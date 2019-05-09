Организационная трансформация АТОМЭКСПО

Конечно, хочется рассказать хотя бы о части событий, которые успели произойти 15 и 16 апреля – их было много, некоторые из них при внешней «негромкости» обязательно будут иметь интереснейшие перспективы.



Атомный форум в очередной раз побил рекорды предыдущих лет: на нем побывали представители 74 стран (в 2018 году их было «всего» 68), среди 4000 участников не менее 2500 человек прибыли из-за рубежей России, получили возможность пообщаться между собой 650 компаний из десятков стран, значительно больше было и представителей СМИ.



Однако начать придется с попытки понять причины, по которым АТОМЭКСПО-2019 так разительно отличался от всех предыдущих, что стало причиной решения о том, что конкурс перестал быть ежегодным – в следующий раз атомщики смогут встретиться в Сочи теперь уже только в 2021 году.

ООН сформулировала 17 целей устойчивого развития, которые предстоит реализовать до 2030 года. Эти цели и программа действий действительно глобальны – ООН считает, что без этого невозможно добиться той самой лучшей жизни для всей планеты.



Ликвидация нищеты и голода, качественное здравоохранение и образование, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, уменьшение неравенства, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата и сохранение экосистем моря и суши, партнерство в интересах устойчивого развития.

Форум АТОМЭКСПО-2019 был посвящен не только обсуждению конкретных проблем, задач и перспектив атомной энергетики, но и осмыслению того, насколько большим может быть вклад возможностей, компетенций атомных наук и технологий в реализацию этой глобальной программы ООН. О том же в своем приветственном слове говорил и председатель наблюдательного совета Росатома, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко:

«В соответствии с целями устойчивого развития ООН необходимо решить две глобальные задачи — избавить человечество от нищеты и исцелить планету. Без достаточных запасов энергии невозможно решить ни первую, ни вторую задачу. Атомная энергетика может сыграть ключевую роль.



Мирный атом — экологически чистый и надежный источник энергии, он также способствует развитию науки, образования, медицины, сельского хозяйства, помогает избавиться от дефицита пресной воды.



Отдельно стоит отметить тот импульс, который дает строительство атомной станции развитию экономики любой страны, решившей войти в мировой «атомный клуб».

Атомное дерево Эйва

При такой повестке дня нет ничего удивительного в том, что организация выставочной части корпорации Росатом изменилась самым радикальным образом – впервые за время проведения АТОМЭКСПО не было деления на дивизионы и другие структурные подразделения.



В центре выставочного зала поместили колонну с интерактивным экраном, экраны были и на полу вокруг нее.



Интерактивная панель реагировала на движение человека цветовыми всполохами, как бы вбирая энергию посетителя - символ объединения усилий всех игроков атомного рынка ради развития отрасли, таким образом организаторы выставки показали, что Росатом – это не набор отдельных компаний, а единая корпорация-команда, работающая ради достижения общих целей.

Это соответствует реалиям работы Росатома – большинство продуктов корпорации являются результатом работы не одного, а сразу нескольких дивизионов. Строительство новой АЭС начинается с работы научного дивизиона, инжиниринговый дивизион разрабатывает проект, учитывая.



Вокруг колонны по периметру были представлены предприятия Росатома не по дивизионам, а по направлениям деятельности – топливо, работа с ОЯТ, инжиниринг и машиностроение, цифровые технологии и технологи для Арктики и так далее.

Такой подход оказался несколько неожиданным не только для представителей СМИ, но и даже для самих участников выставки, но такой формат теперь станет постоянным, станет рассказывать не об отдельных фрагментах атомного проекта, а о том, какую синергию они дают при реализации масштабных проектов.



Самые значимые направления современного атомной энергетики, самые новые из них реализуются только за счет гармоничного объединения, синтеза работы отдельных частей как единого целого.



Как пример – Росатом многие годы работает над замыканием ядерного топливного цикла, но нельзя назвать какое-то одного предприятия. В Железногорске, на Горном химическом комбинате в этом году начато производство уран-плутониевого МОКС-топлива, но нельзя сказать, что это стало результатом работы только ГХК.



Энергетический плутоний и регенерированный уран получают до сегодняшнего времени при переработке облученного ядерного топлива на производственном объединении «Маяк», но для того, чтобы ОЯТ стало сырьем для производства, должны работать АЭС, в реакторах которых должно использоваться обычное урановое топливо, то есть производственный успех ГХК обеспечивает концерн Росэнергоатом, «Маяк», входящий в состав ядерного оружейного комплекса и топливные подразделения, добывающие урановую руду и производящие из нее ядерное топливо. МОКС-топливо, производимое в Железногорске, предназначено для загрузки в реактор БН-800 Белоярской АЭС, крупнейшем в мире опытно-промышленном реакторе на быстрых нейтронах – настоящее инженерное и конструкторское произведение искусство, которое создано как результат огромной многолетней работы всех научных подразделений Росатома, инжинирингового и машиностроительного дивизионов.



Производство МОКС-топлива на ГХК – только часть, фрагмент огромного проекта, в который вовлечены все предприятия корпорации, и таких примеров в современной атомной энергетике – десятки. Центральная колонна в выставочном зале Росатома – прямая аллегория дерева Эйва, единого мозга планеты Пандора в «Аватаре», но в данном случае это совершенно оправдано.

«Зеленый квадрат» Росатома и программа «Гармония» Всемирной ядерной ассоциации

На пленарном заседании, состоявшемся 15 апреля, в день открытия АТОМЭКСПО-2019 Сергей Кириенко подвел итоги 2018 года для мирового атомного проекта. За этот год на планете начали работать новые атомные энергетические блоки общей установленной мощностью 10 ГВт – лучший результат отрасли с 90-х годов прошлого века, при этом вклад Росатома составил 40%.



Кроме того, в Японии восстановлена работа пяти атомных энергоблоков – после модернизации всех систем безопасности в соответствии с постфукусимскими критериями, разработанными МАГАТЭ.



Атомная энергетика не просто жива как отрасль – полученный результат еще раз доказывает, что программа «Гармония», разработанная Всемирной ядерной организацией, действительно может быть реализована, но при условии не взаимной конкуренции между компаниями-вендорами, а только за счет объединения усилий. «Гармония» стала результатом математического расчета концепции «зеленого квадрата», предложенного Росатомом.



Для того, чтобы одновременно добиться выполнения сразу двух глобальных целей – не допустить глобального повышения температуры на планете и обеспечить доступом к электроэнергии миллиарда человек, не имеющих его в настоящее время, до 2050 года необходимо построить 1’000 ГВт новых атомных энергетических мощностей.



Это обеспечит и изменение топливного баланса мировой энергетики – доля тепловой генерации (электростанции, сжигающие ископаемые виды топливных ресурсов) уменьшится с нынешних 67% до 50%.



Вторая половина генерации должна будет обеспечиваться атомными станциями, ГЭС, ветровыми и солнечными электростанциями – именно так выглядит концепция «зеленого квадрата»: необходимо усиленное развитие безуглеродной энергетики.

Всемирная ядерная ассоциация учла технологическую особенность ветровых и солнечных электростанций – их принципиальную недиспетчеризуемость (режим работы таких электростанций определяют не диспетчеры объединенных энергетических систем, а только погодные, климатические условия), учла предстоящий вывод из эксплуатации действующих атомных энергоблоков и получила результат, написанный выше: до 2050 года планете требуется строительство 1’000 ГВт новых атомных генерирующих мощностей.



Массовое строительство АЭС как элементов базовой генерации электроэнергии обеспечит снижение стоимости новых энергоблоков, что совершенно точно совпадает с целью устойчивого развития №7 в списке ООН – «Недорогостоящая и экологически чистая энергия».



Реализация программы «Гармония», которую уже поддержал профильный комитет ООН – это цели устойчивого развития с номерами 13, 14 и 15: борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем и экосистем суши.

Атомные технологии и критерии устойчивого развития

Для того, чтобы та или иная страна стала «атомным новичком» – могла построить и эксплуатировать собственные атомные электростанции, ей неизбежно придется привести в соответствие с международными нормами свое законодательство в той части, которая регламентирует атомную энергетику (цель №16 в списке ООН) и приложить максимум усилий для того, чтобы подготовить специалистов необходимого уровня квалификации (качественное образование – цель №4 в списке ООН).



Атомные технологии позволяют поднять на новый уровень медицинское обеспечение в странах своего присутствия – цель №3 в списке ООН, тепловая энергия, вырабатываемая АЭС может стать обеспечением работы мощных заводов по опреснению воды, которой не хватает во многих странах тропической климатической зоны, а это – цель №6 в списке ООН.

Можно идти и дальше по ООН’овскому списку, чтобы убедиться в правоте слов, сказанных Алексеем Лихачевым:

«В списке целей устойчивого развития, разработанных ООН, нет ни одной, в реализации которой свое слово не сказала атомная энергетика».

Впрочем, немецкий журналист, который вел пленарное заседание, среагировал мгновенно:

«Господин Лихачев, в этом списке есть цель №5 – гендерное равенство. На сцене сидят руководители мировой атомной отрасли, и все отлично видят, что это – сугубо мужская компания».

Вот с этим Алексей Лихачев спорить не смог, так что можно считать, что на АТОМЭКСПО-2019 была достигнута договоренность о том, чтобы приложить максимум усилий для того, чтобы в атомной энергетике было больше женских улыбок и красоты. Цель достойная, но и работа предстоит весьма серьезная.

Деловую программу АТОМЭКСПО-2019 формировал международный программный комитет, в который входил действующий гендиректор Агентства по ядерной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд и предыдущий гендиректор Луис Эчаварри, руководительница Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг, председатель Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) Жак Регальдо, участие в форуме принимали руководители МАГАТЭ – скромно начинавшийся российский проект вырос до уровня «атомного Давоса».



В следующем году площадку форума будет обеспечивать WNA – возможно, с другим названием, но новая встреча профессионалов атомной отрасли обязательно состоится. Давайте потратим немного времени, припомним кое-какие факты и попробуем понять причины такой трансформации формата АТОМЭКСПО.

Экономическая целесообразность и идеологический барьер

WNA, World Nuclear Association, Всемирная ядерная ассоциация – международная организация, созданная производственными, инжиниринговыми и IT-компаний атомной отрасли, своеобразный всемирный атомный профсоюз. Разрабатывая свою программу «Гармония», WNA отталкивалась от двух постулатов, двух аксиом.



Одна из них определена Парижским соглашением по климату – государства, подписавшие его, взяли на себя обязательства приложить максимум усилий для того, чтобы к 2050 году глобальная температура не поднялась выше, чем на 1,5 градуса.



Вторая – концепция «зеленого квадрата» Росатома: только развитие квартета безуглеродных технологий генерации электроэнергии способно обеспечить достижение цели Парижского соглашения и одновременно обеспечить доступ к электроэнергии всей той части населения планеты, которая не имеет его сейчас.



Инженерные расчеты показывают, что решение всех этих задач возможно только за счет строительства 1’000 ГВт новых атомных энергетических мощностей к тому самому 2050 году. Остается «простой» вопрос: а это в принципе достижимо?

2018 год стал рекордным для атомной отрасли – введено в эксплуатацию 10 ГВт новых мощностей. Замечательно – отрасль явно жива и имеет хороший потенциал для роста, но это всего-навсего 1% от того объема, который необходим для реализации «Гармонии».



Мало того – закон даже не «номер один», а «номер ноль», то, что вообще не подлежит обсуждению: все новые атомные энергоблоки должны целиком и полностью отвечать постфукусимским критериям уровня безопасности, то есть отвечать уровню поколения III+ реакторных установок, если не выше. Но в настоящее время есть только один проект реактора поколения III+ и имеющий перспективы дальнейшего промышленного тиражирования – ВВЭР-1200.

Да, конечно, в Китае сумели ввести в эксплуатацию EPR-1600 – французский реактор поколения III+, но даже у специалистов Поднебесной в два раза превышены сроки строительства и размеры сметы, про то, что происходит со строительством АЭС «Олкилуото» и АЭС «Фламанвиль» лучше даже не вспоминать.



Единственная страна, которая в силу политических прежде всего причин продолжает вести строительство EPR-1600 – Великобритания, но и в ней самой профессионалы находятся в состоянии шока от принятого решения, а больше желающих испытывать такие сложности на планете нет.



Да, в Китае сумели ввести в эксплуатацию реактор поколения III+ компании Westinghouse, но тут беда не только со сроками и сметами – один из двух энергоблоков с реакторной установкой АР-1000 проработал всего два месяца до того момента, как вышел из строя один из главных циркуляционных насосов.



Можно говорить сколь угодно вежливые слова, но результат ведь очевиден: долго, дорого и совершенно ненадежно, какое уж тут массовое тиражирование. Правда, есть договор о строительстве сразу восьми АР-1000 на территории Индии, но напомним, что подписан этот документ был еще в 2008 году, а к его выполнению и по день сегодняшний никто не приступал.



Этим летом начнется строительство сразу нескольких энергоблоков с реакторной установкой Hualong-1, проект которой разработан в Китае, но это значит, что референтный блок появится не ранее 2024 года.

Конечно, нельзя не вспомнить о таком направлении в атомной энергетике, как атомные станции малой мощности (АСММ).



О них много говорят и спорят, есть сразу несколько проектов, которые развивают в Штатах, в Англии, а референтные энергоблоки малой мощности имеются только у Росатома – напомним, что в апреле 2019 года был завершен весь цикл проверок обоих реакторов ПАТЭС «Академик Ломоносов», до конца этого года два реактора мощностью 35 МВТ каждый начнут выдавать электроэнергию в замкнутую энергосистему Чукотки. Агнета Ризинг, глава WNA, в октябре прошлого года не преминул посетить Мурманск, чтобы своими глазами оценить новое достижение российской атомной корпорации. Это не преувеличение – у госпожи Ризинг не только образование инженера-атомщика, но и 20 с лишним лет стажа в атомной отрасли Швеции, она действительно способна безо всяких помощников оценить достоинства и недостатки того или иного атомного энергоблока.

Но, как бы замечательно перспективными не выглядели проекты АСММ, пока так никто и не дает вразумительного ответа – какой будет стоимость генерируемой ими энергии с учетом неизбежных расходов на обеспечение их физической безопасности?



Да, безусловно, атомную или ядерную бомбу из реакторного топлива изготовить нельзя, но вот сделать бомбу «грязную», которая гарантировано даст жесткое радиоактивное загрязнение в той местности, где она будет взорвана технически возможно.



Когда физическая безопасность организована для «большой» АЭС с двумя или четырьмя реакторами мощностью по 1,2 ГВт, увеличение себестоимости киловаттов незначительно, а вот пересчет тех же затрат на 100-200 МВт мощности даст совершенно иной результат.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» и порт города Певека, положа руку на сердце – счастливое исключение из этого правила. Военный гарнизон в этом городе уже имеется, а вообразить появление на Чукотке никем не замеченных диверсантов из числа исламистских террористических группировок, пребывая в трезвом уме совсем уж затруднительно.



Да, в мире хватает островных государств, уже сейчас проявляющих недюжинный интерес к проекту ПАТЭС, но вопрос о физической охране в этом случае вообще стоит ребром – «сторожить» такие объекты и со стороны моря, и со стороны суши – каким образом, сколько это будет стоить?



Арктика, конечно, велика, и вполне может сложиться так, что АСММ Россия и Росатом будут строить для собственных нужд, но арифметика – суровая наука, не представляющая никому никаких льгот.



Даже в том случае, если следующая ПАТЭС будет создаваться на базе реакторов РИТМ-200, ее совокупная мощность составит 110 МВт, то есть для замещения одного энергоблока на базе реакторной установки ВВЭР-1200 будет требоваться 10 (десять – прописью) таких ПАТЭС. В масштабах программы «Гармония» – капля в море.

Атомная отрасль в поисках союзников

В сухом остатке у WNA – программа Harmony и ровно один реактор поколения III+, который можно начинать тиражировать хоть с завтрашнего дня, помогая Росатому получать новые контракты и за счет международной кооперации обеспечивая соблюдение сроков и смет. Как производственникам, членам WNA возможность сосредоточиться ровно на одном проекте наверняка симпатична – конвейерное производство позволит снизить себестоимость и уменьшить сроки строительства.



Но это идет вразрез с главной тенденцией нашего времени – вместо конкуренции и диверсификации компаний-вендоров появится некая всемирная монополия.



Жесткое противоречие – борьба технологической и экономической целесообразности против основополагающего постулата капиталистического способа производства. Или, простыми словами: хотеть-то WNA, возможно и хочет, да кто ж ей даст реализовать вот такой идеологически чудовищно неправильный проект?



В этой ситуации у WNA есть только два естественных союзника – здравый смысл, который убеждает в том, что в данном случае международная кооперация, сотрудничество имеют явный приоритет перед конкуренцией и … ООН.

Та самая ООН, разработавшая 17 критериев устойчивого развития и программу их достижения до 2030 года. И хронология событий на этом условном «фронте» на сегодня следующая. В ноябре 2018 года в городе Киеве прошел Девятый ежегодный форум «Энергетика для устойчивого развития».



Девятый по счету, но первый, в котором одним из организаторов и участников стала Европейская экономическая комиссия, полное название которой в оригинале звучит как United Nations Economic Comission for Europe – это один из институтов ООН. Скотт Фостер, глава UNECE заявил на этом форуме следующее:

«При обсуждении проблемы изменения климата невозможно обойтись без обсуждения перспектив развития атомной энергетики. Сегодня структура энергетики на 80% состоит из ископаемого топлива, и, хотя для предотвращения изменения климата эту долю необходимо сокращать, но полный отказ от ископаемого топлива в обозримом будущем нереален.



Возобновляемые источники энергии имеют свои плюсы и минусы и вполне имеют право на существование, но не смогут полностью покрыть потребности человечества в электроэнергии. Поэтому с чисто прагматической точки зрения, вне зависимости от чьих-либо субъективных предпочтений, развитие атомной энергетики является неизбежным».

Представитель ООН едва ли не слово в слово повторил основные положения программы Harmony. В декабре 2018 года был опубликован доклад, подготовленный Межправительственной группой экспертов по изменению климата, которая рекомендовала ООН полностью имплементировать программу Harmony как отвечающую всем критериям устойчивого развития. Вот одно из итоговых заявлений, содержащихся в этом докладе:

«Достижение 1000 ГВт нового строительства к 2050 году потребует совместных усилий всего ядерного сообщества — от промышленности до исследований, правительств и регулирующих органов — сосредоточиться на разрушении реальных барьеров для роста.



Ещё одной причиной, замедляющей развитие атомной энергетики, названы проблемы с её общественной приемлемостью — хотя экономические преимущества АЭС по сравнению с другими видами генерации очевидны, во многих странах среди населения распространена обеспокоенность по поводу риска аварий и нерешённостью проблемы с отходами».

Ну, а в апреле 2019 года в Сочи прошел форум «АТОМЭКСПО-2019» под девизом Nuclear for better life, основной лейтмотив которого – вклад атомных технологий в достижении разработанных ООН критериев устойчивого развития. В 2020 году основным организатором международного атомного форума, как уже говорилось, станет WNA – всемирный «атомный профсоюз» добивается более полного союзничества с ООН.



ООН – единственный международный институт, авторитета которого может оказаться достаточно для преодоления «идеологического вето» на реализацию программы «Гармония». Государства, входящие в состав ООН – а это, как известно, 99% государств планеты – признали справедливость критериев устойчивого развития.



В том случае, если ООН четко заявит, что для достижения этих критериев необходима реализация программы Harmony – шансы на преодоление идеологического барьера резко повысятся, как и на решение двух других проблем, стоящих на пути развития атомной энергетики.



Речь о той самой обеспокоенности по поводу риска аварий и нерешённостью проблемы с отходами и о том, что национальные государственные регуляторы не могут унифицировать свои требования к лицензированию строительства новых атомных энергоблоков.

Разумеется, Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru не претендует на то, что предложенный анализ точен на все 100% – данная статья не более, чем попытка системного рассмотрения причин произошедшей трансформации АТОМЭКСПО.



Разумеется, никто не произнес ни слова о том, что реализация программы «Гармония» в настоящее время возможна только за счет тиражирования единственного проекта реакторной установки, но предположение о том, что именно это является конечной целью кооперации WNA и Росатома, дает, как нам кажется, совершенно логичное объяснение событиям, происходившим в Сочи 15 и 16 апреля 2019 года.

Б. Марцинкевич



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