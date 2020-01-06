Предварительные итоги юбилейного года Росатома

Как и в конце любого другого года, хочется подвести его основные итоги, пусть еще и без статистически выверенной точности – для нее настанет черед в первом квартале года наступающего. Напомним, что под самый новый, 2019 год, 28 декабря 2018-го президент России Владимир Путин подписал законопроект об управлении Северным морским путем, который назначил государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» его инфраструктурным оператором. Теперь Росатом отвечает не только за атомные ледоколы, но и за все, что необходимо для того, чтобы СМП стал новой международной транспортной артерией. Развитие Севморпути – проект, который требует от Росатома разрабатывать планы на много лет вперед и пошагово, этап за этапом воплощать их в реальность.

Стремительно убегающий от нас 2019-й год – юбилейный для нашего мирного атома, 65 лет тому назад, 27 июня 1954 года в городе Обнинске начала свою работу Первая АЭС .



В начале апреля глава Росатома Алексей Лихачев на Международном Арктическом форуме пригласил в общественный совет по развитию СМП не только представителей российского бизнеса и субъектов федерации, но и иностранных участников форума.



Предложение совершенно логичное, обоснованное – если стремиться превратить Севморпуть в новую международную транзитную артерию, то приглашать принять участие в этой огромной работе нужно всех, кто заинтересован в его реализации.

Ледокол класса 22220 «Арктика»



6 июня, на полях Петербургского международного экономического форума, в кают-компании строящегося головного универсального атомного ледокола класса 22220 «Арктика» прошло учредительное собрание Общественного совета. В заседании приняли участие представители органов власти, крупных российских и международных компаний, осуществляющих свою деятельность в Арктике, деятели науки, общественных организаций и СМИ.



По словам Алексея Лихачева:

«Общественный совет образован для открытого экспертного обсуждения и выработки оптимальных решений по развитию СМП с учетом лучших международных практик».

Что тут же и было подтверждено: в тот же день на борту «Арктики» состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между «Атомфлотом» и компанией Maersk Line, являющейся одним из мировых лидеров в области морских перевозок.



Первое рабочее заседание общественного совета состоялось 4 сентября на Восточном экономическом форуме, в общей сложности в заседании приняли участие представители более чем 10 стран, в том числе Японии, Китая, Южной Кореи, ОАЭ, Швеции, Дании, Германии, Франции и Норвегии.



Инициатива Росатома оказалась весьма востребована: не только в России, но и во многих других странах понимают, что что существенный рост объема перевозок в акватории СМП позволяет говорить о перспективах создания нового глобального и конкурентного транспортного маршрута, который надежно свяжет Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой, обеспечит безопасную и бесперебойную доставку продукции, произведенной в рамках действующих и перспективных арктических проектов по добыче минерального сырья, конечным потребителям на мировые рынки.

2019 год для Росатома стал не только годом Арктики, но и новым этапом в развитии атомной энергетики.



«Атомное дерби» года

На протяжении всего года мы наблюдали за своеобразным «атомным дерби» — специалисты Росатома одновременно готовили к началу работы сразу два атомных объекта: седьмой по счету энергоблок в составе Нововоронежской АЭС и первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов».



22 марта в 22:01 московского времени реакторная установка ВВЭР-1200 в составе второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 была выведена на минимально контролируемый уровень (МКУ) – «забилось сердце» уже третьего по счету реактора новейшего поколения «3+».

Нововоронежская АЭС-2



Росатом вышел на промышленный ритм: первый ВВЭР-1200 был пущен в 2016 году (здесь же, на Нововоронежской АЭС-2), второй – на Ленинградской АЭС-2 в декабре 2017 года.



Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 вышел на МКУ строго по календарному графику, готовность к этому этапу была подтверждена Ростехнадзором, осуществлявшем контроль на каждом этапе строительства блока. Прошло чуть больше недели, и 31 марта были выведены на 100% проектной мощности оба реактора КЛТ-40М ПАТЭС «Академик Ломоносов».



27 марта на втором энергоблоке НВАЭС-2 был завершен этап физического пуска, реакторную установку стали готовить к переходу на энергетический пуск, который и состоялся 1 мая.



17 мая специалисты Росэнергоатома, петербуржцы-корабелы Балтийского завода, проектировщики ЦКБ «Айсберг», Курчатовского института, Калужского турбинного завода, сотрудники концерна «Аврора» и компании «Эра» завершили испытательный марафон ядерных энергоустановок «Академика Ломоносова»: оба реактора были опробованы при номинальной 100% мощности, а затем выведены на пиковую (плюс еще 10%) нагрузку.



Проверки подтвердили заложенные в проекте характеристики основного и вспомогательного оборудования, качество его управления, эффективность биологической защиты и многое другое. 13 июня реакторная установка второго энергоблока НВАЭС-2 была выведена на 50% мощности, а 27 июня Росэнергоатом получил право на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» сроком на 10 лет.



Соответствующую лицензию выдала эксплуатирующей организации Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов»



31 июля реактор ВВЭР-1200 второго энергоблока НВАЭС-2 достиг 100% мощности, а в Мурманске вовсю шла подготовка «Академика Ломоносова» к переходу по Северному морскому пути в порт города Певек. В ночь на воскресенье 25 августа плавучий энергоблок вывели из Кольского залива, чтобы взять курс строго на восток.



Уникальный переход прошел без каких-бы то ни было неожиданностей и происшествий, при отличной погоде, и 9 сентября, за 17 судовых суток преодолев 2 640 морских миль (4’888 км) встал на якорную стоянку в нескольких сотнях метров от береговой черты Чаунской губы, где началась подготовка к его швартовке.

14 сентября в торжественной обстановке, в присутствии губернатора Чукотки Романа Копина, заместителя генерального директора Росатома — директора Дирекции Севморпути Вячеслава Рукши, руководителей Росэнергоатома и администрации города Певек «Академик Ломоносов» успешно пришвартовался к месту своего постоянного базирования.



Но и на суше никто не ждал у моря погоды: 16 сентября завершилось 15-суточное комплексное опробование оборудования или так называемые сдаточные испытания энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2. 31 октября произошло одно из ключевых событий в атомной энергетике России 2019 года – новейший инновационный энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 на базе реакторной установки поколения 3+ ВВЭР-1200 на 30 дней раньше срока был сдан в промышленную эксплуатацию.



К этому моменту энергоблок выработал уже 2,5 млрд кВт*часов электроэнергии — существенное дополнение для Единой энергетической системы России.

А 19 декабря первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла выдала первая в мире ПАТЭС «Академик Ломоносов» — серьезное событие и для Росэнергоатома, и для Чукотки. Для атомного энергоконцерна ПАТЭС стала 11-й по счету эксплуатируемой на территории России АЭС, а Чукотский федеральный округ стал теперь «самым атомным» округом России – никто больше не может похвастаться тем, что у него есть сразу две АЭС.



День энергетика в этом году Росатому удался на славу, хорошего настроения добавили еще и новости из северной столицы.



Новое поколение атомных ледоколов

14 декабря атомный ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний. В течение трех суток был проверен ход корабля от резервных дизель-генераторов, связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии, после чего вернулся к достроечной стенке Балтийского завода.



Полностью программу испытаний атомохода планируется выполнить до мая 2020 года, после чего он должен быть передан в эксплуатацию «Атомфлоту», пополнив, а по мощности и ходовым возможностям возглавив его атомную флотилию.

Ходовые испытания атомного ледокола «Арктика»



Длина судна составляет 173,3 метра, ширина 34 метра, водоизмещение 33,5 тысячи тонн, но главное — это не эти внушительные габариты, а то, что мощность на гребных валах составляет 60 МВт, что позволит атомоходу преодолевать льды толщиной до трех метров.



Это позволит обеспечить круглогодичную эксплуатацию западной части Северного морского пути, ледоколы этого проекта буду обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря. Такую мощность атомному ледоколу обеспечивают транспортные энергетические установки новейшего поколения РИТМ-200, производство которых машиностроительный дивизион Росатома вывел на промышленный уровень.

Планов по добыче ресурсов, по развитию портов в акватории СМП становится все больше, задача по наращиванию грузооборота до 80 млн тонн в год к 2024 году уже не кажется невыполнимой, но расчеты специалистов «Атомфлота» показывают, что при такой нагрузке трех атомных ледоколов нового поколения будет недостаточно.



23 августа в Мурманске генеральный директор Атомфлота Мустафа Кашка и генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов в торжественной обстановке подписали договор на строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов проекта 22220 – ровно через семь лет после того, как был подписан договор на строительство головного ледокола этого проекта.



Впервые финансирование строительство будет идти по смешанной схеме: 45 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а еще не менее 55 млрд рублей предоставят Росатом и Атомфлот. Срок сдачи серийных ледоколов – декабрь 2024 года и декабрь 2026 года.

Но даже этой мощности, этих ледоколов не будет достаточно для того, чтобы навигация по СМП стала круглогодичной на всей его протяженности – начиная с моря Лаптевых и восточнее не являются редкостью ледовые поля толщиной до четырех метров.



Конструкторы ОКБМ им. Африкантова и ОКБ «Айсберг» готовы приступить к строительству еще более мощного ледокола «Лидер» проекта 10510, основные характеристики которого производят впечатление чего-то научно-фантастического: длина 209 метров, ширина около 48 метров, мощность на винтах 120 МВт, ледопроходимость 4,8 метра при скорости 2 узла, а при скорости в 15 узлов «Лидер» будет свободно идти по льду толщиной до двух метров, прокладывая канал шириной до 50 метров. Росатом как государственный заказчик строительства атомохода «Лидер» рассчитывает выйти на подписание договора с дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда» уже в первом полугодии 2020 года, сейчас ведется активная подготовительная работа.

Проект атомного ледокола «Лидер»



Подготавливая настоящий технологический переворот в ледовой навигации путем ввода в строй новейших атомных ледоколов, Росатом без раскачки входит в права оператора СМП. В феврале 2019 года в ведение Росатома из Министерства транспорта было передано ФГУП «Гидрографическое предприятие» — организация, которая с 1933 года ведет гидрографические работы, площадную съемку, промеры глубин и изучение рельефа дна вдоль всей трассы СМП.



Как Росатом отнесся к своей новой структурной единице, можно понять при помощи двух фактов: 18 октября на Балаковском заводе прошла церемония закладки двух гидрографических катеров проекта Е.35, а 25 октября состоялась закладка двух лоцмейстерских судов проекта BLV03 НА Зеленодольском судостроительном заводе. Нагрузка на «Гидрографическое предприятие» будет расти кратно, нужно основательно подготовиться к предстоящей работе.

Подводя предварительные итоги работы в 2019 году, Атомфлот уже 15 ноября сообщил, что полностью выполнил предварительный годовой план – грузооборот на СМП достиг 26 млн тонн, по прогнозу до конца года объем достигнет 30 млн тонн. Проценты роста показателя год-к-году даже на середину ноября даже считать приятно – они составили 68,5% (за 11 месяцев 2018 года по СМП было провезено 15,9 млн тонн грузов), и такое увеличение происходит еще до предстоящего в 2020 году ввода в эксплуатацию новейшего атомохода «Арктика».



Хочешь сделать хорошо – сделай сам

Конечно, дальнейший рост грузооборота во многом зависит не только от Атомфлота и Росатома, но и от того, насколько уверенно будет идти реализация проектов по добыче полезных ископаемых, которые ведут компании НОВАТЭК, Лукойл и Газпром Нефть, к которым в ближайшее время планируют присоединиться Роснефть вместе с «Нефтегазхолдингом» с проектом «Восток Ойл» и компания «Северная звезда», которая готовится приступить к освоению угольного месторождения Сырадасай на Таймыре.



Но и сам Росатом не будет оставаться в стороне – принадлежащая корпорации Первая горнорудная компания (входит в состав горнорудного дивизиона «Атомредметзолото») готовит к реализации проект «Павловское», в рамках которого на Новой Земле будет построен самый северный в мире горно-обогатительный комбинат по производству свинцового и цинкового концентратов производительностью до 3,5 млн тонн руды в год.

Проект «Павловское»



В дни проведения ПМЭФ-2019 Первая горнорудная компания подписала соглашение о сотрудничестве с финской компанией Outotec, имеющей очень серьезный опыт в предоставлении комплексных технологий добычи и решений для предприятий. Цель сотрудничества — найти наиболее экономически надежную и экологичную концепцию для обогатительного комбината, который станет центральным узлом всего проекта.



Но и других работ на архипелаге будет выполнено немало: предстоит обустроить не только ГОК, но и сам карьер, причальную стенку для приема морских судов, автомобильные дороги, объекты тепло- и электроснабжения, вахтовый поселок, складское хозяйство и так далее. Так что недалеко то время, когда мы с вами зафиксируем, что для увеличения грузооборота Росатом занимается не только ледовой проводкой грузовых кораблей, но и сам производит часть этих грузов.

21 июня 2019 года было зарегистрировано дочернее предприятие Росатома с «говорящим» названием «Русатом Карго», созданное в рамках проекта «Логистика».



Этот отраслевой логистический оператор будет заниматься не только доставкой крупногабаритных грузов на АЭС, строящиеся корпорацией за пределами России, но и базой для организации и развития международных транзитных морских грузоперевозок по формируемой транспортной магистрали – Северному морскому пути.



4 сентября 2019 года «Русатом Карго» на полях Восточного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве в области развития Северного морского транзитного коридора с НИИ морской техники Кореи KOMERI и с южнокорейской судоходной компанией Sinokor Merchant Marine.

СМТК, северный морской транзитный коридор – это не просто «новое название СМП», это целая идеология формирования морского маршрута между Европой и Восточной Азией, коротко сформулированная перспектива развития транзитного потенциала и географических преимуществ СМП, превращения его в важную транспортную артерию не только для России, но и для всей системы международной торговли.



Komeri, Korea Marine Equipment Research Institute – ведущий корейский специализированный исследовательский институт по разработке технологий морской логистики и сертификации, компания Sinokor – ведущая судоходная компания Южной Кореи, входит в топ-50 крупнейших контейнерных перевозчиков в мире.



Три компании намерены совместно определять перспективную модернизацию и проектирование портовых мощностей на маршруте СМТК, развития морских и так называемых фидерных (фидерные – морские перевозки грузов небольшими судами и на небольшие расстояния для их дальнейшей консолидации и перевозки на больших кораблях океанских линий) перевозок на маршруте Азия – Европа, и нет причин сомневаться в том, что это соглашение для «Русатом Карго» станет только первым, но далеко не последним.



Стран и компаний, которые заинтересованы в том, чтобы было полностью реализовано географическое преимущество СМП немало как в Азии, так и в Европе, так что впереди у новой «дочки» Росатома – большая и серьезная работа.

23 декабря 2019 года правительство РФ утвердило «План развития инфраструктуры СМП до 2035 года», разработанный Росатомом. Реализация плана состоит из трех этапов: до 2024 года, до 2030 и до 2035 года и предусматривает широчайший план мероприятий от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике.



Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны. Документ такого уровня разработан в России впервые – это не отраслевой план отдельного ведомства под свои задачи, а именно общий, комплексный план развития СМП.



По словам руководителя Дирекции СМП госкорпорации Росатома Вячеслава Рукши, в подготовке документа, в общей сложности содержащего 84 мероприятия, участвовали специалисты более 25 организаций, проект плана был предварительно согласован с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Этот документ настолько важен и интересен, что к нему мы обязательно вернемся с более подробным рассказом и анализом.



Ритмы атомных строек

При всем объеме работы, которую Росатом ведет для развития Севморпути, корпорация уверенно выполняла и все остальные планы, связанные с более традиционными направлениями, наращивая темп работы. В строгом соответствии с графиками идет строительство сразу трех атомных энергоблоков в России – на базе ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС-2 и на основе ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2.



На финишную прямую выходят работы на Белорусской АЭС, в составе которой будут работать два энергоблока на базе реакторных установок ВВЭР-1200, начало эксплуатации первого из них запланировано уже на 2020 год.

Строительство Белорусской АЭС



Начаты общестроительные работы в Венгрии на площадке будущей АЭС «Пакш-2», предприятия всех дивизионов Росатома выполняют все необходимые работы для того, чтобы, как и сейчас, строго по графику шли работы на строительных площадках АЭС «Руппур» в Бангладеш, АЭС «Куданкулам» в Индии и АЭС «Акккую» в Турции.



На конец 2019 года Росатом ведет непосредственные работы сразу более чем на 10 площадках атомных энергоблоков – такого темпа работ наша атомная индустрия не видела даже в советские времена.



И темп этот будет только нарастать: в течение 2019 года Росатом подписал обязывающие контракты с китайскими заказчиками на строительство четырех энергоблоков на основе реакторной установки ВВЭР-1200 на АЭС «Тяньвань» и «Сюдайпу», в ближайшее время ожидается получение лицензий на строительство второго блока АЭС «Аккую» и первого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, завершается выбор площадки для строительства АЭС в Узбекистане, идут переговоры о дальнейшем строительстве АЭС в Индии, Росатом стал одним из участников третьего этапа международного тендера на строительство АЭС в Саудовской Аравии. И все это, отметим — далеко не полный список.

Конечно, нельзя не улыбаться, читая, к примеру, вот такой заголовок публикации на страницах немецкой Die Welt: Putins nukleares Weltreich («Путинская ядерная империя»), в которой журналист Павел Локшин кошмарит своих читателей им же выдуманными «коварными планами Кремля построения своей глобальной власти».



Но даже вот такие фейковые новости служат подтверждением того, что лидерские позиции России в мировом атомном проекте становятся очевидны даже для тех, кто, подобно Германии, добровольно этот проект покинул.



В тех государствах, которые такого странного решения не принимали, отношение к Росатому, к его компетенциям, опыту, технологическим и техническим возможностям совершенно адекватное, без только мешающей делу политической подоплеки.

Строительство второго энергоблока на Ленинградской АЭС-2



В конце апреля 2019 года консорциум компаний Uniper Anlagenservice и NUKEM Technologies стал победителем международного тендера на демонтаж четырех корпусов реакторов, чья работа на АЭС в Швеции остановлена – два реактора на АЭС «Оскарсхамн» и два на АЭС «Барсебек».



На церемонии подписания контракта представитель шведского заказчика Оса Карлсон выразил благодарность за успешное сотрудничество компаниям Oskarshamns Kraftgrupp, Barseback Kraft, Uniper Anlagenservice и NUKEM Technologies:

«На протяжении более одного года эта фантастическая команда показывала пример усердной и интенсивной работы, которая позволила нам сегодня подписать этот контракт».

Никаких намеков на какие-то политизированные страхи не высказывали иностранные партнеры топливной компании ТВЭЛ, подписывая крупные контракты на долгосрочные поставки ядерного топлива.



В течение года ТВЭЛ подписала договоры с словацкой компанией Slovenske elektrarne, с чешской компанией CEZ a.s., с болгарской АЭС «Козлодуй», с Комиссией по атомной энергии Республики Бангладеш утвержден топливный контракт до окончания жизненного цикла строящейся АЭС «Руппур», с китайскими компаниями CNLY, CNLNPC и CNSP – и это только крупные контракты, полный список еще более внушительный.

Профессионалы атомной отрасли самых разных стран адекватно оценивают уровень технологий топливного дивизиона Росатома и предлагаемый им комплекс сервисных услуг, репутация ТВЭЛ служит надежной гарантией взаимовыгодного сотрудничества.



При этом компании, входящие в состав холдинга ТВЭЛ, продолжают научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки с новейшими видами топлива – толерантным для тепловых реакторов, смешанным уран-плутониевым для реакторов на быстрых нейтронах и для традиционных ВВЭР, уран-нитридным в рамках проекта «Прорыв», улучшают характеристики и модернизируют ядерное топливо для ВВЭР-440, производят топливо для российских и зарубежных исследовательских реакторов.

Проект здания экспериментального комплекса с реактором МБИР в Димитровграде



25 сентября на «Атоммаше» были успешно завершены гидравлические и вакуумные испытания основного корпуса многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах. Это значит, что Росатом успешно ведет и проект создания МБИР – Международного Быстрого Исследовательского Реактора, строящегося в Димитровграде на площадке НИИАР (НИИ атомных реакторов).



Цель сооружения МБИР – проведение массовых реакторных испытаний инновационных материалов и макетов элементов активных зон для ядерно-энергетических систем 4-го поколения, включая реакторы на быстрых нейтронах с замыканием ядерного топливного цикла, а также и тепловых реакторов малой и средней мощности.



На базе МБИР запланировано создание международного центра исследований (МЦИ МБИР), в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. С пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и точки зрения продвижения интересов РФ в мире.

24 декабря 2019 года официальный сайт ВЭБ.РФ известил о заключении соглашения об организации финансирования проекта сооружения МБИР с Газпромбанком и с ООО «Лидер Консорциума МЦИ МБИР» (входит в корпорацию Росатом).

«Кредитные средства будут предоставлены с применением инструментария «Фабрики проектного финансирования». Помимо предоставления заемного финансирования, предполагается участие банка в капитале ООО «Лидер Консорциума МЦИ МБИР». Убежден: финансируя масштабный и наукоемкий проект, мы увеличиваем потенциал всей российской науки», — отметил исполнительный заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.



Основа атомного проекта — профессионалы

Стоит отметить, что наукоемкость атомного проекта лучше всего понимает сам Росатом, который с каждым годом вкладывает все больше средств в фундаментальные исследования. Если за три года, с 2016 по 2019, корпорация выделила на эти цели 15 млрд рублей, то начиная со следующего года такой же объем средств будет вкладываться ежегодно.



С целью развития фундаментальных и прикладных исследований 7 февраля 2019 года Росатом и Российская Академия наук подписали соглашение о сотрудничестве, намереваясь совместно вести исследования по таким направлениям, как разработка лазерных технологий и ускорителей заряженных частиц, создание современной диагностической аппаратуры, ядерная медицина и лучевая терапия, управляемый термоядерный синтез, атомная энергетика будущего, новые материалы, ядерный топливный цикл и его замыкание, безопасность атомной энергетики, экологические аспекты обращения с радиоактивными отходами, современные суперкомпьютеры, базы данных, пакеты прикладных программ, импортозамещающие коды, а также рентгеновская астрономия и ядерная планетология.



Общая цель Росатома и РАН – сохранение и укрепление научного и научно-технологического потенциала России, упрочение лидерских позиций отечественной атомной отрасли в мире, создание новых отраслей науки и технологий, интеграция фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований.

За лидерские позиции в мировом атомном проекте Росатом «сражается», взяв за прочную основу тот факт, что развитие обеспечивают профессионалы отрасли.



Перечислять, представители каких стран в течение года проходили подготовку в базовых и отраслевых вузах Росатома можно на нескольких страницах, но «вишенкой на торте» в 2019 году стало открытие первого зарубежного филиала национального исследовательского ядерного университета МИФИ, которое состоялось 3 сентября в столице Узбекистана Ташкенте.

Первый зарубежный филиал МИФИ (Узбекистан)



Филиал МИФИ в Ташкенте создан по договоренности президентов России и Узбекистана в рамках реализации проекта сооружения первой АЭС в Узбекистане. Первый прием ста студентов, которые будут обучаться по четырем инженерно-техническим специальностям в 2019-2020 учебном году, завершился в июле, конкурс составил шесть-семь человек на место.



Кроме того, Росатом и «Узатом» в мае 2019 года подписали соглашение, которое предусматривает подготовку преподавателей для филиала МИФИ в Ташкенте в Технической академии Росатома.

Напомним, что в начале сентября 2018 года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС, планируется строительство комплекса из двух энергоблоков поколения «3+» с реакторными установками ВВЭР-1200.



Подход к подготовке персонала будущей станции, выбранный Росатомом и «Узатомом», позволит решить не только эту практическую задачу – российский отечественный атомный проект будет расширяться за счет создания новых научных школ, за счет сотрудничества с Узбекистаном, как это уже происходит при сотрудничестве с Белоруссией.



Новые направления работы атомной корпорации

Обзор всего, что сумел сделать за этот год Росатом, коротким не получается, хотя, как видите, мы стараемся не вдаваться в подробности. Напомним, что корпорация расширяет и новые направления бизнеса – ядерные, но не связанные с энергетикой, энергетические, но не связанные с ядерными технологиями и даже не ядерные и не энергетические.



Строятся ветряные электростанции в Адыгее и в Ставропольском крае, в Волгодонске строится завод по производству узлов ветроэнергетических установок, последовательно наращивает активность UMATEX Group – подразделение корпорации, занимающееся исследованиями и производством углеродных волокон и тканей.



Летом 2019 года была начата опытная эксплуатация первого в России двухлазерного двухпорошкового 3D принтера, а уже в ноябре его разработчик и производитель – новоуральское научно-производственное объединение «Центротех» — произвел отгрузку двух таких машинокомплектов для «РусАТ», отраслевого интегратора предприятий Росатома в сфере аддитивных технологий.

Машиностроительный дивизион Росатома «Атомэнергомаш» не только на 100% выполняет все заказы на производство оборудования для строящихся АЭС, в его активе в этом году паровые котлы для заводов по термической переработке отходов, первые в России витые теплообменники и насосное оборудование для заводов по производству сжиженного природного газа, крупные узлы для портальных кранов, выполненные заказы для судостроительных и нефтеперерабатывающих компаний, начало реализации сразу нескольких проектов создания совместных проектов.



В сентябре 2019 года вступил в силу закон, на основании которого РосРАО стало оператором федерального проекта «Инфраструктура по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности» и уже приступил к работе в этом новом для себя направлении.

В созданных в атомных городах ТОРах появляется целая россыпь новых резидентов, уже открывших и открывающих высокотехнологичные предприятия, новые достижения научных подразделений корпорации в мегасайэнс проектах, добравшаяся до точки Лагранжа орбитальная обсерватория «Спектр-РГ», работающая в рентгеновском диапазоне на оборудовании, созданном в Сарове, в РФЯЦ-ВНИИЭФ и многое, многое другое.

В течение всего 2019 года Росатом уверенно выполнял все запланированные объемы работ по всем проектам и направлениям, многие из которых заслуживают отдельных, более подробных рассказов. 24 декабря, выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны, президент России Владимир Путин лаконично охарактеризовал еще одно, чрезвычайно важное направление работы корпорации:

«Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%».

Краток был и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в его новогоднем поздравлении:

«Росатом в 2019 году вновь, как и на протяжении многих лет, полностью, на 100%, выполнил государственный оборонный заказ».

Укрепление обороноспособности страны было и остается важнейшей частью работы атомщиков. Традиционно информация об этой работе корпорации остается закрытой, не менее традиционно все мы совершенно спокойны в своей уверенности в том, что волноваться не приходится – профессионалы атомной отрасли с этой задачей справлялись, справляются и будут справляться.

В ночь с 23 на 24 декабря атомные электростанции России досрочно выполнили задание 2019 года по выработке электроэнергии в объеме 202,703 миллиарда киловатт*часов, а до конца года Росэнергоатом выйдет на новый рекорд – концерн рассчитывает, что годовой объем выработки составит 208,9 млрд кВт*часов.



Для сравнения – предыдущий, 2018 год Росэнергоатом завершил с результатом в 204,3 млрд кВт*часов, рост выработки идет спокойно и уверенно. Атомщиков есть с чем поздравлять – государственная корпорация по атомной энергии сохраняет и развивает традиции отечественной научно-технической школы, обеспечивая России достойное место в мировой табели о рангах лидеров хайтека.



Б. Марцинкевич





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