуры и появится возможность подписать договор теперь уже с новыми владельцами и руководителями Балтийского завода.



Срок строительства ПАТЭС еще раз сдвинулся вправо, но и в этом случае назвать Росатом виновником происходившего не получается.

В октябре 2011 года новое руководство Балтзавода сообщило, что «Академик Ломоносов» будет построен до начала 2014 года – но, судя по всему, к этому времени ОСК еще не успела полностью оценить результаты, к которым пришел завод в результате руководства им Пугачевым. Погорячились…



В ноябре 2012 года корабелы сумели уговорить Росатом, что до конца 2016 года свою часть работы они одолеют, вот только к этому времени стоимость строительства выросла до круглой суммы в 20 млрд рублей, значительно превысив ту, которая некогда предусматривалась в договоре с «Севмашем».



Однако и этот срок выдержать не удалось – за те годы, в течение которых Балтийский завод переходил из одних рук в другие, не только устарело оборудование и станочный парк – с завода ушли многие профессионалы, были утрачены компетенции, которые нарабатывались десятилетиями.



Конечно, мы не знаем подробности коммерческих отношений «Росэнергоатома» как заказчика и Балтийского завода как исполнителя, но со стороны складывается впечатление, что атомная корпорация отнеслась к происходившему с пониманием и шла навстречу, оказывая содействие по восстановлению славных традиций одного из ведущих судостроительных предприятий страны.

Завод основан в 1856 году, он работал во время войн и революций, с его стапелей за эти годы сошло более 600 кораблей, названия которых неразрывно связаны с историей России. Именно на Балтийском заводе строились и достраивались все атомные ледоколы времен СССР (за исключением головного – «Ленина»), в том числе и самый мощный из ныне действующих – «50 лет Победы».



Разорванную связь поколений восстановить не так просто, заводские династии – тот капитал, который нельзя пересчитать в бухгалтерии, но, как не раз уж было доказано, это и есть самая большая ценность на любом предприятии, задействованном в освоении высоких технологий.



Да, со сроками строительства ПАТЭС получилось не блестяще, но есть другой результат – Балтийский завод в настоящее время строит и достраивает три атомных универсальных ледокола проекта ЛК-60 новейшего поколения, до конца 2019 года ожидается подписание контрактов еще на два ледокола этого проекта. Санкт-Петербург остается морской столицей России, Балтийский завод – основой проектов развития Северного морского пути и Арктики.

Реакторы ПАТЭС – проверено временем

Конечная стоимость ПАТЭС «Академик Ломоносов», связана, в числе прочего, и с тем, что проектировали его в конце прошлого – начале этого века – до того, как ОКБМ им. Африкантова разработал новый реактор РИТМ-200. На ПАТЭС установлены два реактора КЛТ-40С – модернизация более ранних проектов КЛТ-40 и КЛТ-40М, надежность которых подтверждена тысячами реакторочасов, наработанных реакторами такого типа на лихтеровозе «Севморпуть» и на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач».



Реакторы КЛТ-40С оснащены современными системами безопасности, в том числе и пассивными (не зависящими от наличия электропитания для собственных нужд реактора и от действий персонала), их активная зона позволяет использовать ядерное топливо с обогащением по изотопу урана-235 в 19% – на реакторах более раннего образца применялось топливо с обогащением 40%.

Изменение степени обогащения было реализовано для того, чтобы ПАТЭС соответствовала критериям договора о нераспространении ядерного оружия – по классификации МАГАТЭ низкообогащенное ядерное топливо считается таковым при обогащении по урану-235 до 20%. Полученный в ОКБМ результат обеспечивал экспортный потенциал ПАТЭС при использовании КЛТ-40С уже в начале этого века, но об этом чуть позже.

Электрическая мощность ПАТЭС «Академик Ломоносов» составляет 70 МВт, при этом электроэнергия выдается напряжением 10 кВ, что наиболее оптимально для создания линий электропередач.



Тепловая мощность ПАТЭС – 50 Гкал/час (150 МВт), каждый блок реакторной установки обеспечивает выработку 240 тонн пара в час с температурой в 290 градусов. ПАТЭС способна работать 12 лет без выгрузки топлива, а назначенный срок службы составляет 40 лет.



Масса и размеры реакторов КЛТ-40С со всеми уровнями биологической защиты во многом определили и габариты корпуса – 140 метров длины, 30 метров ширины при водоизмещении 21,5 тысяча тонн. Корпус ПАТЭС цельносварной, разделен перегородками на два блока – технологический и жилой.



В технологическом расположены реакторы, турбины, отсек обращения с облученным ядерным топливом, все необходимые вспомогательные системы и оборудование.



Уровень внешней защиты позволяет ПАТЭС спокойно пережить цунами, землетрясение силой до 8 баллов и падение самолета весом до 11 тонн, причем все три эти случая в условиях побережья Чукотки крайне маловероятны.



Когда станция будет введена в эксплуатацию, на ней будут работать вахтовым методом: на три месяца 150 человек по 50 человек в смене, для комфортного пребывания которых на борту ПАТЭС предусмотрены не только благоустроенные каюты, но и кинотеатр, спортзал и даже бассейн.

Больше АСММ – хороших и разных!

О том, что думают в Росатоме о дальнейших перспективах плавучих АЭС, в рамках Международного арктического форума в марте 2019 года, в интервью корреспонденту ТАСС высказался генеральный директор корпорации Алексей Лихачев:

«У нас уже есть технологическая возможность реализовывать аналогичные проекты разной мощности. Если «Академик Ломоносов» состоит из двух блоков по 35 МВт, то у Росатома уже есть решение по автономным источникам энергии большей мощности с реакторами РИТМ-200, у нас есть проекты по автономным атомным источникам энергии мощностью 6-8 МВт, и сейчас мы работаем над созданием реакторов мощностью 1 МВт.



Это достаточно большая линейка автономных ядерных источников энергии, и мы сейчас ведем переговоры и с полярными регионами, и с рядом российских компаний о поставке таких источников – нужно, чтобы сформировался спрос.



При этом к плавучему энергоблоку проявляет интерес большое количество зарубежных партнеров, огромное количество международных делегаций уже посетило плавучую АЭС. У нас народ шутит, что нужно было продавать на экскурсию по ПАТЭС билеты, тогда мы бы окупили ее строительство еще к началу генерации электроэнергии и тепла».

Напомним, что в 2006 году, когда подписывался договор на строительство ПАТЭС, это было сделано в рамках действовавшей на тот момент государственной программы РФ «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», и тогда речь шла даже о плане строительства целой флотилии ПАТЭС в количестве семь единиц.



Сейчас действует уже новая государственная программа, и в ней речь действительно идет только о завершении строительства ПАТЭС «Академик Ломоносов», поэтому глава Росатома, безусловно, прав – необходимо приложить максимум усилий для формирования спроса со стороны регионов и компаний, ведущих различные проекты в нашей Арктике.



Очевидно, что один из способов формирования такого спроса – предложение выгодной цены, в чем действительно способен оказать серьезную помощь РИТМ-200.

Реактор РИТМ-200 – уровень хайтэк

16 октября 2018 года «ЗиО Подольск» отправил в Санкт-Петербург второй реактор для строящегося на Балтийском заводе атомного ледокола проекта ЛК-60 «Урал», и это был уже шестой по счету реактор РИТМ-200, произведенный «Атомэнергомашем» и ОКБМ им. И.И. Африкантова.



Шесть реакторных установок всего за три года – это уже промышленное производство, что само по себе снижает цену по сравнению с головным изделием проекта.



Росатом намерен до конца года подписать с Балтийским заводом договор на строительство еще двух ледоколов ЛК-60, для конструкторов и машиностроителей корпорации это будет означать продление серии РИТМ-200 еще на четыре реакторных установки, вырастут навыки, компетенции и на Балтийском заводе.



В 2019 году по планам ОСК в переоснащение производственных мощностей Балтийского завода будет инвестировано 4 млрд рублей, что увеличит шансы на то, что новые заказы Росатома будут выполняться без задержек и с надлежащим качеством. Получится у атомной корпорации сформировать спрос на ПАТЭС – будут новые заказы и для ОКБМ, и для «Атомэнергомаша», и для Балтийского завода.

Но не только промышленное, конвейерное производство может привести к снижению стоимости ПАТЭС – значительный вклад в это внесут и конструкторские отличия РИТМ-200 от КЛТ-40С.



Вот самые заметные: реактор КЛТ-40С весит 3’800 тонн, а РИТМ-200 – только 2’200 тонн, КЛТ-40С имеет габариты 12 метров х 17,2 метра х 12, а РИТМ-40 – 6 х 13,2 х 15,5 метра.



Расчеты ОКБМ Африкантова – а конструкторскому бюро, которое разработало все до одного проекты реакторных установок атомного ледокольного флота, верить можно и нужно – что габариты корпуса ПАТЭС с парой РИТМ-200 по сравнению с габаритами корпуса ПАТЭС с парой КЛТ-40С изменятся следующим образом.



Длина корпуса станет меньше на 38 метров, ширина станет меньше на 5 метров, осадка уменьшится на 1,1 метра, поэтому за счет снижения материалоемкости будет получен весомый экономический эффект. По оценкам ОКБМ, себестоимость производимой электроэнергии на РИТМ-200 станет ниже на 36% по сравнению с КЛТ-40С.

Можно бегло оценить и другие преимущества реакторной установки РИТМ-200: ее электрическая мощность выше на 20 МВт (35 МВт – у КЛТ-40С, 55 МВт – у РИТМ-200), на 40 МВт выше тепловая мощность, на 60% выше назначенный ресурс до среднего ремонта.



Как видите, желание руководства Росатома сделать ПАТЭС еще одним конкурентным предложением имеют весьма серьезные обоснования – ОКБМ Африкантова разработало действительно выдающийся проект реакторной установки, а реализация на одном заводе всех заказов на атомные ледоколы вместе с заказом на ПАТЭС «Академик Ломоносов» обеспечила восстановление и наращивание компетенций судостроителей.



Остается отметить, что проекты по автономным атомным источникам энергии мощностью 6-8 МВт, о которых сказал Алексей Лихачев – это тоже разработка ОКБМ Африкантова, проект АБВ-6Э с максимальной мощностью на клеммах турбогенераторов 9,5 МВт с перегрузкой активной зоны раз в 12 лет и со сроком службы в 60 лет.

Но и на этом значение и перспективы реакторной установки РИТМ-200 не заканчиваются – ОКБМ завершило разработку наземных атомных станций на ее основе. Пока еще не очень привычная аббревиатура АСММ (атомная станция малой мощности) в последние годы становится новым направлением развития для атомной энергетики во всем мире.



Проекты АСММ разрабатываются в США, в Китае, в Канаде, в Великобритании и в других странах, постепенно разворачивается настоящая технологическая гонка. Преимущества АСММ достаточно очевидны – меньше требования к энергетическим системам, в составе которых они будут работать, ниже стоимость, их можно значительно быстрее строить, при этом весь комплект оборудования будет производиться в заводских условиях.



Подготовь площадку и подстанцию, за это время на заводе успеют полностью укомплектовать АСММ, и останется только перевезти конструкцию на место и скоммутировать с линиями электропередач. В разы меньшее количество профессионально подготовленного персонала, значительно более скромные объемы ОЯТ, облученного ядерного топлива.



Все проекты АСММ – блочные, предусматривают возможность увеличивать количество готовых блоков на одной площадке, если у заказчика появится такая необходимость. У кого больше шансов на победу в этой гонке? Все вполне традиционно – у того разработчика, который первым предоставит референтный действующий энергоблок.

География России как бонус для Росатома

Вот только очевидна и главная проблема любой АСММ – ее физическая охрана. Требования к ней практически такие же, как к обычным, большим АЭС, но это будет приводить к тому, что стоимость физической охраны будет значительно влиять на стоимость вырабатываемой электроэнергии.



Кто и как будет решать эту проблему в других странах, сказать сложно, но у России в этом отношении имеется значительная фора – географические особенности нашей страны. В качестве простого примера можно чуть внимательнее посмотреть на ту же ПАТЭС «Академик Ломоносов».



Работать эта АСММ (к АСММ принято относить энергоблоки, электрическая мощность которых не превышает 300 МВт) в порту города Певек – одной из опорных точек Северного морского пути, получивший в июле 2019 года статус международного. Согласитесь – 70-й градус северной широты и 171-й градус восточной долготы опасность террористической угрозы уменьшают многократно сами по себе.



Подобных мест на территории России достаточно, поэтому Росатом имеет хорошие шансы опередить конкурентов, используя уже готовый проект наземного размещения АСММ на базе реакторов РИТМ-200.

РИТМ-200 и Якутия

Уже имеется несколько вариантов того, где может быть размещена первая для Росатома наземная АСММ – корпорация и в этом направлении действует по тому же принципу, что и в случае с ПАТЭС, стараясь добиться появления спроса у наших регионов и компаний. 12 сентября 2018 года Росатом в рамках Восточного Экономического Форума подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства АСММ с правительством Якутии-Саха.



Интегратором этого проекта стало АО «Русатом Оверсиз» – именно эта структурная единица стала подразделением, которое отвечает за продвижение проектов АСММ. Незадолго до 2019 года, 12 декабря, появилось сообщение ТАСС:

«Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Якутия-Саха Вячеслав Емельянов сообщил, что в рамках заключенного соглашения с госкорпорацией “Росатом” создается рабочая группа, которая должна будет определить возможность применения АСММ в условиях Крайнего Севера, возможные точки размещения таких станций, оценить экономическую эффективность и тарифные последствия. Он уточнил, что в состав рабочей группы войдут представители “Росатома” и специалисты профильных ведомств республики.



По его мнению, АСММ – одно из перспективных направлений в области электро- и теплоснабжения населенных пунктов, расположенных на северных и арктических территориях».

19 февраля 2019 года в Якутске прошло совещание руководителей республики и представителей Росатома, по результатам которого начальник управления по работе с регионами государственной корпорации Андрей Полосин сообщил следующее:

«Поставлены были вопросы по строительству станций малой мощности, работе в сфере малотоннажного СПГ, применению ионизирующего облучения при сохранности продуктов питания, радиомедицине, цифровых технологий при управлении городским хозяйством, технологий и решений в сфере городского хозяйства».

А вот 8 апреля, во время проведения пятого Международного арктического форума директор по проектам малой мощности и комплектным поставкам оборудования компании “Русатом Оверсиз” Олег Сиразетдинов сообщил корреспонденту РИА, что Росатом рассматривает два варианта размещения АСММ в Арктике – либо на Чукотке, либо в Якутии.

РИТМ-200 и Чукотка – продолжение следует?..

Информации о варианте размещения АСММ на базе реактора РИТМ-200 на Чукотке несколько больше. В январе на сайте закупок Росатом разместил информацию о тендере под названием «Оказание услуг по сравнительному анализу вариантов развития Чаун-Билибинского энергоузла с учётом перспективных схем энергоснабжения Баимского ГОКа».



Победителем этого тендера 31 января 2019 года стал Институт систем энергетики (ИСЭ) им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения АН России – именно ему предстоит провести «анализ целесообразности строительства в Чаун-Билибинском энергоузле станции с реакторами РИТМ-200».

Уже становятся известны и планы развития Баимского горно-обогатительного комбината. Баимское месторождение полиметаллических руд было открыто еще в 1972 году, но даже возможностей Советского Союза не хватило на то, чтобы его освоить. В рудах этого месторождения – более 30 металлов, но основными будут золото и медь.



Текущая оценка запасов – 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн (около 513 тонн) унций золота, но геологи понимают, что разведка еще далеко не завершена. Уже подготовлен проект освоения месторождения, до конца этого года появится полное технико-экономическое обоснование.



Лицензия на разработку с января 2019 года принадлежит казахской компании KAZ Minerals, одному из крупнейших в мире производителей меди, которая в настоящее время ведет переговоры о финансировании с банками – общий объем инвестиций составит порядка 5,5 млрд долларов.



Проектная мощность будущего горно-обогатительного комбината составит 148 тысяч тонн меди и 8,6 тонны золота в год. Проект такого масштаба может стать «вторым рождением» для всей Чукотки: в несколько раз увеличится валовый региональный продукт, будут созданы тысячи новых рабочих мест за счет мультипликативного эффекта для всех остальных отраслей экономики – от строительства дорог до появления возможностей освоения менее крупных месторождений.



Не хватает для всего этого самого основного в этих суровых климатических условиях – энергии, именно это и может стать главным стимулом строительства ПАТЭС. К решению этой проблемы энергетики подходят очень ответственно, не остается в стороне и правительство России.

В 2020 году будет завершено строительство линий электропередач – к месторождению «придет» электроэнергия Билибинской АЭС, расстояние до которой составляет 235 км.



Да, именно так – хотя Росатом и будет останавливать реакторы этой АЭС, произойдет это не в одночасье, несколько лет в запасе у добывающей компании точно есть, а количества электроэнергии, генерируемой работающими реакторами, будет достаточно для того, чтобы пройти начальный этап освоения месторождения.



6 марта 2019 года правительство России приняло решение о выделение компании РусГидро 13 млрд рублей на строительство ЛЭП Певек – Билибино – Баимское месторождение, которое будет завершено как раз к тому времени, когда горнодобытчикам понадобится увеличение объема электроэнергии.



Сумма серьезная, но и расстояние от Певека до Билибино немалое – 255 км тундры и лесотундры, трассе предстоит пересечь несколько рек и пройти гористую местность. РусГидро планирует справиться с этой работой в течение двух лет – срок жесткий, график напряженный.



Энергии ПАТЭС «Академик Ломоносов» будет достаточно для того, чтобы KAZ Minerals ввела в эксплуатацию первую очередь ГОКа, но на этом планы казахской компании не заканчиваются – будет и вторая, и третья очередь комбината.



Это дает основания полагать, что специалисты ИСЭ будут согласовывать проект строительства АСММ, исходя из планов горняков – разумеется, в числе прочих проблем, которые необходимо решить для того, чтобы проект второй «чукотской» АСММ, в этот раз наземной, стал реальностью.

РИТМ-200 и Урал

15 апреля 2019 года, во время проведения АТОМЭКСПО-2019, Росатом подписал меморандум «О взаимопонимании в отношении развития энергообеспечения проекта комплексного освоения Суроямского железорудного месторождения» с компаний GHP Group. Соглашение определяет возможный порядок реализации мероприятий по сооружению АСММ на базе РИТМ-200 и включает выбор площадки сооружения и разработку технико-экономического обоснования.



Здесь тоже все достаточно конкретно и, в случае успеха – всерьез и надолго. Суроямское месторождение обладает запасами железных руд в объеме 13,8 млрд тонн, сроки разработки месторождения составляют 150 лет. Инициатор проекта освоения месторождения и владелец лицензии ООО «Лекс Электа», а британская компания GHP Group привлечена в качестве финансового консультанта и отвечает, насколько можно судить по открытым источникам, за подбор потенциальных инвесторов.



Отметим, что компания достаточно давно работает в России и с 2013 года стабильно входит в рейтинг Russia’s TOP-20 Money Managers Institutional Investor.

Нельзя исключать даже того, что разработка Суроямского месторождения может оказаться в поле внимания добывающего дивизиона атомной корпорации «Атомредметзолото» – руды здесь относятся к полиметаллическим, помимо железа, в них содержатся двуокись титана, пятиокись ванадия, медь, платина и палладий.



Расположено Суроямское месторождение в Нязепетровском районе Челябинской области. Это северо-запад Челябинской области, район граничит со Свердловской областью и с Башкирией, кроме гор и леса, райцентр имеет железнодорожное сообщение с Екатеринбургом. Тянуть в такой регион ЛЭП от имеющихся на Урале электростанций нецелесообразно, специалисты «Лекс Электа» считают, что АСММ в составе двух реакторов РИТМ-200 будет оптимальным вариантом.



Конечно, для «Русатом Оверсиз» многое будет зависеть от того, как пойдут дела у «Лекс Электа» и GHP Group, но на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме атомщики уже заручились поддержкой со стороны ИнфраВЭБ, дочерней компании ВЭБ.РФ, которая специализируется на проектах развития инфраструктуры, городской экономики и промышленности. «Русатом Оверсиз» и ИнфраВЭБ пришли к соглашению, что проект строительства АСММ для Суроямского месторождения они будут разрабатывать совместными усилиями, и теперь нам остается только наблюдать за тем, как будут развиваться события.

Таким образом, на сегодняшний день Росатом рассматривает сразу три потенциально возможных проекта строительства АСММ на территории России разной степени проработанности.



По различным оценкам, общая потребность в АСММ в разных укромных уголках планеты, на отдаленных островах, у малых государств – более тысячи, это может стать новым сектором международного атомного проекта. Преимущества и имеющиеся проблемы АСММ мы уже коротко рассмотрели – перспективы есть, но реализовать их будет не просто.



Будем надеяться, Росатом сможет войти в число лидеров этого направления, но как будет развиваться новая «атомная гонка», покажет только время.

Б. Марцинкевич



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